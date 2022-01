Warum 16.000 Experten der Meinung sind, dass die meisten Kinder nicht geimpft werden sollten. Erfinder der mRNA-Impfung packt aus

Mercola.com

Am 30. Dezember 2021 interviewte Joe Rogan Dr. Robert Malone, den Erfinder der mRNA-Gentransfertechnologie. YouTube und Twitter löschten das Interview umgehend.

Auch Google wurde auf frischer Tat ertappt, als es die Suchergebnisse so manipulierte, dass Malones Rogan-Interview bei der Suche nach „Massenbildungspsychose“ nicht auftauchte.

Malone wurde am 29. Dezember 2021 dauerhaft von Twitter verbannt, wahrscheinlich ausgelöst durch einen Beitrag, der ein Video der kanadischen COVID Care Alliance enthielt, die Daten von Pfizer überprüfte, aus denen hervorging, dass die COVID-Impfung mehr Krankheiten verursacht, als sie verhindert, und dass die Pfizer-Studie sowohl im Design als auch im Aufbau fehlerhaft war

Möglicherweise wurde Malone auch wegen eines Beitrags gesperrt, der zeigt, wie das Weltwirtschaftsforum die globale Medienberichterstattung kontrolliert

In einer von mehr als 16.000 Ärzten und Wissenschaftlern unterzeichneten Ärzteerklärung der International Alliance of Physicians and Medical Scientists heißt es, dass „gesunde Kinder nicht zwangsgeimpft werden dürfen“, da ihr klinisches Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion vernachlässigbar ist und die langfristige Sicherheit der Impfungen nicht bestimmt werden kann, bevor eine solche Politik in Kraft tritt.

Am 30. Dezember 2021 interviewte Joe Rogan Dr. Robert Malone, den Erfinder der mRNA-Gentransfertechnologie. YouTube und Twitter löschten das Interview umgehend, und die Mainstream-Medien veröffentlichten eine Reihe von Artikeln, in denen Malone und Rogan in den abfälligsten Begriffen angegriffen wurden.

Neben der Zensur von Malone wurde auch Google auf frischer Tat ertappt, als es die Suchergebnisse so manipulierte, dass Malones Rogan-Interview nicht auftaucht, wenn man nach „Massenbildungspsychose“ sucht. Dieser Suchbegriff führt auch nicht zu den Interviews, die der Psychologe Mattias Desmet gegeben hat, der als erster diesen Begriff als Diagnose dafür verwendet hat, warum so viele die offensichtlich fehlerhafte, wenn nicht gar lächerliche COVID-Erzählung kaufen.

Als Reaktion auf die offensichtliche Zensur durch Big Tech hat der Kongressabgeordnete Troy Nehls, R-Texas, die Abschrift des Podcasts (Joe Rogan Experience #17573) mit folgender Erklärung in das Kongressprotokoll aufgenommen:

Indem sie Dr. Robert Malone wegen seiner ablehnenden Haltung zensieren, verbannen und das Interview entfernen, beweisen Twitter und YouTube wieder einmal, dass sie nicht für ihre Nutzer arbeiten, sondern für Big Pharma, Big Media und die Eliten. Wenn wir uns von unseren Grundprinzipien der Redefreiheit, der Freiheit der Meinungsäußerung und der Freiheit der Debatte entfernen, ist die Demokratie verloren. Heute habe ich die Abschrift der Joe Rogan Experience #1757 in das Kongressprotokoll aufgenommen, um den Podcast für immer zu erhalten. Big Tech mag in der Lage sein, Informationen auf ihren eigenen Plattformen zu zensieren, aber sie können nicht das Kongressprotokoll zensieren.

Malone dauerhaft von Twitter verbannt

Malone wurde am Tag zuvor, dem 29. Dezember 2021, dauerhaft von Twitter verbannt. Er vermutet, dass sein Verbot durch einen der beiden letzten Beiträge ausgelöst wurde, die er veröffentlicht hatte. Der eine war ein Link zur Website der kanadischen COVID Care Alliance mit dem Kommentar:

Pfizer 6-Monats-Daten, die zeigen, dass die Covid-19-Impfungen von Pfizer mehr Krankheiten verursachen als sie verhindern. Außerdem gibt es einen Überblick über die Fehler der Pfizer-Studie in Design und Durchführung.

