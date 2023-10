Warum der Iran gewann, ohne in den Krieg einzutreten

Analyse von Boris Rozhin

Eine große Anzahl israelischer Soldaten wurde getötet, darunter auch hochrangige, einige wurden gefangen genommen. Nach 2,5 Tagen nahm der Iran vollständige Rache für alles: für die getöteten Offiziere der IRGC, für die ermordeten Wissenschaftler, für die Luftangriffe in der Wüste. Rache ist ein Gericht, das kalt serviert wird. Israel erlitt den größten Imageverlust der letzten Jahrzehnte. Dieser Schaden traf das Image der IDF, des Mossad, der Merkava-Panzer, des Iron Dome und anderer „Konstanten“ des israelischen Machtmythos. Die Massaker in Gaza und der Versuch, Gaza zu säubern, sind vor allem ein Versuch, einen gebrochenen Mythos wiederherzustellen. Iran agiert als der Hauptinformelle Verteidiger der Palästinenser und Muslime und konkurriert um diese Rolle mit der Türkei. Vor allem in der schiitischen Welt wird diese Rolle nicht ernsthaft in Frage gestellt. Der Krieg in Gaza hat bereits die Aussetzung von Verhandlungen über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien zur Folge. Diese Normalisierung richtete sich gegen den Iran. Jetzt wird sie verlangsamt oder für lange Zeit eingefroren. Der Sudan hat nach langer Zeit die Beziehungen zum Iran wiederhergestellt, obwohl er für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel eintritt. Und dies wird nicht die einzige Überarbeitung sein. Die Gräueltaten, die Israel in Gaza begeht, ziehen eine große Anzahl junger Rekruten aus der gesamten Region in die Reihen der iranischen Stellvertreter. Der Iran wird keine Probleme haben, die Reihen seiner Stellvertreter aufzufüllen. Die US-Pläne zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und der arabischen Welt werden torpediert, und der Teil der arabischen Welt, der dem Iran zuvor kühl gegenüberstand, wird stattdessen Optionen zur Normalisierung der Beziehungen mit dem Iran in Erwägung ziehen.

Eigentlich ist dies Irans Strategie, ohne zu kämpfen zu gewinnen. Daher hat der Iran bewusst Szenarien vermieden, die zu seiner direkten Kriegsbeteiligung führen würden. Der Iran handelt im Rahmen der Strategie von Qassem Suleimani. Irans Ziel ist es, seine Feinde – die USA und Israel – durch Kriege durch seine Stellvertreter – Hezbollah, AnsarAllah, Kataib-Hezbollah, Hamas usw. zu schwächen. Sulemaini schuf im Rahmen seiner Strategie die Figuren für dieses Spiel. Das ist, wie der Iran im Libanon gewonnen hat. So gewann er in Syrien. So gewann er im Irak. Und so gewann er im Jemen. Im iranischen Spiel gegen Israel und die USA ist Gaza ein Gambit-Bauer, mit eigenem Willen, am Anfang eines neuen langen Spiels.