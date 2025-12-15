Aleksandr Dugin

Vor etwa einem Jahr habe ich das Buch „Trumps Revolution: Die Ordnung der Großmächte“ veröffentlicht. Es erschien gleichzeitig auf Russisch und Englisch und wurde, wie mir der Verlag mitteilte, Trump überreicht. Welche Reaktion es darauf gab, ist nicht bekannt. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde es in viele Sprachen übersetzt, zuletzt mit sehr hoher Auflage ins Arabische. Das Buch bestand aus einer Analyse des Trump-Phänomens während seiner ersten Amtszeit, seiner Wahlauseinandersetzungen mit Biden und später mit Kamala Harris, der Entstehung der MAGA-Bewegung (Make America Great Again) sowie der Personen und Strukturen um Trump zu dem Zeitpunkt, als er zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Einen wesentlichen Teil des Buches bildeten Transkriptionen meiner Sendungen bei Radio Sputnik („Eskalation“) sowie meiner Artikel für RIA Novosti.

In diesem Buch schlug ich vor, Trump 2.0 und MAGA ernst zu nehmen – im Gegensatz zu seiner ersten Amtszeit, die von Opportunismus sowie der Linie der Neokonservativen und der alten Republikaner (RINO – Republican In Name Only) geprägt war. Ich beschrieb dies als einen überzeugenden Versuch einer konservativen Revolution in den Vereinigten Staaten, die das Potenzial für eine radikale Veränderung der gesamten Weltordnung in sich trägt, ganz zu schweigen von tektonischen Erschütterungen innerhalb der USA selbst. Man kann sagen, dass ich meine Analyse darauf aufbaute, dass ich Trump und MAGA „geglaubt“ habe, und auf dieser Grundlage Zukunftstrends skizzierte. In den ersten Wochen von Trumps Aufenthalt im Weißen Haus bestätigte sich diese Prognose überraschend – durch den Charakter der „MAGA“-Ernennungen in Schlüsselpositionen, die Dringlichkeit seiner Schritte und die Entschlossenheit der ersten Präsidialerlasse (Abschaffung der „Cancel Culture“, Abkehr von der Genderpolitik, Anerkennung traditioneller Werte als höchste Werte, Zerschlagung der Woke- und DEI-Agenda – der institutionalisierten Hyperprotektion von Abweichlern und Minderheiten –, Kampf gegen illegale Migration, Beginn einer Kampagne zur Demontage des „Deep State“, Einschränkung der globalistischen Agenda usw.). Sogar der ehemalige Neokonservative Marco Rubio, der Außenminister in Trumps Kabinett wurde, erkannte die Multipolarität an.

Trump 2.0 schlug einen Kurs auf eine globale Architektur ein, die ich als „Ordnung der Großmächte“ bezeichnete. Das bedeutet den Triumph des Realismus in den internationalen Beziehungen, eine scharfe Zurückweisung von Liberalismus und Globalismus sowie das Ende „demokratischer Interventionen“ und der Unterstützung farbiger Revolutionen. De facto handelt es sich um den Übergang von den vierzehn Punkten von Präsident Woodrow Wilson (offener Globalismus, Internationalismus) zu einer neuen Version der Monroe-Doktrin.

Das von Trumps engem Verbündeten Elon Musk geschaffene Ministerium für Regierungseffizienz (DOGE) nahm sofort seine Arbeit auf und schaffte umgehend eine der wichtigsten globalistischen Strukturen in den USA ab – USAID. Es folgte eine radikale Säuberung – einschließlich der Schließung – des Bildungsministeriums, in dem sich Liberale und Befürworter der Legalisierung von Perversionen festgesetzt hatten. Musk nahm sich auch das Verteidigungsministerium, die CIA und das Federal Reserve System vor.

Darüber hinaus startete Elon Musk, gestützt auf seine Kontrolle über das soziale Netzwerk X.com, eine aktive Online-Operation gegen die globalistischen liberalen Eliten in Europa selbst, indem er Starmer, Macron und Merz gnadenlos kritisierte und offen alternative Kräfte der europäischen rechts-populistischen Szene unterstützte. Zuvor war dies eine Methode globalistischer Netzwerke gewesen, vor allem von George Soros und seinem Sohn Alexander, die sich schamlos in die Politik souveräner Staaten einmischten, unliebsame Führer stürzten, ihnen „undemokratische Praktiken“ vorwarfen und farbige Revolutionen organisierten – oft unter Nutzung von Online-Technologien.

