Warum kollabieren so viele Profisportler auf dem Spielfeld?

Die britische Fußballlegende und Sportkommentator Matt Le Tissier hat sich über die große Zahl von Sportlern geäußert, die auf dem Spielfeld zusammengebrochen oder gestorben sind, und hat daraufhin seinen Job verloren

Le Tissier sagt, dass er so etwas in den 17 Jahren, in denen er Fußball gespielt hat, noch nie gesehen hat; er fordert eine Untersuchung der Ereignisse und sagt, dass das Ignorieren der Ereignisse eine „massive Pflichtverletzung“ seitens der Offiziellen ist

Faktenprüfer und Regierungsbeamte versuchen, Informationen zu negieren oder zu diskreditieren, die die Theorie stützen, dass die mRNA-Injektionen hinter dem plötzlichen Ansturm von Verletzungen und Todesfällen stehen, und sie ignorieren geflissentlich eine Untersuchung der Vorwürfe.

Das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) spiegelt Verletzungen von Sportlern in der Allgemeinbevölkerung wider, aber es ist möglich, dass die Berichte bei weitem nicht aktuell sind.

Mit jedem Tag, der vergeht, wird die Liste der Menschen länger, die an den tragischen Folgen der COVID-mRNA-Impfung leiden. Daten zeigen, dass bis zum 28. Januar 2022 mehr als 23.149 Menschen nach einer COVID-Impfung gestorben sind. Darüber hinaus gibt es 13.575 Berichte über Menschen mit Bellsche Lähmung, 41.163, die dauerhaft behindert sind, 31.185 mit Herzmuskelentzündung, 11.765, die einen Herzinfarkt erlitten haben, und 3.903 Frauen, die ihre Babys nach der Impfung verloren haben.

Viele dieser Menschen und ihre Geschichten sind der Öffentlichkeit bisher verborgen geblieben. YouTube, Instagram, Facebook und andere Social-Media-Plattformen haben die persönlichen Geschichten und Videos von Menschen, die ihre Verletzungen und dauerhaften Behinderungen dokumentieren, zensiert, so dass diejenigen, die nur die Mainstream-Medien lesen, nichts von dem überwältigenden Schaden wissen, der im Namen der Wissenschaft angerichtet wird.

Es gibt jedoch eine Gruppe von Menschen, deren Verletzungen und Tod öffentlich gemacht worden sind. In den letzten sechs Monaten sind eine ganze Reihe von Profi- und Amateursportlern auf dem Sportplatz zusammengebrochen und gestorben. Die Mainstream-Medien scheinen dies jedoch gelassen hinzunehmen und so zu tun, als sei das, was geschieht, völlig normal.

Doch wie Matt Le Tissier in den ersten Sekunden des obigen Videos beschreibt, ist das alles andere als normal. Le Tissier war eine Fußballlegende (eine Sportart, die im Vereinigten Königreich Football genannt wird). Seine Fähigkeiten auf dem Spielfeld brachten ihm den Spitznamen „Le God“ ein, bevor er den Sport verließ und Sportkommentator wurde, zuletzt bei Sky Sports.

Wie er in dem Interview beschreibt, verlor er diesen Job, weil er sich zu Wort meldete und auf die große Zahl ungeklärter plötzlicher Herztode bei Profi- und Amateursportlern in aller Welt aufmerksam machte.

Athleten sterben in großer Zahl auf dem Spielfeld

Red Voice Media fragt in einer Schlagzeile: 400 Athleten kollabieren und sterben allein in den letzten 6 Monaten? und erwähnt dann „kleine Geschichten, in denen völlig gesunde Athleten auf mysteriöse Weise ums Leben kommen“. In dem Interview wird Le Tissier zu seinen Gedanken über die Häufung von Herzproblemen im Sport befragt, worauf er antwortet:

So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe 17 Jahre lang gespielt. Ich glaube nicht, dass ich in 17 Jahren eine Person gesehen habe, die mit Atembeschwerden, Herzklopfen oder Herzproblemen vom Platz musste… Im letzten Jahr war es einfach unglaublich, wie viele Menschen, nicht nur Fußballer, sondern Sportler im Allgemeinen, Tennisspieler, Kricketspieler, Basketballspieler, wie viele einfach umkippen. Und irgendwann muss man einfach sagen, dass das nicht in Ordnung ist und untersucht werden muss.

