Steht ein neuer Weltkrieg bevor?

Die globalistischen Kabale, die hinter dem Plan „The Great Reset“ stehen, wollen unbedingt Krieg – je größer, desto besser – da dies den Übergang zu ihrer „neuen Weltordnung“ erleichtern wird

Kriege zerstören Versorgungsketten, den Energiesektor, die Lebensmittelversorgung und die Arbeitskräfte, was eine Abhängigkeit von der Regierung schafft, die wiederum durch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft von privaten Interessen und Zentralbanken übernommen wird

Die Beendigung des Ukraine-Krieges könnte einen großen Beitrag dazu leisten, diesen Plan zu vereiteln, aber stattdessen heizen die amerikanischen Führer einen weiteren Krieg an

Am 7. Oktober 2023 verübt die Hamas einen Überraschungsangriff auf israelische Zivilisten. Amerikanische Kriegsfanatiker fordern Vergeltungsschläge nicht nur gegen palästinensische Zivilisten in Gaza, sondern auch gegen den Iran, der verdächtigt wird, die Hamas zu finanzieren

Am 8. Oktober 2023 warnte ein hochrangiger Hisbollah-Funktionär, Hashem Safi al-Din, dass sich der Libanon dem palästinensischen Widerstand anschließen werde, wenn die USA und Israel nicht aufhören, die heiligen Stätten der Muslime zu „schänden“. Es gibt Hinweise darauf, dass die Hisbollah seit über einem Jahrzehnt mexikanische Kartelle benutzt, um Terroristen in die USA zu schmuggeln, was die Möglichkeit von Terroranschlägen auf amerikanischem Boden erhöht, sollten wir in den Krieg im Nahen Osten eintreten

Wie in „Phase 2 des Great Reset“ beschrieben: Krieg„, der vor anderthalb Jahren, im März 2022, veröffentlicht wurde, will die globalistische Kabale hinter dem Great Reset-Plan unbedingt Krieg – je größer, desto besser -, da dies den Übergang zu ihrer „neuen Weltordnung“ erleichtern wird.

Je mehr Gebiete dem Erdboden gleichgemacht werden, desto leichter wird es sein, an ihrer Stelle intelligente Städte wieder aufzubauen. Je mehr Menschen getötet werden, desto gefügiger sind die Überlebenden und desto eher akzeptieren sie die Sklaverei als Gegenleistung für einen gewissen Anschein von Frieden und Sicherheit.

Kriege zerstören Versorgungsketten, den Energiesektor, die Lebensmittelversorgung und die Arbeitskräfte, was zu einer Abhängigkeit von der Regierung führt, die ihrerseits durch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft von privaten Interessen und Zentralbanken übernommen wird. Die Beendigung des Ukraine-Krieges könnte diesen Plan erheblich vereiteln.

Zumindest würde dies die endgültige Umsetzung des Great Reset drastisch verzögern und uns Zeit geben, andere Lösungen zu erarbeiten. Doch stattdessen heizen die amerikanischen Politiker einen weiteren Krieg an.

Wie vorhergesagt, haben die USA seit Russlands Einmarsch in der Ukraine nichts anderes getan, als die Eskalation des Konflikts voranzutreiben, und jetzt, mit dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023, schreien die amerikanischen Kriegsfalken wieder und fordern Vergeltungsschläge nicht nur gegen palästinensische Zivilisten in Gaza, sondern auch gegen den Iran, der verdächtigt wird, die Hamas-Kräfte zu finanzieren.

Den Kontext der aktuellen Kriege verstehen

Um Frieden zu schaffen, muss man in der Lage sein, beide Seiten eines Konflikts zu sehen, und das ist etwas, was die Mainstream-Medien nicht ermöglichen. So wird uns beispielsweise immer wieder gesagt, Russlands Angriff auf die Ukraine sei „unprovoziert“ gewesen, doch Russlands Geduld ist seit weit über einem Jahrzehnt bis zum Äußersten strapaziert worden.