Vizepräsident J. D. Vance setzte dieselbe Linie fort, indem er sämtliche europäischen Probleme den europäischen Liberalen selbst und ihrer globalistischen, liberalen Politik der Förderung illegaler Migration, der Legalisierung von Perversionen usw. zuschrieb.

Der verstärkte Migrationsdienst des „Grenzkönigs“ Homan begann in großem Umfang, illegale Migranten festzunehmen und abzuschieben.

Trump drohte, jederzeit die Epstein-Listen jener Oligarchen zu veröffentlichen, die an pädophilen Orgien auf dessen Geheiminsel teilgenommen hatten, die von Vertretern der amerikanischen Elite (insbesondere der Demokratischen Partei) besucht wurde. Am Eingang zu Epsteins Villa hing als Symbol seiner Kontrolle über die herrschende Elite ein Porträt von Bill Clinton in Frauenkleidern. Es kursierten Gerüchte über schwarze Messen, Experimente an Kindern und andere Gräueltaten. Ein großer Teil der Amerikaner wählte Trump gerade wegen seines Versprechens, diese Eliten bloßzustellen.

In dem Moment, als MAGA an Dynamik gewann und von Erfolg zu Erfolg ging, schloss ich die Redaktion des Buches ab, um diesen historischen Moment festzuhalten. Andernfalls hätte man die Entwicklung in den USA endlos verfolgen können, und das Buch wäre nie erschienen – zumal ich bereits ausreichend Material gesammelt hatte.

In meinen Auftritten und Kommentaren zu diesem Buch warnte ich im Voraus: Wir haben direkte Vektoren und Trends einer Politik skizziert, die logisch aus der klar definierten MAGA-Ideologie hervorgehen würden. Diesmal ging es nicht nur um Slogans und populistische Versprechen oder um das Charisma und die Leidenschaft Trumps selbst. Es ging um ein System, das die Umsetzung eines vollwertigen Programms einer radikalen Kursänderung der amerikanischen Politik vorsah und daher Kontinuität der Macht erforderte. Daher auch die Rolle des Vizepräsidenten J. D. Vance, der den gemeinsamen Nenner der MAGA-Bewegung in ihrer gesamten Komplexität verkörperte – von nationalen Populisten (Hauptideologe Steve Bannon, Charlie Kirk, Tucker Carlson) bis hin zu Magnaten aus dem Silicon Valley (Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen und andere).

Natürlich bringt Realpolitik gewisse Abweichungen, Zögerlichkeiten und Kompromisse mit sich, doch insgesamt sollten sie sich – wie eine Sinuskurve – um eine zentrale Achse bewegen. In gewissem Sinne versuchte ich, eine Sternenkarte in ihrer allgemeinen Struktur zu beschreiben, wobei ich die Dynamik der Planetenbewegungen und erst recht zufällige Ausbrüche von Kometen und Asteroiden außer Acht ließ. Ich schlug vor, anhand dieser „MAGA-Karte“ des neuen Trumpismus die Abweichungen zu beobachten, dabei jedoch den Hauptvektor nicht aus den Augen zu verlieren.

Ehrlich gesagt begann bald alles zusammenzubrechen. Trump begann Schritt für Schritt von der geplanten Linie abzuweichen – so sehr, dass es schien, als würde er zu seinem ursprünglichen Programm nie mehr zurückkehren und sich endgültig und unwiderruflich von MAGA in seiner ersten Iteration trennen. Mit Bedauern musste ich feststellen, dass mein Buch über die Ordnung der Großmächte rasch an Aktualität verlor. Was war geschehen?

Das größte Hindernis wurde der israelische Faktor. Trump unterstützte stets konsequent den rechten israelischen Politiker Netanjahu, einen Konservativen und Verfechter traditioneller Werte wie er selbst. Doch vor dem Hintergrund des palästinensischen Genozids in Gaza, der Vorbereitung einer Aggression gegen den Iran sowie der Invasion im Libanon und in Syrien stellte sich die Frage: Ist Israel ein Instrument der Vereinigten Staaten, ihr verlässlicher Verbündeter – oder ist es umgekehrt so, dass Tel Aviv Washington seine Politik diktiert und es zu Handlungen zwingt, die für Amerika selbst völlig nachteilig sind? Trumps Verhalten bestätigte eher die zweite Hypothese, was zu einer Spaltung innerhalb von MAGA führte und die Frage aufwarf: America First oder Israel First?

