Warum die Wiederaufnahme des JCPOA für die USA schwierig ist

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Während die Wahl von Ebrahim Raisi, der als „Hardliner“ und „Konservativer“ im Gegensatz zum „gemäßigten“ Raisani bekannt ist, zum iranischen Präsidenten einen Kompromiss in den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zur Wiederbelebung des JCPOA erschweren könnte, hat die Wahl von Raisi auch eine neue Variable der Angst in die Gleichung eingebracht, die die gesamte Landschaft negativ verändern könnte, damit die Gespräche überhaupt sinnvoll fortgesetzt werden können.

Der Grund für das Scheitern, falls es dazu kommt, wird nicht nur die Anwesenheit eines sogenannten „konservativen“ Präsidenten im Iran sein, sondern vor allem die Angst in den USA, mit einem „Konservativen“ zu verhandeln, der in den USA weitgehend als „Menschenrechtsverletzer“ dargestellt wird und seit 2019 unter US-Sanktionen steht. Daher die Frage: Wie wird der Umgang mit jemandem wie Ebrahim politisch für die Biden-Administration ausgehen, vor allem, wenn die Republikaner bereits eine Menge Druck auf Biden ausüben, weil er „weich“ gegenüber dem Iran ist? Was das Problem für die Biden-Administration noch vergrößert, ist Israels anhaltende Opposition gegen den JCPOA und seine Tendenz, völlig unabhängig davon, wer im Iran regiert, die Gespräche durch gezielte militärische Angriffe im Iran zu sabotieren, was einer Kriegserklärung gleichkommen könnte.

Der ehemalige Präsident Donald Trump sagte kürzlich, dass die Biden-Administration „die Sanktionen feige“ gegen den Iran in einer „beschämenden und peinlichen Weise aufgehoben hat.“ Die zunehmende Kritik der Republikaner an Biden hat ihn bereits dazu veranlasst, sich zu weigern, eine iranische Kernforderung nach Aufhebung aller von der Trump-Administration verhängten Sanktionen zu erfüllen. „Religiöse Eiferer haben das Sagen“, beklagte Senator Lindsey Graham aus South Carolina diese Woche. „Die Idee, wieder in Verhandlungen mit dem Ayatollah und seinen Schergen zu gehen, ist wahnsinnig“, fügte er hinzu und betonte die Ablehnung seiner Partei gegenüber einem Deal.

Politische Akteure in den USA sind weiterhin gegen eine Wiederbelebung des JCPOA, geschweige denn gegen ein neues Abkommen, obwohl Raisi in seiner allerersten Pressekonferenz nach den Wahlen versprochen hat, dass die iranische Außenpolitik „nicht mit dem Atomdeal beginnt und nicht auf den Atomdeal beschränkt sein wird. Wir werden die Interaktion mit der ganzen Welt und allen Staaten der Welt im Rahmen einer breiten und ausgewogenen Interaktion in der Außenpolitik verfolgen, und nur die Verhandlungen, die die nationalen Interessen sicherstellen, werden definitiv unterstützt“, und fügte hinzu, dass der Iran „den USA sagen wird, dass sie verpflichtet sind, alle Sanktionen aufzuheben, und dass sie zurückkehren und ihre Zusagen umsetzen sollten.“

John Bolton, Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater und einer der Hauptgegner des JCPOA, meint jedoch: „Wenn Biden es verschenkt [die Forderungen des Irans nach Aufhebung der Sanktionen akzeptiert], wird er praktisch garantieren, dass die Sanktionen zusammenbrechen und der Iran letztendlich Atomwaffen und die ballistischen Raketen bekommt, um sie sowohl auf Europa als auch auf die Vereinigten Staaten zu richten.“

Im März schlossen sich 140 Mitglieder des Repräsentantenhauses, 70 aus jeder Partei, einem Brief an, in dem sie darauf drängten, dass jedes Abkommen mit dem Iran nicht nur das Atomabkommen über das Jahr 2030 hinaus verlängern und andere Bedenken der USA berücksichtigen müsse, sondern auch das iranische Programm für ballistische Raketen einbeziehen und seine Intervention in anderen Ländern eindämmen müsse, z.B. in Syrien, das nach Ansicht Israels für den Iran eine wichtige Rolle spielt, um die Hisbollah bewaffnet zu halten. “

