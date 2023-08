Wie wird der Krieg in der Ukraine enden?

Ich werde versuchen, es einfach zu beschreiben. Es ist eine komplexe Frage, aber wir müssen darüber nachdenken, wenn die Welt einen nuklearen Holocaust vermeiden will. Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten:

Bedingungslose Kapitulation

Verhandlungslösung

Fortsetzung des Konflikts und Erschöpfung, d.h. Pattsituation.

Aus russischer Sicht ist die Militäroperation in der Ukraine kein Krieg. Krieg bedeutet, den Feind zu vernichten – physisch, materiell und politisch. Entgegen den Behauptungen der westlichen Propaganda hat sich Russland davor gescheut, Massenopfer unter der Zivilbevölkerung zu verursachen. Russland hat nicht versucht, westliche ISR-Plattformen, die Infrastruktur der ukrainischen Regierung oder ukrainische Politiker zu zerstören. Kurz gesagt, Russland hat nur einige seiner militärischen Karten ausgespielt. Wer in den Krieg zieht, spielt mit allen Karten.

Die Ukraine und ihre NATO-Verbündeten sind diametral entgegengesetzter Meinung: Es handelt sich um einen russischen Angriffskrieg. Im Gegensatz zu Russland hat die Ukraine nicht nur ihre wehrfähige Bevölkerung mobilisiert, sondern auch Jugendliche unter 18 Jahren und Männer zwischen 45 und 65 Jahren in Uniformen gepresst und als Kanonenfutter an die Front geschickt. Die Fähigkeit der Ukraine, den Krieg aufrechtzuerhalten, hängt vollständig von den Geld- und Waffenlieferungen der USA und anderer NATO-Staaten ab. Ohne ausländische Unterstützung kann die Ukraine keinen modernen Industriekrieg führen.

Schauen wir uns also einige wichtige Fakten an:

Die Ukraine erleidet verheerende militärische Verluste und verfügt über keine ausgebildeten Reservekräfte, die sie auf das Schlachtfeld schicken könnte.

Die Ukraine hat keine funktionierende Kampfflugzeugflotte.

Die Ukraine verfügt nicht über einen Vorrat an Panzern, Fahrzeugen, Artilleriegeschützen und Artilleriegranaten.

Die Ukraine verfügt über keine gesicherten Ausbildungseinrichtungen oder -basen auf eigenem Territorium und ist bei der Ausbildung auf andere NATO-Staaten angewiesen. (Dies bedeutet, dass die Ausbildung begrenzt und nicht standardisiert ist).

Die ukrainische Gegenoffensive zur Durchbrechung der russischen Surowikin-Verteidigungslinien ist gescheitert und die Ukraine verfügt nicht über die Kampfkraft, um die Angriffe zu eskalieren.

Russland hingegen verfügt über eine große Zahl an ausgebildeten Truppenreserven, Artilleriemunition, Artillerie (mobil und stationär), Marschflugkörper, Drohnen, mehr als tausend Starrflügler, Kampfhubschrauber und massive Luftabwehrsysteme.

Russland verfügt über wichtige Bodenschätze, die es für die Versorgung seiner Rüstungsindustrie benötigt.

Russland ist im Handel nicht mehr vom Westen abhängig und seine Wirtschaft wächst trotz westlicher Wirtschaftssanktionen.

Viele westliche Analysten behaupten, die Situation in der Ukraine sei festgefahren und der Krieg mit Russland werde noch Jahre dauern. Das ist Unsinn. Angesichts der oben geschilderten Fakten liegen die Vorteile ausschließlich auf russischer Seite. Die Ukraine hat derzeit keinen Vorteil gegenüber Russland. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine in einer Pattsituation endet.

Und eine Verhandlungslösung? Möglich, aber jede Einigung wird zu Russlands Bedingungen erfolgen. Russland wird darauf bestehen, dass die Krim, Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk international als dauerhafte Teile Russlands anerkannt werden. Das ist nicht verhandelbar. Die politische Führung der Ukraine besteht weiterhin darauf, dass dies nicht verhandelbar ist. Mit anderen Worten: Eine Einigung ist nicht in Sicht.

