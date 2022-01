Berichte über COVID-Impfstoff-Schäden überschreiten die 1-Million-Marke, FDA gibt Pfizer-Booster für Kinder ab 12 Jahren frei

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.000.229 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 21.002 Todesfälle und 162.506 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 24. Dezember 2021 eingereicht wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) veröffentlichten am 31. Dezember 2021 neue Daten, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 24. Dezember 2021 insgesamt 1.000.229 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 21.002 Berichte über Todesfälle und 162.506 Berichte über schwere Verletzungen. Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 24. Dezember 2021 insgesamt 709.084 unerwünschte Ereignisse, darunter 9.623 Todesfälle und 62.069 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Meldungen sind Meldungen, die US-Hersteller von ihren ausländischen Tochtergesellschaften erhalten haben. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den 9.623 Todesfällen in den USA, die bis zum 24. Dezember gemeldet wurden, traten 20 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 25 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 61 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 23. Dezember 499,7 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind 291 Millionen Dosen von Pfizer, 190 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 24. Dezember 2021 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

5.706 unerwünschte Ereignisse, darunter 114 als schwerwiegend eingestufte und 2 gemeldete Todesfälle.

11 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

14 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 24. Dezember 2021 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

25.802 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.506 als schwerwiegend eingestufte und 34 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein zuvor gesundes 15-jähriges Mädchen aus Wisconsin (VAERS I.D. 1963633), das eine zerebrale und intraventrikuläre Blutung infolge eines gerissenen Aneurysmas erlitt. Sie wurde auch positiv auf SARS-CoV-2 getestet, obwohl sie vollständig geimpft worden war.

61 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

579 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 568 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

146 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Dezember 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,3 Jahren.

Bis zum 24. Dezember meldeten 4.692 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.487 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.358 gemeldeten Fällen von Bell-Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

815 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 29 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.241 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

12.070 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.341 Berichte Pfizer, 4.302 Berichte Moderna und 2.275 Berichte J&J zugeschrieben.

3.405 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 2.379 Fälle auf Pfizer, 1.197 Fälle auf Moderna und 152 Fälle auf den COVID-Impfstoff von J&J zurückgeführt wurden.

FDA genehmigt Pfizer-Impfstoffe für 12- bis 15-Jährige und übergeht Experten

Die FDA hat heute die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für den Impfstoff COVID von Pfizer geändert und die Berechtigung für Auffrischungsimpfungen auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren erweitert.

Die Behörde hat ihr Expertengremium von Impfstoffberatern nicht konsultiert, das im September mit überwältigender Mehrheit Auffrischungsimpfungen für gesunde Menschen ab 16 Jahren abgelehnt hatte.

Die FDA verkürzte außerdem die Frist für die Auffrischungsimpfung für Jugendliche und Erwachsene von sechs auf fünf Monate nach der zweiten Dosis und genehmigte eine dritte Impfung für immungeschwächte Kinder zwischen 5 und 11 Jahren.

Dr. Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research bei der FDA, sagte in einer Erklärung, die Behörde habe ihre Entscheidung getroffen, weil eine dritte Dosis einen besseren Schutz gegen die Delta- und Omicron-Varianten bieten könne.

Die FDA sagte, sie habe reale Daten aus Israel von mehr als 6.300 Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren geprüft, die mindestens fünf Monate nach ihrer zweiten Pfizer-Dosis eine Auffrischungsimpfung erhielten, und keine ernsthaften Sicherheitsbedenken festgestellt.

Ebenso zeigten zusätzliche Daten keine Probleme, wenn Personen, die für eine Pfizer-Auffrischungsimpfung in Frage kommen, eine zusätzliche Dosis nach fünf statt nach sechs Monaten erhalten, berichtete die Associated Press.

Die FDA sagte, sie werde die Informationen weiter prüfen und mit der Öffentlichkeit kommunizieren, wenn Daten auftauchen, die darauf hindeuten, dass Auffrischungsdosen für die jüngere pädiatrische Bevölkerung erforderlich sind.

