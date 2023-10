Die „verdächtigen“ Verbindungen zwischen der US-Behörde FDA und Bill Gates kommen ans Licht

Ein neuer Bericht hat Verbindungen zwischen der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der Organisation von Bill Gates aufgedeckt, die von Experten als „verdächtig“ bezeichnet werden.

Die FDA hat 2017 ein Memorandum of Understanding (MOU) mit der Bill & Melinda Gates Foundation geschlossen.

Unter dem MOU vereinbarten die beiden Organisationen, Informationen auszutauschen, um die Entwicklung innovativer Produkte, einschließlich medizinischer Gegenmaßnahmen, zu erleichtern.

Diese Vereinbarung umfasst Informationen wie Diagnostika, Impfstoffe und Therapeutika zur Bekämpfung der Übertragung von Krankheiten während einer Pandemie.

Die FDA hat MOUs mit vielen akademischen und gemeinnützigen Organisationen.

Experten sind besorgt, dass die Gates Foundation einen zu großen Einfluss auf die regulatorischen Entscheidungen der FDA zu diesen Gegenmaßnahmen haben könnte, so ein Bericht des Brownstone Institute.

David Gortler, ehemaliger Berater des FDA-Kommissars zwischen 2019 und 2021, sagt, er sei „misstrauisch“ gegenüber dem MOU.

„Wenn die Gates Foundation ein MOU mit einer Aufsichtsbehörde für ein Produkt etabliert, das sie entwickeln möchte, scheint es, als wäre es ein Interessenkonflikt“, sagt er.

„Was ist, wenn jede andere Pharmafirma dasselbe tut wie die Gates Foundation?“

Gortler, der jetzt Fellow am Ethics and Public Policy Center in Washington, D.C. ist, erklärte, dass Treffen zwischen Entwicklern und Aufsichtsbehörden normalerweise offizieller Teil der Öffentlichkeitsarbeit sind und Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz unterliegen.

„Ein solches MOU kann jedoch die üblichen Anforderungen an die Transparenz offizieller Kommunikation umgehen“, sagt Gortler.

„So können ihre Kommunikationen geheim gehalten werden.“

David Bell, ehemaliger medizinischer Beamter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der heute als Gesundheitsberater und Biotech-Berater arbeitet, ist überzeugt, dass das MOU das Potenzial hat, den regulatorischen Prozess zu korruptieren.

„Die Erzählung besagt, dass philanthropische Stiftungen nur gut sein können, weil sie Impfstoffe herstellen und Tausende Menschenleben retten, also müssen wir die Bürokratie abbauen und der FDA helfen, schnell etwas zu tun, sonst werden Kinder sterben“, sagt Bell.

„Aber in Wirklichkeit hat es das Potenzial, das ganze System zu korruptieren.“

Bell fügt hinzu: „Im Allgemeinen erhöhen enge Beziehungen zwischen Aufsichtsbehörden und Entwicklern zwangsläufig das Risiko, dass Abkürzungen und Gefälligkeiten die Strenge der Produktprüfung beeinträchtigen und die Öffentlichkeit gefährden werden.“

Bell hat keinen Zweifel daran, dass diese Ernennungen strategisch waren, um „das System zu manipulieren“, und sagt: „Wenn ich bei der Gates Foundation arbeiten würde, würde ich sicherlich jemanden wie Murray Lumpkin einstellen.“

Die einzige Möglichkeit, das Problem des „Drehtür-Effekts“ zu lösen, sagt Bell, ist eine „Wettbewerbsklausel“ in ihren Verträgen zu haben.

„Es könnte sein, dass FDA-Mitarbeiter nicht für diejenigen arbeiten können, die sie mindestens 10 Jahre lang reguliert haben“, sagte Bell.

„Es gibt Orte, die solche Regeln haben – private Unternehmen haben Vereinbarungen, dass man nicht für einen Konkurrenten arbeiten kann.“

Die FDA wies Fragen nach möglichen Interessenkonflikten oder mangelnder Transparenz in Bezug auf ihre Kommunikation mit der Gates Foundation zurück.

In einer Erklärung sagte die FDA:

Die FDA-Regulierungsentscheidungen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ehemalige FDA-Beamte beeinflussen nicht die regulatorischen Entscheidungen. Die FDA arbeitet nur gemäß dem MOU mit der Bill und Melinda Gates Foundation zusammen, wie beschrieben.

Gates prahlte damit, auf seine 10 Milliarden Dollar Investition in die „Finanzierung und Lieferung“ von Medikamenten und Impfstoffen eine Rendite von 20 zu 1 erhalten zu haben.

„Es ist die beste Investition, die ich je gemacht habe“, schrieb er im Wall Street Journal.

„Vor Jahrzehnten waren diese Investitionen unsicher, aber heute zahlen sie sich fast immer auf große Weise aus.“

Im September 2019, kurz vor der Pandemie, zeigten SEC-Einreichungen, dass die Stiftung über 1 Million Aktien von BioNTech (Pfizers Partner) für 18,10 Dollar pro Aktie gekauft hatte.

Bis November 2021 hatte die Stiftung den Großteil der Aktien für durchschnittlich 300 Dollar pro Aktie verkauft.

