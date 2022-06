„Der Sommer des Hungers“: Steigende Düngemittelpreise lösen weltweit Chaos und Hunger aus

Eine der schädlichsten Folgen des Ukraine-Kriegs – wenn auch in erster Linie für den russlandfeindlichen Westen – ist der beispiellose Anstieg der Düngemittelpreise, der unter anderem einen historischen Anstieg der Lebensmittelpreise und einen Zusammenbruch der Versorgungsketten rund um den Globus ausgelöst hat, wie wir in diesen in den letzten Monaten veröffentlichten Artikeln erörtert haben:

Heute gibt es eine gute, eine schlechte und eine ziemlich schreckliche Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass sich die Düngemittelpreise von ihren Höchstständen leicht erholt haben, wie die folgende Grafik der Tampa Ammonia CFR-Spotpreise zeigt.

Die schlechte Nachricht ist, dass der Preis nicht annähernd genug gesunken ist: Laut Bloomberg deutet die Überfülle an Düngemitteln, die sich in den größten brasilianischen Häfen stapelt, darauf hin, dass der Preis für die Nährstoffe noch weiter sinken muss, bevor die Landwirte anfangen zu kaufen.

In Paranagua haben die privaten Lagerhäuser ihre maximale Lagerkapazität von 3,5 Millionen Tonnen erreicht, so Luiz Teixeira da Silva, der Betriebsdirektor von Paranagua, gegenüber Bloomberg. Ein von VLI Logistics betriebenes Terminal, eines der beiden im Hafen von Santos, in denen Düngemittel gelagert werden, ist nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und nicht namentlich genannt werden möchten, da die Informationen nicht öffentlich sind, ebenfalls voll.

Wie bereits erwähnt, sind die Preise für Düngemittel weltweit auf ein noch nie dagewesenes Niveau gestiegen, und Brasilien bildet dabei keine Ausnahme.

Das ist ein Problem, denn das landwirtschaftlich geprägte Land, das die Hälfte der Welt mit Nahrungsmitteln versorgt, importiert fast 85 % seines Düngers, und Russland ist der Hauptlieferant. Da sich das Angebot normalisiert hat, sind die Preise in den letzten Wochen gesunken, aber die Landwirte kaufen immer noch nicht. Sie warten auf weitere Preissenkungen, so Marina Cavalcante, Analystin bei Bloomberg’s Green Markets.

„Die Landwirte gehen davon aus, dass die Preise nach den Rückgängen in der letzten Woche und in der vorangegangenen Woche weiter sinken werden“, sagte sie. „Also werden sie auf weitere Rückgänge warten, um zu kaufen.“

Und hier ist ein Beispiel aus der Spieltheorie von Angebot und Nachfrage: Brasilien ist der weltweit größte Verlader von verschiedenen Feldfrüchten, darunter Sojabohnen. Die Landwirte können ihre Käufe bis zum Vorabend der Sojabohnenaussaat im September aufschieben. Wenn sie jedoch zu lange warten, könnte ein Ansturm in letzter Minute zu Engpässen bei den Inlandstransporten führen, sodass einige von ihnen ohnehin mit leeren Händen dastehen.

Es gibt noch ein weiteres Problem: Es könnte sein, dass einfach nicht genug Dünger aus Russland kommt, das beschlossen hat, die Welt zu bestrafen, indem es die Lebensmittelpreise für die westlichen Länder auf Rekordhöhen treibt und dabei soziale Unruhen auslöst. Schließlich sind die Preise vor allem deshalb so hoch, weil es einfach nicht genug Angebot gibt. Und auch wenn Spekulanten die Preise etwas höher getrieben haben, als sie sein sollten, werden alle Landwirte, die auf eine vollständige Normalisierung der Preise hoffen, enttäuscht sein.

Bleibt nur noch die „Nachfragezerstörung“, die, wie Michael Every von der Rabobank anmerkt, bei Nahrungsmitteln – insbesondere in armen Ländern der Dritten Welt – einen anderen, weniger schönen Namen hat: Hunger.

Wie DW berichtet, hat das fünftgrößte Land Afrikas aufgrund mangelnder Getreidelieferungen einen Nahrungsmittelnotstand ausgerufen. Der afrikanische Binnenstaat forderte am Donnerstag die internationale Gemeinschaft auf, seiner Bevölkerung bei der Bewältigung der zunehmenden Ernährungsunsicherheit zu helfen.

Die Getreidepreise in ganz Afrika sind wegen des Einbruchs der Exporte aus der Ukraine in die Höhe geschnellt – eine Folge des Krieges in der Ukraine und einer Reihe internationaler Sanktionen gegen Russland, die die Versorgung mit Düngemitteln, Weizen und anderen Rohstoffen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine unterbrochen haben.

DW sprach mit einem Ehepaar im Tschad, das mit den Auswirkungen des Zusammenbruchs der Lebensmittelversorgung zu kämpfen hat:

Cedric Toralta und Anne Non-Assoum leben im Viertel Boutalbagar in der tschadischen Hauptstadt N’Djamena. Non-Assoum, die gerade vom Markt zurückgekehrt war, brachte ihre Unzufriedenheit mit den steigenden Lebensmittelpreisen zum Ausdruck.

