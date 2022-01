Warum Faktenchecker keine Fakten checken müssen – Faktenchecker schützen die technokratische Agenda

Merola.com

„Faktenchecks“ sind nichts anderes als ein parteiischer Zensurmechanismus, und jetzt haben wir den Beweis für diese Tatsache, dank einer Klage des Journalisten John Stossel gegen Facebook

In Gerichtsdokumenten gibt Facebook zu, dass Faktenchecks „Meinungsäußerungen“ und keine Tatsachenbehauptungen sind

Facebook zensierte kürzlich einen Whistleblower-Bericht, der vom British Medical Journal (BMJ), einer der ältesten und angesehensten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, veröffentlicht wurde, und kennzeichnete den Artikel als „Falsch“, „Teilweise falsch“ oder „Fehlender Kontext“. Einige Nutzer berichteten, dass sie den Artikel überhaupt nicht teilen konnten

Der Faktencheck bezeichnete das BMJ fälschlicherweise als „Nachrichten-Blog“, versäumte es, Tatsachenbehauptungen zu nennen, die in dem BMJ-Artikel falsch dargestellt wurden, und veröffentlichte den Faktencheck unter einer URL, die den Ausdruck „Hoax-Alert“ enthielt.

Das BMJ nennt den Faktencheck „ungenau, inkompetent und unverantwortlich“. In einem offenen Brief an Mark Zuckerberg fordert das BMJ Zuckerberg auf, „schnell zu handeln“, um den fehlerhaften Faktencheck zu korrigieren, die Prozesse zu überprüfen, die ihn überhaupt erst ermöglicht haben, und „generell Ihre Investitionen in und Ihren Ansatz zur Faktenüberprüfung insgesamt zu überdenken“.

Wir haben schon lange vermutet, dass Fact-Checking-Organisationen nichts anderes als ein voreingenommener Zensurmechanismus sind, der mehr daran interessiert ist, Meinungen zu manipulieren, als tatsächliche Fakten festzustellen, aber jetzt haben wir den absoluten Beweis, dank einer Klage, die der Journalist John Stossel gegen Facebook eingereicht hat.

Im Jahr 2020 versah ein Facebook-Faktenprüfer namens Science Feedback zwei von Stossel gepostete Videos mit den Vermerken „Falsch“ und „Ohne Kontext“. Die Videos zeigten Stossels Interviews mit Experten, die die vernachlässigbare Rolle des Klimawandels bei den Waldbränden in Kalifornien 2020 diskutierten. Sie leugneten zwar nicht, dass der Klimawandel real ist, behaupteten aber, dass andere Faktoren, wie z. B. eine schlechte Waldbewirtschaftung, wahrscheinlich stärker dazu beitragen.

Warum wurden seine Videos als Fehlinformationen eingestuft? Den Faktenprüfern von Facebook zufolge führte Stossel die Menschen „in die Irre“, als er behauptete, dass „Waldbrände durch schlechte Waldbewirtschaftung verursacht werden, nicht durch den Klimawandel“. Doch laut Stossel hat er diese Behauptung nie aufgestellt.

Stossel zufolge haben die Etiketten seinem Ruf als investigativer Journalist geschadet und zu einem Verlust von Anhängern geführt. Interessanterweise erklärten sich zwei Gutachter zu einem Interview bereit, als Stossel Science Feedback wegen seiner Faktenüberprüfung kontaktierte. In Bezug auf das erste Video, das markiert wurde, gaben sie zu, dass sie es nicht einmal gesehen hatten. Im Falle des zweiten Videos erklärte ein Gutachter, dass ihm „sein Ton nicht gefiel“. Wie die New York Post schreibt:

Das heißt, man kann nichts über den Klimawandel schreiben, wenn man nicht sagt, dass er die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der Menschheit ist und wir Billionen ausgeben müssen, um ihn zu bekämpfen.

„Das Problem ist die Auslassung von Kontextinformationen und nicht, dass bestimmte ‚Fakten‘ falsch sind“, sagte der Faktenprüfer zu Stossel, der sagt:

Was? Es ist in Ordnung, wenn den Leuten mein Ton nicht gefällt. Aber Facebook erklärt meinen Beitrag als ‚teilweise falsch‘, ein Begriff, den es auf seiner Website als ’sachliche Ungenauigkeiten‘ definiert. Mein Video enthält keine sachlichen Ungenauigkeiten … Ich möchte, dass Facebook lernt, dass Zensur – insbesondere schlampige, böswillige Zensur, Zensur ohne ein sinnvolles Beschwerdeverfahren – NICHT der richtige Weg ist. Die Welt braucht mehr Freiheit, Dinge zu diskutieren, nicht weniger.