Das Video, das auf der Website der kanadischen COVID Care Alliance zu sehen ist, gibt einen Überblick über die Daten von Pfizer. Wir werden dieses hervorragende Video zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen und weitaus detaillierter darauf eingehen, wie sie den Betrug bei der klinischen COVID-Studie von Pfizer aufgedeckt haben.

Der andere Tweet, der das Verbot ausgelöst haben könnte, war ein Beitrag darüber, wie das Weltwirtschaftsforum die globalen Medien im Gleichschritt verwaltet. In jedem Fall wurde Malone dauerhaft von der Social-Media-Plattform verbannt, weil er entweder die Wissenschaft von Pfizer – genau die Wissenschaft, der wir „vertrauen“ sollen – oder die zentrale Rolle des WEF in der globalen Zensurkampagne hervorgehoben hat.

Die Mainstream-Medien verlieren den Informationskrieg

Interessanterweise ist Rogan so etwas wie ein Schlüssel zur Umgehung der allgemeinen Zensur der Mainstream-Medien geworden. Während Malone 512.000 Follower auf Twitter verlor, als sein Konto gesperrt wurde, hat sein Interview mit Rogan Gerüchten zufolge rund 50 Millionen Aufrufe auf alternativen Plattformen für freie Meinungsäußerung erhalten. Wie in einem ZeroHedge-Artikel vom 3. Januar 2022 festgehalten:

… wenn man es heutzutage auf JRE schafft, hat man es offiziell ‚geschafft‘. Abgesehen von der offensichtlichen Ironie, dass Twitter versucht, jemanden zu verbieten, und die betreffende Person daraufhin viral geht, dachte ich auch darüber nach, wie Malone trotz der Tatsache, dass er mit seinen Ansichten im Widerspruch zu den Mainstream-Medien steht, … Joe Rogan hat ihn an den üblichen Medienverdächtigen vorbei in den echten ‚Mainstream‘ gebracht … [Im Jahr 2022 werden die Mainstream-Medien, wie wir sie heute kennen (CNN, MSNBC, ABC, CBS usw.), gezwungen sein, ihr Narrativ über COVID zu ändern. Die Idee, dass die Medien gezwungen sein werden, ihren Ton in Bezug auf Covid zu ändern, habe ich vor ein paar Tagen angesprochen, als ich über die Omikron-Variante schrieb und darüber, wie die Medien aus einem Maulwurfshügel einen Berg der Massenhysterie machen.

Aber nachdem ich Dr. Robert Malones gut begründeten Argumenten zugehört hatte, die er drei Stunden lang prägnant und ruhig vortrug, wurde mir klar, dass die gesamte Mainstream-Medienmaschinerie in den Händen von Inhaltserstellern wie Joe Rogan zu Fall kommen könnte. Rogan generiert so viele Aufrufe und ist so schnell gewachsen – gerade weil er einen offenen Dialog und einen zivilen Diskurs zulässt und die Dinge mit ehrlicher Absicht angeht … Ein Problem, das die Medien und die politischen Eliten bedenken sollten, ist die Tatsache, dass Rogan Anhänger auf beiden Seiten der Kluft hat.

Diese Anhänger sehen ihm zu, weil er regelmäßig Themen anspricht, die als Fauxpas oder pietätlos gelten … Rogan ist von Anfang an erfolgreich gewesen, sei es absichtlich (indem er Leute anspricht, die zensiert werden) oder unabsichtlich (indem er mit Leuten, die er interessant findet, die Sau rauslässt), indem er Licht in die dunklen Bereiche gebracht hat, die die Mainstream-Medien nicht diskutieren wollen.

Während Malones Twitter-Feed gelöscht wurde, kann man ihm immer noch auf Gab, GETTR und Substack folgen. Ein Gab-Spiegel mit den letzten 400 Tweets von Malones Twitter-Feed ist ebenfalls verfügbar. Am 2. Januar 2022, als Rogan GETTR beitrat, forderte er seine 7,8 Millionen Twitter-Follower auf, sich ihm dort anzuschließen, „für den Fall, dass der Scheiß bei Twitter noch dümmer wird“.

