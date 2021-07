Amerikas wahrer Plan für Afghanistan

asiatimes.com: Die USA haben zwar keine Stiefel auf dem Boden, bauen aber schnell die politisch-militärische Kapazität auf, um den Friedensprozess in ihrem Interesse zu gestalten

Das jüngste Ministertreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der SCO-Kontaktgruppe zu Afghanistan in Duschanbe hinterließ eine Spur der Enttäuschung. Die SCO-Erklärung zu Afghanistan war ein kleiner Schritt – dennoch bedeutsam, wenn man die wachsenden inneren Widersprüche der Gruppe bedenkt.

Auch bei den Doha-Gesprächen gibt es keine Fortschritte. In der Zwischenzeit hat das Pentagon in aller Stille die Luftangriffe auf die Taliban wieder aufgenommen. Die USA haben zwar keine Stiefel auf dem Boden, bauen aber die politisch-militärischen Kapazitäten wieder auf, um den Friedensprozess in eine Richtung zu lenken, die ihren geopolitischen Interessen entspricht.

Der scheinbare Rückzug der USA hat die regionalen Staaten getäuscht. Russland seinerseits hat den USA sogar die Hand gereicht, um ein Kollegium unter dem Dach des Troika-Mechanismus zu bilden.

Auch andere Formate als der Doha-Prozess sind im Gespräch. Jeder scheint den politischen Prozess ankurbeln zu wollen. Teheran war kürzlich Gastgeber einer Konferenz für die Vertreter der afghanischen Regierung und der Taliban.

China bot an, als Vermittler für den innerafghanischen Dialog „jederzeit“ zur Verfügung zu stehen. Doch der russische Außenminister Sergej Lawrow schaltete sich schnell ein und riet: „Wir denken, dass es nicht nötig ist, dafür neue Vereinbarungen zu treffen. Wir müssen nur das umsetzen, was bereits in Doha vor allem von der afghanischen Regierung und den Taliban beschlossen wurde“.

Russland scheint die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) der SOZ als Sicherheitsvehikel für die Bewältigung der sich entwickelnden afghanischen Situation vorzuziehen. Lawrow verriet auch, dass die Troika „insbesondere die Kandidaturen Indiens und des Irans diskutiert hat. Ich glaube, das würde die Fähigkeiten dieses Formats stärken. Wir werden sehen, wie es von hier aus weitergeht.“

Der kasachische Außenminister Mukhtar Tileuberdi, der russische Außenminister Sergej Lawrow, der tadschikische Außenminister Sirojiddin Muhriddin und der chinesische Außenminister Wang Yi posieren für ein Familienfoto vor einem Treffen der Kontaktgruppe der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) zu Afghanistan in Duschanbe, Tadschikistan. Bild: Russisches Außenministerium / Sputnik via AFP

Natürlich wird dem Iran Einfluss sowohl auf die Taliban als auch auf die afghanische Regierung sowie auf die schiitischen Gemeinschaften in Afghanistan, insbesondere die Hazaras, zugeschrieben. Aber der Iran wird sich nicht mit den USA an einen Tisch setzen, da ein langfristiges US-Engagement in Afghanistan die nationale Sicherheit des Irans beeinträchtigt.

Was Indien anbelangt, so hat es sich in Afghanistan immer auf die Seite der USA geschlagen und sich gegenüber den Taliban als autonome afghanische Einheit verschlossen gezeigt. Indien genießt ausgezeichnete Beziehungen zur afghanischen Regierung unter Präsident Ashraf Ghani. (Der afghanische Armeechef wird bald in Delhi erwartet.)

Es überrascht nicht, dass Indien, ohne Stiefel auf den Boden zu stellen, einen festen Standpunkt zum „Legitimitätsaspekt“ der Taliban eingenommen hat, der mehr oder weniger mit dem übereinstimmt, was Ghani gesagt hat, nämlich dass die Integration der Taliban durch einen verfassungsmäßigen, demokratischen Prozess erfolgen sollte.

Eine Ausweitung der Troika auf den Iran und Indien wäre offensichtlich ein No-Go. Im Grunde genommen sind die USA entschlossen, sich in Afghanistan zu engagieren, und der Truppenabzug wird nur einen Neustart der Politik mit größerem Nachdruck auf der Stärkung der Beziehungen zur Regierung Ghani bedeuten. Punkt. Die Staaten in der Region müssen diese Realität erst noch vollständig begreifen.

Die Administration von US-Präsident Joe Biden hat einen Kompass, um die Situation in Afghanistan zu navigieren, mit einer Standardposition, die eine „Vorwärtspolitik“ unterstützt. Der Abzug der Truppen bedeutet, dass die Gefahr von US-Todesopfern in der kommenden Zeit minimal ist.

Das ermöglicht es den USA, mit Vollgas zu versuchen, eine Übernahme durch die Taliban zu verhindern, die Bidens Ruf in der Welt beschädigen würde. So feilt Washington an einer neuen Arbeitsbeziehung mit Ghani.