Aus Russlands Sicht kämpft es gegen eine existenzielle Bedrohung. In der Zwischenzeit gibt es Hinweise darauf, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine deshalb verteidigen, weil sie ein wertvolles Zentrum für Geldwäsche und möglicherweise ein Verbündeter bei der Herstellung biologischer Waffen ist.

Nun heißt es, Israel kämpfe ebenfalls gegen eine existenzielle Bedrohung, und die amerikanische Führung tut auch in dieser Situation nichts, um den Frieden zu fördern. Die Schuld wird der einen oder anderen Seite zugeschoben, anstatt die Ereignisse in einem historischen Kontext zu sehen und zu versuchen, eine Lösung zu finden.

Eine lange Geschichte des Konflikts

Das obige Video ist ein Dokumentarfilm des History Hit Network, der den langjährigen Konflikt zwischen Israel und Palästina beleuchtet, der mit der Erklärung Israels zu einem unabhängigen Staat im Jahr 1948 begann.

Wie in dem Video erklärt wird, wanderten in den 1920er und 30er Jahren Tausende von Juden nach Palästina aus, was zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der örtlichen arabischen Bevölkerung führte. Damals besetzte das britische Kaiserreich Palästina, und seine Versuche, die jüdische Einwanderung zu begrenzen, erzürnten die Juden. Gleichzeitig verärgerte die britische Unterstützung für ein jüdisches Heimatland die Araber.

Dann brach der Zweite Weltkrieg aus, und schätzungsweise 6 Millionen Juden wurden in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet. Nach dem Krieg begannen die Juden erneut nach Palästina zu strömen, das sie als ihr Heimatland betrachteten, und 1947 erkannten die Briten, dass die Situation unhaltbar geworden war.

Die Lösung, die von den neu gegründeten Vereinten Nationen ausgearbeitet wurde, bestand darin, das umstrittene Land Palästina in zwei Teile aufzuteilen. Die Juden feierten und die Araber rebellierten. Am 14. Mai 1948, dem Tag, an dem sich die britischen Truppen aus Palästina zurückzogen und der Staat Israel ausgerufen wurde, brach die Gewalt zwischen den beiden Gemeinschaften aus.

Die muslimischen Länder Libanon, Syrien, Irak, Jordanien und Ägypten griffen den neu gegründeten Staat an und sicherten sich arabische Gebiete innerhalb des Staates. Aus dem verbleibenden israelischen Gebiet wurden Tausende von Palästinensern durch israelische Streitkräfte vertrieben.

Dies bildet die Grundlage für einen Konflikt, der bis heute andauert. Die Palästinenser, die gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben wurden, haben dies nie vergessen. Die Situation eskalierte 1967 weiter, als Israel weitere Gebiete von Jordanien und Syrien eroberte. So heißt es in der Dokumentation:

„Das war ein Krieg, in dem die arabischen Nationen eindeutig im Begriff waren, Israel anzugreifen. Israel hatte sozusagen sowohl das rechtliche als auch das moralische Recht, zuerst zuzuschlagen, und es hat zuerst zugeschlagen.“

Infolge des israelischen Präventivschlags kam der Gazastreifen, der ursprünglich zu Ägypten gehörte, unter die Kontrolle Israels. 1973 schlugen die feindlichen Nachbarn Israels mit einem Überraschungsangriff während des religiösen Feiertags Jom Kippur zurück. Nach Jahren anhaltender Aggressionen trafen sich Ägypten und Israel schließlich 1978 zu Friedensverhandlungen.

Mit dem Camp-David-Abkommen von 1978 wurde die Sinai-Halbinsel an Ägypten zurückgegeben, während Israel Ost-Jerusalem, das Westjordanland, die Golanhöhen in Syrien und den Gazastreifen behielt. Israel erwarb auch mehr als 1 Million palästinensische Araber, die in den von Israel besetzten Gebieten lebten.

