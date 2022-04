Warum die Medien nicht über die neue Weltordnung sprechen wollen – Warum die neue Weltordnung eine programmierbare Währung will

Mercola.com

Die Neue Weltordnung (NWO) beabsichtigt, eine programmierbare Währung einzuführen, die den Zentralbanken eine noch nie dagewesene Macht über die Ausgaben des Einzelnen geben würde.

Die COVID-Pandemie wurde benutzt, um die Einführung einer globalen Biosicherheitsstrategie mit verstärkter Verfolgung und Überwachung zu rechtfertigen, und der Krieg wird den letzten Nagel in den Sarg der Weltwirtschaft und der Lieferketten schlagen. Bei all dem, was sich derzeit abspielt, ist unsere Chance, den Kurs zu ändern, gering

Die NWO ist ein definiertes globalistisches Projekt zur Errichtung einer zentralisierten Weltregierung durch eine angelsächsische Elite

Krieg ist eine bevorzugte Strategie der NWO. Er ist ein Mittel zum Zweck, da Krieg wirtschaftliche Anreize und soziale Veränderungen schafft, die dann zur Konsolidierung und Zentralisierung der Macht genutzt werden können

Die „grüne“ Umweltbewegung ist zum Scheitern verurteilt, da es einfach nicht genug Bodenschätze gibt. Um das Ziel zu erreichen, bis 2050 alle Fahrzeuge allein in Großbritannien elektrisch zu betreiben, wird das Doppelte der gesamten jährlichen Kobaltproduktion der Welt, fast das gesamte weltweit produzierte Neodym und drei Viertel des Lithiums der Welt benötigt.

Die Technokratie ist das sprichwörtliche Betriebssystem für die „Superklasse“, eine zentralisierte globale Elite, die darauf hinarbeitet, sich das exklusive Eigentum an allen Vermögenswerten der Welt zu sichern und den Rest von uns zu verschuldeten Leibeigenen zu machen.

Während die Pläne für eine auf Technokratie basierende NWO, d.h. The Great Reset und die Vierte Industrielle Revolution, auf Websites wie der des Weltwirtschaftsforums (WEF) klar umrissen sind und die führenden Politiker der Welt diese Begriffe regelmäßig verwenden, werden Menschen, die auf die ruchlose Bedeutung dieser Begriffe hinweisen, üblicherweise als verrückte Verschwörungstheoretiker abgetan.

Aber die NWO ist keine Verschwörungstheorie. Sie ist nicht einmal eine Theorie. Sie ist eine Tatsache, und die Details des Plans sind öffentlich zugänglich für jeden, der bereit ist, sie zu betrachten. Wie Russell Brand in dem vorgestellten Video anmerkt, bleibt man an der Macht, indem man die Opposition diskreditiert. Die Opposition als Spinner zu bezeichnen, ist der älteste Trick im Buch.

Die beste Verteidigung ist, sich eine dickere Haut wachsen zu lassen und die Verleumdungen einfach zu ignorieren. Die Zeitspanne zwischen Verschwörungstheorie und Tatsache reicht inzwischen von Wochen bis zu wenigen Stunden, so dass der Leidensweg für Wahrheitsverkünder ziemlich vernachlässigbar geworden ist.

Der Preis, den wir für das Ignorieren der Wahrheit zahlen werden, wird weitaus höher sein, denn es wird uns buchstäblich alles kosten – unser finanzielles Vermögen, unsere materiellen Besitztümer, unsere Gesundheit und körperliche Autonomie, unsere Freiheit und jede Möglichkeit, unser Glück zu unseren eigenen Bedingungen zu suchen.

Inzwischen ist klar geworden, dass die NWO eine programmierbare Währung einführen will, die den Zentralbanken eine nie dagewesene und bisher unvorstellbare Macht über unsere Ausgaben geben würde.