Es ist offensichtlich, dass gerade die Idee, alle von der Trump-Administration verhängten Sanktionen aufzuheben und das JCPOA einfach wieder aufleben zu lassen, ohne neue Aspekte der iranischen Militär- und Außenpolitik hinzuzufügen, einen gewissen politischen Preis für die Biden-Administration hat, da nicht nur die Republikaner, sondern auch die Mainstream-US-Medien weitgehend die gleiche Argumentationslinie verfolgen. In einem kürzlich erschienenen Bericht bezeichnete die New York Times Ebrahim als kompromisslosen „Ultrakonservativen“, der nicht nur Ambitionen hegt, den Iran in naher Zukunft zu einer mit ballistischen Raketen, wenn nicht gar mit Atomwaffen bestückten Regionalmacht zu machen, sondern auch das iranische Raketenprogramm als „nicht verhandelbar“ bezeichnete. Eine besondere Art der Darstellung, die Raisi in den USA gegeben wird, wird der Biden-Administration, die nicht nur eine Wiederbelebung des JCPOA verspricht, sondern auch nicht-nukleare Themen in das „neue“ Abkommen einbeziehen will, weitere Schwierigkeiten bereiten. Was Raisis Haltung zeigt, ist, dass der JCPOA zwar wiederbelebt werden könnte, die Aussichten für ein ganz neues Abkommen aber sehr düster sind, wenn nicht sogar völlig geschwächt.

Was jedoch die Dinge für die Wiederbelebung des JCPOA verschlechtern wird, ist nicht einfach der Aufstieg von Raisi im Iran, der immer noch weitgehend die Wiederbelebung des JCPOA befürwortet, oder die politische Opposition innerhalb der USA, sondern die Position, die Israel gegenüber der neuen iranischen Führung und der Wiederbelebung des JCPOA einnehmen wird, wenn es nicht auf das iranische Programm für ballistische Raketen oder seine Präsenz in Syrien eingeht.

Israel, das derzeit von seiner eigenen rechtsgerichteten politischen Führung angeführt wird, wird höchstwahrscheinlich die Temperatur durch seine eigenen gezielten Angriffe sowohl innerhalb des Irans als auch in Syrien erhöhen, um den Prozess zu sabotieren. Seine größte Manifestation kam erst am 23. Juni 2021, als eine Zentrifugenanlage im Iran angegriffen wurde. Während kein Land oder keine Gruppe den Angriff beansprucht hat, ist es eine wohlbekannte Tatsache, dass die Anlage auf der Liste der Ziele stand, die die israelische Führung Präsident Trump Anfang letzten Jahres vorgelegt hatte. Zu den damals vorgestellten Zielen gehörten nach Angaben eines hochrangigen US-Geheimdienstmitarbeiters Angriffe auf die Urananreicherungsanlage in Natanz und die Ermordung von Herrn Fakhrizadeh, dem obersten Atomwissenschaftler des Irans. Israel hat Berichten zufolge Fakhrizadeh im November dieses Jahres ermordet und im darauffolgenden April die Anlage in Natanz angegriffen, wobei eine große Anzahl von Zentrifugen beschädigt wurde. Der jüngste Angriff ist eine Fortsetzung der gleichen Politik, die die Trump-Administration sanktioniert hatte und die die Biden-Administration nicht ändern konnte.

Gleichzeitig hat die neue israelische Rechtsregierung bereits damit begonnen, Schritte zu unternehmen, um sich auf einen bewaffneten Konflikt mit dem Iran vorzubereiten. Generalleutnant Aviv Kochavi hat angesichts der Anwesenheit eines „Hardliner“-Präsidenten in Teheran kürzlich einigen Einheiten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte befohlen, die Vorbereitungen für einen Konflikt mit dem Iran zu beschleunigen. Während seines Besuchs in den USA betonte Kochavi jedoch, dass Israel weiterhin gegen die Wiederbelebung des JCPOA sei.

Es ist offensichtlich, dass die wirkliche Bedrohung für die Aussichten auf eine Wiederbelebung des JCPOA nicht vom Iran oder seinem neuen „konservativen“ Präsidenten ausgeht, sondern von den USA selbst, und zwar aufgrund der Unfähigkeit von Joe Biden, die strategischen Ziele seiner Regierung im Nahen Osten mit einem Abkommen (dem JCPOA) in Einklang zu bringen, das er selbst als Obamas Vizepräsident im Jahr 2015 mit ausgearbeitet und zum Abschluss gebracht hatte. Für die Biden-Administration geht es nicht einfach darum, die „Hardliner“ im Iran zu überwinden; vielmehr geht es darum, die „Hardliner“ sowohl in den USA als auch in Israel zu überwinden.