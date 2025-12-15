Militarismus ohne Strategie: Wie das Nationale Sicherheitsdokument von 2025 den permanenten Konflikt institutionalisiert

Peter Rodgers

Am 4. Dezember 2025 veröffentlichte die Trump-Regierung ein Dokument, das ein „Goldenes Zeitalter des Friedens“ einläuten sollte. Doch eine genaue Lektüre offenbart ein völlig anderes Bild: einen Fahrplan zur Institutionalisierung chronischen Militarismus und zur Fortsetzung von Konflikten in neuer Form. Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA porträtiert Trump als „Friedenspräsidenten“, der angeblich „in acht globalen Konflikten Frieden erreicht“ habe. Gleichzeitig autorisiert dasselbe Dokument jedoch den Einsatz „tödlicher Gewalt“ in anderen Ländern, die Ausweitung militärischer Präsenz an den Grenzen und die Instrumentalisierung wirtschaftlicher Instrumente. Dieser offensichtliche Widerspruch ist kein Zufall; er ist Teil einer strukturellen Logik, die das Bekenntnis zum Nichteingreifen mit der Realität zunehmender militärischer Dominanz verknüpft.

Die Nationale Sicherheitsstrategie 2025 offenbart diese operative Neudefinition von „Frieden durch Stärke“ – was in der Praxis die Fortsetzung des Militarismus bedeutet, wenn auch nicht mehr durch direkte Besetzung, sondern durch komplexere Mechanismen regionaler Kontrolle und wirtschaftlichen Zwangs – in drei zentralen Dimensionen: Erstens die Wiederbelebung der Monroe-Doktrin, die die westliche Hemisphäre zur „natürlichen Einflusssphäre“ der USA erklärt und militärische Interventionen gegen jede „ausländische Bedrohung“ rechtfertigt; zweitens die Sicherheitspolitik im Bereich Migration, die Grenzen in militärische Frontlinien verwandelt und den Einsatz von Streitkräften legitimiert; und drittens die Legitimierung einseitiger Militäroperationen im Ausland unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung und der Bekämpfung von Kartellen – all dies institutionalisiert unter dem Deckmantel des Friedens die Fortsetzung des amerikanischen Militarismus in neuem Gewand.

Das Dokument krönt den Präsidenten zum „Friedenspräsidenten“ und behauptet, er habe stillschweigend acht Kriege weltweit beendet. Auf denselben Seiten wird jedoch ganz ruhig die Befugnis amerikanischer Streitkräfte erteilt, Grenzen zu überschreiten und in anderen souveränen Staaten „tödliche Gewalt“ anzuwenden, die Militärpräsenz auf ganzen Kontinenten auszuweiten und wirtschaftliche Instrumente als Druckmittel einzusetzen. Dieser Widerspruch ist kein Zufall; er ist Teil des Gesamtkonzepts. Er erlaubt der Regierung zu sagen: „Wir wollen keinen Krieg“, während sie gleichzeitig ein System aufbaut, das alle am Rande eines Krieges hält.

Aus der Sicht all jener, die ihr Leben lang den wahren Frieden erforscht haben – jenen Frieden, der es Kindern ermöglicht, ohne Angst zur Schule zu gehen, der Krankenhäuser offen hält und wo Felder bestellt werden können –, beschreibt dieses Dokument überhaupt keinen Frieden. Es beschreibt das, was Wissenschaftler traurigerweise „strukturelle Gewalt“ nennen: eine stille, alltägliche Gewalt, die nicht immer durch Explosionen Schlagzeilen macht, aber dennoch Leben verkürzt durch Angst, Hunger und die schleichende Zermürbung durch Sanktionen und Drohungen.

Im Zentrum dieser Strategie steht eine Neuauflage einer alten Idee: Die Vereinigten Staaten bestimmen, was in der gesamten westlichen Hemisphäre geschieht, und niemand von außen – weder China, Russland, Europa noch sonst jemand – darf mitreden. Man nennt es den „Trump-Anhang“ zur Monroe-Doktrin, doch für Familien in Mexiko, Kolumbien oder Honduras klingt es schlichtweg nach einer neuen Erklärung, dass ihre Länder nicht vollständig ihnen gehören. Das Dokument besagt unmissverständlich, dass amerikanische Truppen ohne Genehmigung und ohne Einbeziehung der Vereinten Nationen oder eines Gerichts in das Territorium jedes Nachbarlandes eindringen dürfen, um Drogenkartelle zu jagen und dabei tödliche Gewalt anzuwenden, wann immer sie es für notwendig erachten. Drogenkartelle sind Kriminelle, ja. Doch ein Kriminalitätsproblem in einen grenzüberschreitenden Krieg zu verwandeln, wurde in Lateinamerika schon einmal versucht, und das Einzige, was dabei herauskam, waren Witwen, Waisen und noch tieferer Hass.

