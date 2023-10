Der Krieg zwischen Israel und Hamas treibt bereits die Great Reset Agenda voran

Kit Knightly

Vor ein paar Tagen haben wir einen Artikel veröffentlicht, in dem wir erörterten, wie die Great Reset Agenda hinter den Kulissen weiter voranschreitet, während die Schlagzeilen voll von Israel-Palästina sind.

Zensur

Die Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten und die Schaffung einer Kultur der Angst in Bezug auf die freie Meinungsäußerung sind ein wesentlicher Bestandteil des „Great Reset“. Seit Beginn des Krieges sind daher Forderungen nach der Unterdrückung der Meinungsfreiheit überall aufgekommen. Inzwischen hat diese Kampagne an Fahrt aufgenommen.

Der EU-Kommissar Thierry Breton hat Warnbriefe an alle großen sozialen Medienplattformen geschickt und behauptet, sie müssten „Desinformation“ über Israel bekämpfen, und droht mit Geldstrafen. Die chinesische Video-Sharing-Plattform TikTok hat sich bereit erklärt, „Desinformation“ zu bekämpfen.

Studenten von Harvard und Berkeley wurden wegen der Unterstützung von Palästina mit „Schwarzer Liste“ bedroht. In Deutschland und Frankreich werden pro-palästinensische Demonstrationen aufgelöst, während es in Großbritannien und den USA Forderungen gibt, Menschen festzunehmen, die palästinensische Flaggen schwenken, oder diejenigen abzuschieben, die „Hamas unterstützen“.

Die Schaffung einer Kultur der Angst, in der die Menschen Angst haben, sich oder ihre politischen Meinungen auszudrücken, ist nur eine von vielen Gemeinsamkeiten zwischen Covid, Ukraine, Klimawandel und jetzt Israel.

Gesichtserkennungssoftware

Es ist immer merkwürdig, wenn eine angeblich „randständige“ Geschichte auftaucht und sich nahtlos in ein bereits bekanntes Thema einfügt. Der Aufstieg der Gesichtserkennungssoftware, eine Bedrohung für das Recht auf Privatsphäre, ist eines dieser Themen.

Vor dem „Überraschungsangriff“ nannte Amnesty International Israels Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie „automatisierte Apartheid“. In den USA haben Bundesstaaten den Einsatz von FRT schon lange abgelehnt und einige Gesetzesvorlagen zur vollständigen Verbannung eingebracht.

Jetzt soll Israel angeblich Gesichtserkennungstechnologie zur Identifizierung von Toten und Verwundeten verwendet haben. Die Jerusalem Post bezeichnet es als ein „Werkzeug, um Israel nach Hamas‘ Krieg zu helfen“.

Drei Tage vor dem angeblichen „Überraschungsangriff“ wurde über die Zunahme der Verwendung von Gesichtserkennungstechnologie in Schweden aufgrund von „Bandengewalt“ berichtet. In Großbritannien passt dies zeitlich zu den Plänen der Regierung, jedes Passfoto in ihre Datenbank hochzuladen. Diese Pläne führten zu gedämpften Protesten, hauptsächlich deshalb, weil kaum jemand davon gehört hatte. Dann erzwang die Londoner Polizei am Samstag während der pro-palästinensischen Demonstration in London die Anwendung von Abschnitt 60AA-Befugnissen, die die Teilnehmer verpflichteten, ihre Gesichter nicht zu verdecken, um die Live-Gesichtserkennung zu ermöglichen.

Die Alternative Medienlandschaft spalten

Die unabhängigen Medien waren der Hauptgrund, warum die „Pandemie“-Erzählung ihre grandiosen Ziele nicht erreicht hat. Die Erzählung verlor an Schwung, angesichts eines Widerstands von einer soliden Front über das politische Spektrum hinweg, von der anarchistischen Linken bis zur libertären Rechten.

Ein zentraler Bestandteil der globalistischen Strategie seitdem war, die Solidarität und die Reichweite der alternativen Medien anzugreifen. Das geschah durch die Einschränkung ihrer Finanzierung und die Beschränkung ihrer Reichweite, wobei besonders offensichtlich spaltende Ablenkungen eingesetzt wurden, um Zwietracht zu säen.

