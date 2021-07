Warum ein Blackout die Landwirtschaft lahm legt

Ein lang andauernder Stromausfall (Blackout) hat katastrophale Folgen, auch für die Landwirtschaft. Das keine elektronischen Geräte mehr gehen ist klar. Auch die Wasserversorgung wird unterbrochen, Lieferketten werden unterbrochen und es kommt in Supermärkten zu Engpässen, Tankstellen pumpen kein Benzin mehr.

Bei einem Blackout ist es also schwer an Nahrungsmittel zu gelangen. Der Supermarkt ist leer und wird nicht beliefert, ohne Benzin kommt man nicht weit und in den Kühlhäusern beginnt langsam alles zu