Warum die Medien die Wahrheit über die Nord Stream-Explosionen nicht wissen wollen

Es sollte niemanden überraschen, dass Sicherheitsdienste lügen – und dass sie mit ziemlicher Sicherheit ihre Spuren verwischen, wenn sie Operationen durchführen, die entweder gegen nationales oder internationales Recht verstoßen oder die von der eigenen Bevölkerung nahezu einhellig abgelehnt werden würden.

Das ist Grund genug, warum jeder, der die Auswirkungen der Explosionen im vergangenen September verfolgt hat, die Löcher in drei der vier Nord Stream-Pipelines in der Ostsee gerissen haben, die russisches Gas nach Europa liefern, vorsichtig sein sollte, alles zu akzeptieren, was westliche Agenturen zu diesem Thema zu sagen haben.

Das Einzige, was die westliche Öffentlichkeit glauben sollte, ist der Konsens unter den „Ermittlern“, dass es sich bei den drei gleichzeitigen Explosionen tief unter Wasser auf den Pipelines – eine vierte Sprengladung ist offenbar nicht detoniert – um Sabotage handelte und nicht um einen verrückten, zufälligen Unfall.

Jemand hat die Nord Stream-Pipelines in die Luft gesprengt und damit eine Umweltkatastrophe ungeahnten Ausmaßes verursacht, da aus den Rohren riesige Mengen Methan austraten, ein äußerst aktives Gas, das die globale Erwärmung fördert. Es war ein beispielloser Industrie- und Umweltterrorismus.

Wäre Washington in der Lage gewesen, die Explosionen Russland in die Schuhe zu schieben, wie es ursprünglich gehofft hatte, hätte es dies mit aller Kraft getan. Nichts würden die westlichen Staaten lieber tun, als den Zorn der Welt gegen Moskau zu verstärken, insbesondere im Kontext der ausdrücklichen Bemühungen der NATO, Russland durch einen in der Ukraine geführten Stellvertreterkrieg zu „schwächen“.

Doch nachdem die Behauptung ein oder zwei Wochen lang auf den Titelseiten die Runde machte, wurde die Geschichte von der Zerstörung der eigenen Pipelines durch Russland stillschweigend ad acta gelegt. Das lag zum Teil daran, dass es zu schwierig schien, eine Geschichte aufrechtzuerhalten, in der Moskau sich dafür entschied, einen wichtigen Teil seiner eigenen Energieinfrastruktur zu zerstören.

Die Explosionen fügten Russland nicht nur großen finanziellen Schaden zu – die Gas- und Öleinnahmen des Landes finanzierten regelmäßig fast die Hälfte seines Jahreshaushalts -, sondern die Explosionen entzogen Moskau auch den Haupteinfluss auf Deutschland, das bis dahin stark von russischem Gas abhängig gewesen war. Die anfängliche Medienberichterstattung verlangte von der westlichen Öffentlichkeit zu glauben, dass Präsident Wladimir Putin sich freiwillig in den Fuß schoss und sein einziges Druckmittel gegen die europäische Entschlossenheit verlor, Wirtschaftssanktionen gegen sein Land zu verhängen.

Aber mehr noch als das völlige Fehlen eines russischen Motivs wussten die westlichen Staaten, dass sie nicht in der Lage sein würden, einen plausiblen forensischen Fall gegen Moskau für die Nord Stream-Sprengungen aufzubauen.

Da es keine Möglichkeit gab, die Explosionen für Propagandazwecke auszunutzen, erlahmte das offizielle westliche Interesse an einer Erklärung der Vorgänge um die Nord Stream-Pipelines trotz der Tragweite des Ereignisses. Dies spiegelte sich monatelang in einer fast vollständigen Abwesenheit von Medienberichten wider.

Wenn das Thema zur Sprache kam, dann nur, um zu argumentieren, dass die separaten Untersuchungen Schwedens, Deutschlands und Dänemarks alle ins Leere liefen. Schweden weigerte sich sogar, Deutschland und Dänemark seine Erkenntnisse mitzuteilen, mit dem Argument, dass dies seiner „nationalen Sicherheit“ schaden würde.

