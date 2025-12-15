Die New York Times will das US-Militär für einen Krieg mit China aufrüsten

Genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten erstmals einen offiziellen jährlichen Militärhaushalt von einer Billion Dollar erreichen, hat das Editorial Board der New York Times einen Artikel veröffentlicht, in dem argumentiert wird, dass die USA ihre Militärausgaben weiter erhöhen müssten, um sich auf einen großen Krieg mit China vorzubereiten.

Der Artikel trägt den Titel „Overmatched: Why the U.S. Military Must Reinvent Itself“ („Unterlegen: Warum sich das US-Militär neu erfinden muss“) und es handelt sich ausdrücklich um ein Editorial, nicht um einen Gastbeitrag. Das bedeutet, dass der Text die Position der Zeitung selbst widerspiegelt und nicht lediglich die Meinung einzelner Autoren.

Das dürfte niemanden überraschen, der weiß, dass die New York Times in ihrer gesamten Geschichte jeden amerikanischen Krieg unterstützt hat, denn die New York Times ist ein Kriegspropagandaunternehmen, das sich als Nachrichtenmedium tarnt. Überraschend ist jedoch, wie unverhohlen sie in diesem Fall vorgeht.

Der Artikel beginnt mit Grafiken, die ein Kommentator treffend als „Mussolini-Core“ bezeichnete, wegen ihrer auffällig faschistischen Ästhetik. Dazu erscheinen drei Textzeilen in Großbuchstaben:

„RIVALEN WISSEN DAS UND RÜSTEN AUF, UM UNS ZU BESIEGEN.“

„AMERIKAS MILITÄR HAT SEIT 80 JAHREN DIE FREIE WELT VERTEIDIGT.“

„UNSERE DOMINANZ SCHWINDET.“

they get mad when you say “you scratch a liberal and a fascist bleeds” and then the NYT publishes Mussolini-core https://t.co/VA6orRsoql — the thicc husband & father (@lukeisamazing) December 9, 2025

Die Erzählung, die US-Kriegsmaschinerie habe während ihrer weltweiten Dominanz nach dem Zweiten Weltkrieg die „freie Welt verteidigt“, ist selbst bereits wahnsinnige Imperiumspropaganda. Washington hat die Welt in diesem Zeitraum in einem Ausmaß missbraucht, tyrannisiert und ausgehungert, das von keiner anderen Macht übertroffen wurde, während es gleichzeitig den Diebstahl von Hunderten Billionen Dollar aus dem globalen Süden durch imperialistische Ausbeutung anführte. Das US-Imperium hat keine „freie Welt“ verteidigt — es hat deren Entstehung aktiv verhindert.

Der eigentliche Text des Artikels beginnt mit der nächsten Ungeheuerlichkeit. Der erste Satz lautet:

„Der chinesische Präsident Xi Jinping hat seine Streitkräfte angewiesen, bis 2027 bereit zu sein, Taiwan zu erobern.“

Das ist blanke Staatspropaganda. Das Editorial Board der New York Times plappert hier kritiklos eine völlig unbelegte Behauptung nach, die das US-Geheimdienstkartell seit Jahren verbreitet und die Xi Jinping ausdrücklich bestreitet. Zwar ist es die offizielle Position Pekings, dass Taiwan eines Tages mit dem Festland wiedervereinigt wird, doch nicht ein einziges Beweisstück für den Zeitrahmen „2027“ wurde jemals der Öffentlichkeit vorgelegt. Es handelt sich um eine Behauptung der US-Regierung, die von der angeblichen „Zeitung des öffentlichen Protokolls“ als bestätigte Tatsache dargestellt wird.

Und es wird nicht besser. Die Times verweist auf eine Pentagon-Einschätzung, wonach die USA einen heißen Krieg gegen China um Taiwan verlieren würden, als Beleg für einen „jahrzehntelangen Niedergang der Fähigkeit Amerikas, einen langen Krieg gegen eine Großmacht zu gewinnen“. Dies sei problematisch, so die Zeitung, weil „ein starkes Amerika entscheidend für eine Welt gewesen sei, in der Freiheit und Wohlstand weiter verbreitet sind als zu fast jedem anderen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte“.