Die lauteste Kritik an der bedingungslosen Unterstützung Netanjahus kam von Trumps engsten Verbündeten – der Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene und dem Kongressabgeordneten Thomas Massie, den bekannten Journalistinnen und Influencerinnen Candace Owens und Tucker Carlson, dem Hauptstrategen des amerikanischen Populismus, dem Intellektuellen Steve Bannon, sowie von einem beträchtlichen Teil von Trumps Basis. Eine ähnliche Position vertrat auch Charlie Kirk, den Trump als seinen „politischen Sohn“ betrachtete – ein auffälliger junger konservativer christlicher Politiker, der kürzlich während einer Tour durch amerikanische Wahlkampfveranstaltungen ermordet wurde. Auch scharfsinnige Analysten wie John Mearsheimer und Jeffrey Sachs, Oberst Michael Douglas und General Michael Flynn, Richter Napolitano sowie der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson kritisierten diese Israel-Politik. Doch Trump blieb unbeugsam, und unter Netanjahus Einfluss griffen amerikanische Bomber iranische Nuklearanlagen an. Mit anderen Worten: Trump brach eines der wichtigsten Versprechen und ideologischen Prinzipien von MAGA – er führte einen Akt der Intervention tief außerhalb der westlichen Hemisphäre durch und stellte die Interessen eines Klientenstaates und seines radikalen Führers über die Interessen der Vereinigten Staaten selbst.

Trump verfluchte daraufhin seine engsten Verbündeten, die ihn kritisiert hatten, und überzog sie mit wütenden Anschuldigungen. Gleichzeitig scharte er proisraelische neokonservative Imperialisten wie Lindsey Graham* und Mark Levin um sich, die zuvor seine erbitterten Gegner gewesen waren und die MAGA-Strategie offen angegriffen hatten.

Dies war eine derart gravierende Abweichung vom Projekt der Ordnung der Großmächte, dass der Sinn des gesamten ursprünglichen Programms des 47. US-Präsidenten infrage gestellt wurde.

Trump entließ außerdem Elon Musk, den zweitpopulärsten Politiker der neuen Ära, und legte die Tätigkeit von DOGE lahm. Sämtliche Regierungsreformen wurden ausgesetzt. Musk war getroffen, beruhigte sich jedoch nach einem Ausbruch negativer Emotionen und dem Aufruf zur Gründung einer neuen Partei („America“) rasch und wandte sich wieder seinen innerbetrieblichen Angelegenheiten zu.

Doch auch das reichte nicht. Trump änderte plötzlich seine Haltung zur Epstein-Affäre und erklärte, es gebe keine Listen und die ganze Geschichte sei eine Erfindung seiner politischen Gegner. Erneut tauchte der israelische Faktor auf. Epstein hatte enge Verbindungen zu Israel, Premierminister Ehud Barak war ein häufiger Gast, und der Vater seiner engen Mitarbeiterin in den Orgien und im Netzwerk sexueller Sklaverei, Ghislaine Maxwell – inzwischen in den USA wegen gemeinsam mit Epstein begangener Verbrechen verurteilt –, war ein nachgewiesener Agent der israelischen Geheimdienste (Mossad). Wieder stellte sich die Frage, ob Israel kompromittierendes Material über die amerikanische Elite gesammelt hatte, um die Vereinigten Staaten kontrollieren zu können.

Vor diesem Hintergrund zog Trump die Unterstützung für das nazistische Regime in Kiew nicht zurück, obwohl er Unzufriedenheit mit Selenskyj äußerte. Gleichzeitig machte er kritische Aussagen über Putin und Russland. In seinen Kontakten mit EU-Führern erlag er offenbar deren Schmeicheleien und ließ sich insgesamt von der Notwendigkeit überzeugen, den Krieg in der Ukraine fortzusetzen. Trump verhängte neue Sanktionen gegen Russland und drohte mit weiteren.

Trump griff außerdem die multipolare Welt hart an, kritisierte die BRICS, drohte China und Indien und zerstörte die Beziehungen zu Brasilien und Mexiko.