Facebook behauptet, Faktenchecks seien „geschützte Meinungen

Stossel hat also wegen Verleumdung geklagt, und jetzt wird es interessant, denn um Facebook zu verteidigen, mussten seine Anwälte zumindest vorübergehend die Wahrheit sagen. In ihrer Klageschrift argumentieren sie, dass Faktenchecks durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sind, weil es sich um MEINUNGEN und nicht um Tatsachenbehauptungen handelt! Der Klimawandel-Blogger Anthony Watts kommentiert den Fall folgendermaßen:

Facebook hat soeben vor Gericht die Behauptung des ‚Faktenchecks‘ über den Haufen geworfen. In seiner Antwort auf Stossels Verleumdungsklage antwortet Facebook auf Seite 2, Zeile 8 des Gerichtsdokuments, dass Facebook nicht wegen Verleumdung verklagt werden kann (was bedeutet, eine falsche und schädliche Behauptung aufzustellen), weil seine ‚Faktenchecks‘ reine Meinungsäußerungen sind und keine Tatsachenbehauptungen. Meinungen sind nicht Gegenstand von Verleumdungsklagen, während falsche Tatsachenbehauptungen Gegenstand von Verleumdungsklagen sein können … Facebook gibt also vor Gericht in einer Klage zu, dass seine „Faktenchecks“ in Wirklichkeit gar keine „Faktenchecks“ sind, sondern lediglich „Meinungsäußerungen.

Dies scheint mir ein Desaster für die Öffentlichkeitsarbeit und möglicherweise ein drohendes juristisches Desaster für Facebook, PolitiFact, Climate Feedback und andere linksgerichtete Organisationen zu sein, die einseitige „Faktenüberprüfungen“ durchführen. Solche „Faktenchecks“ erweisen sich nun als ein Programm zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und der offenen wissenschaftlichen Diskussion, indem sie liberalen Medienaktivismus als etwas vermeintlich Faktisches, Edles, Neutrales, vertrauenswürdiges und auf Wissenschaft basierendes tarnen. Es ist nichts von alledem.

Facebook zensiert das British Medical Journal

Stossel ist bei weitem nicht der Einzige, der dieser Tage zensiert wird. Im obigen Video weist er auf andere bemerkenswerte Experten hin, die für ihre Meinungen und gebildeten Standpunkte zensiert wurden, wie der Umweltschützer Michael Shellenberger, der einst vom Time Magazine als „Umweltheld“ gefeiert wurde, der Statistiker und Umweltschützer Bjorn Lomborg, der einst zu „einem der einflussreichsten Menschen des 21. Jahrhunderts“ erklärt wurde, und der Wissenschaftsautor John Tierney.

Wie Facebook jetzt vor Gericht zugegeben hat, sind diese so genannten Faktenchecks nichts anderes als eine Erklärung der bevorzugten Meinung. Sie sind Erklärungen einer genehmigten Erzählung. Sie haben nichts mit der Überprüfung von Fakten zu tun.

Natürlich ist auch mir die Zensur nicht fremd, denn ich wurde fälschlicherweise als einer der „größten Fehlinformationsagenten“ im gesamten Internet bezeichnet, wenn es um den COVID-Jab geht. In diesen Zeiten des Orwellschen Doppelsprechs betrachte ich dies als eine der bedeutendsten Errungenschaften, die ich je erreicht habe.

Denken Sie einen Moment darüber nach. Die gesamten Mainstream-Medien sind sich einig, dass ich der einflussreichste Verbreiter der Wahrheit über COVID im Internet bin. Selbst mein Freund und großer Freiheitskämpfer, Bobby Kennedy, war nur die Nummer 2. Ich könnte mich über diese Auszeichnung nicht mehr freuen. Vielleicht lasse ich sie sogar auf meinem Grabstein eingravieren.

Kürzlich zensierte Facebook sogar das British Medical Journal (BMJ) wegen eines Artikels, der auf mögliche Probleme mit der COVID-Studie von Pfizer hinwies, und das BMJ ist eine der ältesten und angesehensten medizinischen Fachzeitschriften der Welt!

