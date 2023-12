Warum heizen die liberalen Medien den Völkermord an?

Von Trotzki bis Kristol: Das Projekt zur Zerstörung der Nationen

Kevin Barrett

Falls Ihr es nicht bemerkt habt: Die liberalen Medien und das hinter ihnen stehende liberale Establishment hassen „Rechtsextremisten“. Seit 2016, als Trump mit seinem Programm „kontrolliert die Grenzen“ gewählt wurde, hat der „Rechtsextremismus“ den „islamischen Terrorismus“ als neuer Buhmann abgelöst. Ihr habt was gegen die Pflichtimpfung und die COVID-Lockdowns? Dann seid ihr „Rechtsextremisten“ und sollte zensiert werden. Ihr mögt keine Zensur? Dann verteidigt Ihr „Rechtsextremisten“ und seid somit selbst welche. Euch gefällt der Krieg gegen Russland nicht? Dann seid Ihr „Rechtsextremisten“ wie Putin, der der neue Hitler ist, weil er die LGBTQ-Indoktrination und die Geschlechtsumwandlungen von Kleinkindern nicht mag.

Früher war man mit Anti-Krieg, pro Meinungsfreiheit, pro Bürgerrechte und pro Alternative Medizin auf der linken Seite des Spektrums. Jetzt sind das alles Anzeichen für „Rechtsextremismus“.

Was ist an diesem „Rechtsextremismus“ so schlimm? Letztlich geht es um die Nazis. Wenn man pro Meinungsfreiheit ist, dann gibt man Nazis eine Plattform. Wenn man COVID-Dissidenten unterstützt, dann muss man einer von denen sein, die mit Hakenkreuz-Tattoo auf einer Kundgebung von RFK jr gesehen wurden. Und wenn man den Krieg gegen Russland nicht unterstützt und nicht die Hacken zusammenschlägt und für Elendsky Sieg Heil ruft, dann muss man ein Anhänger des neuen Hitlers sein, Wladimir Putin.

Die Logik lautet etwa wie folgt: Rechtsextremisten sind Nazis. Nazis, wie wir alle wissen, begehen Völkermord. Daraus folgt: Wenn wir Extremisten erlauben, die Grenzkontrollen zu unterstützen, gegen den Krieg gegen Russland zu sein, offen über Zensur zu reden und Alternative Medizin zu betreiben, anstatt sich zu maskieren und zu impfen, dann führt eine Sache zur nächsten und bald werden sie Völkermord begehen.

Man könnte sagen, das ist die neue Domino-Theorie.

Was die ganze Sache noch verrückter macht, ist, dass es auf der Welt nur zwei Orte gibt, wo „rechtsextreme Nazis“ Völkermord begehen: Israel unter dem Führer Netanyahu und die Ukraine unter dem Führer Selenski. Aber die liberalen Medien, trotz ihrem Hass auf rechtsextreme Nazis, unterstützen beide Genozide! Selenskis Bemühungen, die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine zu ermorden und zu vertreiben, und die Kultur der Verbliebenen auszulöschen, das ist ein klassischer Völkermord in direkter Nachfolge von Hitlers Projekt „Lebensraum“ mit seinem geplanten Mord und der Vertreibung von Millionen von Slawen. Und Netanyahus noch blutigerer Versuch, die Palästinenser zu ermorden und zu vertreiben, ist um Größenordnungen schlimmer – womöglich schlimmer als das, was Hitler jemals tat.

Sowohl Selenskis Ukraine als auch Netanyahus Israel sind fanatisch rechte, ultranationalistische Regime, gegründet auf dem Hochgefühl einer „Herrenrasse“ (in einem Fall Ukrainer/Juden und in anderem Fall einfach Juden) und die genozidale Dämonisierung der Untermenschen (russischsprachige Christen in der Ukraine, Palästinenser in Palästina). Diese beiden Regime sind die Apotheose von allem, was pro-tolerante, antirassistische und pro-multikulti Liberale so gerne hassen. Und dennoch liebt das liberale Establishment diese Regime und betreibt in ihrem Auftrag sogar nonstop pro-genozidale Propaganda. Was denken diese Liberalen nur?

Das kosmopolitische Imperium

Wenn wir die Lackschicht des zunehmend abgenutzten Liberalismus abkratzen, dann entdecken wir, dass das sogenannte liberale Establishment gar nicht so liberal ist. Seine wahren Wurzeln liegen im Trotzkismus und Illuminismus, nicht im klassischen Liberalismus der Aufklärung, und sein Endziel ist die totalitäre und globale Diktatur. Das ist zumindest die These in Peter Myers‘ neuem Buch „Das kosmopolitische Imperium“.

So wie Myers es erzählt, haben sich die nicht-konservativen Kräfte, nachdem die Aufklärung in der Französischen Revolution explodiert ist, im Grunde in zwei Lager gespalten. Das eine Lager, die Reformer, beinhalten klassische Liberale, demokratische Sozialisten, moderate Libertäre und andere, die einen allmählichen und friedlichen Wandel anstreben.