Der investigative Journalist Jordan Schachtel berichtete, dass die Stiftung einen Gewinn von etwa 260 Millionen Dollar – mehr als das 15-fache ihrer ursprünglichen Investition – erzielt hat, von dem der Großteil aufgrund der Investition durch die Stiftung nicht besteuert wurde.

In seinem kürzlich erschienenen Buch „How to Prevent the Next Pandemic“ warnt Gates davor, dass zukünftige Pandemien die größte Bedrohung für die Menschheit darstellen und das Überleben von globalen Strategien zur Pandemievorbereitung abhängt, wodurch er sich fest in der Mitte der Gestaltung der Agenda positioniert.

Im Oktober 2019 veranstalteten die Gates Foundation und das Weltwirtschaftsforum Event 201, bei dem Regierungsbehörden, soziale Medienunternehmen und nationale Sicherheitsorganisationen eine „fiktive“ globale Pandemie simulierten.

Die FDA wurde scharf für ihre „Drehtür“ kritisiert.

Zehn der letzten elf FDA-Kommissare haben die Behörde verlassen und Positionen bei Pharmaunternehmen erhalten, die sie einst reguliert haben.

Ähnlich hat die Gates Foundation hochrangige Mitglieder der FDA eingestellt, die intime Kenntnisse des regulatorischen Prozesses mitbringen.

Zum Beispiel hatte Murray Lumpkin eine 24-jährige Karriere bei der FDA, in der er als Senior Advisor für den FDA-Kommissar und Vertreter für globale Angelegenheiten tätig war.

Jetzt ist er stellvertretender Direktor für Regulierungsangelegenheiten bei der Gates Foundation und Unterzeichner des MOU.

Und Margaret Hamburg, die von 2009 bis 2015 FDA-Kommissarin war, ist jetzt im Scientific Advisory Board der Gates Foundation tätig.

Die wichtigsten Empfehlungen des Events waren, dass eine solche Krise den Einsatz neuer Impfstoffe, Überwachung und Kontrolle von Informationen und menschlichem Verhalten erfordern würde, indem die Zusammenarbeit und Koordination von Schlüsselindustrien, nationalen Regierungen und internationalen Organisationen orchestriert wird.

Einige Wochen später, als die Covid-Pandemie ausbrach, wurden viele Aspekte dieses „hypothetischen Szenarios“ zur schrecklichen Realität.

Die Gates Foundation, die Aktien verschiedener Pharmaunternehmen wie Merck, Pfizer und Johnson & Johnson hält, wird jetzt dafür gelobt, einen erheblichen Einfluss auf die Ausrichtung der globalen Reaktion auf die Pandemie zu haben, wobei ihr Ziel darin besteht, „die ganze Welt“ mit einem Covid-Impfstoff zu impfen.

Die Gates Foundation hat Millionen in die Finanzierung von NGOs, Medien und internationalen Agenturen investiert und damit Gates politischen Einfluss verschafft.

Die finanziellen Beiträge an die Medien haben Gates wohlwollende Berichterstattung eingebracht, und auf der Website der Stiftung wird stolz darauf hingewiesen, dass sie 2020-2023 fast 3,5 Millionen Dollar an The Guardian gezahlt hat.

Die britische Arzneimittelbehörde – die MHRA – gab bekannt, dass sie im Jahr 2022 etwa 3 Millionen Dollar von der Gates Foundation erhalten hat, die sich über mehrere Finanzjahre erstrecken würden.

Der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy, Jr. bezeichnete Gates als „den mächtigsten Mann im öffentlichen Gesundheitswesen“, weil er es geschafft hat, die Pandemiestrategie der WHO hauptsächlich auf die Impfung auszurichten.

Kennedy sagte in einem Interview, dass die WHO um Geld von Gates „bettelt und sich überschlägt“.

Geld von Gates macht jetzt über 88 Prozent des Gesamtbetrags der Spenden der WHO durch philanthropische Stiftungen aus.

„Ich denke, [Gates] glaubt, dass er auf göttliche Weise dazu bestimmt ist, die Welt durch Technologie zu retten“, sagte Kenney.

„Er glaubt, dass der einzige Weg zu guter Gesundheit in einer Spritze liegt.“

Der CEO der Gates Foundation, Mark Suzman, reagierte auf Bedenken, dass die Stiftung „einen unverhältnismäßigen Einfluss auf die Festlegung nationaler und globaler Agenden hat, ohne gegenüber Wählern oder internationalen Organisationen formell rechenschaftspflichtig zu sein“.

„Es stimmt, dass wir mit unseren Dollars, unserer Stimme und unserer Zusammenkunftsmacht Zugang und Einfluss haben, den viele andere nicht haben“, gab Suzman in seinem Jahresbrief 2023 zu.

„Aber machen Sie sich keine Illusionen – wenn es eine Lösung gibt, die das Leben verbessern und retten kann, werden wir hartnäckig dafür eintreten“, schrieb er.

„Wir werden unseren Einfluss, zusammen mit unseren finanziellen Verpflichtungen, nicht abstellen, um Lösungen zu finden.“