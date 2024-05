Zensierte Studie zeigt: mRNA-Spritzen verändern dauerhaft die DNA von Geimpften und deren Nachkommen

Von Frank Bergman

Eine beunruhigende neue Studie hat ergeben, dass die Covid-mRNA-Spritzen die DNA der Geimpften dauerhaft verändern.

Alarmierend ist jedoch, dass diese gefährlichen Veränderungen der DNA an die Nachkommen der Covid-Geimpften weitergegeben werden.

Diese Woche hat der renommierte Kardiologe Dr. Peter McCullough ein Video auf X veröffentlicht, in dem er die Studie beleuchtet.

McCullough enthüllt, dass die brisante Studie auf den Social-Media-Plattformen der Big Tech massiv zensiert wurde.

Er konzentriert sich auf die Zensur der Studie durch LinkedIn, die der Öffentlichkeit vorenthalten wurde, obwohl sie von der National Library of Medicine der U.S. National Institutes of Health (NIH) veröffentlicht wurde.

Die Studie dokumentiert, wie mRNA-Gentherapie-Impfstoffe wie die Covid-Impfung die Genetik der Geimpften dauerhaft verändern.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass auch die Nachkommen der Geimpften durch den Einbau von mRNA in die menschliche DNA betroffen sind.

„Der genetische Code von Pfizer und Moderna wird dauerhaft in das menschliche Genom eingebaut“, sagte McCullough.

„Wir müssen uns also heute damit abfinden, dass Pfizer und Moderna das menschliche Genom möglicherweise dauerhaft verändert haben könnten.“

Der renommierte Mediziner weist auch darauf hin, dass noch keine abschließenden Untersuchungen durchgeführt wurden, um zu bestätigen, ob die gesamte mRNA-Sequenz dauerhaft in die DNA eingebaut wird.

McCullough sagte, er hoffe, dass der Körper die mRNA aus den Injektionen herausschneiden werde.

Er warnt jedoch davor, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Menschheit für immer grundlegend verändert wurde.

Er bezeichnete diese dauerhaften Veränderungen der menschlichen Rasse als „sehr beunruhigend“.

