Warum Joe Biden Anthony Fauci begnadigen musste

Von Connor O’Keeffe

Am Montag, in den letzten Stunden seiner Amtszeit, beschloss das Team des ehemaligen Präsidenten Biden, eine Reihe enger politischer Verbündeter und Familienmitglieder pauschal zu begnadigen. Zu dieser Gruppe gehörte auch der ehemalige Direktor des Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten Anthony Fauci.

Fauci wurde begnadigt „für jede Straftat gegen die Vereinigten Staaten, die er im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum Datum der Begnadigung begangen oder daran teilgenommen hat“, die in einer Weise mit seiner Zeit als NIAID-Direktor, in der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses, dem Covid-19-Reaktionsteam des Weißen Hauses oder als Bidens leitender medizinischer Berater zusammenhängt.

In dem Brief, in dem die Begnadigungen erläutert wurden, verteidigte Biden diese Entscheidung mit den Worten: „Grundlose und politisch motivierte Ermittlungen zerstören das Leben, die Sicherheit und die finanzielle Absicherung der betroffenen Personen und ihrer Familien.“ Auch wenn diese Personen nichts Falsches getan haben, so Bidens Ghostwriter, „kann allein die Tatsache, dass gegen sie ermittelt wird oder sie strafrechtlich verfolgt werden, ihrem Ruf und ihren Finanzen irreparablen Schaden zufügen“.

Abgesehen davon, dass dies genau die Taktik war, mit der das politische Establishment versucht hat, Trumps Ruf zu beschädigen, ist es aufschlussreich, dass der Hauptgrund für die Begnadigungen in der Öffentlichkeit darin bestand, Ermittlungen zu vermeiden.

Es gibt natürlich viele unschöne Details über Faucis Karriere, die das politische Establishment weder vor Gericht noch vor der öffentlichen Meinung wieder auftauchen sehen möchte. Viele wurden in RFK Jr.’s The Real Anthony Fauci detailliert beschrieben, wie z.B. die geheimen und tödlichen Medikamentenexperimente an Hunderten von HIV-positiven Pflegekindern im Incarnation Children’s Center in New York City zwischen 1988 und 2002 und das Experiment, bei dem die Köpfe von Beagle-Welpen in Käfige voller fleischfressender Insekten gesperrt wurden.

Wäre Fauci unter das Mikroskop der Bundesregierung geraten, hätten Episoden wie diese den Namen des Mannes, den Biden kürzlich als „wahren Helden“ bezeichnete, stark beflecken können.

Das Gleiche gilt für Faucis vollkommen ungenaue Vorhersage der Gefahr, die von einem Schweinegrippestamm in den 1970er Jahren ausging, sowie für die Millionen Dollar Schadenersatz, die die Regierung aufgrund von Verletzungen bei den damit verbundenen Schweinegrippe-Impfversuchen zahlen musste.

Ähnliche Fehlprognosen stellte Fauci auch für die Vogelgrippe 2005, die Schweinegrippe 2009 und das Zika-Virus 2016 auf. In all diesen Fällen war das Virus bei weitem nicht so gefährlich, wie Fauci behauptet hatte. Seine Warnungen führten jedoch dazu, dass seine Abteilung und andere Teile der Washingtoner Gesundheitsbehörde neue Mittel in Höhe von Milliarden Dollar erhielten.

Natürlich verblassen diese Episoden im Vergleich zu dem, wofür Fauci heute am berühmtesten ist: die Überwachung der Covid-Pandemie.

Schon früh erklärte Fauci im Fernsehen, dass Stoffmasken nicht verhindern können, dass Covid-infizierte Menschen die Luft um sich herum mit Viruspartikeln füllen. Daraufhin änderte er seine Haltung völlig und sprach sich für eine allgemeine Maskenpflicht und staatliche Maskenverordnungen aus.

Später behauptete er, seine früheren Äußerungen im Fernsehen seien Lügen gewesen, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, keine Masken zu kaufen, um den Vorrat an Masken für Beschäftigte im Gesundheitswesen zu sichern, die in Wirklichkeit eine andere Art von Maske verwendeten. Er zeigte sich dann verwirrt, als ein Großteil der Öffentlichkeit ihm nicht mehr vertraute.

Fauci gab Anfang April 2020 zu Protokoll, dass er zu landesweiten Schließungen aufrief – etwas, das er später abstreiten sollte. Als einige Staaten wie Florida Monate später wieder öffneten, warnte Fauci die Gouverneure, dass sie damit „ein wirklich großes Risiko“ eingingen.

Jedem, der genau hinsah, wurde schnell klar, dass Fauci mit seiner Einschätzung der Wirksamkeit von Maskierung und Abriegelung vollkommen falsch lag. Doch Fauci ignorierte die Daten und drängte bis ins Jahr 2021, als die Impfstoffe bereits verfügbar waren, auf diese Maßnahmen.

