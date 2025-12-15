Michael Snyder

Wenn es Frieden geben soll, warum erleben wir dann den größten militärischen Aufbau in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges? Wenn es um die Hauptakteure auf der geopolitischen Bühne geht, ist es weit wichtiger zu beobachten, was sie tun, als zu hören, was sie sagen. Und gerade jetzt sagen uns die Handlungen der großen europäischen Mächte, dass sie sich auf einen riesigen Krieg mit Russland vorbereiten.

Die Ukraine sollte das letzte Puzzleteil für die Europäische Union sein.

Es ist ein enormes Stück Territorium und strotzt nur so vor natürlichen Ressourcen.

Für die meisten europäischen Führer ist es undenkbar, zuzulassen, dass die Ukraine wieder in russische Hände fällt, doch im Moment wird täglich mehr ukrainisches Territorium von den Russen eingenommen.

Tatsächlich wird berichtet, dass die Stadt Sewersk gerade gefallen ist…

Waleri Gerassimow, Generalstabschef der russischen Streitkräfte, sagte, dass die „Süd“-Truppengruppe die Kontrolle über die Stadt Sewersk in der DVR übernommen habe.

„Die Stadt Sewersk wurde befreit“, sagte Gerassimow während eines Berichts an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Jedes Mal, wenn die Russen vorrücken, verspüren die europäischen Führer noch mehr Druck, Truppen in die Ukraine zu entsenden.

Offenbar haben die Briten bereits zumindest einige Soldaten in der Ukraine, denn einer von ihnen ist gerade gestorben…

Der britische Soldat, der am Dienstag in der Ukraine starb, wurde als L/Cpl George Hooley, 28, vom Fallschirmregiment identifiziert.

Keir Starmer sagte dem Unterhaus am Mittwoch, Hooley sei bei einem „tragischen Unfall“ abseits der Frontlinien gestorben, während er mit Mitgliedern des ukrainischen Militärs einen Test „einer neuen defensiven Fähigkeit“ beobachtet habe.

„Sein Leben war voller Mut und Entschlossenheit“, sagte Starmer. „Er diente unserem Land mit Ehre und Auszeichnung auf der ganzen Welt für die Sache von Freiheit und Demokratie, auch als Teil der kleinen Anzahl britischen Personals in der Ukraine.“

Haben Sie bemerkt, dass Starmer absichtlich vage blieb, wie viele britische Truppen in der Ukraine sind?

Sind es 100?

Sind es 1.000?

Sind es 10.000?

Wir würden es gerne wissen.

Unterdessen wird uns gesagt, dass Pläne in Arbeit sind, die Größe der französischen Armee erheblich zu erweitern…

Frankreich wird diese Woche das neueste EU-Land sein, das Pläne zur Vergrößerung seiner Armee vorlegt. Von Emmanuel Macron wird erwartet, dass er am Donnerstag ankündigt, den Wehrdienst wieder einzuführen – wenn auch auf freiwilliger Basis – fast 30 Jahre nach dem Ende der Wehrpflicht.

Angesichts der russischen Militärbedrohung und der Unsicherheit über das US-Engagement zur Verteidigung seiner transatlantischen Verbündeten beeilt sich Europa, seine Verteidigungsindustrie und seine Einsatzfähigkeit zu stärken, nachdem sie seit dem Kalten Krieg radikal zurückgefahren wurden.

Warum bräuchten die Franzosen eine viel größere Armee, wenn ein Friedensabkommen mit den Russen ausgehandelt werden soll?

Und warum wurden französische Krankenhäuser angewiesen, sich auf Zehntausende von Opfern vorzubereiten?…

Französischen Krankenhäusern wurde gesagt, sie sollten sich auf einen möglichen bewaffneten Konflikt in Europa bis zum nächsten Jahr vorbereiten, berichteten lokale Medien.