Anfang November 2021 veröffentlichte das BMJ einen Whistleblower-Bericht, in dem behauptet wurde, dass es bei der COVID-Impfstoffstudie von Pfizer ernsthafte Probleme mit der Datenintegrität gab. Der Artikel wurde von Facebook zensiert und entweder als „Falsch“, „Teilweise falsch“ oder „Fehlender Kontext“ gekennzeichnet. Einige Nutzer berichteten, dass der Artikel überhaupt nicht geteilt werden konnte.

Der Facebook-Faktencheck des BMJ-Artikels wurde von Lead Stories, einem Auftragnehmer von Facebook, durchgeführt. Die Überschrift des „Faktenchecks“ lautete: „Faktencheck: Das British Medical Journal hat KEINE disqualifizierenden und ignorierten Berichte über Mängel in Pfizers COVID-19-Impfstoffversuchen aufgedeckt.

Ungenaues, inkompetentes und unverantwortliches“ Fact Checking

Als Reaktion darauf hat das BMJ den Faktencheck als „ungenau, inkompetent und unverantwortlich“ bezeichnet. In einem offenen Brief an Mark Zuckerberg von Facebook fordert das BMJ Zuckerberg auf, „schnell zu handeln“, um den fehlerhaften Faktencheck zu korrigieren, die Prozesse zu überprüfen, die ihn überhaupt erst ermöglicht haben, und „generell Ihre Investitionen in und Ihre Herangehensweise an Faktenchecks zu überdenken“. Wie das BMJ in seinem Brief feststellt, ist der Faktencheck von Lead Stories:

das BMJ fälschlicherweise als „Nachrichtenblog“ bezeichnet hat

keine Tatsachenbehauptungen genannt hat, die in dem BMJ-Artikel falsch dargestellt wurden

den Faktencheck auf der Website von Lead Stories unter einer URL veröffentlicht, die den Ausdruck „Hoax-Alert“ enthält

Lead Stories weigerte sich, auf die Ungenauigkeiten einzugehen, als sie vom BMJ direkt kontaktiert wurden. Das BMJ äußert in seinem Schreiben auch „eine größere Sorge“:

Wir sind uns bewusst, dass das BMJ nicht der einzige Anbieter hochwertiger Informationen ist, der von der Inkompetenz von Metas Faktenüberprüfungssystem betroffen ist. Als weiteres Beispiel möchten wir die Behandlung von Cochrane, dem internationalen Anbieter von qualitativ hochwertigen systematischen Übersichten über medizinische Erkenntnisse, durch Instagram (ebenfalls im Besitz von Meta) anführen. Anstatt einen Teil der beträchtlichen Gewinne von Meta zu investieren, um die Richtigkeit der über soziale Medien verbreiteten medizinischen Informationen zu gewährleisten, haben Sie die Verantwortung offenbar an Leute delegiert, die für diese wichtige Aufgabe nicht geeignet sind.

Die Überprüfung der Fakten ist seit Jahrzehnten ein Grundpfeiler des guten Journalismus. Was in diesem Fall geschehen ist, sollte jeden beunruhigen, der Quellen wie das BMJ schätzt und sich auf sie verlässt.

Faktenchecker sind so voreingenommen wie nur möglich

Wenn es um Faktenüberprüfung geht, ist es höchste Zeit, dass jeder versteht, dass Faktenüberprüfungen nicht von unabhängigen, unvoreingenommenen Parteien durchgeführt werden, die die Fakten überprüfen, um sicherzustellen, dass ein bestimmter Artikel korrekt ist.

Wie Facebook jetzt vor Gericht zugegeben hat, sind diese sogenannten Faktenchecks nichts anderes als eine Erklärung der bevorzugten Meinung. Sie sind Erklärungen einer genehmigten Erzählung. Mit der Überprüfung von Fakten haben sie nichts zu tun. Wie die New York Post berichtet:

Die Post hat diesen Spießrutenlauf schon zu oft erlebt. Im Februar 2020 veröffentlichten wir eine Kolumne von Steven W. Mosher, in der er fragte, ob COVID-19 aus dem Wuhan-Labor ausgetreten sei. Dies wurde von den Faktenprüfern von Facebook als „falsch“ eingestuft. Natürlich stützten sich diese angeblich „unabhängigen“ wissenschaftlichen Prüfer auf eine Gruppe von Experten, die ein ureigenes Interesse daran hatten, diese Theorie zu widerlegen – darunter EcoHealth, das das Labor in Wuhan finanziert hatte.