Niemand, auch nicht die westlichen Medien, zog eine Augenbraue hoch oder zeigte auch nur ein Fünkchen Interesse daran, was wirklich hinter den Kulissen vor sich ging. Die westlichen Staaten und ihre willfährigen Medien schienen sich mit der Schlussfolgerung zufrieden zu geben, dass es sich um ein Mysterium handelt, das von einem Rätsel umhüllt ist.

Isoliert und ohne Freunde

Das hätte für immer so bleiben können, wenn nicht im Februar ein Journalist – einer der renommiertesten Enthüllungsjournalisten des letzten halben Jahrhunderts – einen Bericht vorgelegt hätte, der die Explosionen endgültig entmystifizierte. Unter Berufung auf mindestens einen anonymen, hochrangigen Informanten wies Seymour Hersh der US-Regierung und Präsident Joe Biden selbst die Schuld an den Explosionen direkt zu.

Hershs detaillierte Schilderung der Planung und Ausführung der Nord Stream-Sprengungen hatte den Vorteil – zumindest für diejenigen, die an der Aufklärung der Ereignisse interessiert waren -, dass seine Darstellung zu den bekannten Indizien passte.

At a Senate hearing, top US diplomat Victoria Nuland celebrated the Nord Stream 2 pipeline bombing:



"Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is, very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea." pic.twitter.com/KS5OM4N165 — Aaron Maté (@aaronjmate) January 27, 2023

Schlüsselfiguren in Washington, von Präsident Biden bis zu Außenminister Anthony Blinken und seiner hochrangigen neokonservativen Beamtin Victoria Nuland – eine Verfechterin der undurchsichtigen antirussischen Einmischung der USA in der Ukraine in den vergangenen zehn Jahren – hatten entweder zur Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines aufgerufen oder die Explosionen kurz nach ihrem Auftreten gefeiert.

Wenn jemand ein Motiv für die Sprengung der russischen Pipelines hatte – und zwar ein selbsterklärtes – dann war es die Regierung Biden. Sie war von Anfang an gegen die Projekte Nord Stream 1 und 2 – und zwar aus genau demselben Grund, aus dem Moskau sie so sehr schätzte.

My latest: If, as seems likely, the US was behind the pipeline blasts, it shows it's ready to turn the whole of Europe into a battlefield – and bully, betray and potentially sacrifice the continent’s population as cruelly as it has treated the Global South https://t.co/cIN1INfiOQ — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) October 6, 2022

Insbesondere das zweite Pipelinepaar, Nord Stream 2, das im September 2021 fertiggestellt wurde, würde die Menge an billigem russischem Gas, die Deutschland und Westeuropa zur Verfügung steht, verdoppeln. Das einzige Hindernis auf dem Weg dorthin war die zögerliche Haltung der deutschen Regulierungsbehörden. Sie verzögerten die Genehmigung im November 2021.

Nord Stream würde bedeuten, dass die großen europäischen Länder, insbesondere Deutschland, in Bezug auf den Großteil ihrer Energieversorgung vollständig von Russland abhängig wären. Dies stand im Widerspruch zu den Interessen der USA. Zwei Jahrzehnte lang hatte Washington die NATO als Anti-Moskau-Militärbündnis ausgebaut, das immer mehr Teile Europas umfasste, bis zu einer aggressiven Annäherung an die Grenzen Russlands.

Die verdeckten Bemühungen der ukrainischen Regierung um einen NATO-Beitritt – und damit die Zerstörung der seit langem bestehenden gegenseitigen und fragilen nuklearen Abschreckung zwischen Washington und Moskau – gehörten zu den erklärten Gründen für den Einmarsch Russlands in sein Nachbarland im Februar letzten Jahres.

Nearly a year into the Ukraine war, the western narrative of an 'unprovoked attack' by Moscow has become impossible to sustain https://t.co/xTaHEibKax — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) January 10, 2023

Washington wollte, dass Moskau isoliert und ohne Freunde in Europa ist. Das Ziel war es, Russland zum Feind Nr. 2 – nach China – zu machen, und nicht, dass die Europäer ihre Energieversorgung in Moskau suchen.

