Warum erfinden die USA die NATO/Europa gegen China neu?

Der kürzlich abgehaltene G7-Gipfel in Großbritannien und der NATO-Gipfel in Brüssel zeigen effektiv, wie das westliche Bündnis unter der Führung der USA seinen ideologischen Horizont erweitert, um China entgegenzutreten. Zwar ist das Bündnis aus historischen und geopolitischen Gründen nach wie vor russlandfeindlich, aber die Tatsache, dass sich die NATO nun besonders auf China konzentriert, zeigt, wie sich das Bündnis, das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um der Sowjetunion entgegenzutreten, im 21. Jahrhundert neu erfindet. Das Bündnis schafft sich nicht nur eine neue ideologische Basis, sondern die Tatsache, dass Kanada und Europa gegenüber China offenbar auf die Linie der USA einschwenken, zeugt von der Kontinuität der US-amerikanischen Hegemonie innerhalb des Bündnisses und davon, dass es Europa schwerfällt, sich von den USA abzukoppeln. Es bleibt zwar abzuwarten, ob neue Widersprüche in der Allianz auftauchen oder nicht, oder ob die Biden-Administration Europa davon abhalten kann, seine strategische Autonomie auf Dauer zu behaupten, aber es bleibt festzuhalten, dass die neue US-Administration bestrebt ist, das westliche Bündnis wiederzubeleben, um ihre übergreifenden globalen Ziele zu erreichen.

Im Abschlusskommuniqué des NATO-Treffens vom 14. Juni wurde die „chinesische Bedrohung“ angesprochen: „Chinas erklärte Ambitionen und sein selbstbewusstes Verhalten stellen eine systemische Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung und für Bereiche dar, die für die Sicherheit des Bündnisses von Bedeutung sind“, und dass das Bündnis „besorgt“ ist über Chinas „Zwangspolitik“, seine schnell wachsende nukleare Kapazität, seine zunehmende militärische Zusammenarbeit mit Russland und sein „unverantwortliches“ Verhalten auf der internationalen Bühne.

Während das Kommuniqué eine wachsende politische Konvergenz im Westen in Bezug auf Chinas globalen Aufstieg zeigt, ist es auffällig, dass das Abschlusskommuniqué der NATO wenig bis gar nichts zu bieten hat, was eine militärische Bedrohung des Bündnisses, insbesondere Europas, durch China beschreiben könnte. Anders als die Sowjetunion, die direkt an Europa angrenzte, stellt China weder eine direkte noch eine indirekte militärische Bedrohung für irgendeinen europäischen Staat dar, noch hat es jemals militärische Ambitionen geäußert. China hat zwar wirtschaftliche Ambitionen, die es durch die BRI operationalisiert hat, aber es bleibt dabei, dass der ideologische Boden der Allianz gegenüber China keine unmittelbare und glaubwürdige direkte militärische Bedrohung durch China darstellt. In Ermangelung einer glaubwürdigen militärischen Bedrohung durch China wird der Versuch der NATO, sich im 21. Jahrhundert neu zu erfinden und ihre Existenz zu rechtfertigen, zu einer rein politischen Übung, die für die USA möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse bringt.

Ein Faktor, der dazu beiträgt, dass es der NATO nicht gelingt, sich im Hinblick auf eine direkte und glaubwürdige militärische Bedrohung durch China neu zu formieren, ist die Tatsache, dass die meisten europäischen Mitglieder des Bündnisses China selbst nicht als militärische Bedrohung ansehen. Obwohl sie angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Einflusses Chinas ihre Bedenken haben, bedeutet das Fehlen einer direkten militärischen Bedrohung durch China, dass die USA, die zwar glauben, dass Chinas militärischer Aufstieg eine Bedrohung für die amerikanischen Interessen in Asien darstellt, nicht in der Lage sein werden, das Militärbündnis wirklich gegen China zu kanalisieren, weil es im Wesentlichen eine nicht-militärische „Bedrohung“ für das Bündnis darstellt. Gerade weil Europa eine andere (nicht-militärische) Sicht auf China hat, betont das Kommuniqué einen „konstruktiven Dialog“ mit China und begrüßt „Gelegenheiten zum Engagement“.