Bemerkenswerte Notizen aus dem Rogan-Interview

Viele Rogan-Fans sind sich einig, dass das Interview mit Malone zu den besten Interviews gehört, die Rogan je geführt hat. Ich weiß, viele von Ihnen sagen sich, ich habe keine drei Stunden Zeit, um mir dieses Interview anzusehen. Nun, ich möchte Sie ermutigen, sich die Zeit zu nehmen. Wenn 50 Millionen Menschen dieses Video gesehen haben, werden Sie wahrscheinlich auch die Zeit finden.

Vertrauen Sie mir in diesem Fall. Sie werden es nicht bereuen. Es ist eine reine Freude und ein Vergnügen, Malones entspannter, wortgewandter und meisterhaft präziser Sprache zuzuhören, während er das Mainstream-COVID-Narrativ zerstört. Sie können es sich in Teilen ansehen, aber dies ist eindeutig das beste Interview, das Malone gegeben hat, und es steht auf einer Stufe mit dem Peter McCullough-Interview mit Rogan vor einigen Wochen.

Wenn es für mich nicht in Ordnung ist, Teil des Gesprächs zu sein … wer kann es dann sein? ~ Dr. Robert Malone

Wie Malone erklärte, ist er seit mehr als drei Jahrzehnten an der Entwicklung und dem Vertrieb von Impfstoffen beteiligt und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Technologie, auf der die COVID-Impfungen von Pfizer und Moderna basieren. fragte Malone.

In der Tat, wie Rogan bemerkte, hat Twitter mit dem Verbot von Malone im Grunde „einen der qualifiziertesten Menschen der Welt, über Impfstoffe zu sprechen, verboten.“ Malone sagte, er habe Anwälte, die möglicherweise eine Klage wegen des Verbots einreichen wollen.

Natürlich bezeichnen ihn die Mainstream-Medien und „Faktenprüfer“ (die durch die jüngsten Rechtsstreitigkeiten mit Facebook nun rechtlich als Meinungsmacher definiert sind) als Lügner, weil er behauptet, die derzeit verwendete mRNA-Technologie erfunden zu haben, doch sein Name auf 10 Patenten beweist das Gegenteil.

Niemand kann bestreiten, dass ich eine wichtige Rolle bei dieser Technologie gespielt habe“, sagte Malone. „Und praktisch alle anderen Stimmen, die diesen Hintergrund haben, haben finanzielle Interessenkonflikte. Ich glaube, ich bin der Einzige, bei dem das nicht der Fall ist. Ich bekomme kein Geld aus dieser Sache.

Einige der wichtigsten Punkte aus Malones Interview sind die folgenden:

Reaktionen der Regierung – Malone ist der Ansicht, dass die US-Regierung bei ihrer Reaktion auf COVID „außer Kontrolle“ und „gesetzlos“ ist und dass ihre Maßnahmen wahrscheinlich zu einer halben Million zusätzlicher Todesfälle geführt haben. Die COVID-Impfungen sind „ausdrücklich illegal“, da die Impfungen experimentell sind. Darüber hinaus erhalten die Menschen nicht die Informationen, die sie benötigen, um eine informierte Entscheidung über die Risiken zu treffen, die sie mit der Teilnahme an diesem Experiment eingehen.

Sozialpsychologie der Zeit – Malone glaubt, dass das irrationale Verhalten, das wir beobachten, das Ergebnis einer „Massenbildungspsychose“ ist, einer gesellschaftlichen Diagnose, die erstmals Ende 2021 von Desmet vorgestellt wurde.

Natürliche Immunität – Die natürliche Immunität ist robuster als die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität, und Menschen mit natürlicher Immunität haben auch ein höheres Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen der COVID-Impfung.

Risiken der COVID-Impfung – Malone ließ sich die Moderna-Impfung verabreichen, weil er dachte, dass sie ihm bei einigen COVID-Langzeitsymptomen helfen könnte, die er hatte, nachdem er im Februar 2020 schwer an COVID-19 erkrankt war. Er sagt, er habe unter einigen Nebenwirkungen der Spritze gelitten, die aber inzwischen abgeklungen seien.

Malone äußert sich besorgt über die Häufigkeit von Myokarditis nach der Impfung und die Möglichkeit von Fruchtbarkeitsproblemen. In Bezug auf die reproduktive Gesundheit warnt er, dass die Lipid-Nanopartikel in den COVID-Impfungen negative Auswirkungen auf die Eierstöcke haben können.