Bleibt als dritte Option die bedingungslose Kapitulation. Das ukrainische Militär bewegt sich aufgrund der zunehmenden Verluste auf eine Sollbruchstelle zu. Die Ukraine verfügt nicht über ausgebildete Reservisten, die an die Front eilen könnten, um die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die Ukraine befindet sich in einer ähnlichen Situation wie der konföderierte General Robert E. Lee in Appomattox. Lees angeschlagene Armee wollte den Kampf gegen den Norden fortsetzen, doch trotz ihres Kampfgeistes fehlte es ihr an Logistik und Personal, um weiterzumachen. Lee erkannte die Aussichtslosigkeit der Lage und akzeptierte die großzügigen Bedingungen von General Ulysses Grant. Ich glaube, dass der ukrainische General Zaluzhny bald vor einem ähnlichen Moment der Wahrheit stehen wird.

Das wahrscheinlichste Szenario ist ein tiefer Riss zwischen Zelensky und seinen militärischen Befehlshabern über die Frage, ob der Krieg fortgesetzt werden soll. Der Kampfeswille der Ukrainer ist kein Ersatz für die Bereitstellung der notwendigen Waffen und, was noch wichtiger ist, für die Ausbildung von Truppen, die mit diesen Waffen umgehen können. Derzeit gibt es für die Ukraine keinen gangbaren Weg, die militärischen Operationen ohne garantierte Unterstützung durch die NATO aufrechtzuerhalten.

Die NATO ist der Joker in diesem Kalkül. Im schlimmsten Fall entschließen sich die USA oder andere NATO-Mitglieder, einzugreifen und eigene Truppen in die Ukraine zu entsenden. Das wäre das Ende der „besonderen militärischen Operation“ und der Beginn eines ausgewachsenen Krieges zwischen der NATO und Russland.

Wenn Sie sich für die „Wissenschaft“ der Kriegsbeendigung interessieren, finden Sie hier einige Links zu wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema. Ich stimme einigen der Schlussfolgerungen weder zu noch befürworte ich sie, aber ich dachte, dass sie für diejenigen, die sich mit dem Thema näher befassen wollen, hilfreich sein könnten.

Wie Kriege enden: Die Rolle der Verhandlung (Ein Harvard-Kurs)

Kriege, so die landläufige Meinung, enden nach einer entscheidenden militärischen Schlacht mit einem endgültigen Sieg – eine Seite kapituliert, die andere geht als Sieger hervor. Tatsächlich zeigt die jüngere Geschichte, dass die Dinge in der Regel viel komplizierter sind: Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien spielen in der Regel eine entscheidende Rolle bei der Beendigung bewaffneter Konflikte. Man denke nur an Korea, Vietnam, Bosnien, Afghanistan und Irak. Diese Lesegruppe untersucht die Rolle von Verhandlungen bei der Beendigung von Kriegen.

Wie Kriege enden (ein Buch von Dan Reiter)

Dan Reiter erklärt, wie Informationen über Kampfergebnisse und andere Faktoren eine Krieg führende Nation dazu bringen können, in Friedensverhandlungen mehr oder weniger zu fordern, und warum eine Nation sich weigern kann, über begrenzte Bedingungen zu verhandeln und stattdessen hartnäckig den absoluten Sieg anstrebt, wenn sie befürchtet, dass ihr Feind sich nicht an ein Friedensabkommen halten könnte. Er legt diese Theorie ausführlich dar und testet sie dann an mehr als zwanzig Fällen von Kriegsbeendigungsverhalten, darunter Entscheidungen während des amerikanischen Bürgerkriegs, der beiden Weltkriege und des Koreakriegs. Reiter trägt dazu bei, einige der hartnäckigsten Rätsel der Militärgeschichte zu lösen, z.B. warum Abraham Lincoln die Emancipation Proclamation erließ, warum Deutschland 1918 nach dem Friedensschluss mit Russland im Osten den Angriff im Westen wieder aufnahm und warum Großbritannien sich nach dem Fall Frankreichs 1940 weigerte, Friedensbedingungen mit Deutschland anzustreben.

