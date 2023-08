Warum gibt es eine solche Hektik, um die Immobilien aufzukaufen, die soeben bei den Bränden auf Hawaii niedergebrannt sind?

Können Sie sich vorstellen, eine Familie, deren Haus gerade abgebrannt ist, anzurufen und ihr anzubieten, ihr Land unter dem Marktwert zu kaufen? Auf Hawaii scheint genau das im großen Stil zu passieren. Trauernde Grundstückseigentümer werden mit Anrufen von sehr gierigen Leuten bombardiert, und ich denke, das sagt viel über den gegenwärtigen Zustand unserer Gesellschaft aus. Wir beten buchstäblich materiellen Besitz und finanziellen Gewinn an, und die Gier, die wir gerade erleben, ist atemberaubend.

Lahaina wurde von den Bränden härter getroffen als alle anderen Orte, und es hat sich gezeigt, dass die Hausbesitzer in dieser Gegend schon lange unter Verkaufsdruck standen.

Jetzt, nach der Katastrophe, sind diejenigen, die sich diese erstklassigen Immobilien sichern wollen, in einen Kaufrausch verfallen. Eine Anwohnerin hat mit einem Video weltweit Schlagzeilen gemacht…

Die Hawaiianerin filmte sich selbst in dem Video und sagte: „Ich bin so frustriert über die Investoren und Makler, die Familien anrufen, die ihre Häuser verloren haben, und ihnen anbieten, ihr Land zu kaufen. Wie können Sie es wagen, unserer Gemeinde so etwas anzutun? Wenn Sie ein Opfer sind und angerufen werden, nennen Sie uns bitte den Namen der Firma, damit wir sie zur Rede stellen können“, fügte sie hinzu.

In dem Clip behauptet sie, „persönlich“ mehrere Familien zu kennen, denen „Geld von Investoren und Maklern angeboten wurde“.

Anfang 2020 war ein durchschnittliches Haus in Lahaina etwa 600.000 Dollar wert.

Heute ist das durchschnittliche Haus in Lahaina etwa eine Million Dollar wert.

Jetzt gibt es einen Wettlauf um die Gunst derer, deren Häuser gerade abgebrannt sind, und es ist so schlimm geworden, dass sogar Hawaiis Gouverneur Josh Green sich dagegen ausspricht…

Die Behörden von Hawaii warnen die Einwohner, dass skrupellose Investoren versuchen, die Brandkatastrophe auf Maui auszunutzen, um sich Immobilien anzueignen. Gouverneur Josh Green berichtete, dass Einwohner von Personen angesprochen werden, die sich als Immobilienmakler ausgeben, um brandgeschädigte Häuser oder Grundstücke zu verkaufen.

Er sagte, dass diese Leute „böse Absichten“ haben könnten und sprach eine Warnung an die Betrüger aus. „Sie wären schlecht informiert, wenn Sie versuchen würden, das Land unserer Leute zu stehlen, um dann hier zu bauen“, sagte Green am Montag in einer Pressemitteilung.

Viele Menschen applaudierten Green für seine Haltung.

Aber hat er noch ein anderes Motiv?

Green ist auf einem Video zu sehen, auf dem er sagt, er denke bereits darüber nach, wie der Staat das Land erwerben könnte…

Hawaiis Gouverneur Josh Green hat Pläne enthüllt, wonach der Staat Land in der Küstenstadt Lahaina erwerben könnte, die von der tödlichsten Feuersbrunst in der modernen US-Geschichte verwüstet wurde. Ich denke bereits über Möglichkeiten nach, wie der Staat dieses Land erwerben kann, um es in Wohnraum für Arbeiter umzuwandeln, es Familien wieder zur Verfügung zu stellen oder es dauerhaft als Gedenkstätte für die Menschen zu erhalten, die dort ihr Leben verloren haben“, sagte Green inmitten der Trümmer.

Wow!

Da ist es ja.

Offenbar hat Green seine eigenen Pläne für dieses Gelände.

Wir müssen einfach abwarten, wie diese Pläne aussehen.