Der Aufstieg der Hamas

Das Abkommen trug jedoch nicht dazu bei, die alten Differenzen zu beseitigen, und noch jahrzehntelang setzten die israelischen Streitkräfte und die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) ihre Feindseligkeiten fort. Anfang der 1990er Jahre wurden die Friedensgespräche in Oslo, Norwegen, wieder aufgenommen und führten zu einer Zwei-Staaten-Lösung.

Das Osloer Abkommen garantierte das Existenzrecht Israels als unabhängiger Staat und die Zusage, dass die arabischen Nachbarn nicht mehr zur Vernichtung Israels aufrufen, sondern dessen Sicherheit garantieren würden.

Im Gegenzug wurde auch den Palästinensern ein unabhängiger Staat garantiert. Infolgedessen konnten die Palästinenser in den Gebieten des Westjordanlands und des Gazastreifens ihre eigene Regierung wählen. Jerusalem hingegen sollte eine „freie Stadt“ sein.

Die Dinge entwickelten sich jedoch nicht wie geplant. Im Jahr 2000 kam es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den beiden Gemeinschaften, und 2006 wählten die Palästinenser Mitglieder der islamistischen Hardlinergruppe Hamas ins Amt. Die regierende Fatah-Partei erhielt nur 45 Sitze in der 132 Sitze umfassenden Regierung, während die Hamas 74 Sitze erhielt.

Das Problem? Die Gründungscharta der Hamas enthielt ein Bekenntnis zur vollständigen Zerstörung des israelischen Staates – ein direkter Verstoß gegen die Osloer Vereinbarungen. Der Politikwissenschaftler Tahani Mustafa beschreibt die Hamas als „den bewaffneten Flügel des palästinensischen Teils der Muslimbruderschaft, der 1987 eigens zu diesem Zweck gegründet wurde“.

Mustafa zufolge war die Wahl der Hamas eine „Protestwahl“ gegen die Korruption und das Versagen der Fatah-Regierung sowie gegen die anhaltende israelische Besatzung von Land, das sie als palästinensisches Land ansahen.

In den folgenden vier Jahren verschärfte sich die Gewalt, was zum Tod Tausender auf beiden Seiten führte. Im Dokumentarfilm heißt es: „Dies ist ein Konflikt, der von alten Streitigkeiten und ungelösten Missständen bestimmt wird, bei dem jede Seite der anderen die Schuld gibt. Beide Seiten sehen sich als rechtmäßige Eigentümer Palästinas und sind nicht bereit, sich auf den Kompromiss der Aufteilung des Landes einzulassen.

Palästinas Regierung ist gespalten

Um die Sache noch komplizierter zu machen, kämpften Hamas und Fatah auch intern um die Kontrolle über die Sicherheitskräfte. Die Hamas versuchte, eine gemeinsame Regierung zu bilden, doch die Fatah weigerte sich und die Verhandlungen scheiterten schließlich.

Der US-Geheimdienst rüstete die Fatah aus, um einen Militärputsch gegen die Hamas durchzuführen, aber der Hamas-Geheimdienst fing den Plan ab und übernahm präventiv die Kontrolle über den Gazastreifen. So wurde die palästinensische Regierung im Juni 2007 in zwei Teile gespalten: Die Fatah kontrollierte das palästinensische Westjordanland und die Hamas den Gazastreifen, eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt.

Israel reagierte mit einer Wirtschaftsblockade des Gazastreifens, die die Bewohner an der Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten, Baumaterialien usw. hinderte, um sie zu zwingen, die Hamas zu vertreiben. Als Reaktion auf die Blockade bombardierten militante Hamas-Kämpfer Israel, und Israel antwortete in gleicher Weise.

Nach einem zweijährigen Hin und Her von Luftangriffen vermittelte Ägypten 2008 einen Waffenstillstand, und beide Seiten vereinbarten, dass die Grenzen des Gazastreifens umso offener werden würden, je länger der Waffenstillstand anhielt. Leider war der Frieden nicht von langer Dauer. Sechs Monate später, im Dezember 2008, startete Israel die Operation „Gegossenes Blei“ und bombardierte in den ersten vier Minuten des Angriffs 100 Ziele in Gaza.

