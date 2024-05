Warum der Rücktritt von Klaus Schwab keine gute Nachricht ist

Der Rücktritt von Klaus Schwab als Chef des Weltwirtschaftsforums sei “keine gute, sondern eine schlechte Nachricht”, sagt die US-Investmentbankerin und ehemalige Regierungsvertreterin Catherine Austin Fitts.

Sie arbeiten hinter den Kulissen an ihrem nächsten großen Projekt, und es gibt Gerüchte, dass der Brite Rishi Sunak nicht Premierminister in Kriegszeiten werden will. Sie drängen auf jemanden, der in der Trilateralen Kommission war, sagte sie Children’s Health Defense.

Dass Schwab, wie viele andere in hohen Positionen, zurücktritt, ist für Fitts ein Zeichen, dass die Globalisten auf etwas Großes hinarbeiten.

⚠️ Klaus Schwab is Stepping Down But ‘Don’t Celebrate This’



“He’s not leaving … he’s putting his wife as the public face + then he’s going into the back room to sort of engineer things.” — Catherine Austin Fitts @solari_the 👇 pic.twitter.com/SfLUW4MOZv