Schauen Sie, was ich gekauft habe: Hier gibt es Fleisch für 1.500 CFA-Francs (2,45 $, 2,28 €), Reis für 1.000 und Gewürze für 600 – das sind mehr als 3.000 CFA-Francs nur für ein Mittagessen für vier Personen“, sagte sie.

Gegenüber DW erklärte sie, dass derselbe Einkauf in der Vergangenheit etwa 2.000 CFA-Francs gekostet hätte. „Mein Mann und ich haben 60.000 CFA im Monat für Lebensmittel ausgegeben, aber jetzt reichen selbst 90.000 nicht mehr aus!

Die katastrophale Situation hat Toralta zu drastischen Ernährungsmaßnahmen gezwungen, die nicht ohne Folgen bleiben. Wir kommen nicht über die Runden, obwohl ich beschlossen habe, unsere Lebensmittelrationen um 30.000 CFA-Francs zu erhöhen. Ich bin also gezwungen, die tägliche Essensmenge zu reduzieren – und Sie sehen ja, wie sich das auf die Kinder auswirkt“, so Toralta gegenüber DW.

Wir brauchen dringend Nahrungsmittelhilfe für die Bevölkerung“, sagte Non-Assoum und betonte die Dringlichkeit. „Wenn schon die Bevölkerung mit mittlerem Einkommen in der Hauptstadt mit dieser Situation nicht zurechtkommt, wie soll es dann die Landbevölkerung schaffen? Es ist sehr kompliziert, und wir brauchen die Hilfe der internationalen Gemeinschaft“.

Auch in Nigers Nachbarland im Nordwesten des Tschads sind die Preise für Grundnahrungsmittel erheblich gestiegen. Milch, Zucker, Öl und Mehl sind die Produkte, deren Preise dort in die Höhe geschnellt sind. Auch die Kosten für Düngemittel haben sich drastisch erhöht.

Bei einem kürzlichen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärte der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Macky Sall, dass der Kontinent aufgrund des Mangels an Getreide und Düngemitteln die Hauptlast des Krieges in der Ukraine zu tragen habe.

In einem Bericht vor Ort (und nicht von einem wohlgenährten westlichen Journalisten, der von zu Hause aus arbeitet) heißt es dazu: „Im Dorf Falke, etwa 665 km von der Hauptstadt Niamey entfernt, erklärte der Bauer Tassiou Adamou gegenüber DW, dass die diesjährige Ernte wahrscheinlich schlecht ausfallen wird, weil die Erzeuger nicht genug Dünger kaufen können.

„Erdnüsse, die unsere wichtigste Einnahmequelle sind, brauchen Dünger“, so Adamou. „Bis zur letzten Saison kostete ein Sack Dünger 17.000 CFA-Francs. In diesem Jahr sind es 30.000“, sagte er und fügte hinzu, dass es für die Menschen auf dem Lande unmöglich ist, viel zu produzieren.

„Wenn man früher drei Säcke Dünger für sein Feld brauchte, kann man heute nur noch einen Sack mit der gleichen Menge haben. Wo man früher 50 Büschel Hirse ernten konnte, kann man ohne Dünger kaum noch 30 Büschel produzieren.“

Ein Großteil Afrikas, so schreibt Every, sitzt im selben Boot… und es sinkt rapide, und die Ironie ist, dass alle jetzt viel mehr Dünger brauchen, um eine globale Nahrungsmittelkrise zu vermeiden, sich diesen aber entweder nicht leisten können oder hoffen, dass er noch weiter im Preis fällt. Leider wird das nicht passieren, und stattdessen werden marginale Käufer den knappen Rohstoff weiter anpreisen.

Wie geht es weiter? Wir geben das Mikrofon an Every weiter, der das aktuelle Debakel am besten zusammengefasst hat: „Die Reichen in der Welt, die die Zinssätze festlegen, müssen entscheiden, ob sie ihre Vermögenspreise opfern, um den Armen in der Welt beim Essen zu helfen. Wenn wir das nicht sagen wollen, können wir dann wenigstens sagen, dass wir die Wahl haben, ob wir Kalorien in die Autos der Reichen oder in die Münder der Armen stecken?“

Abschließend sagen die Märkte eine „Vernichtung der Nachfrage“, sagen aber nicht, dass dies „Massenhunger“ bedeuten kann. Einige können jetzt „Stagflation“ sagen, aber viele in den Märkten durften das bis vor kurzem nicht. Einige können „Rezession“ sagen, aber viele in den Märkten und in der Politik dürfen es immer noch nicht. Aber niemand will „Depression“ sagen, weil es *noch* die Annahme gibt, dass, so schlimm die Dinge auch stehen, irgendwie ein „Hockeyschläger“-Sprung auf der anderen Seite liegt. Nicht Stöcke, Steine, brennende Fackeln und Mistgabeln.

Hier mögen einige argumentieren, dass „Fackeln und Heugabeln“ ein Euphemismus ist, aber setzen Sie mehrere hundert Millionen Menschen für ein paar Wochen auf die „Zerstörung der Nahrungsmittelnachfrage“, und beobachten Sie, wie der nächste arabische Frühling nicht „arabisch“ und nicht im Frühjahr sein wird: Es wird ein globaler Hungersommer sein.