Warum die Houthis den Kampf in die VAE tragen – Jemens Krieg wird immer komplizierter

Von Catherine Shakdam: Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Al Bayan Centre for Planning & Studies und politische Analystin mit Schwerpunkt auf radikalen Bewegungen. Sie ist die Autorin von A Tale of Grand Resistance: Jemen, die Wahhabiten und das Haus Saud. Sie schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Wenn der Jemen auch für die scharfsinnigsten Analysten ein unentzifferbares Rätsel bleibt, so signalisiert doch die jüngste Entscheidung der Houthis, die VAE mit Feuer und Schwefel zu überziehen – einen Akteur, der bisher den Zorn der Bewegung abgewandt hat, indem er seine Einmischung auf den südlichen Teil des Landes beschränkt hat, eine Region, die die Houthis seit langem aufgeben wollen, um ihre Stellung im Nordjemen besser zu konsolidieren -, eine tiefgreifende Veränderung der Dynamik und verschiebt einmal mehr den Torpfosten des Friedens.

Obwohl der Krieg im Jemen immer ein Spiel von Saudi-Arabien war, ein Schachzug, der darauf abzielte, die Kontrolle über die Politik in Sanaa auszuüben, damit Riad als großer Patron der Region ruhig schlafen konnte, haben die Zeit und die sich ständig ändernden Allianzen und Interessen das, was einst eine klar umrissene Agenda war, in ein so komplexes Labyrinth verwandelt, dass es unwahrscheinlich ist, dass selbst die Hauptakteure einen vollständigen Überblick über das Ganze haben – am wenigsten Saudi-Arabien. So sehr Riad auch zur regionalen militärischen Zusammenarbeit aufruft und um internationale Unterstützung wirbt, die Agenda des Königreichs stimmt nicht mehr mit der seiner Partner überein … und das macht sich natürlich bemerkbar.

Anfang Januar dieses Jahres starteten die Houthis eine Reihe von Drohnenangriffen auf die VAE, die Berichten zufolge drei Todesopfer forderten. In einem Gespräch mit arabischen Medien warnte Fahmy al Yousifi, stellvertretender Informationsminister der Houthi-Regierung, dass die Houthis „weiterhin Vergeltung an den Vereinigten Arabischen Emiraten üben werden, solange diese an der Unterstützung von Kämpfern im Jemen beteiligt sind.“

Mohammed Bakhiti, ein weiterer Houthi-Berater in Sanaa, erklärte gegenüber dem katarischen Fernsehsender Al Jazeera TV, die Gruppe habe sich bisher „lange Zeit eines Angriffs auf die Vereinigten Arabischen Emirate enthalten, weil es den Anschein hatte, dass Abu Dhabi dabei war, seine Streitkräfte aus dem Jemen abzuziehen … Jetzt hat sich die Situation wieder geändert.“

Der Schritt markiert einen bedeutenden Bruch in der Militärpolitik, wie es ihn seit 2018 nicht mehr gegeben hat, als die VAE beschlossen, ihren Einmarsch in die nördlichen Gebiete des Jemen zurückzufahren und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, den Südjemen in ein emiratisches Zentrum zu verwandeln. Historisch gesehen war Abu Dhabi immer sehr daran interessiert, seinen Einfluss in der südlichen Region des Jemen geltend zu machen – sowohl aus geopolitischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen. Auch wenn der Jemen nicht zu den größten Energieproduzenten in der Region zählt, bietet seine Geografie einen Überblick über die weltweite Ölroute – etwas, das die Emirate sehr begehren, um sich nicht nur gegen den regionalen Einfluss Saudi-Arabiens, sondern auch gegen andere Akteure wie den Iran, Katar und Ägypten durchzusetzen … ganz zu schweigen von der Türkei und den sich immer weiter ausbreitenden Muslimbrüdern.

Es fällt auf, dass die Emirate seit 2016 im Gegenzug für ihre militärische Zusammenarbeit an der Seite Saudi-Arabiens die Erdgasressourcen des Jemen abzapfen – eine Gegenleistung, die viele Jemeniten angesichts der verheerenden Armut, von der sie betroffen sind, ablehnen; nicht nur das, sondern auch die einfache Tatsache, dass solche Aktivitäten eindeutig gegen die souveränen Rechte des Jemen verstoßen.

