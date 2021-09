Warum die Wissenschaft gegen autoritäre Massenmörder verliert

mercola.com

Während der Pandemie wurde Skepsis mit Gegenreaktionen und Zensur beantwortet, was die Wissenschaft, die auf eine gesunde Skepsis angewiesen ist, nur weiter behindert hat

John Ioannidis berichtete, dass bis August 2021 mehr als 330.000 wissenschaftliche Arbeiten über COVID-19 veröffentlicht wurden, die von etwa 1 Million verschiedener Personen verfasst wurden; das massive wissenschaftliche Engagement im Zusammenhang mit COVID-19 ist beispiellos, aber viele der Arbeiten sind von Grund auf fehlerhaft

Soziale und Mainstream-Medien haben eine Rolle dabei gespielt, zu entscheiden, wer ein „Experte“ ist und wer nicht, während diejenigen, die die Daten der „Experten“ infrage stellten oder mehr Beweise verlangten, verunglimpft wurden – ein „abweisender, autoritärer Ansatz ‚zur Verteidigung der Wissenschaft‘.“

Das Endergebnis ist eine veränderte Realität, in der stark konfliktbehaftete Unternehmen wie Big Tech zu Regulierern der Gesellschaft geworden sind, anstatt selbst reguliert zu werden

Der Weg zu einer guten Wissenschaft und zur Wahrheit hängt von fortgesetzter wissenschaftlicher Erforschung, von Herausforderungen und Skepsis ab – alles Dinge, die aufgrund der autoritären Kontrolle, die während der Pandemie die Oberhand gewonnen hat, als Anathema angesehen werden

Die COVID-19-Pandemie hat zu einem noch nie dagewesenen Angriff auf die Wissenschaft geführt, der die bereits in der wissenschaftlichen Methode und in der veröffentlichten Literatur sichtbaren Mängel noch verstärkt hat. Schon vor der Pandemie waren mangelnde Transparenz, Interessenkonflikte und Voreingenommenheit in der wissenschaftlichen und akademischen Gemeinschaft weit verbreitet, aber es hat sich eine Gemeinschaft gebildet, die zur wissenschaftlichen Integrität zurückkehren und Voreingenommenheit verstehen und minimieren will.

„Man hätte daher hoffen können, dass die Pandemiekrise einen Wandel herbeiführen würde“, schrieb John Ioannidis, Professor für Medizin und Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit an der Stanford University, in Tablet. In der Tat hat sich etwas verändert – aber vielleicht eher zum Schlechten.

Skepsis verstrickt sich in politische Kriegsführung

Während der Pandemie wurde Skepsis mit Gegenreaktionen und Zensur beantwortet, die die Wissenschaft nur weiter behindert haben. Ein gesunder Skeptizismus ist ein notwendiger Bestandteil der Wissenschaft, der jedoch oft mit Leugnung verwechselt wird.

Während Leugnen eine Überzeugung beschreibt, die auch dann noch aufrechterhalten wird, wenn die Beweise für das Gegenteil überwältigend sind, erlaubt Skepsis, wie die NASA berichtet, „Wissenschaftlern, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, die durch Beweise gestützt werden, die von anderen auf demselben Gebiet untersucht und bestätigt wurden, selbst wenn diese Beweise keine absolute Gewissheit bestätigen“. Sie fahren fort:

Skepsis hilft Wissenschaftlern, bei der Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen und Forschungen objektiv zu bleiben. Er zwingt sie, Behauptungen (ihre eigenen und die anderer) zu prüfen, um sicher zu sein, dass es genügend Beweise gibt, um sie zu stützen. Skeptiker zweifeln nicht jede Behauptung an, sondern nur solche, die durch unzureichende Beweise oder durch Daten gestützt werden, die nicht ordnungsgemäß erhoben wurden, nicht relevant sind oder die Argumentation nicht stützen können.

Während der Pandemie wurde der Skeptizismus als Feind betrachtet und Skeptiker als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Angesehenen Fachleuten wurde mit Disziplinarmaßnahmen und sogar dem Verlust ihrer Zulassung gedroht, weil sie das offizielle Narrativ in Frage stellten.