Kinderarzt äußert sich zur FDA-Entscheidung: Kinder sind keine „Mini-Erwachsenen

Dr. Michelle Perro, Kinderärztin und Mitverfasserin des Buches „What’s Making Our Children Sick“ (Was unsere Kinder krank macht), war mit der Entscheidung der FDA nicht einverstanden und wies darauf hin, dass „Kinder keine Mini-Erwachsenen sind“. In einer E-Mail an The Defender sagte Perro, dass das schnelle Wachstum von Kindern, der schnelle Zellumsatz und die weniger effizienten Entgiftungswege Faktoren sind, die bei der Einführung neuer Therapeutika berücksichtigt werden müssen.

Perro sagte:

„Diese neueste immunmodulierende Therapie, die mRNA-Impfung, hat bereits nachweislich zu negativen gesundheitlichen Folgen für mehrere Systeme bei Kindern geführt, die aus der eigenen Datenbank der CDC stammen.“

Perro nannte fünf Gründe, warum sie glaubt, dass diese „experimentelle Therapie“ sofort zurückgezogen werden muss:

Gentechnisch veränderte Injektionspräparate sind nicht ausreichend an Kindern untersucht worden, wie aus den Daten von Pfizer hervorgeht, wo sie die Daten von Kindern und Erwachsenen miteinander verknüpften.

Bei der Injektion wird die Nanotechnologie eingesetzt, die jetzt Teil der neuen Technologie in der Impfstoffforschung ist. Diese Nanopartikel sind so klein, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, was sich negativ auf unsere bereits anfällige Kinderpopulation auswirken kann.

Die mRNA selbst ist instabil und wird daher in einer Lipid-Biosphäre aus einer Polyethylenglykolhülle eingekapselt, die an sich schon toxisch ist.

Die Zahl der Kinder, die unter den bereits dokumentierten irreparablen Nebenwirkungen der Impfungen leiden, wie z. B. Herzmuskelentzündungen, ist nicht nur inakzeptabel, sondern unmoralisch.

Die Gesundheitsdienstleister für Kinder sind weder geschult noch proaktiv in der Lage, die Auswirkungen dieser experimentellen Therapie zu diagnostizieren und zu behandeln.

Perro stellte die Motive der FDA in Frage, da die Morbidität und Mortalität von COVID-Infektionen bei Kindern nahezu gleich Null ist.

Sie sagte auch, die FDA weiche von ihrer eigenen historischen Haltung ab.

„Als in der Vergangenheit echte Impfstoffe eingeführt wurden (Rotavirus-Impfstoff), wurden sie nach nur wenigen Fällen von Missgeschicken sofort zurückgezogen“, sagte Perro gegenüber The Defender. „Die FDA muss sich an ihre eigene historische Position halten, wenn es um die ihr zugewiesene Aufgabe des Schutzes und der Aufsicht über das größte Gut unseres Landes geht: unsere Kinder.“

Fauci sagt, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte von Kindern mit COVID zu hoch angesetzt ist

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sagte in einem Interview auf MSNBC, dass die Statistiken für Krankenhausaufenthalte von Kindern mit COVID zu hoch angesetzt sind, und machte einen klaren Unterschied zwischen Kindern, die mit COVID ins Krankenhaus kommen, und Kindern, die „wegen COVID“ ins Krankenhaus kommen.

In einem Gespräch mit Ayman Mohyeldin von MSNBC, der Rachel Maddow am 29. Dezember vertrat, über den Anstieg der Krankenhauseinweisungen bei Kindern im Zusammenhang mit der Omicron-Variante, sagte Fauci, dass der Anstieg auf zwei Faktoren zurückzuführen ist – mehr Kinder werden infiziert und die Art und Weise, wie COVID-Fälle gezählt werden.