Als Twitter die Berichte von The Post über Hunter Bidens Laptop als „gehacktes Material“ überprüfte und blockierte, was war die Grundlage? Nichts. Er wurde nicht gehackt; die Mitarbeiter des Unternehmens wollten nur eine Ausrede. Vermutlich hat ihnen unser Ton nicht gefallen. In beiden Fällen wurden unsere ‚Faktenchecks‘ aufgehoben, aber erst, nachdem es keine Rolle mehr spielte.

Die New York Post weist auch darauf hin, dass „die Faktencheck-Industrie von liberalen Mogulen wie George Soros, staatlich finanzierten gemeinnützigen Organisationen und den Tech-Giganten selbst finanziert wird“. Science Feedback zum Beispiel erhielt eine Anschubfinanzierung von Google.

Die Ikone des Journalismus, das Poynter Institute, das das International Fact-Checking Network (IFCN) betreibt, hat Science Feedback ebenfalls finanziert, um eine Datenbank mit Faktenchecks und Websites, die am meisten Fehlinformationen verbreiten, aufzubauen.

Die Einnahmen von IFCN stammen von der Bill & Melinda Gates Foundation, Google, Facebook und Regierungsstellen wie dem US-Außenministerium. Zu allem Überfluss wird das Crowdfunding von Science Feedback über die University of California, Merced, abgewickelt, sodass sie Steuern in den Vereinigten Staaten vermeiden können.

Faktenchecker schützen die technokratische Agenda

Einer der wichtigsten Geldgeber der Fake-Fact-Checking-Industrie, den The Post nicht erwähnt hat, ist die Pharmaindustrie. NewsGuard und andere Fact-Checking-Organisationen sind voll von Interessenkonflikten mit Big Pharma, und ihre Voreingenommenheit zugunsten der Pharmaindustrie ist unbestreitbar.

Fact-Checking-Organisationen werden auch eindeutig von technokratischen Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum beeinflusst, das den Ruf nach einem Great Reset anführt. NewsGuard beispielsweise ist Partner von Publicis, einem der weltweit größten PR-Unternehmen, das eine große Liste von Big-Pharma-Kunden hat, und Publicis wiederum ist Partner des Weltwirtschaftsforums.

Auch NewsGuard erhielt einen großen Teil seines Startkapitals von Publicis. Es besteht kein Zweifel, dass Big Pharma und The Great Reset eng miteinander verflochten sind und gemeinsam auf das gleiche Ziel hinarbeiten, das nichts Geringeres als die Weltherrschaft und die Versklavung der Weltbevölkerung durch einen biomedizinischen Polizeistaat ist.

PR, die sich als freie Presse ausgibt, hat eine Pandemie von Fake News ausgelöst

Publicis scheint tatsächlich die weltweiten Bemühungen zu koordinieren, Informationen zu unterdrücken, die dem technokratischen Narrativ über COVID-19, seine Entstehung, Vorbeugung und Behandlung zuwiderlaufen – Unterdrückung und Zensur, die sich wiederholt speziell gegen diese Website gerichtet haben.

Sie ist Teil eines riesigen Netzwerks, zu dem internationale Pharmakonzerne, Faktenchecker und Glaubwürdigkeitsprüfer wie NewsGuard, Google und andere Suchmaschinen, Microsoft, Antiviren-Softwarefirmen wie Trend Micro, öffentliche Bibliotheken, Schulen, das Bankwesen, das US-Außen- und Verteidigungsministerium, die Weltgesundheitsorganisation und das Weltwirtschaftsforum gehören.

Wohlgemerkt, dies ist keine umfassende Liste von Links. Es handelt sich lediglich um eine Auswahl von Einrichtungen, um Ihnen eine Vorstellung von der Breite der Verbindungen zu geben, die zusammengenommen erklären, wie bestimmte Ansichten – wie Informationen über COVID-19 und Impfstoffe – so effektiv unterdrückt und aus dem öffentlichen Diskurs gelöscht werden können.