In den folgenden drei Wochen drangen die israelischen Streitkräfte in den Gazastreifen ein und griffen die angeblichen Hamas-Hochburgen an. Da der Gazastreifen jedoch so dicht besiedelt ist, waren Opfer unter der Zivilbevölkerung unvermeidlich. Bis Mitte Januar 2009 wurden 1.400 palästinensische Zivilisten von israelischen Streitkräften getötet, darunter 313 Kinder. Israel beendete die Operation schließlich am 18. Januar 2009, nachdem sie international verurteilt worden war.

Die Muslimbruderschaft

Wie im Film erläutert, waren 2012 die Muslimbrüder in Kairo an die Macht gekommen, und es wurde ein Bündnis zwischen den Muslimbrüdern und der Hamas geschmiedet, das dazu führte, dass dringend benötigte Güter aus Ägypten nach Gaza gelangten. Im Jahr 2013 wurde die Muslimbruderschaft durch einen Staatsstreich gestürzt.

Die neue Regierung unterstützte die Hamas nicht und blockierte die unterirdischen Tunnel, durch die Waren von Ägypten nach Gaza geschmuggelt wurden. Im Jahr 2014 befand sich die Hamas in einer Finanzkrise, da ein Großteil der Einnahmen der Regierung versiegte, als der Warenschmuggel eingestellt wurde. Fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung des Gazastreifens war arbeitslos, und sauberes Wasser und Strom waren Mangelware.

Die Vereinten Nationen riefen den humanitären Notstand in Gaza aus, doch die Popularität der Hamas blieb erhalten. Die Bewohner des Gazastreifens machten stattdessen Israel und die Fatah im Westjordanland für ihre Probleme verantwortlich.

Wiederaufnahme des Konflikts

Im Jahr 2012 wurde der Hamas-Führer Ahmed Al-Jabari durch einen israelischen Drohnenangriff getötet. In den darauffolgenden Tagen wurden weitere Ziele bombardiert, darunter das Hauptquartier der Hamas und Munitionslager. Auch zivile Infrastrukturen wurden getroffen. Die Hamas antwortete mit wahllosem Raketenbeschuss auf zivile Gebiete in Israel. Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome begrenzte die Zahl der israelischen Opfer auf sechs.

2014 wurden die Friedensgespräche wieder aufgenommen, scheiterten aber. Im Juni desselben Jahres wurden drei israelische Teenager von Palästinensern im Westjordanland entführt und ermordet. Eine massive Militäroperation wurde eingeleitet, um die Schuldigen zu finden, und führte zur Verhaftung von 350 Palästinensern, darunter führende Hamas-Funktionäre.

Die Spannungen eskalierten rasch. Als ein palästinensischer Jugendlicher von einer Gruppe israelischer Nationalisten getötet wurde, schoss die Hamas zur Vergeltung Raketen ab. Daraufhin startete Israel die Operation „Protective Edge“. Erneut wurde der Gazastreifen in ein Kriegsgebiet verwandelt. Am Ende der siebenwöchigen Operation waren mehr als 20.000 palästinensische Häuser im Gazastreifen zerstört und mehr als 2.000 Bewohner getötet worden.

USA erkennen Jerusalem als Hauptstadt Israels an

Im Jahr 2016 kündigte der neu gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, an, dass die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen und die US-Botschaft dorthin verlegen würden. Die internationale Gemeinschaft verurteilte diesen Schritt und äußerte die Befürchtung, dass sich dadurch der Konflikt mit Palästina verschärfen würde.

Die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen starteten wöchentliche Massenproteste, da sie dies als Verstoß gegen die Vereinbarung betrachteten, Jerusalem frei und neutral zu halten. Sie nannten die Demonstrationen „Großer Marsch der Rückkehr“ und forderten das Recht auf Rückkehr in ihre angestammten Häuser, die ihnen 1948 von Israel genommen worden waren, sowie ein Ende der 12-jährigen Blockade des Gazastreifens durch Israel.

Im März 2019 verärgerte Trump die Palästinenser erneut, indem er ankündigte, die USA würden als erstes Land die israelische Besetzung der Golanhöhen unterstützen.