Die Nord-Stream-Explosionen haben genau dieses Ziel erreicht. Sie haben den Hauptgrund für die europäischen Staaten beseitigt, mit Moskau zu kuscheln. Stattdessen begannen die USA, ihr teures Flüssigerdgas über den Atlantik nach Europa zu verschiffen, wodurch die Europäer gezwungen wurden, ihre Energieabhängigkeit von Washington zu erhöhen, und sie gleichzeitig für dieses Privileg zur Kasse gebeten wurden.

Aber selbst wenn die Geschichte von Hersh zu den Indizien passen würde, könnte seine Darstellung einer weiteren Prüfung standhalten?

Merkwürdig uninteressiert

Hier beginnt die eigentliche Geschichte. Denn man hätte annehmen können, dass westliche Staaten Schlange stehen würden, um die von Hersh aufgedeckten Fakten zu untersuchen, und sei es nur, um zu sehen, ob sie stimmig sind oder um eine plausiblere alternative Darstellung der Ereignisse zu finden.

Dennis Kucinich, ehemaliger Vorsitzender eines Unterausschusses des US-Kongresses für die Überwachung der Regierung, stellte fest, dass es einfach erstaunlich ist, dass niemand im Kongress darauf gedrängt hat, von seinen Befugnissen Gebrauch zu machen und hochrangige amerikanische Beamte, wie den Marineminister, vorzuladen, um Hershs Version der Ereignisse zu überprüfen. Wie Kucinich bemerkt, könnten solche Vorladungen auf der Grundlage von Artikel 1, Abschnitt 8, Paragraf 18 des Kongresses ausgestellt werden, der „verfassungsmäßige Befugnisse zur Einholung von Informationen, einschließlich der Untersuchung der administrativen Amtsführung“ vorsieht.

In ähnlicher Weise, und sogar noch außergewöhnlicher, wurde eine von Russland Ende letzten Monats im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beantragte Abstimmung zur Einsetzung einer unabhängigen internationalen Kommission zur Untersuchung der Explosionen rundweg abgelehnt.

Im Falle einer Annahme hätte der UN-Generalsekretär selbst sachverständige Ermittler ernannt und ihre Arbeit mit einem großen Sekretariat unterstützt.

Drei Mitglieder des Sicherheitsrates, Russland, China und Brasilien, stimmten für die Kommission. Die anderen 12 – die USA und ihre Verbündeten oder kleine Staaten, die sie leicht unter Druck setzen konnten – enthielten sich der Stimme, was der sicherste Weg ist, die Einrichtung einer solchen Untersuchungskommission zu verhindern.

Die Ausreden für die Ablehnung einer unabhängigen Kommission hielten dem Schnuppertest nicht stand. Die Behauptung lautete, dass eine solche Kommission die laufenden Untersuchungen in Dänemark, Schweden und Deutschland behindern würde. Alle drei haben jedoch gezeigt, dass sie es nicht eilig haben, zu einem Ergebnis zu kommen, und argumentieren, dass sie möglicherweise Jahre für ihre Arbeit benötigen. Wie bereits erwähnt, haben sie großes Zögern bei der Zusammenarbeit gezeigt. Und vergangene Woche hat Schweden erneut erklärt, dass es den Ereignissen in der Ostsee möglicherweise nie auf den Grund gehen wird.

Wie ein europäischer Diplomat bei Treffen zwischen politischen Entscheidungsträgern der NATO beobachtet haben soll, lautet die Devise: „Redet nicht über Nord Stream.“ Der Diplomat fügte hinzu: „Das ist wie eine Leiche bei einer Familienfeier. Es ist besser, nichts zu wissen.“

Es mag nicht überraschen, dass westliche Staaten sich der Unwissenheit darüber hingeben, wer mit der Sprengung der Nord Stream-Pipelines einen großen Akt des internationalen Terrorismus begangen hat, wenn man bedenkt, dass der wahrscheinlichste Täter die einzige Supermacht der Welt ist und der einzige Staat, der ihnen das Leben zur Hölle machen kann.

Noch merkwürdiger ist jedoch, dass die westlichen Medien keinerlei Interesse daran gezeigt haben, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Sie sind gegenüber einem Ereignis von enormer internationaler Bedeutung und Tragweite völlig gleichgültig geblieben.