Um die Macht zu verstehen, die PR-Unternehmen wie Publicis ausüben, muss man sich auch klarmachen, dass PR im Großen und Ganzen die freie Presse ersetzt hat. Das hat verheerende Auswirkungen, und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass es die als Nachrichten getarnte PR ist, die das ganze Phänomen der „Fake News“ hervorgebracht hat.

In echter Orwellscher Doppelzüngigkeit behaupten dieselben PR-Fälscher, alle anderen würden mit Fake News hausieren gehen. Sie wollen, dass wir glauben, dass ihre PR die Wahrheit ist, obwohl sie in der Regel keine Daten enthält und im Widerspruch zu überprüfbaren Fakten steht.

Chinas versteckter Einfluss

Neben den Faktenprüfern, die im Auftrag von Big Pharma und der technokratischen Elite arbeiten, wird die Öffentlichkeit auch durch chinesische Propaganda getäuscht und manipuliert. In einem Artikel der New York Times vom 20. Dezember 2021 beschreiben Muyi Xiao, Paul Mozur und Gray Beltran, wie China Facebook und Twitter manipuliert, um seine eigenen autoritären Bestrebungen zu fördern.

Laut Xiao, Mozur und Beltran hat Chinas Regierung „eine globale Online-Kampagne entfesselt“, um ihr Image zu verbessern und Anschuldigungen über Menschenrechtsverletzungen zu unterdrücken. Zu diesem Zweck beauftragt sie Unternehmen damit, soziale Medien mit gefälschten Konten zu überschwemmen, die dann genutzt werden, um Chinas Agenda weltweit voranzutreiben.

Dazu gehören die Erstellung von Inhalten auf Abruf, die Identifizierung und Verfolgung von Kritikern, die außerhalb Chinas leben, der Betrieb von Bot-Netzwerken zur Überflutung sozialer Medien mit maßgeschneiderten Propagandabotschaften zur Steuerung von Diskussionen und vieles mehr – Strategien, die als „Management der öffentlichen Meinung“ bezeichnet werden.

Beunruhigend ist, dass die chinesische Regierung, die schon lange Jagd auf Andersdenkende im Land macht und sie zum Widerruf zwingt, nun auch weltweit Jagd auf chinesische Andersdenkende macht.

Jeder Nutzer, der Verbindungen zum Festland hat, kann in eine Situation geraten, in der seine Familienmitglieder in China inhaftiert oder bedroht werden, bis er oder sie den beleidigenden Beitrag oder das Konto löscht. Auch Menschen chinesischer Abstammung, die in anderen Ländern leben, können von der Polizei festgenommen werden, wenn sie aufgrund ihrer online geäußerten Meinung auf das chinesische Festland zurückkehren.

China strebt nach immer ausgefeilterer Propaganda

Den Dokumenten zufolge, die das Trio erhalten hat, arbeitet die chinesische Polizei auch an ausgefeilteren Propagandamanövern. Anstatt sich auf Bot-Farmen und gefälschte Troll-Profile zu verlassen, um den Anschein einer öffentlichen Meinung zu erwecken, versucht sie, populäre Konten mit einer organischen Fangemeinde aufzubauen, damit diese Konten später von der Regierung übernommen werden können, um die zu diesem Zeitpunkt gewünschte Propaganda zu verbreiten.

Diese werden als „Profile for hire“ bezeichnet. Wie in dem Artikel erklärt wird, „verleiht das tiefere Engagement den gefälschten Personas Glaubwürdigkeit in einer Zeit, in der Social-Media-Unternehmen zunehmend Konten löschen, die nicht authentisch oder koordiniert erscheinen.“

Facebook selbst ist ein Werkzeug für das Meinungsmanagement

Natürlich eignen sich Facebook und Twitter für diese Art der Manipulation, weil sie im Wesentlichen Werkzeuge für das öffentliche Meinungsmanagement sind. Selbst wenn sie nicht so angefangen haben (und das ist sehr unwahrscheinlich), so haben sie sich doch zu einem solchen Instrument entwickelt. Es lässt sich nicht leugnen, dass beide Plattformen dazu beigetragen haben, Informationen über COVID-19 im Namen der Pharmaindustrie und der globalen Technokratie zu zensieren.

