Warum dies gefährlicher ist als die Kuba-Krise – Helen Caldicott

Helen Caldicott warnt davor, dass die sich verschärfende militärische Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland die globale Sicherheit, den Frieden und letztlich unsere eigene Existenz mehr denn je gefährdet.

In ihrer Heimat Australien beklagt sie, wie sich die Regierungen in Canberra der unerbittlichen US-Agenda des Antagonismus gegenüber China und Russland gebeugt haben.

Helen Caldicott, eine weltbekannte Autorin und Filmemacherin, warnt davor, dass die sich verschärfende militärische Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland die globale Sicherheit, den Frieden und letztlich unsere Existenz mehr denn je gefährdet. Die USA haben einen Rüstungskontrollvertrag nach dem anderen ausgehöhlt, und ihre NATO-Verbündeten haben Russland seit langem in eine existenzielle Zwangslage gedrängt.

In ihrer australischen Heimat bedauert sie auch, wie sich die Regierungen in Canberra der unerbittlichen US-Agenda der Feindschaft gegenüber China und Russland gebeugt haben. Sie sagt, dass diese Unterordnung und das Fehlen einer unabhängigen Außenpolitik die australische Wirtschaft unterminieren und den Frieden und die Sicherheit in der asiatisch-pazifischen Region untergraben.

Dr. Helen Caldicott wurde 1938 in Melbourne geboren. Sie ist Ärztin und Autorin mehrerer Bücher, darunter Sleepwalking to Armageddon. Sie wurde mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet und war Gegenstand mehrerer Filme, darunter Eight Minutes to Midnight, der 1981 für einen Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert wurde.

Interview

Frage: Sind Sie als erfahrene Kämpferin für die weltweite nukleare Abrüstung heute mehr oder weniger besorgt über die Gefahr eines katastrophalen Krieges als in früheren Zeiten?

Helen Caldicott: Ja, seit der Kubakrise 1962 waren wir der nuklearen Vernichtung noch nie so nahe. Ich kannte Robert McNamara, der Verteidigungsminister von Präsident Kennedy war und zur Zeit der Krise im Oval Office saß, und er sagte später zu mir: „Helen, wir waren so nah dran, nur drei Minuten vor einem Atomkrieg.“

Frage: Welche Faktoren erhöhen Ihrer Meinung nach das Risiko eines Weltkriegs und eines nuklearen Flächenbrands?

Helen Caldicott: Nun, zum ersten Mal seit der Kuba-Krise stehen sich die beiden Atommächte, die jeweils mit Tausenden von Atomwaffen bewaffnet sind, von denen viele in Alarmbereitschaft sind, auf dem Schlachtfeld gegenüber, und da die Vereinigten Staaten sich geweigert haben, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln, der gefordert hat, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und dass die USA die in der Ukraine stationierten Raketen die in den NATO-Ländern stationierten, auf Russland gerichteten Raketen zu entfernen, steht Putin mit dem Rücken zur Wand und könnte, wie er angedeutet hat, irgendwann eine kleine taktische Atombombe einsetzen, die Hunderte und Tausende von Menschen verdampfen und verbrennen würde, wobei viele weitere Menschen an akuten Strahlenkrankheiten sterben würden, und diese Aktion könnte durchaus eine nukleare Reaktion der USA auslösen, die dann zu einem ausgewachsenen Atomkrieg eskalieren könnte.

Ich möchte hier jedoch hinzufügen, dass Putins Einmarsch in der Ukraine und das schreckliche Töten, das dort stattfindet, mir das Herz schwer macht.

Frage: Sind Sie der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten eine große Verantwortung für die Untergrabung des Weltfriedens tragen, da sie in erster Linie wichtige Rüstungskontrollverträge wie den ABM-Vertrag, den INF-Vertrag und den Vertrag über den Offenen Himmel aufgegeben haben?

Helen Caldicott: Ja, das tue ich. Ich verstehe ihre Motivation nicht, aber wenn man sich die Neocons ansieht, die Russland schon immer gehasst haben, obwohl es jetzt ein kapitalistisches Land ist, darunter Victoria Nuland, Robert Kagan, Antony Blinken und andere, die Biden in sein Kabinett berufen hat, dann sind wir in ernsten Schwierigkeiten. Diese Leute werden vom immer mächtigeren militärisch-industriellen Komplex finanziert, der von allen Kriegen enorm profitiert, natürlich auch von dem in der Ukraine.

Frage: Mehr als 30 Jahre nach dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der ehemaligen Sowjetunion – und den großen Versprechungen von historischen „Friedensdividenden“ – scheint sich die Welt unter dem von den USA geführten NATO-Militärblock zu polarisieren. Was ist der Grund für diesen scheinbaren Anachronismus und das Ausbleiben einer globalen Friedensdividende?

Helen Caldicott: Nun, das Ende des Kalten Krieges passte dem amerikanischen militärisch-industriellen Komplex ganz und gar nicht, und so begab sich Norman Augustine, der Chef von Lockheed Martin, auf einen Kreuzzug, um die neu befreiten Länder davon zu überzeugen, der NATO beizutreten und „Demokratien“ zu werden, und dabei mussten sie jeweils Millionen von Dollar ausgeben, um sich mit Waffen auszustatten, die natürlich von Lockheed Martin und anderen gekauft wurden. Und die NATO, die in Wirklichkeit die USA sind, haben die südliche Grenze Russlands mit Raketen umgeben, die auf Russland gerichtet sind. Kein Wunder, dass Putin tief besorgt ist. Raten Sie mal, was die USA tun würden, wenn der Warschauer Pakt eine ähnliche Situation an ihrer Nordgrenze in Kanada geschaffen hätte. Wahrscheinlich würden sie die Welt in die Luft jagen, wie sie es während der Kuba-Krise beinahe getan hätten.