Die COVID-Pandemie wurde benutzt, um die Einführung einer globalen Biosicherheitsstrategie mit verstärkter Verfolgung und Überwachung zu rechtfertigen, und der Krieg wird den letzten Nagel in den Sarg der globalen Wirtschaft und der Lieferketten schlagen. Bei all dem, was sich derzeit abspielt, ist unsere Chance, den Kurs zu ändern, gering.

Die Definition der NWO

Die NWO wird bei ihren Bemühungen von den Mainstream-Medien unterstützt. Das ist zwar schon seit vielen Jahrzehnten der Fall, aber erst in den letzten paar Jahren ist ihre Rolle transparent geworden. In einem Blog, in dem der historische Hintergrund der NWO beschrieben wird, erklärt Iain Davis:

Die Rolle der Mainstream-Medien (MSM) ist es, die Öffentlichkeit zu verwirren und in die Irre zu führen. Sie wollen nicht, dass die Menschen wissen, was die NWO wirklich ist. Sie verbergen ihre Geschichte und leugnen generell ihre Existenz … Die MSM bestehen darauf, dass, wenn US-Präsidenten von der NWO sprechen, sie sich einfach auf Veränderungen in den Verhaltensnormen, Vorschriften und Gesetzen beziehen, die die internationalen Beziehungen im Großen und Ganzen bestimmen. Das mag der Fall sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die NWO eine genaue historische Bedeutung hat … Es ist klar, dass viele Präsidenten, Premierminister und geopolitische Experten sich auf die NWO in ihrem richtigen Kontext bezogen haben …

Im Gegensatz zu den Meinungen von Propagandisten und Entlarvern ist die NWO ein definiertes globalistisches Projekt. Das Ziel ist die Errichtung einer globalen Regierung. Sie wurde vor mehr als 100 Jahren ins Leben gerufen und hat im Laufe der folgenden Generationen zahlreiche Veränderungen erfahren. Obwohl sie einen immensen politischen Einfluss ausübt, ist sie nicht „allmächtig“. Die NWO ist von Natur aus tyrannisch und unterdrückerisch, daher die Notwendigkeit von Täuschung und Verschleierung. Ihre Architekten können nicht einfach ihre Diktatur durchsetzen und erwarten, damit durchzukommen. Wir würden uns wehren, und wenn wir das in ausreichender Zahl täten, könnte die NWO nicht viel dagegen tun.

Deshalb müssen wir mit anderen Mitteln kontrolliert werden. Bildung, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Parteipolitik, Finanzen, angewandte Psychologie, Verhaltensmodifikation, Zensur, Propaganda, Krieg und Krisenmanagement werden allesamt eingesetzt, um uns dazu zu bringen, die politischen Pläne der NWO zu akzeptieren. Wir tappen immer wieder in diese Falle, weil wir uns einbilden, dass unsere ‚gewählten‘ Führer die ‚großen‘ Entscheidungen treffen: Das tun sie nicht.

Der Vater der NWO

Die NWO geht zurück auf Cecil Rhodes, einen britischen Geschäftsmann und Gründer von De Beers Consolidated Mining. Bei seinem Tod im Jahr 1902 vermachte er ein immenses Vermögen für die Gründung einer Reihe von öffentlichen Stiftungen, einer Geheimgesellschaft und einer neuen Weltregierung auf der Grundlage des britischen Empire. Diese NWO – beschrieben in Rhodes‘ Manifest von 1877, „Confession of Faith“ – sollte sein:

… von ihrem Zentrum aus von einer anglo-amerikanischen Elite regiert werden, die ihre Kontrolle ausüben würde, indem sie im Verborgenen mit den politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Führern der Welt zusammenarbeitet und diese manipuliert. Um ihre verdeckte Macht ausüben zu können, musste die von Rhodes gegründete Gruppe eine Geheimorganisation sein. Als solche erhielt sie keine offizielle Bezeichnung. Es handelte sich auch nicht um eine quasi-mystische, lustige Handschlag-Brigade, obwohl viele ihrer Mitglieder auch in anderen Geheimgesellschaften waren, sondern um eine Gruppe, die sich freiwillig zusammenschloss, gemeinsame Interessen teilte und ein gemeinsames Ziel verfolgte.