So schien es, dass nach sechs Monaten von Trumps Präsidentschaft von der MAGA-Strategie kaum etwas übrig geblieben war. Damit verloren auch mein Buch und seine Prognosen an Relevanz und blieben lediglich als Dokument eines historischen und ideologischen Moments bestehen, der hätte eintreten können, es aber leider nicht tat. Deshalb wollte ich auch nicht, dass das Buch weiter übersetzt wird, da bereits klar war, dass sich etwas radikal anderes abspielte als vorhergesagt: Trump 2.0 verwandelte sich zunehmend wieder in Trump 1.0 – einen Träger unipolarer Hegemonie, des Interventionismus und Imperialismus im Geiste typischer Neokonservativer. Symbolisch wurde dies durch die Figur Lindsey Graham*, der immer häufiger an Trumps Seite erschien. Je mehr Graham*, desto weniger MAGA.

Es sah so aus, als würde Trump nie mehr zur ursprünglichen Plattform zurückkehren und alles sei vorbei.

Vor diesem Hintergrund traten jedoch Korrekturen auf. Was den Ukraine-Konflikt betrifft, zeigte Trump schließlich doch Unterschiede zu den Neokonservativen und unternahm Schritte zu dessen Beendigung. Er wies Selenskyj zurecht, der im Weißen Haus in schmutziger Clownskleidung erschien, kritisierte europäische Führer dafür, den Krieg endlos verlängern zu wollen, und traf sich sogar mit Präsident Putin in Anchorage, um Wege zum Frieden zu suchen.

Das bedeutet, dass etwas vom ursprünglichen Trump doch geblieben ist – aber sehr wenig.

Und genau in dieser Situation haben wir in letzter Zeit eine Reihe von Schritten Trumps beobachtet, die als scharfe Kehrtwende zurück zur MAGA-Strategie bezeichnet werden können. Trump überträgt die Verhandlungen mit Moskau dem vernünftigen und absolut loyalen Witkoff (nicht dem Neokonservativen Kellogg), unterstützt einen Plan zur Beendigung des Konflikts, der Russland entgegenkommt, und weist die gesamte Verantwortung für das Scheitern eines Abkommens Selenskyj und der EU zu. Es ist offensichtlich, dass Washington unter Nutzung von NABU und SAPO (Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft) Ermittlungen gegen Selenskyjs Umfeld wegen Korruption einleitet. Wahrscheinlich spielten die Amerikaner auch bei der EU-Korruptionsaffäre (Festnahme Mogherinis und Hausdurchsuchungen im Büro von Kaja Kallas) eine Rolle. Zumindest in der „russischen Frage“ hat sich Trump scharf in Richtung des Paradigmas der Ordnung der Großmächte bewegt.

Der vielleicht bedeutendste Moment war jedoch die Veröffentlichung der neuen US-Nationalen Sicherheitsstrategie, die im Westen einen Sturm auslöste. Dieses Dokument steht vollständig im Geist des ursprünglichen MAGA-Projekts, genau so, wie ich es in meinem Buch beschreibe. Die Strategie zeichnet ein Szenario strikt im Einklang mit der „Ordnung der Großmächte“. Sie erklärt, dass die USA ihre Mission, „globale Demokratie zu fördern“, aufgeben und auf Eingriffe in die Angelegenheiten von Staaten verzichten, die keinen direkten Bezug zur nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten haben. Russland und China werden nicht länger als Gegner bezeichnet. Über Russland wird in mehreren positiven Passagen gesprochen, während China als Hauptwirtschaftskonkurrent dargestellt wird (aber nicht als Feind oder Gegner!). Es wird behauptet, Washington beende seine interventionistische Politik in Eurasien und konzentriere sich vollständig auf die westliche Hemisphäre. Dieser Ansatz wird als „konsequente Monroe-Doktrin“ bezeichnet. Die Vereinigten Staaten behalten den Status eines Hegemons – jedoch nicht eines globalen, sondern eines lokalen (was im direkten Widerspruch zur Strategie globalistischer Neokonservativer steht). Die Strategie wirft ein grelles Licht auf die Europäische Union, die nun als eigenständiger und autonomer Akteur wahrgenommen wird, nicht mehr als Teil einer einheitlichen liberal-demokratischen atlantischen Gemeinschaft. Dies eröffnet die Möglichkeit eines US-Austritts aus der NATO. Die Ukraine wird in dem Dokument überhaupt nicht erwähnt.