Er geht auch darauf ein, wie das SARS-CoV-2-Spike-Protein Blutgerinnsel verursachen kann, unabhängig davon, ob sie von einer natürlichen Infektion oder der COVID-Impfung herrühren, und wie das Spike-Protein die Blut-Hirn-Schranke stören kann.

Malone glaubt, dass der Grund dafür, dass manche Menschen keine oder nur wenige unerwünschte Wirkungen der COVID-Spritze erfahren, mit phänotypischen oder genetischen Unterschieden zu tun hat. Er weist darauf hin, dass Diabetiker und Menschen mit hohem Blutzuckerspiegel zum Beispiel eher von den Auswirkungen des Spike-Proteins betroffen sind.

Unterdrückung der Frühbehandlung – Eine frühzeitige Behandlung mit Medikamenten wie Hydroxychloroquin oder Ivermectin ist sehr wirksam, und beide Medikamente werden auch seit mehreren Jahrzehnten sicher verabreicht. Das chinesische Anti-COVID-Protokoll, das Malone im Februar 2020 erhielt, enthielt sogar Hydroxychloroquin. Als er COVID-19 bekam, behandelte sich Malone auch selbst mit Femotadin (Pepsid). Er leitet jetzt eine klinische Studie, um deren Nutzen bei der Behandlung von COVID zu bewerten.

Narrative Management und globale Koordinierung der Zensur – Die von der BBC geleitete Trusted News Initiative ist laut Malone von zentraler Bedeutung für die Zensurkampagne. Sie bezeichnet jeden, der mit der offiziellen Darstellung von Impfstoffen nicht einverstanden ist, als „Impfgegner“ und unterdrückt alles, was gegen „anerkannte“ Quellen wie Dr. Anthony Fauci und die Weltgesundheitsorganisation spricht.

Er weist auch darauf hin, dass Thomson-Reuters, das Verbindungen zu Pfizer hat, einer der wichtigsten Faktenchecker von Twitter ist. Da sie zum Teil entscheiden, was auf Twitter diskutiert werden darf, hat Pfizer auch diesen versteckten Einfluss (ganz zu schweigen davon, dass James C. Smith, Vorsitzender der Thomson Reuters Foundation, seit 2014 auch Direktor bei Pfizer und Vorsitzender des Vergütungsausschusses ist).

Wirksamkeit von COVID-Impfungen – Malone stellt fest, dass das Fenster der Wirksamkeit immer kleiner wird, wobei einige Studien, wie z. B. eine aus Dänemark, eine negative Wirksamkeit gegen Omikron zeigen.

Malone zufolge verabreichen wir einen „unpassenden Impfstoff“ und treiben die B- und T-Gedächtniszellen auf ein Virus zu, das nicht mehr im Umlauf ist. Seine Hypothese, warum die Impfungen so schnell nicht mehr wirken, ist auf diese ursprüngliche antigene Sünde zurückzuführen. Er erklärt dies:

Wir haben einen neuen Erreger [Omikron], aber er hat eine Reihe von Überschneidungen mit den alten Erregern, die wir schon einmal gesehen haben, und unser Immunsystem reagiert so, als ob es der alte Erreger wäre.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, nehmen wir das Spike-Protein – nur eines der Proteine, das immunologisch dominante Protein – und wir impfen jeden mehrfach und treiben Gedächtniszellen und Effektorzellen zu einem Virus, das nicht das ist, mit dem wir es zu tun haben.

Es könnte also sehr gut sein, dass die Immunreaktion mit zunehmender Anzahl von Impfungen in einer Weise verzerrt wird, die für eine Infektion mit Omikron dysfunktional ist … Wenn man ein so starkes Signal sieht, heißt das, dass etwas im Gange ist, dem man meiner Meinung nach Beachtung schenken sollte.

Malone auch bei InfoWars nach Rogan-Interview

Wenige Tage nach seinem Twitter-Verbot setzte sich Malone auch mit der InfoWars-Reporterin Kristi Leigh zusammen. Ein Ausschnitt aus dem 80-minütigen Interview ist oben eingebettet. Darin beschrieb Malone, dass er durch die derzeitige Zensur „multidimensional umgepolt“ wurde. Er spricht auch über seinen Weg, „sich mit dem auseinanderzusetzen, was das Weltwirtschaftsforum darstellt“.

