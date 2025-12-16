Hegseth und das Kriegsministerium präsentieren GenAI.mil-Plattform für Regierung und Soldaten und erklären: „KI ist Amerikas nächstes Manifest Destiny“

TIME Magazine hat auch Big-Tech-Oligarchen, Technokraten und Transhumanisten zu ihrer „Person des Jahres“ gekürk.

Die KI-Integration in alles schreitet unter der Trump-Administration voran, das Neueste ist die Einführung von GenAI.mil, einer KI-Plattform und einem Tool für Ministeriumsbeamte und andere amerikanische Soldaten.

Laut einer Pressemitteilung des Kriegsministeriums (DoW) vom 9. Dezember:

Das Kriegsministerium gab heute den Start von Google Clouds Gemini for Government als erste von mehreren Frontier-KI-Fähigkeiten bekannt, die auf GenAI.mil, der neuen maßgeschneiderten KI-Plattform des Ministeriums, untergebracht werden sollen. Diese Initiative fördert eine „KI-first“-Belegschaft, nutzt generative KI-Fähigkeiten, um ein effizienteres und kampfbereiteres Unternehmen zu schaffen. Zusätzliche erstklassige KI-Modelle werden allen Zivilisten, Vertragspartnern und Militärpersonal zur Verfügung stehen und damit den KI-Aktionsplan des Weißen Hauses umsetzen, der früher in diesem Jahr angekündigt wurde. Die erste Instanz auf GenAI.mil, Gemini for Government, ermöglicht intelligente agentische Workflows, setzt Experimentierfreude frei und leitet einen KI-getriebenen Kulturwandel ein, der das digitale Schlachtfeld in den kommenden Jahren dominieren wird. Gemini for Government verkörpert amerikanische KI-Exzellenz und platziert unvergleichliche analytische und kreative Kraft direkt in den Händen der dominierendsten Kampftruppe der Welt.

In einem Beitrag auf X sagte Hegseth: „Diese Plattform bringt die weltweit leistungsstärksten Frontier-KI-Modelle direkt in die Hände jedes amerikanischen Kriegers. Wir werden weiterhin aggressiv die beste Technologie der Welt einsetzen, um unsere Kampftruppe tödlicher zu machen als je zuvor.“

Er fügte hinzu:

„Ich freue mich, GenAI.mil vorstellen zu können, eine sichere generative KI-Plattform für jedes Mitglied des Kriegsministeriums. Sie ist ab heute live und auf den Desktops aller Militärangehörigen, Zivilisten und Vertragspartner verfügbar. Mit diesem Start machen wir einen Riesenschritt in Richtung Massen-KI-Adoption im gesamten Ministerium. Dieses Tool markiert den Beginn einer neuen Ära, in der jedes Mitglied unserer Belegschaft effizienter und wirkungsvoller sein kann. „Wir setzen alle unsere Chips auf Künstliche Intelligenz als Kampftruppe. Das Ministerium nutzt Amerikas kommerziellen Genius, und wir integrieren generative KI in unseren täglichen Kampfrhythmus. KI-Tools bieten grenzenlose Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern, und wir sind begeistert, die zukünftigen positiven Auswirkungen der KI im gesamten Kriegsministerium zu beobachten.“

Emil Michael, Unterstaatssekretär für Forschung und Technik, sagte ebenfalls in einer Stellungnahme:

„Im globalen Rennen um die KI-Vorherrschaft gibt es keinen Preis für den zweiten Platz. Wir bewegen uns schnell, um leistungsstarke KI-Fähigkeiten wie Gemini for Government direkt unserer Belegschaft zur Verfügung zu stellen. KI ist Amerikas nächstes Manifest Destiny, und wir stellen sicher, dass wir diese neue Grenze dominieren.“

In einem separaten Beitrag, der erklärt, wie diese neueste Integration den USA nützen wird, lieferte das DoW ein Beispiel dafür, was das LLM für sie tun kann:

Als GenAI durch eine Benutzeraufforderung gefragt wurde: „Wie werden Sie dem Kriegsministerium helfen, seine Mission zu erfüllen?“, antwortete es mit einer Liste von Fähigkeiten, darunter unter anderem das Erstellen und Verfeinern von Dokumenten, das Analysieren von Informationen, das Verarbeiten und Analysieren von Satellitenbildern und sogar das Auditing von Computercode zu Sicherheitszwecken.

„Ich kann die Mission des DoW unterstützen, indem ich eine Reihe von Fähigkeiten bereitstelle, die für eine sichere, hochwirksame Umgebung konzipiert sind“, antwortete GenAI. „Ich bin bereit, Ihre Missionsanforderungen zu unterstützen.“

Das Tool erinnert die Benutzer daran, alles, was es liefert, auf Genauigkeit zu überprüfen. Die höchste Autorität innerhalb des Kriegsministeriums, Hegseth selbst, lieferte diese Bestätigung.