Es ist nicht nur so, dass Hershs Bericht von der westlichen Presse ignoriert wurde, als ob es ihn gar nicht gäbe. Keines der Medien scheint sich die Mühe gemacht zu haben, eigene Nachforschungen anzustellen, um seinen Bericht auf Plausibilität zu prüfen.

„Kriegsakt“

Hershs Untersuchung ist voll von Details, die überprüft – und verifiziert oder widerlegt – werden könnten, wenn jemand dies wollte.

Er schildert eine langwierige Planungsphase, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 begann. Er nennt die für den Angriff auf die Pipeline verantwortliche Einheit: das Diving and Salvage Center der US-Marine mit Sitz in Panama City, Florida. Und er erklärt, warum diese Einheit mit dieser Aufgabe betraut wurde und nicht das U.S. Special Operations Command: weil eine verdeckte Operation des U.S. Special Operations Command dem Kongress nicht gemeldet werden müsste.

Seinem hochrangigen Informanten zufolge berief der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan im Dezember 2021 auf Wunsch von Biden selbst eine Arbeitsgruppe aus hochrangigen Regierungs- und Pentagonbeamten ein. Sie waren sich einig, dass die Explosionen nicht nach Washington zurückverfolgt werden dürfen, andernfalls, so die Quelle, „ist es eine Kriegshandlung“: „Es ist eine Kriegshandlung.“

Die CIA schaltete die Norweger ein, die der NATO angehören und Russland gegenüber sehr feindselig eingestellt sind, um die logistische Planung des Ortes und der Art des Angriffs auf die Pipelines durchzuführen. Oslo hatte zusätzlich seine eigenen kommerziellen Interessen im Spiel, da die Explosionen Deutschland von norwegischem und amerikanischem Gas abhängig machen würden, um den Ausfall von Nord Stream auszugleichen.

Im März letzten Jahres, kurz nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, war der genaue Ort für den Anschlag ausgewählt worden: in den flachen Gewässern der Ostsee vor der dänischen Insel Bornholm, wo der Meeresboden nur 260 Fuß (ca. 79 m) unter der Oberfläche lag, die vier Pipelines dicht beieinander lagen und es keine starken Gezeitenströmungen gab.

Einige wenige schwedische und dänische Beamte wurden allgemein über die ungewöhnlichen Tauchaktivitäten informiert, um die Gefahr zu vermeiden, dass ihre Marine Alarm schlägt.

Die Norweger halfen auch bei der Entwicklung einer Methode zur Tarnung der US-Sprengladungen, so dass sie nach dem Verlegen von der russischen Überwachung in dem Gebiet nicht entdeckt werden konnten.

The story no one wanted told. Seymour Hersh reveals how the US blew up the Nordstream gas pipelines, one of the great environmental disasters of our time. I'm guessing Hersh published on Substack because no establishment media outlet dared touch his expose https://t.co/B2IxQj5kuh — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) February 9, 2023

Als Nächstes fanden die USA die ideale Tarnung. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sponsert Washington jedes Jahr im Juni eine NATO-Marineübung in der Ostsee. Die USA arrangierten, dass die Veranstaltung im Jahr 2022, Baltops 22, in der Nähe der Insel Bornholm stattfinden würde, sodass die Taucher die Sprengladungen unbemerkt anbringen konnten.

Der Sprengstoff sollte mithilfe einer Sonarboje gezündet werden, die zu einem von Präsident Biden gewählten Zeitpunkt per Flugzeug abgeworfen wurde. Es mussten komplizierte Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Sprengladungen nicht versehentlich durch vorbeifahrende Schiffe, Unterwasserbohrungen, seismische Ereignisse oder Meerestiere ausgelöst werden konnten.

Drei Monate später, am 26. September, wurde die Sonarboje von einem norwegischen Flugzeug abgeworfen, und wenige Stunden später waren drei der vier Pipelines außer Betrieb gesetzt.

Desinformations-Kampagne

Die Reaktion der westlichen Medien auf Hershs Bericht ist vielleicht der aufschlussreichste Aspekt der ganzen Saga.