Es war kein Zufall, dass die russische Invasion der Ukraine den Widerstand gegen Covid genau in der Mitte durchbrach und ihn entlang alter faultierter Linien spaltete.

Der Israel-Hamas-Krieg hat bereits diese beiden Seiten in zwei weitere aufgespalten. Gemeinsames Handeln und unabhängiges Denken wurden zugunsten von Tribalismus verbannt. Die Menschen wurden manipuliert, um von einer anti-globalistischen Haltung Abstand zu nehmen und stattdessen die „guten Globalisten“ vor den bösen zu verteidigen.

Er hat nicht nur das Bündnis der Gegner des Lockdowns und der Impfstoffe gespalten, sondern auch ihre Prinzipien zerschlagen und ihre Meinungen diskreditiert.

Viele – hauptsächlich auf der konservativen Rechten – haben vergessen, dass Israel ganz vorne bei der Covid-Lüge war, vergessen, dass sie die ersten waren, die geimpft wurden und die ersten, die „grüne Pässe“ einsetzten, und haben sich jetzt in ihrer Verteidigung auf Israel gestürzt (oder genauer gesagt, die Gelegenheit ergriffen, eine anti-islamische Agenda voranzutreiben).

Sie fordern jetzt kollektive Bestrafung und unterstützen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit für „terroristische Sympathisanten“.

Betrachten Sie zum Beispiel Douglas Murray, der als „Freiheitsliebhaber“ gilt, aber nach dem „Überraschungsangriff“ Kolumnen mit Überschriften wie dieser schreibt:

„Warum erlauben wir Proteste, die das Schlachten verherrlichen?“

Ob diese Menschen jemals aufrichtig in ihrer Verteidigung der Freiheit waren oder nicht, ihre Glaubwürdigkeit in dieser Hinsicht ist nun für immer gebrochen.

Die „multipolare Welt“

Die Kehrseite des Fraktionalismus, der die Bewegung der Covid-Skeptiker weiterhin spaltet, ist die gleichzeitige Förderung der sogenannten „multipolaren Welt“.

Die Tatsache, dass die herrschende Kraft der Welt eine globalistische Elite ist, die keinen Staat als ihre Heimat betrachtet, wurde durch die Fake-„Pandemie“ brutal klar. Ein Hauptziel dieser globalistischen Elite ist es seither, diese Tatsache aus unserem kollektiven Gedächtnis zu tilgen.

Eine falsche Erzählung wird verkauft, dass das fallende US-Imperium „Globalismus“ sei und es einen groben Gegensatz in Form von Russland, China, dem Iran usw. gibt.

Diese Erzählung wird sowohl von Mainstream- als auch von alternativen Medien seit Beginn der „speziellen militärischen Operation“ Russlands verkauft.

Es handelt sich um eine vereinfachte binäre Gut-Böse-Erzählung, die dazu dient, 2 Jahre vollständiger globaler Zusammenarbeit zwischen diesen vermeintlichen „Feinden“ aus dem Gedächtnis der Menschen zu tilgen.

Bereits der Konflikt zwischen Hamas und Israel trägt dazu bei, diese trügerische Erzählung weiter zu fördern. Er erweckt den Eindruck einer Welt, die entlang längst veralteter (aber zunehmend bedeutungsloser) Linien geteilt ist.

Die Pandemie hat klar gemacht, dass die Eliten der Welt alle dasselbe Drehbuch verfolgen.

Der Krieg soll uns diese Tatsache vergessen lassen.

Und wenn es bedeutet, dass dabei einige tausend Menschen sterben müssen – na und? Der Westen und der Osten waren beide glücklich, ihre eigenen Leute mit Lockdowns und giftigen Impfungen zu töten – warum also nicht mit Raketen?

Sie verkaufen abgenutzte Meme des Kalten Krieges, um uns zu überzeugen, dass sie nicht unser Feind sind – es sind „die da drüben“ – die Muslime, die Juden, die Russen…

… Sie können je nach Bedarf ergänzen.