Die Mitgliedschaft wurde auf der Grundlage von Macht und Einfluss angeboten. Diejenigen, die beitraten, verpflichteten sich, für die Ziele der Gesellschaft tätig zu werden. Es war nicht nur ein Gesprächsforum. Sie meinten es ernst. Die Gruppen, die sich zusammenschlossen, wurden unter vielen Namen bekannt. Milner’s Kindergarten“, „The Round Table Group“, „the Rhodes Crowd“, „the Times Crowd“, „The Chatham House Crowd“, „All Souls Group“ und „the Cliveden set“ – all das waren Namen, die den verschiedenen Organisationen dieser Geheimgesellschaft im Laufe der Jahre gegeben wurden.

Sie funktionierte nach dem Prinzip „Ringe in Ringen“. Im Zentrum stand eine kleine Gruppe, die „Gesellschaft der Auserwählten“, die die Entwicklung und die Aktivitäten der größeren Arbeitsgruppen beeinflusste … Alle Mitglieder waren sich jedoch über das Hauptziel einig. Die Errichtung einer einzigen globalen Regierung, die heute von manchen als ‚Neue Weltordnung‘ bezeichnet wird.

Bekenntnis des Glaubens

In Rhodes‘ eigenen Worten beschreibt er seine Vision einer Eine-Welt-Regierung in seinem „Glaubensbekenntnis“ folgendermaßen:

Ich behaupte, dass wir [d.h. die Angelsachsen] die beste Rasse der Welt sind und dass es der Menschheit umso besser geht, je mehr Teile der Welt wir bewohnen. Man stelle sich nur die Teile vor, die gegenwärtig von den verachtenswertesten Exemplaren menschlicher Wesen bewohnt werden … Warum sollten wir nicht einen Geheimbund gründen, der nur ein einziges Ziel hat: die Förderung des britischen Empire und die Unterwerfung der gesamten unzivilisierten Welt unter die britische Herrschaft, um die Vereinigten Staaten zurückzuerobern und die angelsächsische Rasse zu einem einzigen Empire zu machen …

Um ein solches Vorhaben voranzutreiben, wäre eine Geheimgesellschaft eine großartige Hilfe, eine Gesellschaft, die sich nicht offen bekennt, sondern im Geheimen für ein solches Ziel arbeitet … Lasst uns die gleiche Art von Gesellschaft, eine Kirche, gründen … Eine Gesellschaft, die Mitglieder in jedem Teil des Britischen Reiches haben sollte, die mit einem Ziel und einer Idee arbeiten. Wir sollten ihre Mitglieder an unseren Universitäten und Schulen unterbringen und beobachten, wie die englische Jugend durch ihre Hände geht …

Aus Furcht, dass der Tod mich abschneiden könnte, bevor die Zeit für den Versuch ihrer Entwicklung gekommen ist, hinterlasse ich alle meine weltlichen Güter treuhänderisch S. G. Shippard und dem Sekretär für die Kolonien zum Zeitpunkt meines Todes, um zu versuchen, eine solche Gesellschaft mit einem solchen Ziel zu bilden.

Die NWO spielt ein langes Spiel

1891 schloss sich Rhodes zusammen mit W.T. Stead, Lord Nathan Rothschild und Reginald Baliol Brett, einem Freund und Berater der britischen Monarchie, zusammen, um Rhodes‘ Plan für die Weltherrschaft in die Tat umzusetzen.

Zwei Monate nach Rhodes‘ Tod im Jahr 1902 gründete die jahrzehntealte NWO-Gruppe die Pilgrims Society, um eine „besondere Beziehung“ zwischen den reichsten Individuen Großbritanniens und seiner ehemaligen Kolonie, den Vereinigten Staaten von Amerika, zu schaffen.

Die Schwierigkeit vieler Menschen, die Art und Weise, wie die NWO ihre Macht ausübt, zu begreifen, rührt oft daher, dass sie sich auf ein langfristiges Spiel konzentriert“, schreibt Davis. „Ihre Strategie ist nicht auf schnelle Gewinne oder sofortige Erfolge ausgerichtet. Wie bei jedem gut gemachten Plan wissen sie, dass die Dinge schiefgehen werden. Aber jeder Schritt ist ein Schritt auf dem Weg zum ultimativen Ziel einer neuen Weltordnung. Er erstreckt sich nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte, Generationen oder sogar Jahrhunderte. Unaufhaltsam bewegen sie sich auf die globale wirtschaftliche und politische Diktatur zu, die sie unbedingt errichten wollen. Etwas, dem sie dank der von ihnen geschaffenen Klimakrise schon sehr nahe sind …

Stiftungen wurden in den USA durch den Revenue Act von 1917 als „wohltätige“ Organisationen von der Steuer befreit. Dies ermöglichte es den reichsten Menschen der Erde, ihre verschiedenen sozialtechnischen Projekte zu finanzieren, ohne Einkommenssteuer zahlen zu müssen. Einkommenssteuer ist nur für die kleinen Leute … Unter dem äußeren Anschein wohltätiger ‚Stiftungen‘ arbeiten zahlreiche Gruppen … hinter verschlossenen Türen, um die geopolitischen Ziele der Gesellschaften zu erreichen …

Mit dem technologischen Fortschritt ist das Ziel einer zentralisierten Autorität über eine globale Regierungsstruktur immer greifbarer geworden. Während sich die Manipulations- und Kontrolltechniken weiterentwickelt haben, hat sich das Ziel nicht geändert … Es hat schon immer Menschen gegeben, die herrschen wollen, und noch viel mehr, die sich damit zufrieden geben, beherrscht zu werden. Unser kollektiver Gehorsam gegenüber Autoritäten garantiert Tyrannei. Die NWO ist beileibe nicht die erste Kleptokratie, die unsere Willfährigkeit kultiviert und ausgenutzt hat.

Wie alle Imperien, die ihr vorausgingen, war die geplante NWO von Anfang an als öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Regierung und einer immens reichen „Superklasse“ konzipiert … Gewählte Politiker und die Regierungen, die sie bildeten, waren immer die Juniorpartner in diesem Netzwerk. Viele wurden aufgrund ihrer Verformbarkeit, ihrer Neigung zur Korruption oder ihrer Loyalität gegenüber dem NWO-Projekt ausgewählt.

Mit den Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden, die gründlich kooptiert wurden, blühte der tiefe Staat – der „Staat im Staat“ oder „Schattenstaat“ – auf … Die politische Agenda wurde festgelegt und dann wurden politische Marionetten eingesetzt, um den Menschen die gewünschte Politik zu verkaufen, egal, wen sie wählten.

Krieg führt zur Konsolidierung der Macht

Wie Davis feststellte, geben viele wohlhabende Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen zwar vor, den Frieden zu fördern, doch in Wirklichkeit geht es um alles andere. Krieg ist eine bevorzugte Strategie der NWO. Er ist ein Mittel zum Zweck, da der Krieg wirtschaftliche Anreize und soziale Veränderungen schafft, die dann zur Konsolidierung und Zentralisierung der Macht genutzt werden können.

Wenn man das einmal weiß, wird das selbst bei Mainstream-Geschichtsinterpretationen überdeutlich“, schreibt Davis. „Jeder bedeutende Konflikt endet in einer ausgehandelten Friedenskonferenz, und jede Verhandlung führt zu einer weiteren Zentralisierung der Macht innerhalb größerer regionaler Gremien oder zwischenstaatlicher Organisationen, die konsequent die Souveränität untergraben und die Macht konsolidieren.

Ressourcenkriege

Wird der Krieg in der Ukraine am Ende demselben NWO-Zweck dienen? Möglicherweise. Während einer Investmentkonferenz am 28. März 2022 erklärte der CEO von BlackRock, Larry Fink, dass „Russlands Krieg gegen die Ukraine eine neue Weltordnung auslösen wird, die die Globalisierung in eine neue Phase führt“.

Die Zerstörung globaler Lieferketten wird Unternehmen dazu zwingen, neue Lieferanten zu suchen, die näher am Ort der Nachfrage liegen. Während viele Finks Äußerungen so interpretierten, dass der Krieg das Ende der Globalisierung bedeutet, erklärte Fink, dass das neue System „immer noch Globalisierung“ bedeutet, aber unter „anderen Rahmenbedingungen“.

Auch wenn wir vielleicht noch nicht sehen können, wie diese Umstrukturierung aussehen wird, besteht kein Zweifel daran, dass wir kurz davor stehen, in das einzutreten, was der Journalist Michael Lind als „Ressourcenkriege“ bezeichnet, bei denen jede Nation auf dem Planeten darum kämpft, ihren eigenen Bedarf zu decken, da die Versorgung mit wichtigen Gütern und Energie, die jahrzehntelang ausgelagert und verlagert wurde, plötzlich unterbrochen ist. Wie Lind feststellt:

Selbst die Nutznießer der US-Abhängigkeit von China – Silicon Valley, Universitäten, Wall Street, „grüne“ Technologien, die auf chinesische Importe angewiesen sind – sind gezwungen anzuerkennen, dass wir immer noch in einer materiellen Welt leben, in der Länder Großmächte sein können, auch wenn sie die globalen Banken- und Versicherungsmärkte nicht beherrschen, und zwar auf der Grundlage des Abbaus von Energie und Mineralien, des Anbaus von Nutzpflanzen und der Herstellung physischer Dinge. Russland und die Ukraine sind zusammen für mehr als ein Viertel der weltweiten Weizenexporte verantwortlich. Russland und Weißrussland produzieren zusammen fast die Hälfte der weltweiten Ausfuhren von Kali, einem wichtigen Nährstoff, der in Düngemitteln verwendet wird, während Russland mehr als ein Fünftel der Ammoniakausfuhren produziert, die in der weltweiten Landwirtschaft verwendet werden.

China seinerseits dominiert die weltweite Produktion vieler wichtiger Mineralien, sowohl direkt – es produziert 63 % der Seltenen Erden und 45 % des Molybdäns – als auch indirekt, indem es in Lithiumminen in Australien, Platinminen in Südafrika und Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo investiert.

Die „grüne“ Fantasie

Lind fährt fort, die zum Scheitern verurteilte Ideologie der Umweltbewegung zu erörtern, die behauptet, wir könnten „grün“ werden, ohne auf unseren Lebensstandard zu verzichten. Nach Angaben von Experten für Mineralienproduktion würde das Erreichen des Ziels, alle Fahrzeuge in Großbritannien bis 2050 elektrisch zu betreiben und dabei die ressourcenschonendsten Batterien der nächsten Generation zu verwenden, bedeuten, dass Großbritannien jährlich das Doppelte der gesamten jährlichen Kobaltproduktion, fast das gesamte weltweit produzierte Neodym und drei Viertel des weltweiten Lithiums importieren müsste.

Und das ist nur für Großbritannien. Andere europäische Länder und die USA wollen ebenfalls, dass bis 2050 alle Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Kurz gesagt, das Ziel der Umweltidealisten, keine gasbetriebenen Fahrzeuge mehr zuzulassen, ist ein Wunschtraum. Selbst für ein kleines Land wie Großbritannien gibt es nicht genügend Bodenschätze, um dieses Ziel in den nächsten vier Jahrzehnten zu erreichen. Das Gleiche gilt für grüne Energie.