Das zweite Lager besteht aus Nihilisten, das heißt jene, die einen klaren Bruch mit der gegenwärtigen Ordnung anstreben, mittels kreativer Zerstörung, damit sie auf den Ruinen eine globale Diktatur aufbauen können. Myers geht diesen Spuren von den Illuminaten unter Adam Weishaupt über den marxistischen Kommunismus bis zu den Neo-Trotzkisten nach, die er als die wahren treibenden Kräfte hinter dem heutigen pseudo-liberalen Establishment sieht.

Man muss Myers zugute halten, dass er sich nicht scheut, den Elefanten im Raum zu benennen: Die jüdische Verbindung zum nihilistischen Lager. Wenn Juden traditionell die nicht-jüdischen Gesellschaften verachtet haben, in denen sie lebten und gelegentlich versucht haben, diese Gesellschaften zu sabotieren, dann scheint es nur natürlich, dass einige an modernen Bewegungen teilnehmen oder sie sogar anführen, die danach trachten, traditionelle Gesellschaften zu zerstören, zugunsten einer utopischen Vision, die jener nicht unähnlich ist, die seit langem die vielen Arten des jüdischen, messianischen Milleniarismus (das „Tausendjährige Reich“) inspiriert hat. Diese utopische Vision postuliert einen Messias, der die Welt erobert, die Goyim den Juden unterwirft und die Welt zu einem Paradies für Juden macht, jeder von ihnen wird 2.800 nicht-jüdische Sklaven besitzen.

Offen säkulare und nihilistische Radikale, von Weishaupt über Lenin und Trotzki bis zu H.G. Wells und George Soros haben in hohem Maß säkular-jüdische Bewegungen angeführt, um traditionelle Religionen und Kulturen zu zerstören, um eine Weltstaat zu schaffen, das heißt, eine technokratisch globale Diktatur, regiert von einer privilegierten Elite. Dieses Eine Welt-Projekt, nicht der klassische Liberalismus, scheint die treibende Kraft hinter dem heutigen Establishment zu sein. Und darum unterstützt das „liberale“ Establishment die genozidalen Über-Nationalisten in der Ukraine und im besetzten Palästina. Die ukrainischen Nazis (finanziert von jüdischen Oligarchen) wurden zu einer Waffe gemacht, um die Wiedergeburt Russlands mit seinem Patriotismus, orthodoxer Religion und Familienwerten zu verhindern; während die Zio-Nazis zu einer Waffe gemacht wurden, gegen die traditionelle islamische Zivilisation.

Das falsch-liberale Establishment propagiert solche Genozide und Blutbäder, nicht weil seine höchsten Werte individuelle Freiheit und Würde wären, wie es im klassischen Liberalismus wäre, sondern weil seine liberalen Plattitüden nur eine Nebelkerze für das Projekt der totalitären Weltbeherrschung sind. Mit anderen Worten: Es geht nicht um die Freiheit von Zweijährigen, ihr Geschlecht zu verändern. Vielmehr geht es den Falsch-Liberalen darum, Krieg gegen die traditionelle Familie zu führen, die Basis von organisch traditionellem Gesellschaftsleben, denn das steht ihrem totalitären Weltstaat im Weg. Und darum hassen sie auch Putin, nicht weil dem die Regenbogenfahnen nicht gefallen, sondern weil er Russland als souverän christlich-muslimische Nation gegen die drohende globale Diktatur aufstellt.

Myers Erläuterungen helfen bei der Erklärung, warum so viele atheistische Juden von Trotzkismus zum Neokonservatismus gewechselt haben. Max Shpak schreibt:

„Ein vielleicht noch bedeutenderer Faktor für die Entstehung des Neokonservatismus war die Entstehung eines unabhängigen israelischen Staates. Während viele jüdische Marxisten den zionistischen Staat eifrig unterstützten, lehnte die intellektuell konsequentere Linke den Zionismus mit der Begründung ab, dass alle Nationalismen, auch die jüdischen, Feinde der globalen proletarischen Revolution sind. Jüdische Linke, die einst den Internationalismus für nichtjüdische Nationen befürworteten, mussten sich also mit den Auswirkungen dieser Ideologie auf ihre eigenen nationalistischen Gefühle auseinandersetzen. Sie benötigten also eine Ideologie, mit der sie ihren Kuchen behalten (die Ablehnung des nichtjüdischen Nationalismus) und ihn auch essen konnten (indem sie Israel unterstützten), und mit dem Neokonservatismus fanden sie eine solche Weltanschauung.“ https://mailstar.net/shpak-fraud-neocons.html

Die Neokons haben Trotzkis Projekt zur Zerstörung der Nationen (und der Religionen und Familien, auf denen sie basieren) geerbt, in der Hoffnung, dass aus den Trümmern eine Utopie entstehen würde. Indem sie sich als Liberale ausgeben – so wie in Kagans verhülltem Aufruf zur Ermordung Trumps, unter dem Vorwand, dass Trump die liberale Demokratie gefährde – die Neokons haben es geschafft, den Liberalismus nach ihrem eigenen Bild neu zu formen.