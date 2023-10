WHO ignoriert eigene Regeln und verweigert die Veröffentlichung von IHR-Änderungen bis zur Abstimmung 2024.

Meryl Nass

Die WHO wird ihre eigenen Regeln ignorieren und sich weigern, die finalisierten IHR-Änderungen 4 Monate vor der Abstimmung im Mai 2024 der Öffentlichkeit und den Mitgliedsstaaten zur Verfügung zu stellen: CHD-TV.

Der Hauptrechtsberater der WHO, Steven Solomon, hat einen rechtlichen Kunstgriff geschaffen, um diese illegalen Manöver zu rechtfertigen. Aber wie? Von wem wurde dies genehmigt? Und gibt es einen Rechtsbehelf für die Menschen?

Die Pressemitteilung der WHO beschreibt in sehr allgemeinen Begriffen, was passiert ist, so dass nur die bereits Eingeweihten sie verstehen werden. Artikel 55 der Verfassung der WHO verlangt, dass Änderungen von WHO-Dokumenten den Mitgliedsstaaten und der Öffentlichkeit 4 Monate vor einer Abstimmung vorgelegt werden. Der saudische Co-Vorsitzende sagte der Öffentlichkeit, dass seine Arbeitsgruppe zu den IHR-Änderungen ihre Arbeit möglicherweise nicht bis Januar abschließen kann, um den Zeitplan für die Abstimmung im Mai 2024 einzuhalten. In einer koordinierten Aktion fragte er den Hauptrechtsberater Steven Solomon, wie man damit umgehen solle. Solomon hatte bereits einen Plan ausgearbeitet. Sein Plan bestand darin, einen trügerischen Vorwand zu schaffen, um die bestehenden Regeln zu ignorieren.

Niemand hat darüber abgestimmt, sie zu ignorieren. Niemand hat gesagt, dass das in Ordnung ist. Es wurde einfach so beschlossen. Und hier ist die Pressemitteilung der WHO, die sehr wenig sagt, nichts erklärt und lediglich eine vage Aussage macht, dass die Regeln ignoriert werden und keine Änderungen verfügbar sein werden, bis (wahrscheinlich) nach der Abstimmung oder dem Konsensverfahren im Mai:

Wir werden die Arbeit an einer Reihe von Fragen in der Zwischenperiode vor WGIHR6 sowie Anfang 2024 fortsetzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Mandat bis zur 77. Weltgesundheitsversammlung erfüllen können. Der Wille ist da“, sagte WGIHR Co-Chair Dr. Abdullah Assiri aus Saudi-Arabien.

Wir haben einen sehr starken gemeinsamen Fokus auf unser Mandat, ein Paket gezielter Änderungen an den IHR zu liefern und sicherzustellen, dass die Gleichheit in den IHR widergespiegelt wird. Es wäre einfach, die IHR schlechter zu machen. Es wird schwer sein, sie zu verbessern. Wir werden uns auf die schwierige Aufgabe konzentrieren, sie zu verbessern“, sagte WGIHR Co-Chair Dr. Ashley Bloomfield aus Neuseeland.

Die Co-Vorsitzenden stellten fest, dass es in Bezug auf den Beschluss WHA75(9) unwahrscheinlich erscheint, dass das Paket der Änderungen bis Januar 2024 fertig sein wird. In diesem Zusammenhang beschloss die Arbeitsgruppe, ihre Arbeit zwischen Januar und Mai 2024 fortzusetzen. Der Generaldirektor wird der 77. Gesundheitsversammlung das von der Arbeitsgruppe vereinbarte Änderungspaket vorlegen.

Unten ist der WHO-Anwalt (zuvor vom US-Außenministerium), der den Plan ausgedacht hat, die Änderungen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, anstatt das Paket im Januar 2024 wie erforderlich auszugeben: