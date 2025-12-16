Aufsehen erregendes Covid-Gerichtsverfahren in den Niederlanden: mehrere namhafte Experten werden ausgeschlossen

Warum kritische Experten im Impfverfahren in Leeuwarden nicht gehört werden – und warum genau das ein Problem ist

Im Sommer entschied die Rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden in einem laufenden Zivilverfahren rund um die Corona-Impfungen, keine Anhörung parteibenannter Sachverständiger zuzulassen. Antragsteller ist die Stichting Recht Oprecht, die im Namen von Menschen klagt, die nach eigenen Angaben schwere gesundheitliche Schäden durch die COVID-19-Impfungen erlitten haben.

Offiziell begründet das Gericht seine Entscheidung rein verfahrensrechtlich: Der Antrag passe nicht in den Ablauf des Hauptverfahrens, sei nicht erforderlich und störe die Prozessordnung.

Doch jenseits juristischer Formalien stellt sich eine weit größere Frage:

Warum werden ausgerechnet jene Experten ausgeschlossen, die zentrale Kritik an Sicherheit, Zulassung und politischer Handhabung der Impfkampagne äußern?

Denn ausgeschlossen wurden nicht beliebige Stimmen – sondern genau jene, die seit Jahren unbequem sind.

Die ausgeschlossenen Experten – und warum sie stören

In dem Verfahren vor dem Gerechtshof Amsterdam wurden dem Gericht gezielt Videobotschaften und schriftliche Sachverständigenerklärungen von insgesamt fünf namentlich genannten Experten übermittelt. Bei diesen handelt es sich um Sasha Latypova, Katherine Watt, Dr. Michael Yeadon, Joseph Sansone und Catherine Austin Fitts. Vier dieser Experten – Latypova, Watt, Yeadon und Sansone – reichten zusätzlich schriftliche Stellungnahmen ein. Nach Auffassung der Antragsteller sollen diese Beiträge belegen, dass die Covid-19-Injektionen nicht von einer Biowaffe zu unterscheiden seien. Die Antragsteller betonen, dass es aus prozessualer wie gesellschaftlicher Sicht von zentraler Bedeutung sei, gerade diese Experten persönlich anzuhören, um eine faire und umfassende gerichtliche Prüfung zu ermöglichen. Quelle

Videobotschaft von Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident bei Pfizer, erklärt vor Gericht, dass die mRNA-Impfstoffe gegen Corona so konzipiert seien, dass sie die Empfänger schädigen, unfruchtbar machen und töten, und zwar so, dass sie nicht alle schädigen oder töten, damit es nicht zu sehr auffällt. „Das ist es, was ich seit fünf Jahren um mich herum beobachte.“

Er schrieb zusammen mit dem deutschen Arzt Wolfgang Wodarg einen Brief an die Europäische Arzneimittelagentur (EMA), erhielt jedoch keine Antwort. Als er den Brief in den sozialen Medien veröffentlichte, wurde er von allen Plattformen entfernt.

Das eigentliche Problem: Ausschluss ersetzt keine Prüfung

Keiner dieser Experten verlangt, ungeprüft recht zu bekommen.

Was sie fordern – und was ihnen verweigert wurde – ist Anhörung.

Ein Gericht, das Aufklärung ermöglichen will, müsste:

Argumente zulassen

Aussagen prüfen

sie gegebenenfalls widerlegen

Stattdessen geschieht:

kein inhaltlicher Diskurs

keine öffentliche Auseinandersetzung

kein transparentes Abwägen

Der Ausschluss ersetzt die Prüfung.

Verfahrensrecht als Ausweichbewegung

Natürlich kann ein Gericht sagen: „Formal nicht erforderlich.“

Doch wenn es um:

Millionen verabreichte Impfungen

mögliche schwere Gesundheitsschäden

staatliche Verantwortung

geht, dann wirkt diese Begründung wie ein Rückzug in Formalien, um eine inhaltliche Debatte zu vermeiden.

Gerade bei einem gesellschaftlich hochsensiblen Thema wäre maximale Offenheit geboten – nicht minimale Zulassung.

Die Wirkung nach außen: Vertrauen wird verspielt

Ob beabsichtigt oder nicht – die Entscheidung sendet ein klares Signal:

Kritische Experten werden nicht gehört

Zweifel werden nicht geprüft

Betroffene bleiben ohne Stimme

Das stärkt nicht den Rechtsstaat.

Es schwächt ihn.

Denn Vertrauen entsteht nicht durch Ausschluss, sondern durch sichtbare, faire Auseinandersetzung – auch mit unbequemen Positionen.

Fazit: Aufklärung beginnt dort, wo man Widerspruch zulässt

Diese Experten sind nicht deshalb wichtig, weil sie automatisch recht haben.

Sie sind wichtig, weil ihre Argumente relevant genug sind, um geprüft zu werden.

Ein Verfahren, das diese Prüfung verweigert, mag juristisch korrekt sein.

Für die gesellschaftliche Aufarbeitung der Corona-Zeit ist es ein fatales Signal.

Aufklärung braucht Mut.

Und Mut zeigt sich nicht im Ausschluss – sondern im Zuhören.