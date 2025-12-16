„Lyme-Borreliose als Waffe?“: US-Verteidigungshaushalt 2026 erzwingt historische Untersuchung zu Militärforschung

Untersuchung zu US-Militär-Biowaffen-Ursprung der durch Zecken übertragenen Lyme-Borreliose erfolgreich in Verteidigungshaushalt 2026 aufgenommen

US-Abgeordneter Chris Smith sagt, wir sind nun „einen Schritt näher daran, endlich zu klären, ob das US-Regierungsprogramm für biologische Waffen zur Verbreitung der Lyme-Borreliose beigetragen hat.“

Jon Fleetwood

US-Abgeordneter Chris Smith (R-NJ) hat seine Änderung zur Untersuchung, ob das US-Militär Zecken mit Lyme-Borreliose als Waffe einsetzte, erfolgreich in den National Defense Authorization Act (NDAA) für 2026 einbringen können.

Der Vorgang unterstreicht die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch die Manipulation von Krankheitserregern in Laboren.

Rep. Smith, der Co-Vorsitzender des Congressional Lyme and Tick-Borne Disease Caucus ist, hatte bereits ähnliche Änderungsanträge – einen im Jahr 2019 und einen weiteren 2021 – eingebracht, die das Repräsentantenhaus passierten, aber im Senat scheiterten.

Die erfolgreiche Aufnahme der Änderung folgt auf Aussagen von FDA-Chef Dr. Marty Makary in einem Podcast im November, in denen Makary seine Überzeugung äußerte, dass die Lyme-Borreliose im US-Militärlabor 257 auf Plum Island, New York, erschaffen wurde.

Eine Pressemitteilung aus Smiths Büro vom Donnerstag lautet:

Eine entscheidende Änderung, verfasst von Rep. Chris Smith (R-NJ), um zu untersuchen, ob das US-Militär Zecken mit Lyme-Borreliose als Waffe einsetzte, wurde in den National Defense Authorization Act für das Haushaltsjahr 2026 (FY26 NDAA) (S. 1071) aufgenommen. Dieser hat das US-Repräsentantenhaus passiert, geht nun an den Senat und wird voraussichtlich von Präsident Trump nach endgültiger Verabschiedung unterzeichnet. Smiths Änderung – jetzt Abschnitt 1068 des Gesetzes – weist das Government Accountability Office (GAO) – den Kongress-„Aufpasser“ – an, das Biowaffenprogramm des Verteidigungsministeriums (Kriegsministeriums) aus der Zeit des Kalten Krieges zu untersuchen und festzustellen, ob jemals Zecken als Wirte oder Verbreitungsmechanismen für biologische Kampfstoffe verwendet wurden.

In der Pressemitteilung betonte Smith, dass „New Jersey eine der höchsten Lyme-Raten in den Vereinigten Staaten hat – die Krankheit ist in allen 21 Bezirken vorhanden.“

„Die allgegenwärtige Präsenz der Lyme-Borreliose in New Jersey bereitet nicht nur Zivilisten Sorgen, sondern auch den in diesem Staat stationierten Militärangehörigen – insbesondere und einschließlich derjenigen, die auf der Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst dienen, deren Teil sich in meinem Wahlbezirk befindet“, fügte der Republikaner hinzu.

Die Pressemitteilung erklärte, dass Smiths Änderungsanträge von Kris Newbys Buch Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons inspiriert wurden.

Das Buch enthält Interviews mit Dr. Willy Burgdorfer, dem Bundesforscher und US-Biowaffenspezialisten, dem die Entdeckung der Lyme-Borreliose zugeschrieben wird.

Dr. Burgdorfer hat enthüllt, dass „er und andere Biowaffen-Spezialisten Zecken mit Krankheitserregern injizierten, um potenziellen Feinden auf unauffällige Weise schwere Behinderungen, Krankheiten und sogar den Tod zuzufügen.“

Smiths Änderung im NDAA würde den Comptroller General der Vereinigten Staaten dazu verpflichten, „eine umfassende Überprüfung der Forschung durchzuführen, die vom Militär, den National Institutes of Health (NIH), dem US-Landwirtschaftsministerium (USDA) und anderen Bundesbehörden im Zeitraum vom 1. Januar 1945 bis zum 31. Dezember 1972 durchgeführt wurde, bezüglich Experimenten mit Spirochaetales und Rickettsiales – zwei Formen von durch Zecken übertragenen Bakterien.“

Smith sagt, wir seien nun „einen Schritt näher daran, endlich zu klären, ob das US-Regierungsprogramm für biologische Waffen zur Verbreitung der Lyme-Borreliose beigetragen hat.“

„Die Hunderttausenden Einwohner New Jerseys, die an Lyme-Borreliose leiden – zusätzlich zu den Millionen im ganzen Land – haben es verdient, die Wahrheit über den Ursprung ihrer Krankheit zu erfahren. Ein besseres Verständnis darüber, wie Lyme entstanden ist, wird nur dabei helfen, ein Heilmittel für diese schwächende Krankheit zu finden“, sagte Smith.