Wie The National Pulse berichtet, enthüllt die E-Mail-Korrespondenz zwischen Dr. Anthony Fauci und Facebook-CEO Mark Zuckerberg, dass Zuckerberg sogar zugestimmt hat, Fauci Berichte über die Stimmungen der Facebook-Nutzer zu schicken, um „Entscheidungen“ über COVID-19-Sperren zu erleichtern. In einer E-Mail von Zuckerberg vom 8. April 2020 heißt es auszugsweise:

… Wenn wir eine längere Periode von Verschärfungen und Lockerungen der Beschränkungen für Unterkünfte im ganzen Land vor uns haben, dann würden wir das gerne tun, wenn es aggregierte, anonymisierte Datenberichte gibt, die Facebook erstellen kann, um diese Entscheidungen zu erleichtern. Wir haben eine Umfrage zu Symptomen gestartet, die hoffentlich einen führenden Indikator für die einzelnen Bezirke liefern wird, um Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu treffen. Wenn es andere aggregierte Datenquellen gibt, die Ihrer Meinung nach hilfreich wären, lassen Sie es mich wissen …

Wie The National Pulse feststellte, ist dies ein „krasses Beispiel“ dafür, wie Big-Tech-Konzerne und Regierungsbehörden zusammenarbeiten und Nutzerdaten verwenden, um unsere Freiheiten einzuschränken.

Regierung arbeitet mit Big Tech zusammen, um die Verfassung zu umgehen

Abgesehen davon gab es auch eindeutige Beispiele dafür, dass Politiker mit Big Tech zusammenarbeiten, um im Namen der Regierung zu zensieren, was eine klare Verletzung der US-Verfassung darstellt. Aus diesem Grund habe ich US-Senatorin Elizabeth Warren verklagt.

Anfang September 2021 schickte Warren einen Brief an Andy Jassy, den Vorstandsvorsitzenden von Amazon.com, und forderte eine „sofortige Überprüfung“ von Amazons Algorithmen, um Bücher auszusortieren, die mit „COVID-Fehlinformationen“ hausieren gehen.

Warren wählte speziell mein Buch „The Truth About COVID-19“, das ich zusammen mit Ronnie Cummins, dem Gründer und Direktor der Organic Consumers Association (OCA), geschrieben habe, als ein Paradebeispiel für „hochrangige und positiv gekennzeichnete Bücher, die auf Unwahrheiten über COVID-19-Impfstoffe und -Heilmittel beruhen“, die sie verbieten lassen wollte.

Als Regierungsvertreterin ist es für sie illegal, gegen die US-Verfassung zu verstoßen, und private Unternehmen unter Druck zu setzen, dies für sie zu tun, ist keine legale Lösung. Da sie das Gesetz vorsätzlich ignoriert hat, haben Cummins und ich zusammen mit unserem Verleger Chelsea Green Publishing und Robert F. Kennedy Jr., der unser Vorwort geschrieben hat, Warren sowohl in ihrer amtlichen als auch in ihrer persönlichen Eigenschaft verklagt, weil sie unsere Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz verletzt hat.

Die Bundesklage, in der Warren als einzige Beklagte aufgeführt ist, wurde am 8. November 2021 im Bundesstaat Washington eingereicht.

„Faktenchecks“ sind Versuche der Gehirnwäsche

Gibt es eine Organisation, die Fakten überprüft, auf die man sich verlassen kann? Die einfache und direkte Antwort lautet nein. Sie alle haben nur einen einzigen Zweck: Sie wollen jeden, dessen Meinung von der offiziell sanktionierten Darstellung eines bestimmten Themas abweicht, metaphorisch „niederschreien“ und die Wahrheit unterdrücken, die der Umsetzung ihrer Agenda im Wege steht.

Es ist, als würden zwei Menschen versuchen, sich über etwas zu unterhalten, während eine dritte Person sich immer wieder einmischt und aus vollem Halse schreit: „DENKE DIES! STIMMT DIES!“

Wer braucht das? Sie sind nutzlos. Wenn du sie liest und ihnen Glauben schenkst, füllst du nur deinen Kopf mit Propaganda und erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass du in den allgegenwärtigen Massenwahn gerätst, den wir überall um uns herum sehen. Es ist ein einziger großer Versuch der Gehirnwäsche. Mit etwas Glück wird das gerichtliche Eingeständnis von Facebook, dass Faktenchecks reine Meinungsäußerungen sind, den Untergang der Faktenblocker einleiten.