„Ich erwarte von jedem Mitglied des Ministeriums, sich einzuloggen, es zu lernen und es sofort in Ihre Arbeitsabläufe zu integrieren“, sagte Hegseth. „KI sollte jeden einzelnen Tag in Ihrem Kampfrhythmus sein; sie sollte Ihr Teammitglied sein. Indem wir dieses Tool beherrschen, werden wir unseren Gegnern davonziehen.“

Aber diese Integration ist nicht ohne Risiken. Ex-Google-CEO Eric Schmidt warnte in diesem Jahr, dass diese KI-Modelle gehackt werden können.

„Es gibt Hinweise darauf, dass man Modelle, geschlossen oder offen, hacken kann, um ihre Sicherheitsvorkehrungen zu entfernen. Also lernen sie im Laufe ihres Trainings viele Dinge. Ein schlechtes Beispiel wäre, dass sie lernen, wie man jemanden tötet“, sagte Schmidt. „Alle großen Unternehmen machen es unmöglich, dass diese Modelle diese Frage beantworten. Gute Entscheidung. Jeder macht das. Sie machen es gut und aus den richtigen Gründen. Es gibt Hinweise, dass sie reverse-engineered werden können, und es gibt viele andere Beispiele dieser Art.“

Trotzdem rüstet das Pentagon das Militär mit KI-Systemen nach und befördert Figuren aus diesen Tech-Unternehmen in hohe Positionen im DoW. Ein hochrangiger US-General räumte ebenfalls in diesem Jahr ein, dass er bereits ChatGPT verwendet, um einige Entscheidungen für ihn zu treffen.

Person des Jahres

In der Zwischenzeit gab das TIME Magazine heute sein Titelblatt der „Person des Jahres“ bekannt und statt es einer einzelnen Person zu geben, verlieh das Magazin es einer Sammlung von Big-Tech-Oligarchen, Technokraten und Transhumanisten.

In seinem Artikel schrieb TIME:

Dies ist die Geschichte, wie KI unsere Welt 2025 auf neue, aufregende und manchmal beängstigende Weise verändert hat. Es ist die Geschichte, wie Huang und andere Tech-Titanen das Steuer der Geschichte an sich rissen, Technologie entwickelten und Entscheidungen trafen, die die Informationslandschaft, das Klima und unseren Lebensunterhalt neu gestalten. Im Wettlauf miteinander und gegeneinander platzierten sie Milliardendollar-Wetten auf eines der größten physischen Infrastrukturprojekte aller Zeiten. Sie richteten die Regierungspolitik neu aus, veränderten geopolitische Rivalitäten und brachten Roboter in die Haushalte. KI etablierte sich als das wohl folgenreichste Werkzeug im Wettbewerb der Großmächte seit dem Aufkommen von Atomwaffen. Dieser Artikel wurde auf drei Kontinenten recherchiert und durch Dutzende Gespräche mit Führungskräften und Informatikern, Ökonomen und Politikern, Künstlern und Investoren, Teenagern und trauernden Familien. Er beschreibt einen hektischen Vorstoß in ein unbekanntes Ziel und den Kampf, ihn zu verstehen. […] Aber die Risikoscheuen sitzen nicht mehr am Steuer. Dank Huang, Son, Altman und anderen KI-Titanen rast die Menschheit nun die Autobahn hinunter, Vollgas, keine Bremsen, in Richtung einer hochautomatisierten und höchst unsicheren Zukunft. Vielleicht hat Trump es am besten ausgedrückt, als er im September im Vereinigten Königreich direkt zu Huang mit jovialem Lachen sagte: ‚Ich weiß nicht, was Sie hier tun. Ich hoffe, Sie haben recht.'“

AUTORENKOMMENTAR

Verse 24:1 Sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht, bei ihnen zu sein. [2] Denn ihr Herz sinnt auf Gewalttat, und ihre Lippen reden Frevel.

Ich denke, das ist wahrscheinlich die prägnanteste Art, diesen KI-Unsinn und die bösen Kräfte dahinter zu beschreiben.

Wir rasen mit atemberaubender Geschwindigkeit auf unsere eigene Zerstörung zu.

Wie ich bereits zuvor oft gesagt habe, ist dieses „Rennen“ bereits verloren; China isst Amerika das Mittagessen weg, aber darum geht es nicht: Trump wurde beauftragt, das Kontrollnetz so schnell wie möglich zu implementieren, und er bewegt sich, gelinde gesagt, in einem schnellen Tempo.

TIME hat selten darüber gesprochen, es tatsächlich verwässert, aber die KI-Blase ist real und kein Witz. Diese Unternehmen machen Gewinne; sie leiten einfach Geld nach oben und blasen ihre Aktienwerte auf, und wenn die Zeit reif ist, werden sie auscashen und wir werden mit der Rettung belastet sein.