Warum COVID-Impfstoffe ein wahr gewordener Traum für Zentralbanken sind

childrenshealthdefense.org: Gepaart mit der Einführung verwandter Überwachungstechnologien – digitale Peilsender, Impfpässe, Gehirn-Maschine-Schnittstellen und 5G das den gesamten Planeten umfasst – sind COVID-Impfstoffe ein entscheidender Bestandteil des Plans der Zentralbanker, ein globales Kontrollnetz aufzubauen.

Angestachelt durch die Medien, die COVID-19-Injektionen mit einer „Flucht aus der langen Gefangenschst durch COVID-19“ gleichzusetzen, hat nun etwa die Hälfte der US-Erwachsenen (54%) mindestens eine Impfdosis akzeptiert.

Laut der jüngsten Umfrage von CBS News bleiben jedoch mindestens vier von zehn Amerikanern in der Kategorie „vielleicht“ oder „nein danke“.

Obwohl einige Medien und Vertreter der Medizin und des öffentlichen Gesundheitswesens die Nichtgeimpften als Besserwisser verspotten, sind die Einwände der so genannten „Impfverweigerer“ alles andere als einheitlich oder leichtfertig.

Fast täglich gibt es Berichte über „seltene“ Blutgerinnsel und andere schwerwiegende unerwünschte Ereignisse. Bis zum 26. April wurden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 3848 Todesfälle nach Impfungen gemeldet.

Angesichts der weit verbreiteten Widerspenstigkeit haben Gesundheitsbehörden wie Francis Collins, Direktor der National Institutes of Health (NIH), ihre PR-Offensive verstärkt und drohen unter anderem mit einem COVID-Impfstoffmandat.

Es ist nicht überraschend, dass dies von einer von Pharmakonzernen und Interessenkonflikten geprägten Gesundheitsbehörde wie den NIH kommt. Aber warum machen Finanzgurus wie Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank – ein wohlhabender Anwalt und Investmentbanker – die COVID-Impfstoffe ebenfalls mit großer Heftigkeit zum Kernstück ihrer öffentlichen Prognosen?

In einem kürzlichen 60-Minuten-Interview kehrte Powell immer wieder zu den COVID-Impfungen zurück und versuchte, die wirtschaftliche Erholung davon abhängig zu machen, dass sich jeder impfen lässt.

Powells Beschäftigung mit COVID-Impfstoffen macht wenig Sinn – es sei denn, man erkennt die wachsende Konvergenz der Finanz-, Tech-, Biopharma- und Militär-Geheimdienstsektoren sowie die „globale politische Koordination“, die von privaten Zentralbanken entwickelt wird.

Pilotprogramme, die biometrische digitale Identität bündeln, Impfung und Zahlungssysteme „in einer einzigen kohärenten Plattform,“ plus die aggressive weltweite Push für „Impfstoff Pässe“, die den Zugang zu Unternehmen und Veranstaltungen auf den Nachweis der Impfung abhängig machen würde, bieten einen weiteren Hinweis auf die ultimative Vision der Banker: ein überwachungsgesteuertes totalitäres System, das neue Technologien verwendet, um wirtschaftliche Ströme zu zentralisieren – einschließlich der Kontrolle der Fähigkeit, auf der individuellen Ebene zu transact.

Impfstoffe als Betriebssysteme

Um die Ziele der Zentralbanker zu verstehen, ist es wichtig zu erkennen, dass COVID einen Vorwand für den Einsatz von Impfstoff-Biotechnologien in der Warteschleife geliefert hat, die sich wesentlich von den bereits problematischen Labortechniken unterscheiden, die zur Herstellung früherer Generationen von Impfstoffen verwendet wurden.

Dieses Impfstoff-Paradigma des 21. Jahrhunderts stützt sich auf die explodierenden Felder des Biocomputing und der synthetischen Biologie, wobei letztere als die Umgestaltung des genetischen Codes eines Organismus für „nützliche Zwecke“ definiert wird.

Geblendet von den endlosen Möglichkeiten, die diese Technologien eröffnen, sehen die Befürworter eine rosige Zukunft mit „programmierbaren ‚intelligenten Impfstoffen'“ – Mixturen, die es den synthetischen Biologen erlauben würden, zu Marionettenspielern der menschlichen Biologie zu werden.

Nirgendwo wird diese Absicht deutlicher als in der Beschreibung der Boten-RNA (mRNA)-Technologieplattform von Moderna. Moderna bezeichnet seine Technologie offen als ein „Betriebssystem …, das so konzipiert ist, dass es austauschbar mit verschiedenen Programmen zusammengesteckt werden kann.“ Das Unternehmen schlägt sogar vor, dass die einzigartigen mRNA-Sequenzen, die es für Impfstoffe entwickelt, als „Apps“ betrachtet werden.

