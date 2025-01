Warum Europa die Redefreiheit fürchtet

Von Tyler Durden

Verfasst von Wolfgang Münchau über UnHerd.com,

Wir alle kennen den alten Witz: Wenn ein europäisches Referendum das „falsche“ Ergebnis liefert, stimmt das Land so lange ab, bis es das „richtige“ Ergebnis erzielt.

Die EU dachte, dass dies nach dem Brexit der Fall sein würde. Aber bisher lacht niemand.

Wenn überhaupt, dann ist alles noch schlimmer geworden.

Nehmen wir zum Beispiel Rumänien, das kürzlich seine Präsidentschaftswahlen abgesagt hat, nachdem Călin Georgescu, der Anführer einer nationalistischen rechten Koalition, die erste Runde gewonnen hatte. Thierry Breton, ehemaliger französischer EU-Kommissar, offenbarte kürzlich in einem vernichtenden Fernsehinterview die Denkweise der EU. „Wir haben es in Rumänien getan und werden es natürlich auch in Deutschland tun, wenn nötig“, sagte er.

Mit anderen Worten: Wenn man die Rechtsextremen nicht schlagen kann, verbietet man sie.

Ich bin mit fast allem, was Breton jemals gesagt hat, nicht einverstanden, aber ich bin ihm dankbar, dass er seinen Standpunkt mit so aufschlussreicher Klarheit dargelegt hat. Während seiner Zeit als Industriekommissar in Brüssel, von 2019 bis zum letzten Sommer, als Emmanuel Macron ihn durch eine gefügigere Person ersetzte, war er die treibende Kraft hinter einer Reihe von Gesetzen, die Europa im digitalen Mittelalter halten sollten. Das extremste davon ist das Digital Services Act (DSA), das „sehr große Online-Plattformen“ wie X und Meta dazu zwingt, Fakten zu überprüfen und Fake News herauszufiltern.

Aber dank Breton ist die Wahrheit da draußen. Das eigentliche Ziel Europas besteht nicht darin, den öffentlichen Diskurs zu retten, sondern darin, rechtsextreme Parteien zu ersticken, indem man ihnen den Sauerstoff der Information entzieht. Das DSA ist nicht einmal das letzte Wort im digitalen Anti-Dschihad der EU. Eine der großen Ideen von Ursula von der Leyen im vergangenen Jahr während der Europawahl war der sogenannte „Demokratieschild“ – die Einführung von noch mehr Gesetzen, um eine Einmischung von außen in EU-Angelegenheiten zu verhindern. Dieser Begriff ruft Bilder von Laserstrahlen und Lichtschwertkämpfen hervor. Und in mancher Hinsicht ist er nicht weit von der Wahrheit entfernt: Ein verängstigter Block braucht einen Schild, um sich vor dem eindringenden Feind zu schützen.

Mark Zuckerberg ist definitiv auf Angriff eingestellt. Letzte Woche kündigte er an, dass er die Faktenprüfung auf seinen Plattformen einstellen werde – und widersetzte sich damit effektiv der DSA. Und er setzt darauf, dass Donald Trump ihn vor den rechtlichen Konsequenzen schützen wird. Da der designierte Vizepräsident J.D. Vance bereits damit gedroht hat, die Unterstützung der USA für die NATO einzustellen, falls Europa versuchen sollte, Elon Musks X zu zensieren, gilt dies sicherlich auch für Facebook. Und die EU ist viel zu abhängig von den USA, um eine wirksame Kampagne gegen eine der Social-Media-Plattformen Amerikas zu starten, sobald Trump Präsident ist. Die DSA, die während der Pandemie hastig ausgearbeitet wurde, verkennt nicht nur die Natur der sozialen Medien, sondern auch die politische Macht. Sie offenbart Europas grundlegende Schwäche gegenüber Amerika.

Dies ist jedoch nicht nur ein geopolitischer Kampf, sondern auch ein europäischer. Das versuchte harte Durchgreifen zeigt, dass es etwas gibt, das der Block mehr fürchtet als die Redefreiheit: Populismus. Die Europaabgeordneten hatten schon genug damit zu kämpfen, die brutalen Ausbrüche von Nigel Farage zu ertragen, als er Mitglied des Europäischen Parlaments war. Jetzt haben sie Musk im Nacken, der Kandidaten der AfD unterstützt, einer Partei, die auf den rechtsextremen Bänken des Europäischen Parlaments sitzt und den Austritt Deutschlands aus der EU befürwortet.

Die deutschen Medien hatten einen kollektiven Zusammenbruch, als Musk die AfD in einem Tweet unterstützte, Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der Partei, auf X interviewte und sie dann in einem Artikel für Die Welt befürwortete. Der Leitartikler der deutschen Tageszeitung trat aus Protest zurück. Und in einem Artikel in einer anderen Zeitung wurde Musks Intervention hysterisch als verfassungswidrig bezeichnet. Dass Journalisten für Zensur eintreten, scheint schockierend, bis man die Rolle des Journalismus in der kontinentaleuropäischen Gesellschaft versteht. Sie bewegt sich fest innerhalb eines engen politischen Konsenses der Mitte, der alle Parteien von Mitte-links bis Mitte-rechts umfasst. Natürlich bekommt die AfD in den deutschen Medien nicht viel Sendezeit.