In einem Brief an regionale Gesundheitsbehörden, der von Le Canard Enchaîné enthüllt wurde, bat das Gesundheitsministerium die Krankenhäuser, sich bis März 2026 auf ein „größeres (militärisches) Engagement“ vorzubereiten.

Die Zeitung warnte, dass in Krankenhäusern über einen Zeitraum von 10 bis 180 Tagen zwischen 10.000 und 50.000 Männer erwartet werden könnten.

Irgendetwas passt nicht zusammen.

Uns wird das eine gesagt, aber es werden Pläne für etwas anderes gemacht.

Andere europäische Nationen machen ebenfalls Pläne für einen groß angelegten Militärkonflikt…

Dänemarks Wehrpflichtsystem wurde im Juni auf Frauen ausgeweitet und von vier auf elf Monate verlängert. Estland hat eine allgemeine Wehrpflicht für Männer, während Lettland und Litauen, wie Dänemark, Wehrpflichtige per Los auswählen, wenn nicht genug Freiwillige da sind.

Andernorts hat Kroatien, das vor 17 Jahren die Wehrpflicht abgeschafft hat, diese kürzlich wieder eingeführt, während Polen an einem Plan arbeitet, eine groß angelegte militärische Ausbildung für jeden erwachsenen Mann vorzubereiten, um die Größe seiner Armee zu verdoppeln.

Ist es nur ein Zufall, dass all diese Länder plötzlich gleichzeitig diese Schritte unternehmen?

In Deutschland wird die Militärausgaben in unerforschtes Territorium steigen…

In einem Moment, in dem der Russland-Ukraine-Krieg weiter tobt und Trump-geführte Bemühungen um Frieden frustriert wurden – vor allem, da Selenskyj und seine Unterstützer sich weigerten, einer territorialen Kompromisslösung als Basis für eine Einigung zuzustimmen – ist Deutschland damit beschäftigt, seine Streitkräfte zu transformieren, um die Zahl der Bundeswehr zu erhöhen und die NATO-Ziele zu erreichen.

Diese Nachricht beherrschte letzte Woche die Schlagzeilen, aber Bloomberg berichtete am Dienstag neu, dass die Truppenerweiterung mit einer großen Technologie- und Rüstungserweiterung zusammenfallen wird, da die Gesetzgeber voraussichtlich nächste Woche Rekordverträge über 52 Milliarden Euro (etwa 61 Milliarden Dollar) für Militärbeschaffungen genehmigen werden.

Dies wird die größte Einzeljahresinvestition in Verteidigungsausrüstung in der Geschichte des Landes markieren und Berlins erneuten Vorstoß zur Modernisierung seiner Streitkräfte vor dem Hintergrund der wachsenden europäischen Konfrontation mit Russland unterstreichen.

Was die Zahlen für 2025 betrifft, brachten frühere Genehmigungen die gesamten Verteidigungsverpflichtungen für dieses Jahr auf über 33 Milliarden Euro. Basierend auf den neuen prognostizierten Zahlen könnte die Summe für das nächste Jahr also mehr als doppelt so hoch sein.

Wenn es Frieden mit Russland geben soll, macht dieses Niveau der Militärausgaben überhaupt keinen Sinn.

Aber wenn es Krieg mit Russland geben soll, ist dieses Niveau der Militärausgaben leicht erklärt.

Am Donnerstag warnte NATO-Chef Mark Rutte unheilvoll, dass „wir auf das Ausmaß des Krieges vorbereitet sein müssen, das unsere Großeltern und Urgroßeltern ertragen haben“…

NATO-Chef Mark Rutte forderte die Mitgliedsländer auf, mehr zu tun, um sich auf die Möglichkeit eines groß angelegten Krieges vorzubereiten, und warnte, dass Russland innerhalb von fünf Jahren bereit sein könnte, das Bündnis anzugreifen.