Der Änderungsantrag von Rep. Smith lautet:

ABSCHNITT 1068. GAO-ÜBERPRÜFUNG UND BERICHT ÜBER BIOWAFFENEXPERIMENTE AN UND IN BEZUG AUF ZECKEN, ZECKENÜBERTRAGENE KRANKHEITEN.

(a) ÜBERPRÜFUNG. – Der Comptroller General der Vereinigten Staaten soll, soweit praktikabel, eine Überprüfung der Forschung durchführen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1945 bis zum 31. Dezember 1972 vom Verteidigungsministerium, einschließlich des Verteidigungsministeriums in Konsultation mit den National Institutes of Health, dem Landwirtschaftsministerium oder einer anderen Bundesbehörde, durchgeführt wurde, über –

(1) die Verwendung von Zecken als Wirte oder Verbreitungsmechanismen für biologische Kampfstoffe, einschließlich Experimenten mit Spirochaetales oder Rickettsiales; und

(2) alle Bemühungen, die Wirksamkeit und Lebensfähigkeit von Spirochaetales oder Rickettsiales als biologische Waffen durch Kombination mit anderen Krankheiten oder Viren zu verbessern.

(b) FORSCHUNGSSTANDORTE. – Bei der Durchführung der Überprüfung gemäß Absatz (a) soll der Comptroller General Forschung überprüfen, die in Einrichtungen innerhalb der Vereinigten Staaten und, falls machbar, in Einrichtungen außerhalb der Vereinigten Staaten durchgeführt wurde, einschließlich Laboratorien und Feldarbeitsstandorten.

(c) ZU ÜBERPRÜFENDE INFORMATIONEN. –

(1) KLASSIFIZIERTE INFORMATIONEN. – Bei der Durchführung der Überprüfung gemäß Absatz (a) soll der Comptroller General alle relevanten klassifizierten Informationen überprüfen.

(2) ÜBERPRÜFUNGSPUNKTE. – Bei der Durchführung der Überprüfung gemäß Absatz (a) soll der Comptroller General unter anderem folgende Quellen überprüfen:

(A) Technische Berichte bezogen auf The Summary of Major Events and Problems, US Army Chemical Corps, FY 1951–FY 1969.

(B) bis (E) [Spezifische technische Berichte des US-Militärs zu Rickettsia-Forschung, Ökologie-Studien und Feldtests aus den Jahren 1967-1969].

(E) Alle relevanten wissenschaftlichen Forschungen zur Geschichte der Lyme-Borreliose in den Vereinigten Staaten.

(d) BERICHT. –

(1) IM ALLGEMEINEN. – Nicht später als zwei Jahre nach dem Verabschiedungsdatum dieses Gesetzes soll der Comptroller General den Ausschüssen für Streitkräfte des Repräsentantenhauses oder des Senats einen Bericht vorlegen, der Folgendes enthält:

(A) Eine Liste der unter Absatz (a) überprüften Forschungsprojekte und eine Bewertung des Umfangs dieser Forschung.

(B) Eine Feststellung des Comptroller General, ob eine solche Überprüfung zu der Bestimmung führen könnte, dass in dieser Forschung verwendete Zecken außerhalb einer Einrichtung freigesetzt wurden (einschließlich Zecken, die unbeabsichtigt freigesetzt wurden).

(C) Eine Feststellung des Comptroller General, ob eine solche Überprüfung zu der Bestimmung führen könnte, dass Aufzeichnungen über diese Forschung vernichtet wurden und ob diese Vernichtung absichtlich oder unabsichtlich war.

(2) FORM DES BERICHTES. – Der nach Absatz (1) erforderliche Bericht soll in nicht klassifizierter Form vorgelegt werden, kann jedoch einen klassifizierten Anhang enthalten.

Wenn das GAO seine Arbeit macht und die Papierspur dorthin verfolgt, wohin sie führt, könnte diese Änderung die US-Regierung endlich dazu zwingen, eine Frage zu beantworten, der sie sich seit Jahrzehnten entzieht: ob ein steuerfinanziertes Biowaffenprogramm aus dem Kalten Krieg Millionen von Amerikanern mit ihrer Gesundheit den Preis hat zahlen lassen.