Gemischte öffentliche Reaktionen auf diese sachliche Sprache trieb Reuters im Februar dazu, einen Faktencheck zu veröffentlichen, in dem behauptet wurde, dass Moderna sich auf Betriebssysteme nur „in einem metaphorischen Sinn bezieht, nicht in einem wörtlichen.“

In einem TEDx-Vortrag im Jahr 2017 klang die ernsthafte Erklärung von Moderna Chief Medical Officer Tal Zaqs, dass „wir tatsächlich die Software des Lebens hacken“, jedoch alles andere als „metaphorisch“. Zaqs erklärte, dass die genetischen Anweisungen, die von der RNA übertragen werden, „entscheidende Informationen sind, die bestimmen, was eine Zelle tatsächlich tun wird“, und bezeichnete die Mission seines Unternehmens als Einführung oder Veränderung von „Codezeilen“ zum Zwecke der „Informationstherapie“.

Andere Wissenschaftler, die sich mit „mRNA-Modifikationen“ beschäftigen, stimmen dem zu. Während sie den Ansatz als „mächtig“, „dynamisch“ und „vielseitig“ beschreiben, räumen sie jedoch ein, dass „viele Aspekte. . schwer fassbar bleiben“.

Tatsächlich sind, trotz der überheblichen Behauptungen von Zaqs und anderen Wissenschaftlern, dass diese genetische Bastelei keine Nachteile hat, die langfristigen Risiken weitgehend unbekannt.

Der Name des Spiels: Zentralisierung und Kontrolle

Impfstoff- und Medikamentenhersteller haben die Entscheidungen der US-Arzneimittelbehörde (FDA), den Impfstoffen Moderna und Pfizer COVID eine Notfallzulassung zu erteilen, als ein Signal interpretiert, dass die FDA „offen für eine breitere Anwendung der bisher unbewiesenen [mRNA-]Technologie ist“.

Infolgedessen ziehen mRNA-fokussierte Unternehmen Milliarden an neuem Kapital an. Reuters berichtet, dass mindestens 150 mRNA-Impfstoffe und -Therapeutika derzeit weltweit in der Entwicklung sind.

So sehr sich diese medizinisch-pharmazeutischen Akteure auch über zusätzliche Gelder und Prestige freuen mögen, sie sind bei weitem nicht die einzigen Nutznießer der neuen Technologien. Um auf die zentralisierenden Ziele der Zentralbanker der Welt zurückzukommen, sagte der britische Autor David O’Hagan: „Die Kombination von Biocomputing innerhalb des Körpers und externer silikonbasierter Technologie ist grundlegend für die Umsetzung des Transhumanismus, eines neuen datengesteuerten Wirtschaftssystems und vollständiger Kontrolle.“

O’Hagan zitiert die ehemalige Investmentbankerin Catherine Austin Fitts, die seit Beginn der Pandemie davor gewarnt hat, dass COVID-Impfstoffe das Äquivalent zu „menschlichen ‚Betriebssystemen‘ sind.“

Gepaart mit der Förderung und dem Rollout verwandter Überwachungstechnologien – einschließlich digitaler Ortungsgeräte, Impfpässe, Gehirn-Maschine-Schnittstellen und planetenweites 5G – sieht Fitts die Impfstoffe als eine Komponente des Plans der Zentralbanker, ein globales Kontrollnetz zu errichten.

Auf das Thema Impfpass angesprochen, warnte die Autorin und Tech-Firmen-CEO Naomi Wolf, dass deren Umsetzung „buchstäblich das Ende der menschlichen Freiheit im Westen“ bedeuten würde.

Im Rahmen des Betriebssystems ist es auch klar, dass es bei den Impfstoffen nicht um „eins [oder zwei] und fertig“ geht. Der CEO von Pfizer hat bereits gesagt, dass nicht nur eine dritte COVID-Injektion „wahrscheinlich“ innerhalb von 12 Monaten nach den beiden ersten Injektionen erforderlich sein wird, sondern dass jährliche Coronavirus-Impfungen eine deutliche Möglichkeit sind.

Verträge der US-Regierung (gemeinsam vergeben vom US-Gesundheitsministerium und dem US-Verteidigungsministerium) über die monatliche Produktion von bis zu 330 Millionen Fertigspritzen deuten unheilvoll auf Pläne für noch häufigere „Updates“ des Betriebssystems hin.

Ungeimpfte Personen – in den USA und weltweit – haben wahrscheinlich viele verschiedene Gründe, die COVID-Injektionen zu unterlassen. Die Erkenntnis, dass die Impfstoffe wenig mit Medizin oder Gesundheit und viel mehr mit Zentralisierung und Kontrolle zu tun haben, ist ein wichtiger Schritt, um sich gegen freiheitseinschränkende Maßnahmen und die Vision der Zentralbanker von einem allmächtigen Ein-Aus-Schalter zu wehren, der die Teilhabe jedes Einzelnen am Finanzsystem und der Gesellschaft im Allgemeinen kontrolliert.