In der Zwischenzeit wird berichtet, dass der Polizeichef von Maui zufällig derselbe Mann ist, der bei der schrecklichen Massenschießerei in Las Vegas 2017 „Einsatzleiter“ war…

Der Polizeichef von Maui, John Pelletier, ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, auf Massentragödien zu reagieren. Fast sechs Jahre vor den verheerenden Waldbränden, die Teile der Insel verwüsteten und mindestens 99 Menschen das Leben kosteten, war er bei der tödlichsten Massenschießerei in der modernen Geschichte der USA vor Ort. Pelletier wurde 2021 zum Polizeichef von Maui ernannt, nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte in Las Vegas gearbeitet hatte. Am 1. Oktober 2017 war Pelletier Einsatzleiter auf dem Strip, als ein bewaffneter Mann ein Country-Musikfestival mit einem Kugelhagel überzog, 58 Menschen tötete und Hunderte verletzte.

Das ist schon ein ziemlicher Zufall.

Und es wird auch berichtet, dass Pelletier „2019 ein Zertifikat der FBI Academy of Criminal Justice erhalten hat“.

Er hat also Verbindungen zum FBI.

Gerade wenn man denkt, dass diese Geschichte nicht noch seltsamer werden kann, wird sie es doch.

Nachdem Joe Biden enorm kritisiert wurde, weil er während der Tragödie auf Hawaii am Strand faulenzte, heißt es nun, er „erwäge“ eine Reise, um sich die Verwüstung anzusehen.

Angesichts der immer deutlicher werdenden Verwüstung durch die Waldbrände auf Maui hat das Weiße Haus am Dienstag erstmals öffentlich angedeutet, dass Präsident Biden Hawaii besuchen wird. Die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Olivia Dalton, bestätigte, dass die Administration eine persönliche Reise in Erwägung ziehe, nachdem Biden für sein knappes „Kein Kommentar“ zu Hawaii kritisiert worden war, während das Ausmaß der Tragödie immer deutlicher wurde.

Der Präsident befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Strandhaus in Delaware.

Komm schon, Mann.

Ich weiß, dass Biden solche Reisen nicht mag, aber das amerikanische Volk erwartet das.

Das gehört zum Job.

Die Biden-Administration hat auch viele Menschen verärgert, als bekannt wurde, dass die von den Bränden betroffenen Haushalte nur eine einmalige Soforthilfe von 700 Dollar erhalten würden…

US-Präsident Joe Biden ist für seine Reaktion auf die verheerenden Waldbrände auf der hawaiianischen Insel Maui erneut in die Kritik geraten, nachdem er den Opfern eine Soforthilfe von 700 Dollar pro Haushalt angeboten hatte. Politische Gegner und Kommentatoren bezeichneten die Summe als „beleidigend“ und verglichen sie mit der Hilfe von mehr als 113 Milliarden Dollar, die die USA der Ukraine zur Verteidigung gegen die andauernde russische Invasion zukommen ließen.

Ist das ernst gemeint?

Nach allem, was wir für die Ukraine getan haben, ist das das Beste, was wir für Menschen tun können, die alles verloren haben?

Natürlich gibt es immer mehr als genug Geld für die Ukraine. Tatsächlich sind wir dabei, zum 44. Mal seit Beginn des Krieges ein gigantisches militärisches Hilfspaket zu schicken…

Zum 44. Mal hat die herrschende Klasse der Vereinigten Staaten beschlossen, den Krieg zu verlängern und der Ukraine militärische Ausrüstung zu schicken. Das Pentagon hat ein Waffenpaket im Wert von 200 Millionen Dollar für Kiew angekündigt. Diese jüngste Lieferung wird Artilleriegeschosse, Dutzende taktische Fahrzeuge und Minenräumgeräte umfassen.

Wir befinden uns an einem so kritischen Wendepunkt und brauchen dringend eine starke Führung im Weißen Haus.

Doch stattdessen haben wir Joe Biden und seine Lakaien.

Biden ist im wahrsten Sinne des Wortes der schlechteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, und das will viel heißen, denn wir hatten in der jüngeren Vergangenheit schon einige echte Schreckgespenster.

Jetzt, wo der öffentliche Druck so groß ist, glaube ich, dass Biden gezwungen sein wird, Lahaina zu besuchen.

Leider wird Biden noch viele solcher Reisen unternehmen müssen, denn es stehen noch viele große Katastrophen bevor.