Es ist nicht nur so, dass die etablierten Medien so einheitlich und bemerkenswert zurückhaltend waren, um diesem folgenschweren Verbrechen einen tieferen Sinn zu geben – abgesehen von den vorhersehbaren, unbewiesenen Anschuldigungen gegen Russland. Es ist, dass sie so offensichtlich versucht haben, Hershs Bericht abzutun, bevor sie sich auch nur flüchtig bemüht haben, seine Einzelheiten zu bestätigen oder zu dementieren.

Als Vorwand wurde vorschnell angeführt, Hersh habe nur eine anonyme Quelle für seine Behauptungen. Hersh selbst hat darauf hingewiesen, dass er sich, wie bei anderen seiner berühmten Untersuchungen, nicht immer auf zusätzliche Quellen berufen kann, die er zur Bestätigung von Details heranzieht, weil diese Quellen die Bedingung stellen, dass sie unsichtbar bleiben, wenn sie sich bereit erklären, mit ihm zu sprechen.

Das sollte kaum überraschen, wenn die Informanten aus einer kleinen, ausgewählten Gruppe von Washingtoner Insidern stammen und einem großen Risiko ausgesetzt sind, identifiziert zu werden – was angesichts der nachgewiesenen Erfolgsbilanz der US-Regierung bei der Verfolgung von Whistleblowern mit großen persönlichen Kosten verbunden ist.

Die Tatsache, dass dies tatsächlich nur ein Vorwand der etablierten Medien war, wird jedoch viel deutlicher, wenn man bedenkt, dass dieselben Journalisten, die Hershs Bericht ablehnten, einer alternativen, höchst unplausiblen, halboffiziellen Version der Ereignisse Vorrang einräumten.

In etwas, das verdächtig nach einer koordinierten Veröffentlichung aussah, druckten die New York Times und die deutsche Zeitung Die Zeit Anfang März separate Berichte, die versprachen, „eines der zentralen Rätsel des Krieges in der Ukraine“ zu lösen. Die Schlagzeile der Times stellte eine Frage, die sie anscheinend beantworten wollte: „Wer hat die Nord Stream-Pipelines in die Luft gejagt?“

Stattdessen boten beide Zeitungen einen Bericht über den Nord-Stream-Angriff, der keine Details enthielt, und jedes Detail, das geliefert wurde, war völlig unplausibel. Diese neue Version der Ereignisse wurde vage anonymen amerikanischen und deutschen Geheimdienstquellen zugeschrieben – also genau den Akteuren, die laut Hersh sowohl für die Durchführung als auch für die Vertuschung der Nord-Stream-Sprengungen verantwortlich waren.

Tatsächlich hatte die Geschichte alle Merkmale einer Desinformationskampagne, um von Hershs Untersuchung abzulenken. Sie warf den etablierten Medien einen Knochen zu: Der Hauptzweck bestand darin, jeglichen Druck von Journalisten zu nehmen, Hershs Spuren nachzugehen. Jetzt konnten sie herumwuseln und so tun, als ob sie ihre Aufgabe als „freie Presse“ erfüllten, indem sie einem kompletten Ablenkungsmanöver nachgingen, das von den US-Geheimdiensten geliefert wurde.

Aus diesem Grund wurde die Geschichte weit verbreitet, und zwar weit mehr als Hershs viel glaubwürdigerer Bericht.

Was stand in dem Bericht der New York Times? Eine mysteriöse Gruppe von sechs Personen habe eine 50-Fuß-Jacht gemietet und sei zur Insel Bornholm gesegelt, wo sie in James-Bond-Manier die Pipelines in die Luft gesprengt habe. Bei den Beteiligten handelte es sich angeblich um eine Gruppe „pro-ukrainischer Saboteure“ – ohne erkennbare Verbindungen zu Präsident Wolodymyr Zelenskij -, die sich an Russland für dessen Invasion rächen wollten. Sie hatten gefälschte Pässe benutzt.

Die Times machte die Sache noch unklarer, indem sie sich auf Quellen berief, die behaupteten, etwa 45 „Geisterschiffe“ seien in der Nähe des Explosionsortes vorbeigefahren, obwohl ihre Transponder nicht funktionierten.

