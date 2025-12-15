Neue Videos am Montag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Anwalt ENTLARVT WHO | EDU Podcast (Teil 3)

Scott Ritter: Ohne USA keine NATO – und keine EU mehr!

EU Untergang – Das wird jetzt passieren

Eilt: Internationales Entsetzen über Merz! Schwere Vorwürfe: „Sie wollen Krieg“! Totale EU-Eskalation!

Lawrow zerstört gnadenlos die Kriegstreiber in der EU

Gerhard Wisnewski: verheimlicht – vertuscht – vergessen 2026

SILBER EXPLODIERT 170% – Warum Ernst Wolff niemals verkaufen wird!

Tacheles # 183

2026 wird das gefährlichste Jahr unserer Zeit – Wolff erklärt warum

NATO-Erweiterung, Putsch & Unterwanderung: Wie der Ukraine-Krieg begann

Pearl Harbor: Die Lüge, an die Amerika seit 84 Jahren glaubt (Redacted News – Deutsch)

Charlie Kirks letzte Reise nach Asien… | Candace, Folge 277

Kritische Fragen zu Corona & WHO: Dr. Maaßen im Gespräch mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

US-Druck verpufft: Russland & Indien – Ukraine-Plan gescheitert

Tulsi Gabbard verweigerte ihm die Sicherheitsfreigabe –