Aber während sie von den traditionellen Medien ausgegrenzt wird, blüht die AfD auf TikTok auf, wo sie eine große Anhängerschaft hat. Was die deutschen Medien und Politiker anderer Parteien also ärgert, ist, dass das Zensurkartell nicht mehr so gut funktioniert wie früher. In den USA und im Vereinigten Königreich haben die einst mächtigen traditionellen Medien ihre Macht bereits verloren. Hillary Clinton brachte ihre Frustration vielleicht am deutlichsten zum Ausdruck, als sie sagte, dass Social-Media-Unternehmen Fakten überprüfen müssen, sonst „verlieren wir die totale Kontrolle“. Aber Europa lebt immer noch in einer Grauzone, in der die traditionellen Medien noch im schwindenden Sonnenuntergang der Macht schwelgen und versuchen, die am anderen Horizont aufsteigenden sozialen Medien zu ignorieren. Wie bei allen modernen politischen Kämpfen in Europa geht es auch hier um den Schutz von Besitzständen.

Der Fall Rumänien zeigt, dass diese Einschränkungen der Meinungsfreiheit die ersten Salven in einem größeren Krieg der Unterdrückung sind. Die Präsidentschaftswahlen dort wurden mit der Begründung abgesagt, dass ein von Russland infiltriertes TikTok die Wähler falsch informiert habe. Ich bin sicher, dass die Russen aktiv waren. Aber es ist schockierend zu glauben, dass eine Wahl abgesagt wurde, weil jemand auf TikTok gelogen hat.

Um es klar zu sagen: Es gab keinen Hinweis auf eine Wahlmanipulation. Georgescu gewann die erste Runde der Wahl fair und ehrlich. Aber wie bei der lächerlichen Fehlinterpretation in Brüssel nach der Brexit-Abstimmung lag der Vermutung, die hinter der Unterstützung der EU für die Annullierung des Ergebnisses stand, zugrunde, dass die Wähler zu dumm seien, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Die Wiederholung soll am 4. Mai stattfinden, gefolgt von einer Stichwahl zwischen den erfolgreichsten Kandidaten zwei Wochen später. Laut Meinungsumfragen ist Georgescu nach wie vor der aussichtsreichste Kandidat, aber das politische Establishment Rumäniens ist nach wie vor entschlossen, Wege zu finden, um ihn aus dem Rennen zu werfen. Der vielversprechendste davon ist die Hoffnung, dass er möglicherweise nicht deklarierte Gelder erhalten hat.

Es gibt ähnliche Muster in anderen Ländern

Marine Le Pen droht der Ausschluss von den Präsidentschaftswahlen 2027, nachdem ihr Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit ihren Assistenten im Europäischen Parlament vorgeworfen wurden. In jüngster Zeit wurde Brüssel durch den Sieg der Freiheitlichen Partei in Österreich erschreckt, die bei den Parlamentswahlen im September 28,8 % der Stimmen erhielt. Sie überschritt eine Schwelle, ab der es für die anderen Parteien politisch unmöglich wurde, Koalitionen zu bilden. Herbert Kickl, der Vorsitzende der FPÖ, wird nun wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler Österreichs. In Deutschland hat sich unterdessen eine Gruppe von 113 Abgeordneten zusammengetan, um die AfD zu verbieten. Ihre Geschichte ist, dass die Rechtsextremen die Demokratie zerstören wollen. Obwohl die Partei in den Umfragen noch nicht so gut abschneidet, dass sie nach den Wahlen im nächsten Monat eine weitere Koalition der Mitte in Berlin vereiteln könnte, könnte Deutschland nur wenige Prozentpunkte von einer Sackgasse im österreichischen Stil entfernt sein.

Der richtige Ansatz, um dem Aufstieg der AfD, der FPÖ und anderer rechter Parteien zu begegnen, besteht sicherlich nicht darin, sie zu zensieren, sondern das zugrunde liegende Problem anzugehen, das sie so stark gemacht hat: anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit, Kaufkraftverlust und eine dysfunktionale Migrationspolitik. Wenn dies nicht gelingt, warum nicht rechtsextreme Parteien als Junior-Koalitionspartner kooptieren, wie es in Schweden und Finnland der Fall war? Wenn Weidel plötzlich in das Amt der Wirtschaftsministerin berufen würde, könnten wir sehen, ob sie ihre Bilanz in der Regierung verteidigen könnte. Aber die Parteien der Mitte in Deutschland und Frankreich tun beides nicht. Sie haben politische Barrieren gegen die extreme Rechte errichtet. Und sie verdoppeln sich mit der gleichen alten Politik.

Dieser Ansatz wird unweigerlich nach hinten losgehen. Eine verbotene Le Pen wäre für das zentristische Establishment weitaus gefährlicher und würde möglicherweise sogar noch extremer werden, wenn sie schließlich an die Macht kommt. Ebenso würde die AfD nach einem Verbot sicherlich radikalisiert werden.

Bis dahin werden die stumpfen Waffen der EU – gesetzliche Verbote, politische Brandmauern und Zensur – mehr Schaden anrichten als Gutes bewirken. In der Hackordnung der demokratischen Rechte hat die Redefreiheit in Europa eine relativ niedrige Priorität. Wie die Kreaturen in George Orwells Animal Farm fällt es mir schwer, den Unterschied zwischen den Rechtsextremisten und denen, die versuchen, sie zu bekämpfen, zu erkennen.