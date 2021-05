Warum GVO-Mücken in den Florida Keys? Wie Bill Gates, das Pentagon und die Eugenik-Lobby jetzt zusammenkommen, ist gelinde gesagt alarmierend.

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Trotz der starken Proteste der Anwohner, haben die US-Umweltschutzbehörde und Florida Behörden die umstrittene Freisetzung von Millionen von gentechnisch veränderten oder „Gen bearbeitet“ Killer-Mücken in die Florida Keyes genehmigt. Gleichzeitig ist der umstrittene Präsidentschaftskandidat Biden als Wissenschaftsberater an der Entwicklung der CRISPR-Technologie beteiligt, mit der alles gentechnisch verändert wird, von den Moskitos über die mRNA-„Impfstoffe“ von Pfizer und Moderna gegen das Coronavirus bis hin zu gen-editierten Lachsen. Wie Bill Gates, das Pentagon und die Eugenik-Lobby jetzt zusammenkommen, ist gelinde gesagt alarmierend.

Am 30. April gaben der Florida Keys Mosquito Control District und das Biotechnologie-Unternehmen Oxitec bekannt, dass sie mit der Freisetzung von letztlich etwa 750 Millionen genetisch manipulierten oder gen-editierten Aedes-Aegypti-Mücken unter Verwendung der CRSPR-Gen-Editing-Technologie beginnen werden. Die Aedes Aegypti macht nur etwa 4% der Mückenpopulation in den Keys aus. Die Freisetzung wird von Anwohnern und Umweltgruppen erbittert bekämpft, die bei den letztjährigen Wahlen ein Referendum forderten, was das Mosquito Control Board jedoch kurioserweise ablehnte. Oxitec und das Board behaupten, die Freisetzung solle die Präsenz der Aedes-Aegypti-Mücke auslöschen, von der angenommen wird, dass sie Dengue-Fieber, Zika und andere Krankheiten überträgt.

Das Projekt, das in den Presseerklärungen positiv klingt, ist in vielerlei Hinsicht alarmierend. Erstens, die Weigerung, eine Bürgerabstimmung über die umstrittene GVO-Freisetzung zuzulassen. Zweitens gibt es keine Kosten-Nutzen-Analyse der Risiken gegenüber dem Nutzen der Freisetzung von Millionen von Moskitos, deren genetische Eigenschaften auf oft unvorhersehbare Weise mutieren. Ist es das Risiko wert, dass durch das Projekt eine immer robustere Sorte von Mücken mutieren wird? Das kann niemand sagen. Traditionelle Techniken zur Mückenbekämpfung haben bisher gut funktioniert.

Der CEO von Oxitec, Grey Frandsen, hat eine dunkle Vergangenheit mit dem US-Außenministerium auf dem Balkan, als Berater der US-Marine und als Fellow der International Crisis Group von George Soros, die in den 1990er Jahren eine Schlüsselrolle bei der Zerstörung Jugoslawiens spielte. Ohne vorherige Erfahrung in der Biotechnologie, tritt Frandsen 2017 als CEO von Oxitec auf. Oxitec, ein britisches Unternehmen, befindet sich heute im Besitz von Third Security, einer US-amerikanischen Risikokapitalfirma in Radford, Virginia, die von Randal J. Kirk geleitet wird, dem auch der Hersteller von gen-editiertem Lachs, AquaBounty, gehört.