Nordkorea wird beschuldigt, Waffen an die Hamas geliefert zu haben. Der Iran soll den Angriff finanziert – vielleicht sogar geplant – haben. Sogar Russland, das traditionell jegliche islamische „Terroristen“ vehement ablehnt, zeigt Anzeichen dafür, dass es seine übliche „Neutralität“ in Bezug auf Palästina kompromittiert. Sie schicken Hilfslieferungen in den Gazastreifen und bringen Waffenstillstandsvorschläge vor den UN-Sicherheitsrat (die die USA sofort ablehnten).

Israels Abgeordnete drohen Russland während einer Live-Sendung auf RT mit Krieg.

In seiner Ansprache an die Nation gestern hat Joe Biden absichtlich Putins Russland mit der Hamas gleichgesetzt. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenski hat dasselbe praktisch unmittelbar nach dem „Überraschungsangriff“ getan.

Die globalen Frontlinien für einen vermeintlichen „Dritten Weltkrieg“ werden gezogen.

All das nährt die Illusion, dass riesige ideologische Unterschiede diese Nationalstaaten trennen, während sie in Wirklichkeit die überwiegende Mehrheit der Ziele der Neuen Normalität teilen.

Denken Sie daran, dass sowohl Israel als auch die Hamas ihre Menschen auf dem Altar von Pfizer geopfert haben. Jegliche Behauptungen, sich jetzt um das zivile Leben zu sorgen – von beiden Seiten – müssen mit äußerster Skepsis betrachtet werden.

Wie Sie sehen können, hat der „Überraschungsangriff“ der Hamas frischen Schwung in einige der NN-Ziele gebracht, die auf der Agenda der Elite standen. Und das ist nur der Anfang, es gibt noch andere, die noch nicht aufgetreten sind, aber leicht auftreten könnten.

Es wird von einer Flüchtlingskrise gesprochen – steigende illegale Einwanderung und das Schüren von mehr gewünschter Spaltungs-Rhetorik, während westliche Regierungen einen Sündenbock für die finanzielle Verarmung haben.

Die Ölpreise steigen bereits, jederzeit könnten sie die nächste „Energiekrise“ einführen. Vielleicht werden Golfstaaten Israel boykottieren oder westliche Nationen Sanktionen gegen wen auch immer verhängen, aber sie legen die Grundlagen dafür.

Die Wall Street Journal warnt vor „Echoes of 1973“, die USA haben die Hälfte ihrer Reserven verkauft und sind vielleicht nicht „bereit für eine Krise“.

Zwei Geschichten von heute Morgen warnen vor einer „möglichen Krise“.

Wenn (wann?) es kommt, kann (und wird) es sofort genutzt, um die Agenda des „Klimawandels“ zu bedienen. Man wird uns sagen, dass es einen Silberstreifen gibt, weil wir „unsere Abhängigkeit von erneuerbaren Energien erhöhen“.

Es ist ein riesiges Netzwerk von Lügen, aber sie alle führen in die gleiche Richtung.

Es gibt bereits viele Diskussionen in alternativen Medienkreisen über die Natur der Hamas. Inwieweit wurden sie von Israel geschaffen oder zumindest zugelassen? Und wie weit erstreckt sich dies auf den „Überraschungsangriff“ selbst?

Einige nannten es von dem Moment an, als die Nachrichten bekannt wurden, einen „Inside Job“, und es trägt die üblichen Merkmale eines traditionellen „False Flag“-Angriffs. Unerklärliche „Intelligence Failures“, ignorierte Warnungen und verzögerte Reaktionen. Vielleicht war es ein Fall von „Lass es absichtlich passieren“ (LIHOP), oder vielleicht haben sie es passieren lassen (MIHOP).

Wer weiß, wie weit die Elite geht, um die Realität zu inszenieren, die sie brauchen, um ihre Pläne der Welt aufzuzwingen.

Was auch immer die Wahrheit dieser Situation ist, es gibt keine Verleugnung, dass sie bereits hart daran arbeitet, eine sehr vertraute Agenda voranzutreiben.