Wie der Film feststellt, haben die USA „die Expansion Israels mit kriegerischen Mitteln“ gebilligt, was zur Folge hat, dass „die Zweistaatenlösung, die einzige Lösung, die die Welt seit 1967 für diesen Konflikt sehen konnte, nun sehr unwahrscheinlich ist.“

Im Januar 2020 enthüllte die Trump-Regierung den letzten Teil des israelisch-palästinensischen Friedensplans. Die Palästinenser würden ihren eigenen unabhängigen Staat bekommen, aber die Hamas müsste die Macht über den Gazastreifen abgeben. Außerdem würde Israel mehr Land erhalten. Der Plan wurde von den Palästinensern sofort abgelehnt, und die Hamas blieb an der Macht.

All dies führt uns zum heutigen Tag und dem von der Hamas angeführten Angriff auf israelische Zivilisten in der ersten Oktoberwoche. Wie Sie sehen können, gibt es für diese jüngste Runde der Aggression eine Menge Geschichte, eine Menge Kontext. Beiden Seiten wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt Unrecht getan, und beide haben Unrecht getan. Sich für eine Seite zu entscheiden, ohne zumindest ein oberflächliches Verständnis dieses historischen Kontextes zu haben, kann nur zu noch mehr Blutvergießen führen. Doch genau das tun unsere Führer, und das schürt die Flammen des Krieges.

Die Hisbollah benutzt mexikanische Kartelle für die Invasion der USA

Am 8. Oktober 2023 erklärte ein hochrangiger Hisbollah-Funktionär, Haschem Safi al-Din, dass die Verletzungen islamischer heiliger Stätten durch die USA und Israel und das „Überschreiten aller Grenzen“ zu dem jüngsten Angriff geführt hätten. Außerdem warnte er, dass sich der Libanon der „Flut“ gegen Israel anschließen werde, wenn die „Dummheit“ anhalte.

Die Hisbollah-Kräfte haben bereits israelische Militäranlagen entlang der libanesischen Grenze „in Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand“ beschossen. Israel hat Berichten zufolge mit einem Drohnenangriff auf die „Hisbollah-Infrastruktur“ in dem Gebiet geantwortet.

Die Tatsache, dass der Libanon Amerika davor warnt, sich aus dem israelisch-palästinensischen Konflikt herauszuhalten, ist besonders bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass es Beweise dafür gibt, dass die Hisbollah mexikanische Kartelle benutzt, um Terroristen über unsere weit geöffnete Südgrenze in die USA zu schmuggeln, und dies schon seit weit über einem Jahrzehnt tut. Die Hisbollah soll auch einen Stützpunkt in der Nähe der US-Grenze in Mexiko eingerichtet haben.

Wie Robert F. Kennedy Jr. feststellte, hat die Regierung Biden die Einwanderung in die USA effektiv an die mexikanischen Kartelle ausgelagert, indem sie die Grenze ungesichert ließ. Sie entscheiden, wer in die USA kommt, und es besteht der begründete Verdacht, dass sich darunter Terroristen verschiedener Couleur befinden.

Die Biden-Regierung unterstützt auch Israels Eskalation gegen den Iran, was die Gefahr von Terroranschlägen auf amerikanischem Boden noch weiter erhöht. Es gibt keine einfachen Antworten auf langwierige Konflikte wie die im Nahen Osten, aber aggressiv zu Vergeltungsmaßnahmen aufzurufen, liegt eindeutig nicht im Interesse von irgendjemandem, am wenigsten der amerikanischen Bevölkerung.

Und doch stehen wir hier, scheinbar machtlos, um zu verhindern, dass wir in etwas hineingezogen werden, das sich zu einem Mehrfrontenkrieg ausweiten könnte. Das Beste, was Sie in nächster Zeit tun können, ist wahrscheinlich, dafür zu sorgen, dass Ihre Familie auf Unterbrechungen unserer Infrastruktur und unserer Versorgungsketten gut vorbereitet ist.