Misserfolg in Brasilien

Bei einem weiteren Versuch von Oxitec mit der gleichen gen-editierten Aedes-Aegypti-Mücke in Bahia, Brasilien, bei dem getestet werden sollte, ob sich die gen-editierten Mücken mit einheimischen Mücken paaren würden, die Zika, Malaria oder andere durch Mücken übertragene Krankheiten tragen, kam es nach einer anfänglichen Reduzierung der Zielpopulation von Mücken nach einigen Monaten zu einem Wiederanstieg der „Population, die stark unterdrückt worden war, auf fast das Niveau vor der Freisetzung“, so eine in der Zeitschrift Nature Reports veröffentlichte Studie. Ein Team von Wissenschaftlern der Universität Yale und mehrerer wissenschaftlicher Institute in Brasilien beobachtete den Verlauf des Experiments. Sie fanden heraus, dass nach einer anfänglichen Periode, in der die Zielmückenpopulation deutlich zurückging, sich die Mückenpopulation nach etwa 18 Monaten auf das Niveau vor der Freisetzung erholte. Nicht nur das, die Studie feststellte, dass einige der Moskitos wahrscheinlich eine „hybride Kraft“ haben, bei der eine Kreuzung der natürlichen mit der gen-editierten eine „robustere Population als die vor der Freisetzung“ geschaffen hat, die möglicherweise resistenter gegen Insektizide ist, kurz gesagt, resistente „Super-Mücken“. Die brasilianische Oxitec-Studie kam zu dem Schluss: „Es ist unklar, wie sich dies auf die Übertragung von Krankheiten auswirken oder andere Bemühungen zur Kontrolle dieser gefährlichen Vektoren beeinflussen könnte.“

Kurz gesagt, die genetischen Mutationen waren unvorhersehbar. Eine andere wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2020 zeigte, dass die „sterilen“ Insekten wieder fruchtbar werden, was dazu führt, dass resistente GVO-Populationen in der Umwelt bestehen bleiben. Die Studie, die von Wissenschaftlern in China, Deutschland und der USDA in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurde, zeigt, dass spontane Mutationen in Laborfliegen entstehen können, die zu genetischer Resistenz gegen das beabsichtigte Merkmal führen. Mit anderen Worten: „Superfliegen“ oder Moskitos.

Außerdem ist es nicht so, dass das Auftreten von Dengue-Fieber oder Zika in den Florida Keys ein gravierendes Problem darstellt. Laut dem offiziellen CDC-Bericht gab es im Jahr 2020 in den gesamten USA keinen einzigen Fall von Zika bei der einheimischen Bevölkerung und nur 4 bei ausländischen Reisenden. Was das weitaus mildere und selten tödlich verlaufende Dengue-Fieber mit grippeähnlichen Symptomen betrifft, so gab es im Jahr 2020 etwa 26 Fälle in den Florida Keyes. Das war der erste Ausbruch seit fast zehn Jahren. Verdächtigerweise war es ein kleiner Ausbruch von Dengue-Fieber im Jahr 2010, den Oxitec nutzte, um für die Freisetzung seiner gen-editierten Mücke in Florida zu argumentieren. Der neue Ausbruch im Jahr 2020 kam Oxitec ebenfalls verdächtig gelegen, um die gentechnisch veränderten Stechmücken in Florida freizusetzen, was 2020 genehmigt wurde.

Oxitec, Gates und DARPA

Was die gesamte Freisetzung von gen-editierten Moskitos in Florida noch verdächtiger macht, ist die Tatsache, dass das Oxitec-Projekt von zwei höchst umstrittenen Agenturen unterstützt wird – der Bill & Melinda Gates Foundation und der Defense Advanced Research Projects Agency oder DARPA des Pentagon. Gates – nicht nur ein bedeutender Geldgeber der gentechnisch veränderten COVID-19-„Impfstoffe“ von Pfizer und Moderna und der größte private Spender der WHO – finanziert seit mehr als einem Jahrzehnt Gentech-Forschung. Gates ist sich des bösartigen Potenzials der Gene-Editing-Technologie wohl bewusst. Sie kann als Biowaffenhersteller eingesetzt werden. Im Jahr 2016 erklärte Gates: „Die nächste Epidemie könnte auf dem Computerbildschirm eines Terroristen entstehen, der mithilfe der Gentechnik eine synthetische Version des Pockenvirus herstellen will.“ Im Juli 2017 erklärte John Sotos von Intel Health & Life Sciences, dass die Gene-Editing-Forschung „das Potenzial für Biowaffen von unvorstellbarer Zerstörungskraft eröffnen könnte.“