Abgesehen davon ist „saubere“ Energie nicht sauber, so dass die gesamte Prämisse ein Betrug ist. Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen benötigen allesamt Erdgas, Erdöl und Mineralien. Derartige Umstellungen bringen also nichts in Sachen Umweltschutz. Wir brauchen immer noch die gleichen riesigen Minen und die gleiche Gas- und Ölförderung.

Einige dieser „grünen“ Anlagen sind außerdem giftig und lassen sich nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer kaum noch entsorgen. Windturbinen zum Beispiel gelten als „gefährlicher Abfall“ und können aufgrund der Giftigkeit der für ihre Konstruktion verwendeten Kohle- und Glasfasern weder entsorgt noch recycelt werden. Jedes Rotorblatt kann bis zu 15 Tonnen wiegen, und bis jetzt hat noch niemand herausgefunden, wie man sie sicher entsorgen kann.

Die Chatham-House-Regel

Ein wichtiges Instrument, das die Schaffung eines „tiefen Staatsmilieus“ ermöglicht hat, in dem sich mächtige Personen im Geheimen treffen und Strategien ausarbeiten können, war die Einführung der Chatham House Rule des Royal Institute of International Affair (RIIA) im Jahr 1927. Dieser Regel zufolge steht es den Teilnehmern eines Treffens frei, die erhaltenen Informationen zu nutzen, aber weder die Identität noch die Zugehörigkeit des/der Redner(s) noch die eines anderen Teilnehmers darf offengelegt werden.

Kurz gesagt, was in dem Raum vor sich geht oder gesagt wird, darf offengelegt werden, nicht aber die Identität der Person(en), die es getan oder gesagt haben. Auch die Liste der Teilnehmer muss für alle Nichtteilnehmer geheim gehalten werden. Ein Verstoß gegen diese Regeln führt zu disziplinarischen Maßnahmen und zum Ausschluss von allen künftigen Aktivitäten.

Die im Rahmen der Chatham-House-Regel gewährte Anonymität soll dazu ermutigen, seine wahren Ansichten offen zu äußern, ohne befürchten zu müssen, dass der eigene Ruf Schaden nimmt, und so die Geschäftsbeziehungen zu stärken.

In Wirklichkeit hat die Regel jedoch dazu geführt, dass der „tiefe Staat“ gedeihen und internationale Angelegenheiten im Verborgenen gestalten konnte. Natürlich sind die Eigentümer der Medien auch Mitglieder verschiedener NWO-Gruppen und respektieren die Chatham House Rule ohne Frage. Wie Davis feststellte, bedeutet dies, dass sich die mächtigsten und reichsten Menschen der Welt treffen können, um ihre Pläne ohne öffentliche Kontrolle zu besprechen.

Die RIIA ist nicht die einzige Organisation, die diese Regel anwendet. Sie wird auch vom Council on Foreign Relations, der Trilateralen Kommission, der Bilderberg-Gruppe, Le Cercle und verschiedenen Denkfabriken sowie von internationalen Unternehmen, Finanzinstituten, Lenkungsausschüssen von Regierungen und verschiedenen politischen Beratungsgremien angewandt.

Unsere finanzielle Zukunft ist bedroht

World Government Summit 2022 Asks, ‘Are We Ready for a New World Order?’ #WGS2022. pic.twitter.com/uRfZ9gDeJ5 — Sikh For Truth (@SikhForTruth) March 31, 2022

Wie der Politikwissenschaftler Piers Robinson in einem Artikel über Pandemie-Daten und -Analysen (PANDA) vom März 2022 ausführlich darlegt, wurde die COVID-Pandemie so inszeniert, dass sie mit den wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Ereignissen der letzten zwei Jahre Hand in Hand ging. Es ist nicht mehr schwer zu erkennen, wie aus der Pandemie jedes nur mögliche Quäntchen „Saft“ herausgepresst wurde, von der Panikmache und der Schulung zur Einhaltung von Vorschriften bis hin zum Vermögenstransfer und der Zerstörung der Mittelschicht.

