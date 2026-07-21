Warum beteiligt sich Israel diesmal nicht am Angriffskrieg gegen den Iran?

Peter Haisenko

Donald Trump hatte den Iran auf Wunsch oder Weisung Israels angegriffen. Zum ersten Angriff wurde er durch Netanjahu genötigt, indem dieser als erster losgeschlagen hatte. Während dieser ersten Angriffswelle hat die iranische Verteidigung Israel schwerste Schäden zugefügt. Da gibt es einen Unterschied zwischen USA und Israel.

Der Iran, Persien, hat während der letzten Jahrhunderte kein Land angegriffen, musste aber einige Angriffe hinnehmen. 1944 hat England Persien überfallen und die Kontrolle und den Gewinn über das persische Öl geraubt. Teheran durfte nur knapp fünf Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf des Öls für sich behalten. So, wie es die Engländer auch mit dem jungen Irak nach dem Ersten Weltkrieg gemacht hatten, nachdem sie das Osmanische Reich mit einem Angriffskrieg zerschlagen hatten. Um 1950 war der Iran eine Demokratie. Der demokratisch gewählte Präsident Mossadeq hat 1952 den völkerrechtswidrigen