„Und damit meinen wir, dass ein Kind, das ins Krankenhaus kommt, automatisch auf COVID getestet wird. Und sie werden als COVID-Krankenhauspatienten gezählt“, sagte Fauci. „Dabei kann es sein, dass sie wegen eines gebrochenen Beins oder einer Blinddarmentzündung oder etwas Ähnlichem eingeliefert werden. So wird die Zahl der Kinder, die, Zitat, ‚mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert werden‘, zu hoch gezählt und nicht wegen COVID.“

Verteidigungsminister Lloyd Austin wurde nach drei Dosen positiv auf COVID getestet

Verteidigungsminister Lloyd Austin wurde positiv auf COVID getestet und wird „in Übereinstimmung mit den neuen CDC-Richtlinien“ für die nächsten fünf Tage zu Hause bleiben.

In einer am Sonntagabend per E-Mail versandten Erklärung sagte Austin, er sei vollständig geimpft und habe im Oktober eine Auffrischungsimpfung erhalten, die die Infektion seiner Meinung nach „viel milder“ gemacht habe.

Austin sagte, dass die Impfungen funktionieren und eine medizinische Voraussetzung für die Mitarbeiter des Militärs bleiben werden. Eine Klage, die das COVID-Impfmandat des Militärs anfechtet, arbeitet sich ihren Weg durch die Gerichte, und die Kläger reichten am 10. Dezember eine geänderte Klage ein, um eine neue Verfügung gegen die Vorschrift zu erwirken, bis das Gericht über den Fall entscheidet.

Menschen erhalten nicht zugelassene vierte und fünfte Dosis des COVID-Impfstoffs

Einige Menschen mit geschwächtem Immunsystem umgehen die staatlichen Richtlinien, um nicht zugelassene vierte oder fünfte COVID-Impfungen zu erhalten, obwohl ihre Sicherheit und Wirksamkeit ungewiss ist, berichtet die New York Times.

Die CDC hat im Oktober 2021 ihre Richtlinien aktualisiert und erlaubt immungeschwächten Menschen eine vierte Dosis sechs Monate nach der dritten, aber die vierte Dosis kann frühestens Ende Februar verabreicht werden.

Um COVID-Impfstoffe verabreichen zu dürfen, müssen medizinische Dienstleister eine rechtliche Vereinbarung mit der CDC unterzeichnen, die besagt, dass sie aus dem Impfprogramm ausgeschlossen werden können oder bei Verstößen gegen die Regeln der Behörde strafrechtlich verfolgt werden.

Nach Ansicht von Rechtsexperten hat die Regierung die Einhaltung der Vorschriften jedoch nicht durchgesetzt und es scheint unwahrscheinlich, dass die meisten Anbieter bestraft werden.

Israel hat bereits mit der Verabreichung der vierten Dosis begonnen und ist damit das erste Land der Welt, das zusätzliche Impfungen einführt.

Premierminister Naftali Bennett kündigte am Sonntag an, dass das Land Personen mit geschwächtem Immunsystem, Menschen ab 60 Jahren und medizinischem Personal, deren letzte Impfung mindestens vier Monate zurückliegt, eine vierte Dosis verabreichen wird.

Novavax reicht bei der FDA Daten für eine Notfallzulassung ein

Novavax hat letzte Woche die endgültigen Daten für seinen COVID-Impfstoff bei der FDA eingereicht und damit die letzte Voraussetzung für die Beantragung der EUA für NVX-CoV2373, den rekombinanten COVID-Impfstoff auf Nanopartikelbasis mit dem Adjuvans Matrix-M, erfüllt.

Wenn alles gut geht, rechnet das in Maryland ansässige Biotech-Unternehmen damit, in einem Monat einen Antrag auf EUA in den USA gemäß den FDA-Richtlinien zu stellen.

„Novavax ist bestrebt, seinen proteinbasierten Impfstoff in den Vereinigten Staaten anzubieten, wo sich die COVID-19-Pandemie mit dem Auftreten neuer Varianten weiterentwickelt“, sagte Stanley Erck, Präsident und CEO von Novavax, in einer Erklärung.

Novavax arbeitet mit dem Serum Institute of India zusammen, einem der größten Impfstoffhersteller der Welt, und verwendet das COVID-Spike-Protein, das aus dem allerersten Stamm des Virus gewonnen wurde. Das Unternehmen rühmt sich einer Impfstoffwirksamkeit von etwa 90 %.