Eine weitere Tatsache, die schon früh in der Pandemie deutlich wurde, war, dass Kinder nur ein geringes Risiko für die Ansteckung und Verbreitung von Covid aufweisen. Dennoch drängte Fauci auf die Schließung von Schulen und später auf die Maskierung von Schulen, lange nachdem beides deutlich gezeigt wurde, dass es unnötig war.

Und schließlich machte Fauci mehrere öffentlichkeitswirksame Behauptungen über die Covid-Impfstoffe, die sich schnell als falsch erweisen sollten.

Aber es ist kein Verbrechen, falsche Prognosen zu machen und schlechte Ratschläge zu geben. Warum also war die politische Klasse besorgt darüber, dass das Justizministerium gegen Fauci ermitteln würde? Weil eine föderale Untersuchung wahrscheinlich mit den Spekulationen zu tun gehabt hätte, dass Fauci eine Rolle dabei spielte, die Pandemie überhaupt erst auszulösen.

Eine umstrittene Methode zur Untersuchung von Viren besteht darin, das Virus künstlich übertragbarer oder virulenter zu machen. Diese sogenannte „gain-of-function“-Forschung ermöglicht es, Virusmutationen oder mögliche Behandlungen viel schneller zu analysieren, birgt aber das Risiko, dass ein viel gefährlicheres gentechnisch hergestelltes Virus Menschen infiziert, wenn eine Probe nach außen dringt.

Wir wissen, dass eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die von Faucis Abteilung finanziert wird, in den Jahren 2017 und 2018 die Forschung an Fledermaus-Coronaviren in einem Labor in Wuhan, China, finanziert hat. Und dass dieselbe NGO Bundesmittel erhalten hatte, während sie seit 2014 Gain-of-Function-Forschung betrieb, als ein dreijähriges Verbot der Verwendung von Bundesmitteln für solche Experimente in Kraft getreten war und als Faucis Begnadigung zufällig in Kraft trat.

Es gibt zwar keine Beweise dafür, dass diese Experimente mit dem Coronavirus zusammenhängen, das sich Ende 2019 und Anfang 2020 von Wuhan aus ausbreitete, aber wir wissen bis jetzt nicht viel über das Ausmaß der US-Beteiligung an ähnlichen Experimenten im Labor in Wuhan zu der Zeit, als sich das Covid zu verbreiten begann.

Diese Tatsache, gepaart mit dem panischen und geheimnisvollen Verhalten von Fauci und seinen Kollegen, nachdem die ersten Berichte über Covid auftauchten, hat den Verdacht auf eine mögliche Beteiligung der US-Regierung an der Entstehung von Covid aufkommen lassen. Bidens Justizministerium weigerte sich, diese Angelegenheiten zu untersuchen. Doch nachdem Senator Rand Paul Fauci dazu gebracht hatte, unter Eid ausdrücklich zu leugnen, dass sein Ministerium die Funktionsgewinnforschung im Labor in Wuhan finanziert hatte, blieb eine Untersuchung des Wahrheitsgehalts dieser Behauptung, um festzustellen, ob Fauci einen Meineid geleistet hatte, eine Möglichkeit.

Das war, bis Biden ihn am Montagmorgen begnadigte.

Eine bundesstaatliche Untersuchung hätte die Medien geradezu gezwungen, viele von Faucis ungebührlichen Handlungen, Versäumnissen und möglichen Straftaten erneut zu untersuchen. Das wäre für ein politisches Establishment, das Fauci seit Jahrzehnten umarmt und gefeiert hat, unangenehm gewesen.

Aber die wirkliche Gefahr einer öffentlichkeitswirksamen Fauci-Untersuchung bestünde aus Sicht der politischen Klasse darin, dass sich die Öffentlichkeit zu fragen beginnt, warum ein Bürokrat mit einer so langen Erfolgsbilanz des Versagens von den Machthabern umarmt und gefeiert wurde. Und warum er so viel beruflichen Erfolg hatte, bevor er mit einem Nettovermögen von mehr als 11 Millionen Dollar in den Ruhestand ging.

Solche Fragen könnten dazu führen, dass man darüber nachdenkt, dass die jahrzehntelangen Fehler, durch die Hunderte Milliarden Dollar der Steuerzahler an die öffentlichen Gesundheitsbehörden, die Pharmaunternehmen und das vetternwirtschaftliche Gesundheitssystem als Ganzes überwiesen wurden, vielleicht doch keine Fehler waren. Vielleicht ist der staatliche Gesundheitsapparat nichts anderes als eine Gaunerei, und die Beamten werden nicht dafür belohnt, dass sie für unsere Sicherheit sorgen, sondern dafür, dass sie diese Gaunerei schützen und ausbauen.

Das sind die Fragen, die sich hätten stellen können, wenn eine Bundesuntersuchung eine Rückschau und Untersuchung der Karriere und des Verhaltens von Anthony Fauci veranlasst hätte. Und deshalb hatte Biden keine andere Wahl, als ihn zu begnadigen.