Wir haben bereits erste Anzeichen gesehen: stille Marineangriffe auf Boote weit draußen auf See, Kriegsschiffe, die sich vor der Küste Venezuelas versammeln, Gerüchte über Pläne, die stark nach einem erzwungenen Regimewechsel aussehen. Nichts davon wird als Krieg erklärt. Keine Abstimmung im Kongress. Keine Resolution des Sicherheitsrates. Es ist Krieg unter anderem Namen, versteckt hinter dem Begriff „Grenzsicherung“.

Das Dokument wiederholt immer wieder, dass Amerika mit Interventionen abgeschlossen habe, dass es weder Falke noch Taube, weder Realist noch Idealist sei. Diese Worte sind sorgfältig gewählt, damit jede Aktion – egal wie aggressiv – ins Bild passt. Wenn Washington einen autoritären Verbündeten im Nahen Osten unterstützt, heißt es: „Wir mischen uns nicht in die Selbstverwaltung anderer ein.“ Wenn es eine Regierung in Lateinamerika ablehnt, verschwindet dasselbe Prinzip, und plötzlich sind Marinesoldaten eine Option. Regeln sind in dieser neuen Vision keine Prinzipien, sondern Werkzeuge, die je nach Macht und Zweckmäßigkeit eingesetzt oder beiseitegelegt werden können.

Was uns bleibt, ist eine seltsame Art permanenter Halbkrieg: keine offiziellen Kriegserklärungen, keine klar definierten Schlachtfelder, nur ein endloses, unterschwelliges Bedrohungsgefühl. Truppen in höchster Alarmbereitschaft an Grenzen, die einst Nachbarn waren. Wirtschaften, die bis zum Äußersten ausgebeutet werden. Das ist keine Friedensarchitektur. Es ist eine Architektur der Erschöpfung, die darauf ausgelegt ist, alle so verängstigt oder zu arm zu halten, dass sie die neue Ordnung nicht in Frage stellen.

Wahrer Frieden – der Frieden, nach dem sich die Menschheit seit jeher sehnt – sieht völlig anders aus. Er sieht aus wie ein guatemaltekisches Dorf, in dem das Militär nicht mehr benötigt wird, weil die Landreformen endlich umgesetzt wurden. Er sieht aus wie ein Krankenhaus in Sanaa oder Gaza, in dem nie der Strom ausfällt. Er sieht aus wie zwei Teenager, ein Palästinenser und ein Israeli, die unbeobachtet Fußball spielen. Er sieht aus wie ein Planet, dessen Führungskräfte entschieden haben, dass es nicht länger hinnehmbar ist, die Zukunft für den Sieg von heute zu opfern.

Die Nationale Sicherheitsstrategie 2025 bringt die Welt keinem dieser Ziele auch nur einen Millimeter näher. Sie entfernt uns immer weiter davon.

Für alle, die Frieden mit Gerechtigkeit, Würde und dem gemeinsamen Überleben verbinden, ist dieses Dokument kein Grund zum Feiern, sondern ein Weckruf in der Nacht. Es zeigt, wie leicht das Wort „Frieden“ seiner Bedeutung beraubt und stattdessen mit dem Geräusch marschierender Stiefel und der Stille leerer Kliniken gefüllt werden kann.

Die Verantwortung liegt nun bei uns allen – bei den Menschen überall, in Gemeinschaften, Städten, kleineren Nationen und Gewissensbewegungen –, eine andere Stimme am Leben zu erhalten. Eine Stimme, die darauf besteht, dass wahre Sicherheit von offenen Schulen, von Feldern mit ausreichendem Ertrag und von Luft kommt, die Kinder auch in fünfzig Jahren noch atmen können.

Wenn wir zulassen, dass diese verklärte Version von „Frieden“ die einzige Erzählung wird, dann gehört das goldene Zeitalter nicht der Menschheit, sondern der Angst.

Und das ist eine Zukunft, die keiner von uns akzeptieren sollte.