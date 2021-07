Warum der Westen es sich zweimal überlegen sollte, bevor er Russland wegen der Krim auf die Probe stellt

Von Dominick Sansone: Er ist Graduiertenstudent an der Johns Hopkins University School of Advanced International Studies in Bologna, Italien.

Die USA und ihre NATO-Verbündeten müssen die russische Annexion der Krim nicht akzeptieren – aber sie müssen anerkennen, dass Moskau mehr zu verlieren hat.

Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, was geschah, als der britische Zerstörer HMS Defender am 23. Juni vor der Küste der Krim vorbeifuhr. Die widersprüchlichen Berichte und Reaktionen auf das Ereignis geben Aufschluss darüber, wie jede Partei ihre strategischen Interessen in der Region versteht. Im Falle Russlands lieferte das Ereignis Nahrung für Moskaus innenpolitisches Narrativ, wonach Kiew lediglich ein Spielball des Westens ist, der dazu dient, feindliche Kräfte näher an die russische Grenze zu bringen. Für die Vereinigten Staaten stellt diese Art von Vorfall ein Szenario mit hohem Risiko und geringer Belohnung dar, bei dem Washington wenig zu gewinnen und viel zu verlieren hat, sowohl was das Image als auch die Schlagkraft betrifft.

Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte, die HMS Defender habe lediglich eine planmäßige Fahrt durch die ukrainischen Hoheitsgewässer „in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht“ unternommen. Johnson betonte, dass Großbritannien die russische Annexion der Krim nicht anerkenne. Es ist vernünftig und wird sogar von einem Land der internationalen Gemeinschaft erwartet, sich mit Kiew zu solidarisieren und Russland wegen seines Vorgehens in der Ostukraine zu ermahnen; so zu tun, als könne ein NATO-Mitglied ungestraft in das Gebiet fahren, das Russland (historisch gesehen) als seine Hoheitsgewässer betrachtet, ist jedoch ein grundlegendes Missverständnis darüber, wie Moskau seine nationalen Interessen sieht.

Der russische Präsident Wladimir Putin geht noch einen Schritt weiter, wenn er behauptet, das absichtliche britische Eindringen sei mit aktiver Beteiligung der Vereinigten Staaten koordiniert worden. Ihm zufolge startete ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug am Morgen des illegalen Eindringens von einem NATO-Flugplatz aus. Gemäß der in Moskau üblichen Darstellung findet nichts von militärischer Bedeutung ohne die lenkende Hand aus Washington statt. Putin behauptete weiter, dass das Hauptziel der Überfahrt des britischen Schiffes darin bestand, militärische Informationen aus dem russischen Hafen auf der Krim zu erlangen.

Nach Ansicht des Kremls deuten die Vorfälle der letzten Wochen auf die Bestrebungen des Westens hin, das Völkerrecht zu ignorieren und Militärstützpunkte näher an die russische Grenze zu verlegen. Die Durchfahrt der HMS Defender durch die Gewässer der Krim wird als direkter Versuch gewertet, den Geist von Genf zu untergraben, in Anspielung auf das Treffen Putins mit seinem amerikanischen Amtskollegen Präsident Biden am 16. Juni. Dem Gipfeltreffen war einige Monate zuvor vorausgegangen, dass Moskau dem Unbehagen des Westens über russische Truppenübungen nahe der ukrainischen Grenze nachgegeben und seine Truppen zurückbeordert hatte.

Für Putin war der beunruhigendste Aspekt des Zwischenfalls auf der HMS Defender nicht, dass Pentagon-Pressesprecher John Kirby Berichte, wonach die Russen Warnschüsse abgegeben hätten, als „Desinformation“ abtat – so etwas erwartet man in Washington, und russische Medien haben sogar ein komödiantisches Video zusammengestellt, in dem Kirbys Aussage ins Lächerliche gezogen wird -, sondern vielmehr die vermeintliche Bewegung nach vorn, nachdem Russland bereitwillig einen Schritt zurück gemacht hatte. Der Judo-Schwarzgurt-Putin weiß, dass ein Gegner, der eintritt, um den frei gewordenen Raum zu besetzen, oft einer offensiven Handlung vorausgeht. Moskau hält den Beitritt der Ukraine zur NATO für strategisch unzulässig und befürchtet, dass sie zu einem westlichen Vorposten an der Grenze zu Russland wird. Um seine Entschlossenheit angesichts dieser wahrgenommenen Aggression zu demonstrieren, führte Russland am 3. Juli Militärübungen im Schwarzen Meer durch, bei denen Kampfflugzeuge die Bombardierung feindlicher Schiffe übten. Die eskalierende Rhetorik nach dem Zwischenfall mit der HMS Defender wirft die Frage auf: Welchen strategischen Vorteil zieht der Westen aus dieser Art von Provokation?