Wie bereits zu Beginn dieses Artikels erwähnt, beinhaltet die geopolitische Agenda, die von den Pandemiemaßnahmen angetrieben wird, den Vorstoß in Richtung einer programmierbaren digitalen Zentralbankwährung (CBDC), die unter zentraler Kontrolle steht.

Das bedeutet, dass die Zentralbanken nicht nur vollen Einblick in jede einzelne Transaktion jedes einzelnen Menschen auf dem Planeten haben werden, sondern auch die Möglichkeit, die Währung so zu programmieren, dass sie nur zum Kauf bestimmter Dinge verwendet werden kann und nicht für andere. Sie hätten buchstäblich die Möglichkeit, die Ausgaben der Weltbevölkerung zu kontrollieren.

Wie der Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Agustin Carstens, im Oktober 2020 erklärte (Video unten):

Wir haben aus erster Hand erfahren, wie diese Art von Macht eingesetzt werden kann, als die kanadische Regierung begann, die persönlichen Bankkonten von Demonstranten und sogar von Personen zu beschlagnahmen, die kleine Geldbeträge für die Freiheitsbewegung gespendet hatten.

Diese politischen und wirtschaftlichen Agenden haben erhebliche potenzielle Folgen für unsere Gesellschaften und führen wohl zu einer tiefgreifenden und höchst problematischen Machtkonzentration und Beschneidung der Demokratie, schreibt Robinson. Eine berechtigte Befürchtung ist, dass wir Zeugen eines Vorstoßes in Richtung eines Sozialkreditsystems nach chinesischem Vorbild werden, in dem die Integration von persönlichen Daten und Geld durch die digitale Identifizierung den Behörden die Möglichkeit gibt, Vermögenswerte abzuschöpfen und im weiteren Sinne eine noch nie dagewesene Kontrolle über das Leben der Menschen auszuüben …

Es ist klar und empirisch nachweisbar, dass die Bevölkerung zwanghaften und aggressiven Versuchen ausgesetzt ist, ihre Autonomie einzuschränken, einschließlich Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, des Rechts auf Protest, der Freiheit zu arbeiten und der Freiheit, an der Gesellschaft teilzunehmen. Vor allem werden immer mehr Menschen gezwungen, sich in regelmäßigen Abständen eine Injektion zu geben, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Begleitet wurden diese Entwicklungen von oft offen aggressiven und diskriminierenden Äußerungen führender Politiker gegenüber Menschen, die sich gegen die Injektionen wehren. Die Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten und der ‚Demokratie wie üblich‘ ist wohl beispiellos.

Der Ukraine-Konflikt kann der NWO auf mehr als eine Art und Weise dienen

Robinson befürchtet, dass der Krieg in der Ukraine jetzt dazu benutzt wird, unsere Aufmerksamkeit von der Vielzahl der Probleme mit den bürgerlichen Freiheiten und der Korruption abzulenken, die während der Pandemie in den Vordergrund getreten sind. Sie alle müssen angegangen und behoben werden, kommen aber nicht zur Sprache, zum Teil wegen der Internetzensur und zum Teil wegen der Verlagerung der Aufmerksamkeit auf die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Aber das ist noch nicht alles. Robinson fährt fort:

… vielleicht noch wichtiger ist, dass das Kriegsfieber auch als neue Ablenkung von den zugrundeliegenden politischen und wirtschaftlichen Agenden dienen könnte, vor denen uns einige Analysten gewarnt haben. In der Tat hat der Krieg in der Ukraine ein erhebliches Potenzial, als neuer Anlass zu dienen, der die Einschränkung von Freiheiten und die Umsetzung von Plänen erleichtert, über die beispielsweise das WEF seit zwei Jahren lyrisch spricht.