So wie Trump im Frühjahr 2025 scharf von der MAGA-Strategie abwich, so scharf kehrte er zu Beginn desselben Winters zu ihr zurück.

Fast synchron dazu wandte sich Elon Musk von seinen rein unternehmerischen Sorgen ab und stürzte sich erneut in den Prozess der aktiven Online-Zerstörung der Europäischen Union. Die EU belegte sein Netzwerk X.com mit einer Geldstrafe wegen der Weigerung, liberale Zensur umzusetzen, worauf er mit einer direkten Aufforderung antwortete: „Zerstört die Europäische Union!“ Und bezeichnenderweise unterstützt Trump ihn dabei.

Vor unseren Augen geschieht fast Unmögliches. Trump 2.0 kehrt zurück. Steve Bannon kommt mit dem Plan, in Palästina nicht zwei, sondern drei Staaten zu schaffen – einen jüdischen, einen arabischen und einen christlichen. Lindsey Graham* verschwindet aus dem Rampenlicht. Die Neokonservativen geraten in Panik. Die europäischen Eliten schreien im Geiste der Kiewer Neonazis: „Warum werden wir bestraft?“ Trump drängt Selenskyj direkt zu territorialen Zugeständnissen und zur Abhaltung von Wahlen. Washington deutet den europäischen Ländern an, sie sollten einen möglichen Krieg mit Russland selbst führen – rät aber zugleich davon ab.

Stellen wir fest: Die „Ordnung der Großmächte“ ist wieder da, und dieser Plan liegt erneut auf dem Tisch der Führung in Washington. Mein Buch wird damit wieder aktuell und zeitgemäß, denn es ist genau über eine solche Ordnung geschrieben, in der realistische Ansätze und Zivilisationsstaaten dominieren, während der liberale Globalismus als Geopolitik und Ideologie rasch der Vergangenheit angehört.

Wenn es so weitergeht, könnten sie die Epstein-Liste veröffentlichen, ihr Verhältnis zu Netanjahu überdenken und Elon Musk zurückholen.

Die Wahrheit ist, dass uns nach dem vorherigen Zyklus der Abweichungen vom dominanten Vektor nichts mehr überraschen wird. Wenn Trump einmal so weit von seiner eigenen MAGA-Strategie abweichen konnte, hindert ihn nichts daran, es erneut zu tun. Trump hat gezeigt, dass er dazu fähig ist. Deshalb lohnt es sich diesmal, allzu optimistische Bewertungen zu vermeiden. Zugleich ist es wichtig, den Moment festzuhalten: Genau jetzt deckt sich sein Kurs wieder mit der Logik der konservativen Revolution und der Ordnung der Großmächte.

Nun aber verfügen wir über verlässliche Informationen darüber, wie weit Trump von seinen eigenen MAGA-Plänen abweichen kann, wie unbeständig er ist und wie groß seine Ausschläge sind. Russland kann kaum auf eine langfristige Strategie setzen, die sich auf ihn stützt. Wir müssen diesen Moment nutzen, ihn erkennen, aber ausschließlich auf uns selbst setzen.

Wenn sich alles weiter in Richtung MAGA entwickelt – hervorragend. Das kommt uns entgegen. Nutzen können wir die Situation jedoch nur, wenn wir unsere eigene zivilisatorische geopolitische Souveränität maximal stärken. Trump wird für uns den militärischen Sieg nicht erringen. Und er wird weder einen Krieg mit der Europäischen Union gewinnen noch verhindern, auf den sich deren Führer in Agonie verzweifelt vorbereiten. Im Gegenteil.

Jetzt ist die Zeit Russlands. Realismus, Multipolarität und die Ordnung der Großmächte kommen uns vollständig entgegen – ebenso wie die meisten Punkte der neuen Version der US-Nationalen Sicherheitsstrategie. Damit Russland jedoch vollwertig an dieser Ordnung teilhaben kann, muss es nicht nur seinen Großmachtstatus bewahren, sondern ihn in maximalem Maße stärken, ausweiten und präzisieren – militärisch, wirtschaftlich, technologisch, politisch und vor allem ideologisch. Die Rückkehr von Trump 2.0 zu den „Werkseinstellungen“ erweitert diese Gelegenheitsfenster für uns etwas. Es ist von entscheidender Bedeutung, diesen Moment nicht zu verpassen.