Ein Beispiel: Dr. Jeremy Henrichs, Mitglied der Schulbehörde von Mahomet-Seymour und Arzt der Sportabteilung der Universität von Illinois, geriet ins Visier staatlicher Ermittler, die erklärten, sie hätten wegen seiner Skepsis gegenüber der Maskenpflicht in Klassenzimmern eine offizielle Untersuchung eingeleitet.

Die staatliche Behörde entschuldigte sich später bei Henrichs und zog ihre Ermittlungen zurück, aber viele andere „Skeptiker“ hatten nicht so viel Glück.

Während ein gesunder Skeptizismus als unerträglich angesehen wird, wurde der COVID-19-Wissenschaftskult – der „aus Wissenschaft, Fachwissen, dem Universitätssystem, den ‚Normen‘ der Exekutive, der ‚Intelligence Community‘, dem Außenministerium, den Nichtregierungsorganisationen, den traditionellen Nachrichtenmedien und der Hierarchie der anerkannten Leistungen im Allgemeinen besteht – während der Pandemie als Evangelium betrachtet.

In der Zwischenzeit wurden viele glaubwürdige Reputationen im Namen der öffentlichen Gesundheit und des „Kriegs“ gegen ein Virus zerstört:

Dies ist ein schmutziger Krieg, einer ohne Würde. Die Gegner wurden bedroht, beschimpft und schikaniert, indem sie in den sozialen Medien eine Kampagne gegen das Virus starteten, in den Mainstream-Medien Schlagzeilen machten und von Eiferern geschriebene Bestseller veröffentlichten. Aussagen wurden verzerrt, in Strohmänner verwandelt und lächerlich gemacht. Wikipedia-Seiten wurden mutwillig zerstört. Der Ruf wurde systematisch beschädigt und zerstört. Viele brillante Wissenschaftler wurden missbraucht und erhielten während der Pandemie Drohungen, die sie und ihre Familien unglücklich machen sollten.

Autoritäre Volksgesundheit statt Wissenschaft

„Wissenschaft“ ist zu einem belasteten Wort geworden, das als Grundlage für Entscheidungen dient, die grundlegende Freiheiten, das Leben und den Tod selbst betreffen. Wie Ioannidis jedoch erklärte, basiert Wissenschaft nicht auf Fakten, sondern auf Interpretationen, die oft im Kontext politischer Kriegsführung stehen:

Der organisierte Skeptizismus wurde als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit angesehen. Es gab einen Zusammenstoß zwischen zwei Denkschulen, der autoritären öffentlichen Gesundheit und der Wissenschaft – und die Wissenschaft verlor. Ehrliches, kontinuierliches Hinterfragen und die Erkundung alternativer Wege sind für eine gute Wissenschaft unerlässlich. In der autoritären (im Gegensatz zur partizipativen) Version der öffentlichen Gesundheit wurden diese Aktivitäten als Verrat und Fahnenflucht angesehen.

Das vorherrschende Narrativ lautete: „Wir befinden uns im Krieg“. Im Krieg hat jeder Befehle zu befolgen. Wenn ein Zug den Befehl erhält, nach rechts zu gehen, und einige Soldaten das Manöver nach links erkunden, werden sie als Deserteure erschossen. Wissenschaftliche Skepsis musste erschossen werden, ohne Fragen zu stellen. Die Befehle waren klar.

Weniger klar ist, wer diese „Befehle“ gab, dass Andersdenkende zum Schweigen gebracht werden müssen. Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe und Epidemiologe, hat dies als eine Form von Psychose oder Gruppenneurose beschrieben. Auch Ioannidis glaubt, dass eine Form von gesellschaftlicher Dysfunktion das Gruppendenken während der Pandemie vor die Wissenschaft gestellt hat:

Es war nicht eine einzelne Person, nicht ein verrückter General oder ein verachtenswerter Politiker oder ein Diktator, auch wenn sich die Politik massiv in die Wissenschaft eingemischt hat. Es waren wir alle, ein Konglomerat, das keinen Namen und kein Gesicht hat: ein Geflecht und Durcheinander von halbgaren Beweisen; rasende und parteiische Medien, die Fallschirmjournalismus und Rudelberichterstattung fördern; die Verbreitung von pseudonymen und gleichnamigen Persönlichkeiten in den sozialen Medien, die dazu führten, dass selbst seriöse Wissenschaftler zu hemmungslosen, wilden Avataren ihrer selbst wurden, die Unmengen von Unsinn und Unsinn ausspuckten; schlecht regulierte Industrie- und Technologieunternehmen, die ihr Gehirn und ihre Marketingmacht spielen ließen; und einfache Menschen, die von der langwierigen Krise betroffen waren.