Der entscheidende Punkt war, dass die Geschichte die Aufmerksamkeit von der einzigen plausiblen Möglichkeit ablenkte, die von Hershs Quelle unterstrichen wurde: dass nur ein staatlicher Akteur den Angriff auf die Nord Stream-Pipelines durchgeführt haben kann. Die hoch entwickelte, extrem schwierige Operation musste vor anderen Staaten, einschließlich Russland, die das Gebiet genauestens überwachen, verborgen werden.

Jetzt schlugen die etablierten Medien eine ganz andere Richtung ein. Sie schauten nicht auf Staaten – und schon gar nicht auf denjenigen mit dem größten Motiv, den größten Fähigkeiten und den erwiesenen Möglichkeiten.

Stattdessen hatten sie einen Vorwand, um sich als Reporter auszugeben, indem sie dänische Seglergemeinschaften besuchten, um zu fragen, ob sich jemand an die verwickelte Yacht, die Andromeda, oder an verdächtige Personen an Bord erinnerte, und versuchten, die polnische Firma aufzuspüren, die das Segelboot gemietet hatte. Die Medien hatten die Geschichte, die sie bevorzugten: eine Geschichte, wie sie Hollywood sich ausgedacht hätte, von einem Spitzenteam von Jason Bournes, das Moskau eine ordentliche Tracht Prügel verpasst und dann in der Nacht verschwindet.

Willkommenes Mysterium

Einen Monat später dreht sich die Diskussion in den Medien immer noch ausschließlich um die mysteriöse Besatzung der Jacht, obwohl – nach einer Reihe von Sackgassen in einer Geschichte, die immer nur Sackgassen haben sollte – etablierte Journalisten ein paar vorsichtige Fragen stellen. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um Fragen zu einer möglichen Beteiligung der USA an der Nord Stream-Sabotage.

Die britische Zeitung Guardian veröffentlichte letzte Woche einen Artikel, in dem ein deutscher „Sicherheitsexperte“ sich fragte, ob eine Gruppe von sechs Matrosen wirklich in der Lage sei, eine hochkomplexe Operation zur Sprengung der Nord-Stream-Pipelines durchzuführen. Das wäre einer weniger leichtgläubigen Zeitung vielleicht schon einen Monat früher in den Sinn gekommen, als der Guardian die Desinformationsmeldung der Times einfach wiederkäute.

Doch trotz der Skepsis des Sicherheitsexperten ist der Guardian immer noch nicht erpicht darauf, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Er kommt zu dem Schluss, dass die „Untersuchung“ des schwedischen Staatsanwalts Mats Ljungqvist wahrscheinlich nie „eine schlüssige Antwort“ liefern wird.

Oder wie Ljungqvist es ausdrückt: „Wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden, zu bestätigen, wer dieses Verbrechen begangen hat, aber es sollte beachtet werden, dass dies angesichts der Umstände wahrscheinlich schwierig sein wird.“

Hershs Bericht wird vom Guardian weiterhin ignoriert – abgesehen von einem herablassenden Verweis auf verschiedene „Theorien“ und „Spekulationen“ außer der lächerlichen Yachtgeschichte. Der Guardian nennt in seinem Bericht weder Hersh noch die Tatsache, dass seine hochrangige Quelle die USA für die Sabotage von Nord Stream verantwortlich macht. Stattdessen wird lediglich darauf hingewiesen, dass eine Theorie – die von Hersh – sich auf ein Nato-Baltops-22-Kriegsspiel zwei Monate vor dem Angriff konzentriert hat“.

Für den Guardian ist das alles immer noch ein Rätsel – und ein sehr willkommenes, wenn man den Tenor seiner Berichte betrachtet.

Die Washington Post hat der Regierung Biden auf der anderen Seite des Atlantiks einen ähnlichen Dienst erwiesen. Einen Monat später nutzt sie die Yacht-Story nur, um das Rätsel zu erweitern, anstatt es einzugrenzen.