„Wir sind Russlands nächstes Ziel. Und wir sind bereits in Gefahr“, sagte Rutte am Donnerstag während einer Rede in Berlin. „Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht, und wir müssen auf das Ausmaß des Krieges vorbereitet sein, das unsere Großeltern und Urgroßeltern ertragen haben.“

Obwohl er die Entscheidung der NATO-Mitglieder begrüßte, die gesamten Militärausgaben bis 2035 auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr zu erhöhen, argumentierte Rutte, dass mehr getan werden müsse, und sagte, die Bündnismitglieder müssten zu einer „Kriegsmentalität“ übergehen.

Welche Kriege ertrugen unsere Großeltern und Urgroßeltern?

Offensichtlich bezog er sich auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg.

Mit anderen Worten: Er sagte uns, dass wir uns auf den Dritten Weltkrieg vorbereiten müssen.

Aber die Russen haben uns immer und immer wieder gesagt, dass sie nicht die Absicht haben, Krieg mit Europa zu führen. Tatsächlich benutzte der russische Außenminister Sergej Lawrow genau diese Worte Anfang dieser Woche. Aber er warnte, dass es ein paar rote Linien gibt, die die Russen zu einer Reaktion zwingen werden, wenn sie überschritten werden…

„Wie der Präsident [Putin] betonte, haben wir nicht die Absicht, Krieg mit Europa zu führen“, sagte Lawrow.

„Wir haben keine solche Absicht.

„Aber wir werden auf alle feindlichen Schritte reagieren, einschließlich der Stationierung europäischer Militärkontingente in der Ukraine und der Enteignung russischer Vermögenswerte.“

Große Zahlen europäischer Truppen in die Ukraine zu schicken, wäre eine wirklich törichte Sache, denn die Russen würden beginnen, auf sie zu schießen.

Und sobald das passiert, werden wir gefährlich nahe an einem nuklearen Konflikt sein.

Darüber wird im russischen Fernsehen die ganze Zeit gesprochen. In einem Kommentar zum bestätigten Tod eines britischen Soldaten in der Ukraine erklärte eine der prominentesten Stimmen im russischen Fernsehen kühn, dass „ein Atomschlag auf Großbritannien unvermeidlich ist“…

Der führende propagandistische Falke des Kreml, Wladimir Solowjow, sagte den Zuschauern in seiner Abendshow: „Jetzt ist ein Atomschlag auf Großbritannien unvermeidlich….“ Der Historiker Andrey Sidorov, ein weiterer Putin-Unterstützer, sagte: „Dieser Vorfall sollte als Casus Belli betrachtet werden, als das britische Verteidigungsministerium offiziell den Tod seines Militärpersonals im aktiven Dienst auf ukrainischem Territorium anerkannte.“ Er forderte das russische Außenministerium auf, den britischen Botschafter Nigel Casey oder einen Geschäftsträger „einzuberufen, um zu erklären, was ein aktiver Militäroffizier dort zu suchen hatte“.

Das ist verrücktes Gerede.

Aber so sehen sie die Welt tatsächlich.

Wir sollten versuchen, ein Worst-Case-Szenario zu vermeiden, solange wir noch können.

Die Enteignung russischer Vermögenswerte ist eine weitere rote Linie für die Russen, und es scheint, dass die Europäer entschlossen sind, diese ebenfalls zu überschreiten…

Derzeit schreiten die EU-Mitgliedstaaten schnell mit einem Plan voran, bis zu 210 Milliarden Euro (244,38 Milliarden Dollar) an russischen Staatsvermögen dauerhaft einzufrieren, um die Ukraine für mindestens die nächsten zwei Jahre zu finanzieren. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, versucht, eine Lücke zu nutzen, um dies zu beschleunigen, indem sie Notstandsbefugnisse anruft, um die eingefrorenen Vermögenswerte dauerhaft zu sanktionieren, anstatt die Gelder auf der Grundlage der derzeitigen Verlängerungen alle sechs Monate zu halten, was eine einstimmige Zustimmung aller Mitgliedstaaten erfordert.