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani gestikuliert, während er während des ersten Tages der Loya Jirga, einer großen Versammlung, in der Loya Jirga Hall in Kabul spricht, 7. August 2020. Bild: Pressebüro des Präsidenten von Afghanistan / AFP

Die USA zweifeln an der Fähigkeit der Taliban, die afghanischen Streitkräfte in naher Zukunft zu überwältigen. Dies gibt eine Atempause, um die Reaktion der USA neu zu kalibrieren. Ein Waffenstillstand ist für die USA zum jetzigen Zeitpunkt nicht besonders notwendig, da er unter den gegebenen Umständen nur zum Vorteil der Taliban wirken kann. In der Tat haben die USA ihre Luftangriffe gegen die Taliban wieder aufgenommen.

Russland, China und der Iran stehen im Fadenkreuz der USA, und Washingtons künftige Agenda ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, Pekings Belt and Road Initiative (BRI) zu blockieren, einen Regimewechsel in Zentralasien zu fördern, den militanten Islam als geopolitisches Instrument zu nutzen und eine langfristige Präsenz in Afghanistan als Vorlage für seine indopazifische Strategie zu festigen.

Aber der Kompass hat auch eine Standardposition. Die neu geschaffene regionale quadrilaterale diplomatische Plattform der USA, Usbekistans, Afghanistans und Pakistans oder Quad-2 (zusammen mit der US-geführten Quad im Indopazifik) bietet einen Rahmen, um die Politik im Falle einer Taliban-Übernahme neu zu kalibrieren, die das Pentagon immer noch nicht ganz ausschließt.

Für Washington öffnet sich ein Fenster der Gelegenheit, die traditionell westlich orientierten pakistanischen Eliten zu beeinflussen und Islamabad aus der Umarmung Pekings zu entwöhnen. Denkbar ist, dass die Quad-2 mit der neuen Globalen Infrastruktur-Initiative ineinandergreift, auf die sich die Führer der Gruppe der Sieben bei ihrem Treffen vom 11. bis 13. Juni in Cornwall, England, geeinigt haben.

Jedenfalls gaben die Quad-2-Vertreter am 16. Juli eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie sich darauf verständigten, dass „Frieden und Konnektivität sich gegenseitig verstärken“. Das Leitmotiv ist Chinas BRI, die von den USA als ein potenziell äußerst folgenreiches geopolitisches Instrument für Peking in Afghanistan und Zentralasien wahrgenommen wird.

Die USA sind sich einigermaßen sicher, dass die Taliban die Quad-2 als Plattform zur Legitimierung ihres Regimes und zur Beschaffung westlicher Hilfe attraktiv finden werden.

Die Taliban-Unterhändler Abdul Latif Mansoor (rechts), Shahabuddin Delawar (Mitte) und Suhail Shaheen (links) gehen zu einer Pressekonferenz in Moskau am 9. Juli 2021. Bild: AFP / Dimitar Dilkoff

Washington hat Russland und China offenbar im Unklaren gelassen und eine böse Überraschung gelandet. Moskau ist wütend und hat auf seine eigene Standardposition zurückgeschaltet, um Washington zu beschuldigen, den Einsatz militanter islamischer Gruppen als geopolitisches Werkzeug zu strategisieren. Aber das wird Washington nicht in Verlegenheit bringen, denn hinter der Quad-2-Strategie steht der Tiefe Staat.

Die US-Strategie geht auf die berühmte Heartland-Theorie des verstorbenen britischen Politgeografen Halford Mackinder zurück. Und die Rolle Großbritanniens, das sowohl zum afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani als auch zum pakistanischen Armeechef General Qamar Javed Bajwa hervorragende Beziehungen unterhält, ist fast sicher. Wie so oft in der neueren Geschichte liefert Großbritannien den Plot für das Handeln Washingtons.

Ein Bericht im Daily Telegraph vom 13. Juli zitierte den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace in einem Exklusivinterview mit den Worten: „Was auch immer die Regierung des Tages ist, vorausgesetzt, sie hält sich an bestimmte internationale Normen, wird die britische Regierung mit ihr zusammenarbeiten.“

Wallace war sich bewusst, dass die Aussicht auf eine Zusammenarbeit Großbritanniens mit den Taliban umstritten sein würde, daher fügte er den Vorbehalt hinzu: „Was [die Taliban] verzweifelt wollen, ist internationale Anerkennung. Sie brauchen Finanzierung und Unterstützung für den Aufbau der Nation, und das geht nicht mit einer terroristischen Sturmhaube. Man muss ein Partner für den Frieden sein, sonst riskiert man Isolation. Isolation hat sie dorthin geführt, wo sie beim letzten Mal waren.“

Es ist klar, dass der anglo-amerikanische Kompass eine Standardposition hat, um sich auf die Übernahme durch die Taliban einzustellen, was nach dem derzeitigen Stand der Dinge nicht auszuschließen ist. Die USA, Großbritannien und die anderen westlichen Mächte hoffen, die Taliban dazu zu bewegen, mit ihnen statt gegen sie zu arbeiten – im eigenen Interesse der Taliban.

Allem Anschein nach ist Russland wütend und hat sich auf diplomatischer Ebene (hier, hier und hier) sowie durch militärische Gegenmaßnahmen bemüht, seine Wagen zu kreisen. Zu wenig, zu spät? Aber Russland hat die Erfahrung gemacht, dass es erst dann die Kurve kriegt, wenn sich die Schleusen geöffnet haben.