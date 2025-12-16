John Mearsheimer: Keine Papiere, echte Truppen – Europas Sicherheitsgarantien als direkter Weg in den Dauerkrieg (Videos)

John Mearsheimer: Warum die Diplomatie ins Leere läuft und die Ukraine verloren ist

von Tyler Durden

Nachdem Selenskyj seine lange hinausgezögerten Bestrebungen für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aufgegeben hat, geben europäische Politiker nun offen zu, was im Grunde jeder wusste, sich aber kaum jemand zu sagen traute.

Die EU-Außenbeauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, hat in neuen Aussagen eingeräumt, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine im Militärbündnis jetzt offensichtlich „außer Frage“ ist – dass die Europäische Union jetzt jedoch konkrete Sicherheitsgarantien liefern müsse.

„Wenn diese [NATO-Mitgliedschaft der Ukraine] nicht mehr zur Debatte steht oder außer Frage ist, dann müssen wir sehen, welche Sicherheitsgarantien greifbar sind. Es können keine Papiere oder Versprechen sein, sie müssen echte Truppen, echte Fähigkeiten sein“, sagte sie Reportern im Vorfeld eines Treffens der EU-Außenminister.

**🔍 Strategische Signale nach dem Treffen Selenskyj – EU-Führung**



**📌 Kontext**

Gestern wurden im Rahmen eines Treffens zwischen **Wolodymyr Selenskyj und führenden Vertretern der Europäischen Union** Aussagen und Festlegungen öffentlich gemacht bzw. bekräftigt.

Kallas erklärte zudem, dass „Russland in den letzten 100 Jahren mindestens 19 Länder angegriffen hat“, weshalb dies bedeute, dass „Sicherheitsgarantien für alle anderen Mitglieder“ der EU notwendig seien.

Europa wird aller Voraussicht nach dennoch ein Modell vorschlagen, das für Moskau inakzeptabel ist – etwa Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild von „Artikel 5“, die knapp unterhalb einer NATO-Mitgliedschaft liegen. Russische Entscheidungsträger werden dies jedoch weiterhin lediglich als Rezept für zukünftige Konflikte betrachten.

Genau das fordert Selenskyj nun als Ersatz für den Verzicht auf die NATO-Beitrittsambitionen. „Wir sprechen über bilaterale Sicherheitsgarantien zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten – nämlich Garantien nach Artikel-5-Art … ebenso wie Sicherheitsgarantien für uns von unseren europäischen Partnern und von anderen Ländern wie Kanada, Japan und anderen“, sagte er kürzlich der Financial Times.

Während Selenskyj den US-Deal ablehnt, der an erhebliche territoriale Zugeständnisse geknüpft ist, preist er seine neue Position als eine Art großen Kompromiss an.

„Diese Sicherheitsgarantien sind eine Gelegenheit, eine weitere Welle russischer Aggression zu verhindern“, sagte er am Wochenende. „Und das ist bereits ein Kompromiss von unserer Seite.“ Doch dies hätte bereits im Februar 2022, am Vorabend der russischen Invasion – oder sogar noch viel früher – vom Tisch genommen werden müssen. Natürlich kommt er viel zu spät mit diesem angeblichen „Zugeständnis“.

Wie wir bereits zuvor aufgezeigt haben, ist es seit Jahren ein offenes Geheimnis, dass die politischen Eliten in Washington und der EU sehr wohl wissen, dass die historische wie auch jüngere, stetige NATO-Osterweiterung zu diesem schrecklichen, zermürbenden Krieg geführt hat. Diese Realität ist so gut verstanden, dass selbst ehemalige ranghohe Biden-Regierungsmitglieder dies in privaten, inoffiziellen Gesprächen offen einräumen.

Doch genau diese Biden-Vertreter verfolgten während ihrer Amtszeit Politiken, die den ukrainischen Stellvertreterkrieg weiter anheizten, da sie Russland „schwächen“ wollten. Das Thema NATO-Erweiterung als zentrale Begründung für Russlands Invasion erklärten sie hingegen für tabu.

All diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Diplomatie weiterhin ins Leere läuft – auch weil Kiew bislang nicht dazu gebracht wurde, etwas aus Moskauer Sicht „Reales“ anzubieten, das ausreichen würde, den Krieg dauerhaft zu beenden und einen stabilen Frieden zu erreichen.

Laut einem kürzlichen Podcast-Auftritt des Geopolitik-Analysten und Professors der University of Chicago, John Mearsheimer, „gibt es praktisch keinen Grund zu glauben, dass ein Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges geschlossen werden kann – trotz aller diplomatischen Manöver der letzten Monate“.

Er fuhr fort:

„Grundsätzlich ist Diplomatie natürlich etwas Gutes, aber in der Praxis kommt sie in diesem Fall nirgendwohin. Die russischen Forderungen stehen in völligem Widerspruch zu den ukrainischen und europäischen Forderungen. Und keine Seite ist bereit, auch nur einen Zentimeter nachzugeben. Zudem glauben viele, dass der Vorschlag, den die Trump-Administration vorantreibt, ein gemeinsamer US-russischer Plan sei – einer, den sowohl Moskau als auch Washington unterstützen –, obwohl es keinerlei Belege dafür gibt, dass die Russen Trumps 27-Punkte-Plan akzeptiert haben.“

„Tatsächlich ist dieser Vorschlag für die Russen inakzeptabel, wie sie am 4. Dezember unmissverständlich klargemacht haben. Diplomatie wird erst dann relevant werden, wenn es auf dem Schlachtfeld zu einer bedeutenden Entwicklung kommt, die beiden Seiten signalisiert, dass es Zeit ist, über einen Waffenstillstand zu verhandeln – um den heißen Krieg in einen eingefrorenen Konflikt zu verwandeln.“