Im Jahr 2016 gab die Gates‘ Stiftung 1,6 Millionen Dollar an die PR-Firma Emerging Ag, um eine breite Anstrengung zu blockieren, um ein Moratorium der UN-Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) für die Gene-Drive-Technologie zu erreichen, bis ihre Sicherheit festgestellt werden konnte. Laut E-Mails, die der ETC Group vorliegen, rekrutierte Emerging Ag mehr als 65 Experten, darunter einen hohen Beamten der Gates Foundation, einen DARPA-Beamten und Wissenschaftler, die von der DARPA gefördert wurden. Sie waren erfolgreich.

Entomologische Kriegsführung?

Die DARPA arbeitet seit einigen Jahren an der genetischen Bearbeitung von Moskitos. Im Rahmen ihres „Insect Allies“-Programms arbeitet die DARPA unter Verwendung von CRISPR-Gen-Editing- und Gene-Drive-Technologien an der Manipulation der Aedes-Aegypti-Mücke. Das US-Verteidigungsministerium hat mindestens 100 Millionen Dollar in die umstrittene Technologie, die als „Gene Drives“ bekannt ist, investiert, was das US-Militär zu einem Top-Finanzier und Entwickler der genverändernden Technologie macht. „Gene Drives sind eine mächtige und gefährliche neue Technologie, die als potenzielle biologische Waffe katastrophale Auswirkungen auf den Frieden, die Nahrungsmittelsicherheit und die Umwelt haben könnte, besonders wenn sie missbraucht wird“, sagte Jim Thomas, Co-Direktor der ETC Group, einer Gruppe für Umweltsicherheit. „Die Tatsache, dass die Entwicklung von Genantrieben jetzt hauptsächlich vom US-Militär finanziert und strukturiert wird, wirft alarmierende Fragen zu diesem gesamten Bereich auf.“

Entomologische Kriegsführung ist eine Art der biologischen Kriegsführung, die Insekten zur Übertragung von Krankheiten einsetzt. Das Pentagon hat mit Hilfe der DARPA-Forschung angeblich solche entomologischen Tests heimlich in der Republik Georgien und in Russland durchgeführt. Ist die DARPA-Entwicklung, zusammen mit Gates‘ Stiftung und Oxitec, der gen-editierten Moskitos ein verdecktes Programm zur entomologischen Kriegsführung?

Das Pentagon hat derzeit Top-Sicherheits-Biolabore in 25 Ländern auf der ganzen Welt, die von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) im Rahmen eines 2,1 Milliarden Dollar schweren Militärprogramms – Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) – finanziert werden. Sie befinden sich in Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie Georgien und der Ukraine, im Nahen Osten, Südostasien und Afrika. Unter ihren Projekten wurden Phlebotomine Sandfliegenarten unter der Überschrift „Surveillance Work on Acute Febrile Illness“ gesammelt, wobei alle (weiblichen) Sandfliegen getestet wurden, um ihre Infektionsrate zu bestimmen. Ein drittes Projekt, bei dem ebenfalls Sandfliegen gesammelt wurden, untersuchte die Eigenschaften ihrer Speicheldrüsen. Dies ist Forschung zur Bewaffnung.

Die umstrittene Person, die von der Biden-Administration ausgewählt wurde, um der erste Wissenschaftsberater auf Kabinettsebene zu werden, Eric Lander, kam vom MIT-Harvard Broad Institute. Lander ist ein Spezialist für Gene-Drive- und Gene-Editing-Technologien und spielte eine wichtige Rolle im fehlerhaften US Human Genome Project. Dies ist nicht die Art von Wissenschaft, die wir unterstützen sollten. Sie ist vielmehr Teil einer offensichtlich größeren eugenischen Agenda und Bill Gates spielt wieder eine Schlüsselrolle.