Alle schwimmen in einer Mischung aus einigen guten Absichten, einigen exzellenten Gedanken und einigen großartigen wissenschaftlichen Erfolgen, aber auch aus Konflikten, politischer Polarisierung, Angst, Panik, Hass, Spaltung, Fake News, Zensur, Ungleichheiten, Rassismus und chronischen und akuten gesellschaftlichen Funktionsstörungen.

Lügen um die Herkunft von COVID-19

Eine der am heftigsten geführten wissenschaftlichen Debatten ist die Frage, ob COVID-19 aus einem Labor oder aus einer natürlichen Quelle stammt. Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – einem Zweig der National Institutes of Health (NIH) – hat die Finanzierung von Gain-of-Function (GOF)-Forschung am chinesischen Wuhan Institute of Virology (WIV) bestritten, obwohl es dafür Beweise gibt.

In einem Gespräch mit Newsweek sagte Richard Ebright, Gouverneursprofessor für Chemie und chemische Biologie an der Rutgers University und Labordirektor am Waksman Institute of Microbiology, dass die durch eine FOIA-Klage freigegebenen Dokumente zweifelsfrei zeigen, dass NIH-Zuschüsse zur Finanzierung der GOF-Forschung am WIV verwendet wurden und dass Fauci darüber gelogen hat:

Die Dokumente machen deutlich, dass die Behauptungen des NIH-Direktors Francis Collins und des NIAID-Direktors Anthony Fauci, dass die NIH die Gain-of-Function-Forschung oder die Verbesserung potenzieller Pandemieerreger in Wuhan nicht unterstützt haben, nicht der Wahrheit entsprechen.

Ein Großteil der umstrittenen Forschung wurde von der gemeinnützigen EcoHealth Alliance durchgeführt. Fauci erzählte einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses, dass die EcoHealth Alliance, die das Geld an die WIV weiterleitete, über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 600.000 Dollar erhielt, um Fledermaus-Coronaviren zu untersuchen und zu prüfen, ob sie auf den Menschen übertragen werden können.

Die FOIA-Dokumente, die von The Intercept veröffentlicht wurden, enthüllen die GOF-Forschung mit humanisierten Mäusen und Coronaviren. Ebright erklärte gegenüber The Intercept: „Die von ihnen konstruierten Viren wurden auf ihre Fähigkeit getestet, Mäuse zu infizieren, die so konstruiert waren, dass sie menschliche Rezeptoren auf ihren Zellen aufwiesen, … während sie am SARS-verwandten Coronavirus arbeiteten, führten sie zur gleichen Zeit ein paralleles Projekt am MERS-verwandten Coronavirus durch“.

China hat sich auch geweigert, transparent zu machen, was in der WIV und anderen Labors vor sich ging. „Die Öffnung der Laborbücher des Wuhan Institute of Virology hätte die Bedenken sofort zerstreut. Ohne eine solche Offenheit darüber, welche Experimente durchgeführt wurden, bleiben die Theorien über Laborlecks verlockend glaubwürdig“, so Ioannidis.

Die Vertuschungen, mit denen die Erforschung des Ursprungs von COVID-19 verhindert werden sollte, haben das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaftler weiter geschwächt, was sich wahrscheinlich noch lange nach der Pandemie auswirken wird.