Die Zeitung berichtet, dass ungenannte „Strafverfolgungsbeamte“ nun glauben, dass die Andromeda-Jacht nicht das einzige beteiligte Schiff war, und fügt hinzu: „Das Boot könnte ein Köder gewesen sein, der in See gestochen wurde, um von den wahren Tätern abzulenken, die immer noch auf freiem Fuß sind, so Beamte mit Kenntnissen über die vom deutschen Generalstaatsanwalt geführten Ermittlungen.“

Die unkritische Berichterstattung der Washington Post ist sicherlich ein Segen für die westlichen „Ermittler“. Sie baut ein immer komplizierteres Rätsel auf, oder einen „internationalen Krimi“, wie die Zeitung es genüsslich beschreibt. In dem Bericht heißt es, dass sich ungenannte Beamte „fragen, ob die Sprengstoffspuren – die Monate nach der Rückgabe des gemieteten Bootes an seine Besitzer gefunden wurden – dazu gedacht waren, die Ermittler fälschlicherweise zur Andromeda als dem Schiff zu führen, das für den Anschlag benutzt wurde“.

Die Zeitung zitiert dann eine Person mit „Kenntnis der Ermittlungen“: „Die Frage ist, ob die Geschichte mit dem Segelboot nur ein Ablenkungsmanöver ist oder nur ein Teil des Bildes.“

Was sagt die Zeitung dazu? Indem sie genau diese Warnung ignoriert und sich pflichtbewusst über einen großen Teil ihres eigenen Berichts hinweg mit der Frage beschäftigt, ob Polen vielleicht auch in die Explosionen verwickelt war. Erinnern Sie sich, dass ein mysteriöses polnisches Unternehmen die Ablenkungsjacht gemietet hat.

Polen, so die Zeitung, habe ein Motiv gehabt, weil es seit langem davor gewarnt habe, dass die Nord Stream-Pipelines Europa in eine größere Energieabhängigkeit von Russland bringen würden. Genau das gleiche Motiv, könnte man anmerken – obwohl die Washington Post sich natürlich weigert, dies zu tun -, das die Regierung Biden nachweislich hatte.

Die Zeitung bietet versehentlich einen Hinweis darauf, woher die mysteriöse Yachtgeschichte wahrscheinlich stammt. Die Washington Post zitiert einen deutschen Sicherheitsbeamten mit den Worten, Berlin habe sich „erstmals für das Schiff [Andromeda] interessiert, nachdem der Inlandsgeheimdienst des Landes einen ’sehr konkreten Hinweis‘ von einem westlichen Geheimdienst erhalten hatte, dass das Boot möglicherweise in die Sabotage verwickelt sei“.

Der deutsche Beamte „lehnte es ab, den Namen des Landes zu nennen, das die Information weitergegeben hat“ – eine Information, die die Aufmerksamkeit von jeglicher Verwicklung der USA in die Pipeline-Sprengungen ablenkt und sie auf eine Gruppe von unauffindbaren, abtrünnigen Ukraine-Sympathisanten lenkt.

Die Washington Post kommt zu dem Schluss, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs „sich lieber nicht mit der Möglichkeit auseinandersetzen wollen, dass die Ukraine oder Verbündete daran beteiligt waren“. Und es scheint, dass die westlichen Medien – unsere angeblichen Wächter über die Macht – genau so denken.

„Parodie“-Intelligenz

In einem Folgeartikel von letzter Woche enthüllte Hersh, dass Holger Stark, der Journalist, der hinter dem Artikel der „Zeit“ über die mysteriöse Jacht stand und den Hersh aus ihrer gemeinsamen Zeit in Washington kannte, ihm eine interessante Zusatzinformation von den Geheimdiensten seines Landes gegeben hatte.

Hersh berichtet: „Beamte in Deutschland, Schweden und Dänemark hatten kurz nach den Bombenanschlägen auf die Pipeline beschlossen, Teams an den Ort zu schicken, um die eine Mine zu bergen, die nicht explodiert ist. [Holger] sagte, sie seien zu spät gekommen; ein amerikanisches Schiff sei innerhalb von ein oder zwei Tagen zur Stelle gewesen und habe die Mine und andere Materialien geborgen.“

Holger, so Hersh, war völlig uninteressiert an Washingtons Eile und Entschlossenheit, exklusiven Zugang zu diesem entscheidenden Beweisstück zu erhalten: „Er antwortete mit einer Handbewegung: ‚Sie wissen doch, wie Amerikaner sind. Sie wollen immer der Erste sein.'“ Hersh weist darauf hin: „Es gab eine andere, sehr offensichtliche Erklärung.“

