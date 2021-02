Warum der Erfolg von Israels Strategie, Kritiker zum Schweigen zu bringen, alles andere als sicher ist

Während Israels europäische und US-amerikanische Verbündete die “Antisemitismus”-Verleumdung gerne gegen ihre Gegner einsetzen, ist die breite Öffentlichkeit nicht so willfährig

Als Joe Biden sich letzten Monat auf seinen Amtsantritt als neuer US-Präsident vorbereitete, schickten ihm jüdische Mainstream-Organisationen in den USA einen Brief, in dem sie ihn aufforderten, seinen Vorgängern zu folgen und die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) von 2016 als maßgebliche Definition für US-Regierungsstellen zu übernehmen, was das Außenministerium bereits seit den Obama-Jahren getan hatte.

Diese einheitliche US-jüdische organisatorische Unterstützung für die IHRA-Definition kontrastiert mit der Tatsache, dass US-Juden darüber gespalten sind. Die IHRA-Definition hält “das Anvisieren des Staates Israel, der als jüdisches