Wie Berichte in den westlichen Mainstream-Medien darstellten, bestätigten die US-Offiziellen, dass viele in Europa trotz des scheinbaren Enthusiasmus die Ansichten der USA in Bezug auf die Art der Bedrohung, die von China ausgeht, nicht teilen. Zum Beispiel waren Italien und Deutschland beunruhigt über mögliche Formulierungen im Kommuniqué, die China als provokativ empfinden könnte. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte die „Ausgewogenheit“ und sagte, dass „China in vielen Fragen unser Rivale, aber auch in vielen Aspekten unser Partner ist.“ Emmanuel Macron sagte, die G7 wolle trotz Meinungsverschiedenheiten mit Peking bei Klima, Handel, Entwicklung und anderen Themen zusammenarbeiten. „Ich will ganz klar sagen: Die G7 ist kein China-feindlicher Club“, sagte der französische Präsident.

Die Tatsache, dass die USA weiterhin auf eine Neuerfindung der NATO und des gesamten westlichen Bündnisses, der G7, im 21. Jahrhundert drängen, zeigt jedoch, dass die USA dieses Bündnis als äußerst wichtig für die Ausübung ihrer eigenen Hegemonie in der Welt ansehen, d.h. nicht nur gegenüber China und Russland, sondern auch gegenüber Europa. Mit anderen Worten: Der Fortbestand der NATO ist nicht nur deshalb essentiell, weil sie den USA erlaubt, ihren Einfluss weltweit auszuweiten, sondern auch, weil die NATO die Nabelschnur ist, die die USA militärisch mit Europa verbindet und letzteres in Abhängigkeit von ersterem hält. Indem sie für eine anhaltende Relevanz der NATO im gegenwärtigen geopolitischen Kontext sorgen, hoffen die USA, ihre eigene Relevanz für Europa zu erhalten.

Mit anderen Worten: Die NATO gegen China zu kanalisieren, würde es den USA zwar letztlich ermöglichen, eine globale Koalition aufzubauen, die sie seit den Tagen Trumps anstreben, um den wachsenden wirtschaftlichen und militärischen Einfluss Chinas „zurückzudrängen“, aber es wird ihnen auch ermöglichen, Europa unter ihrem Radar zu halten und es daran zu hindern, seine strategische Autonomie zu entwickeln und sich unabhängig von den USA in der globalen Arena als ein Akteur zu behaupten, der mit den USA gemeinsame Interessen haben mag oder auch nicht. Die jüngste Entscheidung der Biden-Administration, das Unternehmen Nord Stream-2 nicht mehr zu sanktionieren, verdeutlicht auch ihre sehr bewussten Bemühungen, Deutschland/Europa wieder in das Bündnis einzubinden, das sie vor allem gegen China aufbauen will. Die Entscheidung zeigt, dass die USA gewillt sind, Europa einen gewissen Spielraum zuzugestehen, auch wenn es um die Entwicklung wirtschaftlicher Beziehungen zu Russland geht, oder um die latente Hoffnung, dass sogar Russland in die Allianz gegen China gelockt werden kann.

Es ist jedoch offensichtlich, dass Europa – insbesondere die beiden europäischen Großmächte Deutschland und Frankreich – sich nicht einig sind, ob sie China als Partner, Konkurrenten, Gegner oder gar als Sicherheitsbedrohung betrachten sollen. Abgesehen davon bleibt der europäisch-chinesische Investitionsdeal trotz des andauernden diplomatischen Revierkampfes zwischen China und Europa und der Verhängung von Sanktionen lebendig. Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, nannte das Abkommen erst kürzlich einen „Schritt in die richtige Richtung“. „Zum ersten Mal machen wir einen Schritt, um Investitionen durch europäische Unternehmen zu erleichtern, und außerdem gibt es auf der Grundlage dieses vorgeschlagenen Abkommens Verpflichtungen der chinesischen Behörden in Bezug auf soziale Rechte“, fügte Michel hinzu.

Während es ziemlich offensichtlich ist, dass Europa den Enthusiasmus der USA gegenüber China nicht teilt, ist es auch offensichtlich, dass der Stimmungsumschwung in Europa die Bemühungen der USA, eine umfassende westliche Antwort gegen China in und außerhalb Europas zu formulieren, abwürgen wird. Was zu diesem Stimmungsumschwung beiträgt, ist die Tatsache, dass die USA trotz ihrer Anti-China-Rhetorik weiterhin ihre tiefen wirtschaftlichen Beziehungen zu China aufrechterhalten, und dass es keine wirkliche Bereitschaft gibt, die Nabelschnur zu China zu „entkoppeln“ oder zu kappen. Wenn die USA diese Nabelschnur beibehalten wollen, warum kann Europa nicht das Gleiche tun, ist die Frage, die sich die Europäer stellen sollten, trotz der Ankunft eines Präsidenten im Weißen Haus, der Trumps Anti-Europa-Vision nicht teilt.