Eine abgelenkte und vom Krieg verängstigte Öffentlichkeit wird leicht zu manipulieren sein, während Maßnahmen wie digitale ID, verpflichtende Injektionen und digitale Zentralbankwährungen eingeführt werden. Das aktuelle Bestreben, die Befugnisse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu erweitern, ist ein klares Beispiel für die Gefahren einer weiteren Zentralisierung der Macht: Unter dem Deckmantel der Pandemievorsorge soll es der WHO ermöglicht werden, Staaten zu zwingen, die Art von restriktiven Maßnahmen umzusetzen, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben … Die Möglichkeit eines globalen Biosicherheitsregimes, das die Autonomie der lokalen und kommunalen Ebene radikal entmachtet, sollte uns alle ernsthaft beunruhigen.

Wir können es uns einfach nicht leisten, weiterhin von einer stark propagierten Krise in die nächste zu taumeln und zuzulassen, dass unsere Emotionen von denen, die politische und wirtschaftliche Macht ausüben, genutzt werden … Jetzt ist es an der Zeit für eine ruhige und rationale Bewertung der Ereignisse, die wir erleben, und mehr denn je für ein entschlossenes Engagement, um das Verständnis der Öffentlichkeit für die Hintergründe von COVID-19 zu erweitern, von denen viele jetzt glauben, dass sie dahinter stecken.

Dazu gehört auch die Notwendigkeit, die Propaganda und Manipulation, der die Bevölkerung in den letzten zwei Jahren ausgesetzt war, sowie die zunehmend diskreditierten politischen Reaktionen wie Abriegelungen und Masseninjektionen zu hinterfragen. Noch wichtiger ist es, die Machtkonzentration und den Demokratieverlust, die mit Entwicklungen wie der digitalen ID und den CBDC-Digitalwährungen einhergehen, kritisch zu hinterfragen und sich ihrer Verknüpfung mit politischen Visionen zu 4IR und der digitalisierten Gesellschaft bewusst zu werden.

Es sind diese Prozesse, die die ernsthafteste und substantiellste Bedrohung für die Menschen darstellen und möglicherweise eine Ära dessen einläuten, was manche als globalen Totalitarismus bezeichnen … Mehr als je zuvor müssen wir das Selbstvertrauen haben, diejenigen herauszufordern, die die politische und wirtschaftliche Macht innehaben. Wir befinden uns zweifelsohne an einem entscheidenden Punkt in unserer Geschichte. Die Menschen müssen sich auf das große Ganze konzentrieren.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Pandemie und die als Reaktion darauf ergriffenen globalen Gegenmaßnahmen, der Wohlstandstransfer und die wirtschaftliche Destabilisierung, der Russland-Ukraine-Konflikt, programmierbare CBDCs und der NWO-Plan zur globalen Kontrolle alle miteinander zusammenhängen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass es sich hierbei nicht um separate und unzusammenhängende Ereignisse handelt, sondern um eine koordinierte Anstrengung, die Weltbevölkerung in eine bestimmte, vorherbestimmte Richtung zu treiben – eine Richtung, von der sie wissen, dass wir sie niemals freiwillig wählen würden, selbst wenn wir alle Fakten kennen würden. Denn wer will schon „nichts besitzen“ und jeden Moment seines Tages und seiner Nacht auf jede erdenkliche Art und Weise überwacht werden, von seiner Korrespondenz und seinem Aufenthaltsort bis hin zu seinen innersten Gedanken und biologischen Funktionen?

Die gute Nachricht ist, dass Widerstand nicht zwecklos ist, denn sie brauchen unsere Kooperation. Es gibt einfach zu viele von uns, als dass sie irgendetwas tun könnten, wenn sich alle weigern, bei ihrem Plan mitzumachen. Zumindest wird es für sie nicht leicht sein, wenn die Mehrheit einfach Nein sagt.