Wenn nicht einmal bei einer Frage, die für den Tod von Millionen und das Leiden von Milliarden von Menschen relevant ist, ein vollständiger öffentlicher Datenaustausch möglich ist, welche Hoffnung gibt es dann noch für wissenschaftliche Transparenz und eine Kultur des Teilens? Fügte Ioannidis hinzu. „Unabhängig von den Ursprüngen des Virus hat die Weigerung, sich an früher akzeptierte Normen zu halten, selbst enormen Schaden angerichtet“.

Wenn sich herausstellt, dass SARS-CoV-2 tatsächlich aus einem Labor stammt, ist das eine Sache, „die den Glauben von Millionen auslöschen könnte“. Wenn man von der aktiven Zensur und dem Lächerlichmachen derjenigen, die die Behörden dazu drängten, die Theorie des Laborlecks weiter zu untersuchen, zu der Vermutung übergeht, dass sie möglicherweise die ganze Zeit recht hatten, stellt man jedes andere Detail infrage, das man uns über die COVID-19-Geschichte und darüber hinaus glauben machen wollte.

Big Tech ist zum Regulator statt zum Reglementierten geworden

Die wissenschaftlichen Normen ändern sich während der Pandemie rapide, so dass plötzlich jeder ein Experte ist. Ioannidis berichtet, dass bis August 2021 mehr als 330.000 wissenschaftliche Arbeiten über COVID-19 veröffentlicht wurden, verfasst von etwa 1 Million verschiedener Personen.

Es gibt 174 wissenschaftliche Teilbereiche, und in allen gab es Spezialisten, die Arbeiten über COVID-19 veröffentlichten. Ioannidis und seine Kollegen bezeichneten „die rasche und massive Beteiligung von Wissenschaftlern an Arbeiten im Zusammenhang mit COVID-19“ als beispiellos, wiesen aber darauf hin, dass ein Großteil dieser Arbeiten grundlegend fehlerhaft ist:

[W]ir haben anekdotisch festgestellt, dass viele veröffentlichte Beiträge eine Situation des epistemischen Eindringens darstellen, in der Wissenschaftler versuchen, gesundheitliche und medizinische Fragen im Zusammenhang mit COVID-19 zu behandeln, obwohl sie aus nicht verwandten Bereichen kommen und ihnen wahrscheinlich grundlegende Fachkenntnisse fehlen.

Soziale und Mainstream-Medien haben eine Rolle dabei gespielt, zu entscheiden, wer ein „Experte“ ist und wer nicht, während diejenigen, die die Daten der „Experten“ infrage stellten oder mehr Beweise verlangten, verunglimpft wurden – ein „herablassender, autoritärer Ansatz ‚zur Verteidigung der Wissenschaft'“. Das Endergebnis ist eine veränderte Realität, in der stark konfliktbehaftete Unternehmen als Regulatoren der Gesellschaft aufgetreten sind, anstatt selbst reguliert zu werden:

Andere potenziell konfliktträchtige Unternehmen wurden zu den neuen Regulierern der Gesellschaft, statt zu denjenigen, die reguliert werden. Große Technologieunternehmen, die durch die virtuelle Umgestaltung des menschlichen Lebens während des Lockdowns einen kumulierten Marktwert von Billionen von Dollar erzielten, entwickelten mächtige Zensurmechanismen, die die Informationen, die den Nutzern auf ihren Plattformen zur Verfügung standen, verzerrten. Berater, die Millionen von Dollar mit der Beratung von Unternehmen und Regierungen verdienten, erhielten prestigeträchtige Positionen, Macht und öffentliches Lob, während unbefangene Wissenschaftler, die pro bono arbeiteten, es aber wagten, die herrschenden Narrative zu hinterfragen, als konfliktbehaftet verleumdet wurden.

Das Endergebnis ist, dass viele Wissenschaftler sich selbst zensiert haben, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, was „einen großen Verlust für die wissenschaftliche Forschung und die Bemühungen um die öffentliche Gesundheit darstellt.“ Dennoch bleibt es wahr, dass der Weg zu guter Wissenschaft und Wahrheit von fortgesetzter wissenschaftlicher Erforschung, Herausforderung und Skepsis abhängt – alles Dinge, die aufgrund der autoritären Kontrolle, die während der Pandemie die Oberhand gewonnen hat, als Anathema angesehen wurden.