Der Plan würde sehen, dass in den nächsten zwei Jahren 90 Milliarden Euro (etwa 104,71 Milliarden Dollar) freigegeben werden. Von der Leyens Schema würde es erlauben, dass der Plan lediglich mit qualifizierter Mehrheit durchgeht und somit nicht durch ein einziges Veto vereitelt werden könnte. Nationen wie Deutschland und Spanien haben bereits ihre Unterstützung signalisiert.

Das ist eine wirklich schlechte Idee.

Aber die Europäer werden es offenbar trotzdem tun.

Unterdessen provoziert die USA die Russen weiterhin, indem sie sich mit ihrem engsten Verbündeten in Südamerika einmischt.

Gestern habe ich einen Artikel über den Öltanker gepostet, den die USA gerade beschlagnahmt haben, als er sich Venezuela näherte.

Am Donnerstag wollte der russische Außenminister Sergej Lawrow eine Erklärung…

Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte am Donnerstag die Trump-Administration auf zu erklären, warum ein venezolanischer Öltanker von US-Streitkräften beschlagnahmt wurde.

„Ich hoffe wirklich, dass die Vereinigten Staaten, obwohl sie sich berechtigt fühlen, solche Operationen durchzuführen, aus Respekt vor anderen Mitgliedern der Weltgemeinschaft irgendwie erklären werden, welche Fakten sie zu solchen Handlungen veranlasst haben“, sagte er während eines Botschafter-Roundtables zur Lösung der Ukraine-Krise.

Und der russische Präsident Wladimir Putin legte Wert darauf, öffentlich seine Unterstützung für den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu demonstrieren…

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach am Donnerstag telefonisch mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, um ihm die Unterstützung Moskaus für seine Regierung zu versichern, kurz nachdem die Vereinigten Staaten einen großen Öltanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt hatten.

Maduro steht unter zunehmendem Druck von Präsident Donald Trumps Regierung, sein Amt aufzugeben, wobei die USA einen zunehmend großen militärischen Aufbau in der Karibik durchführen. Die Spannungen eskalierten am Mittwoch, als die USA den Tanker beschlagnahmten, was wütende Proteste aus Venezuela auslöste.

Der Kreml sagte, dass Putin und Maduro eine strategische Partnerschaftsvereinbarung und die Zusammenarbeit an mehreren gemeinsamen Projekten im Zusammenhang mit dem Wirtschafts- und Energiesektor besprochen hätten.

Eine Regime-Change-Operation in Venezuela würde unserer Beziehung zu den Russen schweren Schaden zufügen.

Aber den Beamten in Washington scheint es nicht zu kümmern.

Tatsächlich hat das Weiße Haus angekündigt, dass die USA bald noch mehr Öltanker beschlagnahmen könnten…

Präsident Donald Trump ist bereit, mehr Öltanker vor der Küste Venezuelas zu beschlagnahmen, sagte ein Beamter des Weißen Hauses am Donnerstag zu CNBC.

Die USA beschlagnahmten am Mittwoch einen Tanker, der angeblich Öl von Venezuela nach Iran transportiert hatte. Die Aktion erfolgt, während Trump den Druck auf Präsident Nicolás Maduro erhöht.

Ich habe das Gefühl, einem Zeitlupen-Zugunglück zuzusehen, das ich nicht aufhalten kann.

Ich schreibe schon so lange über diese Kriege, und jetzt entfalten sie sich direkt vor unseren Augen.

Persönlich habe ich keine Ahnung, warum so viele prominente Stimmen da draußen den Krieg bejubeln.

Krieg ist kein Spiel.

Und das gilt besonders, wenn es um Atomwaffen geht.

Das Schicksal von Milliarden von Menschen steht auf dem Spiel, und wir müssen zurück vom Abgrund treten, bevor es zu spät ist.