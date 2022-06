Frankreichs Präsident Macron: „Wir müssen alles impfen, was geimpft werden kann.“

Als weiteres Zeichen dafür, dass die Kampagne zur C-19-Impfung in Europa noch lange nicht abgeschlossen ist, schlug der französische Präsident Emmanuel Macron letzte Woche vor, dass die angemessene Antwort auf die Krise in Frankreichs überlasteten medizinischen Notdiensten darin besteht, „alles zu impfen, was geimpft werden kann“.

„Impfen Sie alles, was geimpft werden kann“, sagte Macron, „denn so verbannen wir das Virus. Das ist die beste Antwort, um das Gesundheitssystem zu entlasten und eine gesunde Bevölkerung zu haben. Wir werden also weiter an diesem Aspekt arbeiten“.

Macrons Wortwahl hat in der französischen Twittersphäre und anderen Online-Medien besondere Aufmerksamkeit erregt, da er wörtlich sagte, dass es notwendig sei, „alles“ (tout ce) zu impfen und nicht, sagen wir, „alle“ (tous ceux), die geimpft werden können. Aber selbst wenn er sich dafür entschieden hätte, Menschen als Menschen und nicht als Dinge zu bezeichnen, spricht die Idee, Menschen „impfen zu müssen“, ihnen eindeutig die Handlungsfähigkeit ab – ganz zu schweigen von der Möglichkeit einer informierten Zustimmung.

Macron:« Vacciner tout ce qui peut être vacciné, nous allons agir sur ce volet » / ce coup ci, ça ne va pas être free style pour le gouvernement, les enfants avec la saloperie Arn il ne faut même pas y penser pic.twitter.com/VNDn8CAxvt — VERITY France (@verity_france) June 3, 2022

Ein anderer Ausschnitt, der auf der BFM-Website veröffentlicht wurde, scheint jedoch die unmittelbare Vorgeschichte der Bemerkung „alles impfen“ zu zeigen und lässt vermuten, dass Macron auf eine Frage antwortete, nämlich ob die Wiedereingliederung von Krankenhauspersonal, das suspendiert wurde, weil es sich geweigert hatte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, dazu beitragen könnte, den Personalmangel in französischen Notaufnahmen zu beheben.

„Die Wiedereingliederung von ungeimpftem Gesundheitspersonal ist absolut keine Antwort auf das Problem“, so Macron, nicht nur, weil sie seiner Meinung nach nur eine „winzige Minderheit“ darstellen, sondern auch, weil – „wenn wir ehrlich sind“ – das ungeimpfte Personal „ein zweifelhaftes Verhältnis zur Pflege und zur Ethik“ hat. Die französische Regierung hat die Covid-19-Impfung für Beschäftigte im Gesundheitswesen im September 2021 zur Pflicht gemacht.

Macrons Äußerungen über die „Impfung von allem, was geimpft werden kann“, folgen auf die jüngste Aufforderung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Impfung in der gesamten EU „weiter zu verstärken“, und die Veröffentlichung einer detaillierten Strategie durch die Kommission, die im Herbst beginnen soll.