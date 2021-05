US-geführte G7 gegen Russland und China

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Seit Bidens Aufstieg zum US-Präsidenten ins Weiße Haus ist die Rhetorik gegen China und Russland nicht nur kriegerischer geworden, sondern die Biden-Administration hat unter Ausnutzung des „positiven Images“ von Joe Biden auch begonnen, so viele Länder wie möglich gegen Russland und China zu mobilisieren. Als Bidens Verteidigungs- und Außenminister kürzlich durch Asien reisten, war ihre Botschaft an die ehemaligen Verbündeten der USA in der Region die Rückkehr zu einer Politik der aggressiven Konfrontation, die China keinen oder nur minimalen Raum lässt, um kleinere Länder in seine Umlaufbahn zu „drängen“. Die jüngste Manifestation dieser Politik war der jüngste Gipfel der G7-Außenminister in London, auf dem die westlichen Diplomaten zusammentrafen und sich austauschten, indem sie den Kreml als böswillig und Peking als Tyrannen darstellten, die es herauszufordern gilt, indem ihr politischer und wirtschaftlicher Einfluss so weit zurückgedrängt wird, dass sie nicht in der Lage sind, das von den USA geführte internationale System effektiv herauszufordern.

Die USA verkaufen Europa diesen Traum, indem sie den europäischen Führern erzählen, dass ihre überlegene Position in der Hierarchie des globalen politischen Systems nur aufrechterhalten werden kann, wenn die Welt in einem US-geführten System operiert, und dass ihre Interessen leiden werden, wenn es China und Russland gelingt, das System zu ihrem exklusiven Vorteil umzugestalten. Für Europa hat die Anwesenheit von Joe Biden im Weißen Haus dafür gesorgt, dass die USA zum „Internationalismus“ zurückkehren und Donald Trumps „America First“ meiden.

Dementsprechend haben die meisten westlichen Staats- und Regierungschefs Bidens internationale politische Rhetorik bereits abonniert. Die G7-Außenminister erklärten in einem 12’400 Wörter umfassenden Kommuniqué, dass Russland versuche, Demokratien zu untergraben und die Ukraine zu bedrohen, während China sich der Menschenrechtsverletzungen schuldig mache und seine wirtschaftliche Macht nutze, um andere zur Unterwerfung zu zwingen. Das Kommunique griff Russland an und stellte fest:

„Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass das negative Muster von Russlands unverantwortlichem und destabilisierendem Verhalten anhält. Dazu gehören der massive Aufbau russischer Streitkräfte an den Grenzen der Ukraine und auf der illegal annektierten Krim, seine bösartigen Aktivitäten, die darauf abzielen, die demokratischen Systeme anderer Länder zu untergraben, seine bösartigen Cyber-Aktivitäten und der Einsatz von Desinformation. Wir bringen unsere volle Solidarität mit allen Partnern zum Ausdruck, die von Aktionen betroffen sind, die mit russischen Geheimdiensten gegen ihre Interessen und ihre Sicherheit verbunden sind und denen wir weiterhin mit der größten Entschlossenheit begegnen werden.“

Mit Blick auf China heißt es in dem Kommuniqué:

„Wir fordern China auf, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu achten. Wir sind weiterhin zutiefst besorgt über die Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche in Xinjiang und in Tibet, insbesondere über die gezielte Verfolgung von Uiguren und Angehörigen anderer ethnischer und religiöser Minderheitengruppen sowie über die Existenz eines groß angelegten Netzes von Lagern zur „politischen Umerziehung“ und über Berichte über Zwangsarbeitssysteme und Zwangssterilisationen.“

Die G7, die zusammen ein größeres BIP als China und Russland haben, beschlossen, „gemeinsam daran zu arbeiten, die globale wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit angesichts willkürlicher, zwanghafter Wirtschaftspolitiken und -praktiken zu fördern.“

Mehr als eine bloße verbale Unterstützung für strittige Themen wie die Ukraine und Xinjiang, der Hype des Westens um diese Themen hat tiefe geopolitische Unterströmungen. Xinjiang macht im Westen nicht nur wegen des sogenannten „Völkermords“ Schlagzeilen, sondern auch wegen der Tatsache, dass Xinjiang ein wichtiger Knotenpunkt von Chinas Belt & Road Initiative ist. Wenn sich die USA/G7 wirklich um menschliches Leid kümmern würden, hätten sie mit Sicherheit eine andere Herangehensweise an eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt im Jemen gewählt, wo die von Saudi-Arabien geführte Koalition mit von den USA und Großbritannien gelieferten Bomben und Raketen Städte dem Erdboden gleichgemacht hat. Indem der Westen „Völkermord“ und „Restriktionen“ als Hauptpropagandamittel einsetzt, schafft er nur eine Kontroverse um Xinjiang und macht damit die gesamte BRI kontrovers. Wenn Chinas BRI an dieser Kampagne scheitert, würde das nach westlichem Kalkül die Vorherrschaft des Westens in der „Hierarchie“ der Staaten sichern, die das globale politische System seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs definiert.

Was die Ukraine betrifft, so bleibt sie ein Schlüsselpunkt für die Expansion der NATO nach Osteuropa und irgendwann weiter nach Zentralasien. In einem kürzlich erschienenen Kommentar des Atlantic Council, einer Denkfabrik, die eng mit der NATO und einer Reihe anderer ausländischer Geldgeber verbündet ist, heißt es, dass sich die Ukraine „im Laufe der letzten sieben Jahre … zur östlichen Grenze der westlichen Welt entwickelt hat. Tausende von ukrainischen Soldaten haben ihr Leben gegeben, um die Niederlage der Demokratie und den Vormarsch des russischen Autoritarismus zu verhindern.“

Mit der Ukraine als „Ostgrenze“, die aber noch kein vollwertiges NATO-Mitglied ist, haben die USA bereits begonnen, sie mit ihren Waffen und anderer Verteidigungsausrüstung zu überschwemmen. Dies ist abgesehen davon, wie die NATO selbst Schritte unternimmt, um Öl ins Feuer zu gießen. Es war ziemlich offensichtlich während des jüngsten NATO-Ukraine-Gipfels, bei dem die Allianz, neben der Kritik an Russland, bestätigte, dass sie bereits „weitreichende Reformen unterstützt, die die Ukraine widerstandsfähiger machen und helfen, ihre euro-atlantischen Bestrebungen voranzutreiben“, und weiter hinzufügte, dass sie „unsere Zusammenarbeit mit der Ukraine und Georgien in Bezug auf die Sicherheit im Schwarzen Meer weiter verstärken wird, und wir arbeiten daran, den Status der Ukraine als Enhanced Opportunity Partner voll auszunutzen.“

Indem er die Ukraine und Xinjiang ins Visier nimmt, hat der Westen (G7) also nur geopolitische Brennpunkte aufgewirbelt, auf die er sich weiterhin stützen würde, um die Einheit – die durch Trumps nationalistische Positionen ernsthaft bedroht war – im Bündnis zu festigen.

Auch wenn die Biden-Administration nicht darauf aus ist, sich von China abzukoppeln oder gar die Beziehungen zu Russland dauerhaft auf Eis zu legen, so lässt sich doch nicht leugnen, dass es bei Amerikas Rückkehr zu einem interventionistischen Modus der Außenpolitik eher darum geht, die dominante Position der USA im globalen System zu erhalten, als Russland und China wirklich zu besiegen. Die USA spielen die „Bedrohung“ durch diese Länder immer wieder hoch, um ihre Vormachtstellung im Westen zu rechtfertigen.