Der Seehafen von Balhaf, der jetzt unter der Kontrolle der VAE steht (östliche Provinz Shabwa), war einst die wirtschaftliche Lebensader des Jemen. Mit jährlichen Einnahmen von rund 4 Mrd. USD pro Jahr war der Seehafen entscheidend für den Anschluss des Jemen an den Weltenergiemarkt und ermöglichte so eine starke wirtschaftliche Entwicklung.

Die Ambitionen von Abu Dhabi gehen nun weit über Balhaf hinaus …

Unter der klaren Anweisung der Emirate, die Kontrolle über die jemenitischen Energiefelder anzustreben, verlegten Truppen der Giants Brigades – einer Truppe, die größtenteils aus Südjemeniten besteht, die einst die internationale Regierung des Jemen herausforderten, um den STC (Southern Transitional Council) zu gründen – ihre Einheiten sowohl nach Shabwah als auch nach Marib und bedrohten damit direkt die Houthi-Hochburgen, um die wertvollsten Reichtümer des Jemen in eine mächtige Hand zu bekommen.

Die verschiedenen von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten jemenitischen Streitkräfte, die gegen die Houthis kämpfen, werden heute unter den austauschbaren Bezeichnungen „Gemeinsame Streitkräfte“ und „Nationale Widerstandskräfte“ (NRF) geführt, wobei letztere ursprünglich für die von Brigadegeneral Tareq Saleh geführten Streitkräfte verwendet wurde. Diese Kräfte setzen sich aus drei Hauptkomponenten zusammen: der Giants Brigade, den Guardians of the Republic und dem Tihama Resistance.

Die Giants-Brigade „Al Amaliqah“ ist die größte Komponente der NRF und umfasst nach Angaben von Quellen vor Ort zwischen 20.000 und 28.000 Kämpfer.

Ein solches Eingreifen in Marib, der letzten großen Stadt im Norden Jemens, die vollständig von der Regierung kontrolliert wird – eine Tatsache, für die die Houthis unermüdlich gekämpft haben -, hat das Kriegsgeschehen völlig auf den Kopf gestellt und die VAE in die direkte Schusslinie der Houthis gebracht.

Die Botschaft von Sana’a ist klar: Die Emirate müssen ihre Bemühungen aus Marib zurückziehen oder sie müssen mit weiteren Drohnenangriffen und Piratenangriffen rechnen, wie z. B. der Beschlagnahmung ihrer Schiffe bei der Durchfahrt durch das Rote Meer – am 2. Januar enterten die Houthis ein Schiff unter der Flagge der VAE vor der Küste von Hodeidah.

Die Kriegsentwicklungen im Jemen gehen weit über das Feld hinaus! Der Schritt Abu Dhabis ist zwar insofern von Vorteil für Riad, als er darauf abzielt, die Position der Houthis zu schwächen, um ihre Fähigkeit, angemessen zu regieren, schließlich durch wirtschaftliche Aushungerung zu ersticken, doch verrät er auch eine politische regionale Kluft zwischen den beiden Mächten – ungeachtet der Sicherheitsrisiken, die mit jeder weiteren Eskalation am Boden einhergehen werden.

Inmitten dieser Ungewissheit liegt – wie so oft – eine Chance, und das mag eine wilde Vermutung sein.

Im Gegensatz zu Saudi-Arabien, das im Jemen hauptsächlich ideologische und damit leicht irrationale Ziele verfolgt, sind die Ambitionen der Vereinigten Arabischen Emirate eher finanzieller Natur und daher natürlich eher Gegenstand von Verhandlungen.

Sollten sich die Houthis dazu entschließen, mit den Emiraten zu verhandeln, um erstens die Muslimbruderschaft loszuwerden und zweitens durch ein wirtschaftliches Joint-Venture an den natürlichen Ressourcen des Jemen teilzuhaben, könnte Saudi-Arabien gezwungen sein, die Friedensgespräche wieder aufzunehmen oder die Auflösung seiner Militärkoalition in Kauf zu nehmen.

Natürlich ist ein solches Ergebnis auf dem Papier viel einfacher zu erreichen als in der Realität, aber man kann sich vorstellen, dass Sana’a mit Zuckerbrot und Peitsche versuchen wird, Abu Dhabi näher an den Verhandlungstisch zu bringen.