Einige mögen argumentieren, dass wir damit unsere militärischen Beziehungen zur Ukraine stärken und unser Engagement für Kiew als Verbündeten zum Ausdruck bringen wollen. Wir müssen die Annexion der Krim jedoch nicht akzeptieren, um Moskau nicht unnötig zu verärgern und keine militärische Konfrontation zu riskieren. Auch hier kann Washington weiterhin den Weg zur Demokratie für ein aufstrebendes Land unterstützen, aber die Realität gebietet es, dass die USA sowohl die historischen als auch die geografischen Gegebenheiten in Betracht ziehen. Moskau wird sich nicht mit einem NATO-Beitritt der Ukraine abfinden. Putin bringt es auf den Punkt, wenn er erklärt, dass Russland niemals vor einer militärischen Konfrontation an seiner eigenen Grenze zurückschrecken würde, bevor es der Westen tut: „Nicht wir sind Tausende von Kilometern entfernt zu ihnen gekommen [um militärische Übungen durchzuführen]“.

Ein realistischer Ansatz in der Außenpolitik kommt zu dem Schluss, dass die Krim für Russland eine vollendete Tatsache ist – zumindest solange das Land unter der Putin-Regierung steht (und angesichts seiner Bemühungen, die Macht zu festigen, wird dies wohl auch in absehbarer Zukunft der Fall sein). Großbritanniens Vorstoß in die umstrittenen Hoheitsgewässer der Krim ist zweifellos eine Provokation, die weder im eigenen nationalen Interesse noch in dem eines anderen NATO-Staates liegt. Diese Art von Verhalten birgt die Gefahr der Brinkmanship, durch die das von den USA geführte Bündnis am Ende wahrscheinlich sein Gesicht verlieren wird. In dem Maße, wie jede Seite allmählich an ihre Grenzen stößt, wird ein Rückzug immer schwieriger, da der daraus resultierende Schaden für den Ruf jedes Landes zunimmt. Im Extremfall würde selbst eine militärische Auseinandersetzung in kleinem Maßstab wahrscheinlich nur anfängliche Sympathien in der westlichen Bevölkerung wecken. Die unvermeidliche, schrittweise Eskalation jeder militärischen Begegnung an Russlands Grenze wird die westliche Unterstützung lange vor der russischen Entschlossenheit schwinden lassen.

Der Außenpolitik der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten wäre besser gedient, wenn sie den Demokratisierungsprozess in der Ukraine weiterhin unterstützen würden, indem sie Kiew bei der Umsetzung innenpolitischer Reformen helfen, die die grassierende Korruption und den derzeitigen Rückfall in den Autoritarismus bekämpfen. Die militärische Unterstützung und Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen die Separatisten im Osten des Landes zeigt zudem, dass der Westen aufstrebende Demokratien, die von bedrohlichen Nachbarn unter Druck gesetzt werden, aktiv unterstützt; die Illusion, dass die Vereinigten Staaten oder andere NATO-Mitglieder bereit sind, sich auf einen langwierigen Krieg um de facto russisches Territorium einzulassen, sollte jedoch ausgeräumt werden.

Russland muss auf frischer Tat ertappt werden, wenn es sich auf der globalen Bühne illegal verhält. Die Vereinigten Staaten sollten Moskau auf jeden Fall klar signalisieren, dass sie auf extraterritoriale russische Aggressionen mit einer asymmetrischen Antwort reagieren werden. Putin hat die USA in der Krim-Frage jedoch präventiv in die Schranken gewiesen, und eine weitere Strategie der Brinkmanship in diesem Bereich wird dem Ansehen Washingtons und seiner NATO-Verbündeten nur schaden.