Frage: US-Präsident Joe Biden hat vor kurzem seine erste Reise in die asiatisch-pazifische Region unternommen, oder das, was Washington jetzt als „Indo-Pazifik“ bezeichnet. Beruhigt Sie Bidens Erklärung, dass die USA die „regelbasierte Ordnung“ verteidigen werden?

Helen Caldicott: Ich weiß nicht einmal, was die sogenannte regelbasierte Ordnung ist. Offensichtlich etwas, das sich die USA ausgedacht haben. Irgendwie denkt Amerika in seiner Naivität, Dummheit und Arroganz, dass es die Welt militärisch kontrollieren muss. Es hat jetzt über 800 Militärbasen in 80 Ländern und hat sich wie ein Krebsgeschwür in der ganzen Welt ausgebreitet.

Frage: Sind Sie besorgt, dass Australien in eine von den USA angeführte militaristische Konfrontation mit China hineingezogen wird?

Helen Caldicott: Ja, das tue ich, und unsere Politiker in Australien scheinen das Diktat der USA blind zu akzeptieren, selbst unsere neue Labor-Regierung, wie ich befürchte.

Wir beherbergen bereits Pine Gap, eine hochmoderne CIA-Basis in der Mitte unseres Landes, von der aus das strategische Arsenal der USA kontrolliert wird und die einen Atomkrieg mit Russland koordinieren würde. Gough Whitlam, unser ehemaliger Premierminister (Labor, 1972-75), wollte am nächsten Tag im Parlament die Namen der Agenten in Pine Gap nennen, als er vom damaligen Generalgouverneur Sir John Kerr aus dem Amt entfernt wurde.

Wir beherbergen auch US-Marines in Darwin, die USA haben eine Marineeinrichtung in Westaustralien, die Northwest Cape genannt wird, und wir haben an amerikanischen Kriegen teilgenommen, einschließlich Irak, Korea, Vietnam, Afghanistan, usw.

Frage: Der neue australische Premierminister Anthony Albanese (Labor-Partei) hat als erste Amtshandlung am Quad-Gipfel in Japan teilgenommen, wo er die Politik der USA gegenüber China und Russland nachdrücklich unterstützt hat. Albaneses Vorgänger Scott Morrison (Liberale Partei) war ein entschiedener Befürworter der US-Interessen und ein Gegner Chinas. Wie sehen die Aussichten für die neue Regierung in Canberra in Bezug auf die internationalen Beziehungen aus?

Helen Caldicott: Nun, wir werden abwarten und sehen müssen. Ich bin jedoch sehr nervös, dass sie den USA in ihrem Antagonismus gegenüber China in Bezug auf Taiwan und Hongkong folgen werden. Schon jetzt provozieren die USA China, indem sie mehr Militärschiffe ins Südchinesische Meer schicken.

Frage: Wie beurteilt die australische Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach die jüngste Politik der verschiedenen Regierungen in Canberra? Ungeachtet der nominellen Unterschiede in der politischen Ausrichtung scheint die offizielle Position Australiens darin zu bestehen, die internationale Sicherheit zu untergraben, indem es die gegnerischen Beziehungen der USA zu China fördert. Dies untergräbt auch die wirtschaftlichen Beziehungen Australiens zu China. Sieht die Öffentlichkeit diese offensichtliche Anomalie, dass ihre Regierungen in einer Weise handeln, die die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensbedingungen der australischen Arbeitnehmer untergräbt, indem sie die Beziehungen zu China, dem größten Handelspartner des Landes, beschädigt?

Helen Caldicott: Nun, unser vorheriger Premierminister Scott Morrison (2018-22) stachelte China an, indem er andeutete, dass Covid aus einem Labor in Wuhan stamme, und die chinesische Regierung war so verärgert, dass sie den Handel mit Wein, Gerste, Rindfleisch, Hummern, Kohle, Baumwolle und anderen wichtigen Exporten aus Australien einstellte, was unsere Wirtschaft wirklich getroffen hat.

Frage: Man könnte sich fragen, warum die Australier eine Partei gewählt haben und nicht eine andere, wenn es in Bezug auf wichtige außenpolitische Themen keine grundlegenden Unterschiede gibt?

Helen Caldicott: Ja, das frage ich mich auch, aber da unsere Medien fast vollständig von einem privaten Eigentümer, Rupert Murdoch, kontrolliert werden, sind die Menschen nicht wirklich gut gebildet, informiert oder auf dem neuesten Stand in Bezug auf diese Politik und Ereignisse.

Zu meiner großen Erleichterung und zur Erleichterung anderer haben die Grünen jetzt das Kräfteverhältnis im Senat inne, und viele unabhängige Kandidaten, vor allem intelligente, starke Frauen, haben ebenfalls viele Sitze im Unterhaus gewonnen, sodass der neue Premierminister mit ihnen verhandeln muss. Obwohl die Lage also düster aussieht, könnte es zu einer Verbesserung der Politik kommen. Allerdings bezweifle ich, dass sich in Bezug auf unsere Beziehungen zu den USA und deren kriegsähnliche Politik viel ändern wird.