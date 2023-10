Warum waren die Israelis so wehrlos gegenüber den Hamas-Terroristen, die von Haus zu Haus gingen und mordeten und vergewaltigten?

Leo Hohmann

Sie alle haben am Wochenende die schrecklichen Bilder aus Israel gesehen. Menschen werden in ihren Häusern umgebracht. Frauen werden an den Haaren aus Fahrzeugen gezerrt und vergewaltigt. Männer werden hinter Fahrzeugen in den Tod geschleift. Bespuckt. Hingerichtet.

Die Opfer riefen nach Polizei und Militär, die an den meisten blutigen Schauplätzen erst nach zwei oder mehr Stunden eintrafen.

Als wir diese Bilder des Gemetzels sahen, fragten sich viele von uns: Warum haben die Israelis nicht zurückgeschlagen?

Viele von uns, mich eingeschlossen, nahmen an, dass die Israelis, die von allen Seiten von so bösartigen Feinden umgeben waren und in so unmittelbarer Nähe zu ihnen lebten, in all ihren Häusern mit Schusswaffen in Bereitschaft lebten.

Diese Annahme wäre falsch.

Nach meinen Quellen lässt die israelische Regierung ihre Bürger so viele Hürden überwinden, dass weniger als 2 Prozent der israelischen Bürger eine Genehmigung für den Besitz einer Waffe haben. Und es ist praktisch unmöglich, ein Gewehr zu besitzen. Wenn man zu den pensionierten Militärs gehört, darf man zwar ein Gewehr besitzen, aber man darf es nicht zu Hause aufbewahren, es sei denn, man gehört zu den höchsten Elitekommandos.

Das beantwortet die Frage: Warum haben sie sich nicht gewehrt? Sie wurden von ihren Führern, die offen gesagt genauso korrupt sind wie unsere Führer in Washington, als leichte Beute zurückgelassen. Sie sind nicht im Amt, um das Volk zu schützen. Und weil sie so korrupt sind, fürchten sie das Volk. Und die erste Aufgabe einer korrupten Regierung, die nicht mehr die Interessen des Volkes vertritt, ist es, das Volk zu entwaffnen.

Man kann dem Volk keine Waffen anvertrauen, wenn man es durch eine als hohe Besteuerung getarnte Korruption, die sich gegen die Mittel- und Unterschicht richtet, fürstlich betrügt. Man muss sie entwaffnen. Und genau das hat die israelische Regierung mit den Menschen gemacht, die am vergangenen Wochenende in 29 Gemeinden massakriert wurden.

Sehen Sie sich das folgende Video an, in dem Dave Kobler, ein Veteran der US-Armee aus den Kriegen im Irak und in Afghanistan, dies erklärt – und seien Sie dankbar, dass wir in Amerika noch den zweiten Verfassungszusatz haben, denn unsere korrupten Politiker würden nichts lieber tun, als ihn abzuschaffen und auch uns zu entwaffnen.

Die amerikanische Gesellschaft unterscheidet sich gar nicht so sehr von der israelischen. Wir haben verrückte Politiker, die versuchen, unsere Lebensweise zu zerstören und uns unsere Freiheiten zu nehmen. Gleichzeitig haben wir viele gewalttätige Kriminelle, vorwiegend in unseren Städten, die frei herumlaufen können, ohne dass ihnen eine lange Gefängnisstrafe droht. Die Grenzen sind weit offen, damit noch mehr Kriminelle einreisen können. Flüchtlinge aus Nationen, die uns hassen, werden seit den 1980er-Jahren legal und mit voller Unterstützung der Verräter im Kongress importiert (lesen Sie mein Buch Stealth Invasion für die ganze hässliche Geschichte der Neuansiedlung von Flüchtlingen). Das gleiche Element, das die Juden in Israel abgeschlachtet hat, ist hier in Amerika und wird sich eines Tages gegen uns wenden. Die Pro-Hamas-Kundgebungen, die in den vergangenen Tagen in den amerikanischen Großstädten stattgefunden haben, sind ein Beweis dafür.

Das Einzige, worauf wir uns verlassen können, um uns zu schützen, sind unsere persönlichen Verteidigungspläne und unser Glaube an Gott. Wenn Sie die Polizei benötigen, wird sie abwesend sein, um Sie zu schützen. Und denken Sie nicht einmal an die Armee. Es ist völlig infiltriert und seine Mitglieder unterstehen einer Kommandostruktur, die im Weißen Haus beginnt (muss ich noch mehr sagen?).

Der zweite Verfassungszusatz ist die letzte Grenze für amerikanische Freiheitsliebhaber. Der erste Verfassungszusatz wird seit Jahren heftig angegriffen und ist in den letzten drei oder vier Jahren extrem verwässert worden, so dass er an einem seidenen Faden hängt. Die Globalisten, die in Washington und in vielen Bundesstaaten das Sagen haben, haben es jetzt auf den zweiten Verfassungszusatz abgesehen. Wenn der weg ist, ist das alles, was sie geschrieben hat. Dann ist das Spiel vorbei. Dann sind wir für unseren Schutz völlig von der Regierung abhängig. Wie lief es mit den Israelis?