„Dies ist der erste Teil einer Serie von Leitartikeln, die untersuchen, was beim US-Militär schiefgelaufen ist — technologisch, bürokratisch, kulturell, politisch und strategisch — und wie wir eine relevante und effektive Streitkraft schaffen können, die Kriege wann immer möglich abschreckt und sie gewinnt, wo immer es notwendig ist“, erklärt die New York Times.

It’s never enough for militarism mouthpieces like the NYT editorial board. The US spends more money on its military than the next 9 countries COMBINED yet we are somehow always “behind” alleged existential enemies whose intrinsically sinister nature is simply taken for granted. https://t.co/Cx9odMKblq pic.twitter.com/lxJFj67ctt — Adam Johnson (@adamjohnsonCHI) December 8, 2025

Die Zeitung argumentiert, die USA müssten ihr Militär umgestalten, um China in einem Krieg besiegen zu können oder einen Krieg mit Russland zu gewinnen, falls dieses ein NATO-Mitglied angreife. Dabei heißt es:

„Beweise deuten darauf hin, dass Moskau möglicherweise bereits testet, wie dies geschehen könnte, unter anderem durch das Durchtrennen der Unterseekabel, auf die die NATO-Streitkräfte angewiesen sind.“

Die von der Times angeführten „Beweise“ bestehen aus einem Link zu einem Artikel vom Januar mit dem Titel „Norwegen beschlagnahmt russisch bemanntes Schiff, das verdächtigt wird, ein Unterseekabel beschädigt zu haben“ — wobei vollständig ignoriert wird, dass Norwegen das Schiff kurz darauf freigab, weil keine Beweise für eine Beteiligung gefunden wurden, ebenso wie Berichte, wonach US- und europäische Geheimdienste zu dem Schluss kamen, dass die Kabelbeschädigung ein Unfall und kein Sabotageakt war.

Und dann folgt natürlich der Ruf nach noch mehr Militärausgaben.

„Kurzfristig könnte die Transformation des amerikanischen Militärs zusätzliche Ausgaben erfordern, vor allem um unsere industrielle Basis wieder aufzubauen. Gemessen an der Wirtschaftsleistung liegt der Verteidigungshaushalt heute — etwa 3,4 Prozent des BIP — trotz der jüngsten Erhöhungen unter Präsident Trump nahe dem niedrigsten Stand seit mehr als 80 Jahren“, schreibt die Times und fügt hinzu, dass auch US-Verbündete unter Druck gesetzt werden sollten, ihre Ausgaben für die Kriegsmaschinerie zu erhöhen.

„Eine sicherere Welt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein stärkeres militärisches Engagement von Verbündeten wie Kanada, Japan und Europa erfordern, die sich lange darauf verlassen haben, dass amerikanische Steuerzahler ihren Schutz finanzieren“, schreiben die Autoren weiter und erklären:

„Chinas industrielle Kapazitäten können nur durch das Bündeln der Ressourcen von Verbündeten und Partnern weltweit ausgeglichen und eingedämmt werden, um Pekings wachsenden Einfluss zu kontrollieren.“

Natürlich kommt die Idee, dass die Vereinigten Staaten vielleicht vermeiden sollten, einen heißen Krieg mit China direkt vor dessen eigener Küste zu führen, überhaupt nicht zur Sprache. Der Gedanke, dass es wahnsinnig ist, umfassende Kriege mit atomar bewaffneten Großmächten zu unterstützen, um die globale Vorherrschaft der USA zu sichern, wird nicht einmal erwähnt. Stattdessen gilt es als selbstverständlich, dass das Verpulvern von Reichtum und Ressourcen für die Vorbereitung auf einen Weltkrieg im Atomzeitalter die einzig normale Option sei.

Aber so ist eben die New York Times. Sie wird seit dem späten 19. Jahrhundert von derselben Familie geführt und fördert seit jeher die Informationsinteressen reicher und mächtiger Imperialisten. Sie ist ein militaristisches Schmuddelblatt, das irgendwie zu unverdientem Ansehen gelangt ist — und genau so sollte man es auch behandeln. Je früher es verschwindet, desto besser.