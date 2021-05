Niederlande finanzierten 22 dschihadistische Organisationen, die in Syrien operieren

Am 11. Dezember letzten Jahres prangerte Bashar Al-Jaafari, Syriens Delegierter bei der UNO, vor dem Sicherheitsrat an: „Wir müssen vor der internationalen Öffentlichkeit den Skandal der Verwicklung der Niederlande in die Unterstützung terroristischer Organisationen in Syrien in Erinnerung rufen; wobei der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte kürzlich zugab, dass er persönlich interveniert hat, um parlamentarische Untersuchungen über Millionen von Dollar zu blockieren, die seine Regierung etwa 22 terroristischen Gruppen zur Verfügung gestellt hat, die in meinem Land operieren, darunter Al-Jabhat Al-Shamiya [Levante-Front], die von den niederländischen Institutionen selbst als terroristische Organisation eingestuft wird.“

Im September 2018 hatte das niederländische Radio und Fernsehen Nos bereits die Unterstützung der niederländischen Regierung für die Terrororganisation Al-Dschabhat Al-Schamiya eingeräumt, die zwischen 2015 und 2018 von ihren logistischen Leistungen profitierte.

Nach den Belgiern sind die Niederländer – im Auftrag der NATO – das zweite Land, das die meisten Söldner entsandt hat, um die Reihen der dschihadistischen Organisationen in Syrien und im Irak aufzufüllen; die Gesamtzahl der heimgekehrten Terroristen europäischer Nationalität wird auf etwa 14’000 geschätzt, die ungestört in Europa leben.

Im Februar 2017 erklärte der niederländische Geheimdienst, er verfolge Dutzende niederländischer Jugendlichen, die mit oder ohne ihre Familien in die vom islamischen Kalifat kontrollierten Gebiete in Syrien und im Irak gegangen seien, wo sie eine militärische Ausbildung erhielten.

Jetzt haben die Niederlande eine Untersuchung wegen Betrugs durch die Mayday Rescue Foundation eingeleitet, die die Weißhelme mit mehr als 120 Millionen Dollar finanziert hat. Hochrangige niederländische Beamte vertuschten die Veruntreuung.

Die Weißhelme wurden von den Imperialisten, zusammen mit den anderen dschihadistischen Organisationen, geschaffen, um einen Krieg gegen Syrien zu entfesseln. Sie wurden dann von den Konzernmedien und Hollywood-Produktionsfirmen glorifiziert, als ob sie eine humanitäre Aufgabe erfüllen würden. Im Juli 2018 wurden sie heimlich aus Syrien über Israel und Jordanien evakuiert und in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Kanada als politische Flüchtlinge aufgenommen.

Der niederländische Außenminister Steve Block versuchte, Ermittlungen zu dem Betrug zu verhindern, da diese zu ernsthaften Problemen für die NATO-Länder führen könnten.

Das Geld, das die Mayday Rescue Foundation ergaunert hat, stammte aus öffentlichen Zuschüssen von NATO-Ländern wie den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Kanada, Dänemark und den Niederlanden selbst.

Nach der Entdeckung der Korruption setzten die Niederlande die Zuschüsse Ende 2018 aus und leiteten Mitte letzten Jahres eine Untersuchung ein, die die Regierung versuchte, geheim zu halten. Der Rechnungshof verlangte die Rückgabe eines Teils des gegebenen Geldes, aber die niederländische Regierung hat es nicht zurückgefordert.

Wie die anderen dschihadistischen Organisationen ist auch Mayday Rescue eine Marionettenorganisation, die 2014 von James Le Mesurier gegründet wurde, einem britischen Spion, der am schmutzigen Krieg gegen irische Unabhängigkeitskämpfer und an der militärischen Aggression gegen Jugoslawien teilgenommen hatte.

Le Mesurier verstarb am 11. November 2019 auf mysteriöse Weise in Istanbul, wenige Tage nachdem er schwere finanzielle Unregelmäßigkeiten und Dokumentenfälschungen angeprangert hatte. Allerdings, so der Spion, musste der Betrug verborgen bleiben, damit weder Russland noch der syrischen Regierung daraus Nutzen ziehen konnten.

Le Mesuriers Stiftung war keine solche: Sie hatte kommerzielle Niederlassungen in Dubai und der Türkei.