Anfangs wehrte er sich gegen die Vorstellung, dass es eine globale Agenda gibt, die darauf abzielt, uns unserer Rechte und Freiheiten zu berauben. Er hielt „The Great Reset“ für ein Hirngespinst – bis er anfing, die Behauptungen selbst zu überprüfen und herausfand, dass diese angebliche „Verschwörungstheorie“ vollständig dokumentiert und auf der WEF-Website für die ganze Welt einsehbar ist. „Und dann sieht man, wie [der Plan] umgesetzt wird“, sagt er.

Malone’s Warnung an die Eltern

In einem anderen Interview mit dem WND sprach Malone kürzlich über zwei Basisprojekte, an denen er beteiligt ist. Das erste ist das Unity Project, das sich gegen Impfstoffverordnungen wendet, und das zweite ist die International Alliance of Physicians and Medical Scientists, die vom Global COVID Summit ins Leben gerufen wurde.

Malone hob in einem Artikel für The Defender auch die zweite Ärzteerklärung der International Alliance of Physicians and Medical Scientists vom 29. Oktober 2021 hervor.

Die Erklärung wurde von mehr als 16.000 Ärzten und Wissenschaftlern unterzeichnet und besagt, dass „gesunde Kinder nicht zwangsgeimpft werden dürfen“, da ihr klinisches Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion vernachlässigbar ist und die langfristige Sicherheit der Impfungen nicht bestimmt werden kann, bevor derartige Maßnahmen ergriffen werden.

Für Kinder besteht nicht nur ein hohes Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, sondern die Tatsache, dass gesunde, ungeimpfte Kinder in der Bevölkerung vorhanden sind, ist für das Erreichen der Herdenimmunität entscheidend. In der Erklärung wird außerdem gefordert, dass Gesundheitsbehörden und -institutionen sich nicht länger in die Behandlung einzelner Patienten durch Ärzte einmischen“.

In dem Artikel warnte Malone auch die Eltern, dass die Entscheidung, ihre Kinder zu impfen, „unumkehrbar“ sei und dass sie „die wissenschaftlichen Fakten über diesen genetischen Impfstoff kennen müssen, der auf der von mir entwickelten mRNA-Impfstofftechnologie basiert“. Hier ist ein Auszug aus dieser schriftlichen Warnung:

Bevor Sie Ihrem Kind die Impfung verabreichen – eine Entscheidung, die unumkehrbar ist -, möchte ich Ihnen die wissenschaftlichen Fakten über diesen genetischen Impfstoff mitteilen, der auf der von mir entwickelten mRNA-Impfstofftechnologie basiert. Es gibt drei Punkte, die Eltern verstehen müssen: Der erste ist, dass ein virales Gen in die Zellen Ihrer Kinder injiziert wird. Dieses Gen zwingt den Körper Ihres Kindes dazu, giftige Spike-Proteine zu produzieren. Diese Proteine verursachen oft dauerhafte Schäden an wichtigen Organen der Kinder, darunter:

Ihr Gehirn und ihr Nervensystem.

Ihr Herz und ihre Blutgefäße, einschließlich Blutgerinnsel.

Ihr Fortpflanzungssystem.

Dieser Impfstoff kann grundlegende Veränderungen in ihrem Immunsystem auslösen.

Das Besorgniserregende daran ist, dass diese Schäden, wenn sie einmal eingetreten sind, irreparabel sind:

Man kann die Läsionen im Gehirn nicht reparieren.

Man kann die Vernarbung des Herzgewebes nicht reparieren.

Man kann ein genetisch zurückgesetztes Immunsystem nicht reparieren.

Dieser Impfstoff kann reproduktive Schäden verursachen, die sich auf künftige Generationen Ihrer Familie auswirken könnten.

Der zweite Punkt, über den Sie Bescheid wissen müssen, ist die Tatsache, dass diese neue Technologie noch nicht ausreichend getestet wurde. Wir brauchen mindestens 5 Jahre an Tests/Forschung, bevor wir die Risiken wirklich verstehen können. Schäden und Risiken von neuen Medikamenten werden oft erst viele Jahre später bekannt.

Auch hier empfehle ich Ihnen, sich Malones Interview mit Rogan, das oben in diesem Artikel eingebettet ist, in seiner Gesamtheit anzuhören. Er deckt sehr viel ab, und zwar auf seine ruhige und gut begründete Art. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie es nicht bereuen werden, die Zeit investiert zu haben.