Hersh sprach auch mit einem Geheimdienstexperten über die Plausibilität der mysteriösen Yachtgeschichte, die von der New York Times und der Zeit verbreitet wird. Er beschrieb sie als eine „Parodie“ von Geheimdienstinformationen, die die Medien nur deshalb täuschten, weil es genau die Art von Geschichte war, die sie hören wollten. Er wies auf einige der eklatantesten Fehler in dem Bericht hin:

„Jeder, der sich ernsthaft mit dem Ereignis befasst hat, weiß, dass man ein Segelboot nicht in Gewässern ankern kann, die 260 Fuß (ca. 79 m) tief sind“ – die Tiefe, in der die vier Pipelines zerstört wurden – „aber die Geschichte war nicht an ihn gerichtet, sondern an die Presse, die eine Parodie nicht erkennt, wenn sie ihr vorgelegt wird.„

Außerdem:

„Sie können nicht einfach mit einem gefälschten Pass auf die Straße gehen und ein Boot leasen. Sie müssen entweder einen Kapitän akzeptieren, der vom Vermieter oder Yachteigentümer gestellt wurde, oder einen Kapitän, der über ein Befähigungszeugnis verfügt, wie es das Seerecht vorschreibt. Jeder, der schon einmal eine Yacht gechartert hat, weiß das.‘ Ein ähnlicher Nachweis von Fachwissen und Kompetenz für Tiefseetauchen, bei dem ein spezielles Gasgemisch verwendet wird, würde von den Tauchern und dem Arzt verlangt.“

Und:

„Wie kann ein 49-Fuß-Segelboot die Pipelines in der Ostsee finden? Die Pipelines sind nicht so groß, und sie sind nicht auf den Karten verzeichnet, die mit dem Mietvertrag geliefert werden. Vielleicht wollte man die beiden Taucher ins Wasser lassen – was von einer kleinen Jacht aus nicht ganz einfach ist – „und sie danach suchen lassen. Wie lange kann ein Taucher in seinem Anzug unten bleiben? Vielleicht fünfzehn Minuten. Das bedeutet, dass ein Taucher vier Jahre benötigen würde, um eine Quadratmeile abzusuchen.“

Die Wahrheit ist, dass die westliche Presse keinerlei Interesse daran hat, herauszufinden, wer die Nord Stream-Pipelines in die Luft gesprengt hat, denn genau wie westliche Diplomaten und Politiker wollen auch Medienkonzerne die Wahrheit nicht wissen, wenn sie nicht als Waffe gegen einen offiziellen Feindstaat eingesetzt werden kann.

Die westlichen Medien sind nicht dazu da, der Öffentlichkeit zu helfen, die Zentren der Macht zu überwachen, unsere Regierungen ehrlich und transparent zu halten oder diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Staatsverbrechen begehen. Sie sind dazu da, uns unwissend und zu willigen Komplizen zu machen, wenn solche Verbrechen auf der globalen Bühne die Interessen der westlichen Eliten fördern – einschließlich der transnationalen Konzerne, die unsere Medien kontrollieren.

Genau deswegen haben die Explosionen in Nord Stream stattgefunden. Die Regierung Biden wusste nicht nur, dass ihre Verbündeten zu ängstlich sein würden, um diesen beispiellosen Akt des Industrie- und Umweltterrorismus aufzudecken, sondern auch, dass die Medien sich pflichtbewusst hinter ihre nationalen Regierungen stellen und die Augen verschließen würden.

Die Leichtigkeit, mit der Washington eine Gräueltat begehen konnte, die die Lebenshaltungskosten der Europäer in die Höhe trieb, so dass sie im Winter frieren und kein Geld mehr haben, und die den bestehenden Druck, der die europäischen Volkswirtschaften allmählich deindustrialisiert, noch erheblich verstärkt, wird die USA ermutigen, in Zukunft ebenso schurkisch zu handeln.

Im Kontext eines Ukraine-Krieges, in dem ständig mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht wird, sollte nur allzu offensichtlich sein, wohin das letztlich führen könnte.