Le Tissier räumt ein, dass es auch andere Faktoren geben könnte, die diesen massiven Anstieg der kardialen Ereignisse bei Sportlern verursacht haben. Er weist darauf hin, dass die Athleten möglicherweise an COVID erkrankt waren, was eine Folge der Krankheit oder des Impfstoffs sein könnte. Er weist jedoch darauf hin, dass dies untersucht werden sollte, was nicht der Fall ist.

Man kann sich fragen, warum die Gesundheitsexperten die Schuld nicht auf die Infektion schieben, sondern das Problem sogar völlig ignorieren. Das wirft die Frage auf: Kennen sie die Antwort bereits?

Le Tissier fährt fort, über die Sicherheit der Spieler zu sprechen und darüber, wie der Sport die Spieler davor schützt, zu lange oder zu viele Spiele zu absolvieren, und dennoch sieht man zu, wie Spieler auf dem Spielfeld zusammenbrechen, und gibt sich offenbar damit zufrieden, so zu tun, als sei dies normal. Er nennt es eine „massive Pflichtverletzung“, dass niemand in einer verantwortlichen Position eine Untersuchung fordert.

Es ist absolut widerlich, dass sie dasitzen und nichts gegen die zunehmende Zahl von Sportlern unternehmen, die auf dem Spielfeld zusammenbrechen. Und das ist nicht nur das, was ich in dieser Saison beobachtet habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Laufbahn auch nur ein einziges Spiel wegen eines Notfalls im Publikum, eines medizinischen Notfalls im Publikum, abgebrochen wurde … Ich würde mir wünschen, dass sich das mal jemand ansieht und sagt: Moment mal, können wir die letzten 15 oder 20 Jahre zurückgehen und … nachsehen, wie oft das vor 10 Jahren passiert ist und wie oft es im letzten Jahr passiert ist. Ich habe viele Sportarten und viele Berichte über Fußball gesehen, und ich habe noch nie so viele Spiele gesehen, die aufgrund von Notfällen in der Menge unterbrochen wurden.

Der Interviewer wies darauf hin, dass Korrelation nicht zwangsläufig Kausalität bedeute, was Le Tissier bejahte, aber betonte, dass eine Untersuchung erforderlich sei, um herauszufinden, ob dies der Fall sei. Mit bloßem Auge kann ich feststellen, dass dies viel häufiger vorkommt als in der Vergangenheit. Ich kann nicht der Einzige sein, dem dies auffällt.

Wer sind diese Athleten?

Obwohl eine überwältigende Anzahl von Profi- und Amateursportlern auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist, sind sie nicht nur Zahlen. Sie alle haben mit hoher Wahrscheinlichkeit eines gemeinsam – sie haben die COVID-Spritze genommen. Dieses vierminütige Video zeigt eine Zusammenstellung von Sportlern, die innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten „plötzlich“ zusammengebrochen sind.

Kyle Warner ist einer dieser Sportler. Er ist 29 Jahre alt und befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere als professioneller Mountainbike-Rennfahrer. Nachdem er im Juni 2021 eine zweite Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte, erlitt er eine so schwere Reaktion, dass er im Oktober noch immer viele Tage im Bett verbringen musste.

Um darauf aufmerksam zu machen, dass COVID-19-Impfungen nicht immer so sicher sind, wie man uns glauben machen will, teilte Warner im November 2021 seine Erfahrungen mit dem pensionierten Krankenpfleger und Ausbilder John Campbell. Warner, in seinen 20ern und in bester körperlicher Verfassung, wurde durch die Spritze dennoch schwer geschädigt.

„Ich bin der Meinung, dass es dort, wo es ein Risiko gibt, auch eine Wahlmöglichkeit geben muss“, sagt er. Aber im Moment werden die Menschen in die Irre geführt. „Die Menschen werden gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die auf einem Mangel an Informationen beruht, während sie von einer Entscheidung überzeugt sind, die auf vollständiger Informationstransparenz beruht“.

Die Geschichte von Warner ist nicht anders als die vieler anderer: Wie Campbell in diesem Interview erfuhr, sind viele Ärzte nicht bereit, anzuerkennen, dass die COVID-19-Spritzen mit den Verletzungsbeschwerden der Patienten in Zusammenhang stehen könnten. Während die Gesundheitsbehörden inzwischen anerkennen, dass die Herzmuskelentzündung mit den Injektionen zusammenhängen könnte, ignorieren sie weiterhin andere unerwünschte Ereignisse.

Impfgeschädigte erhalten wahrscheinlich keine Hilfe

Faktenprüfer sind schnell dabei, die Möglichkeit zu verneinen, dass eine überwältigende Zahl von Todesfällen und Verletzungen bei Profi- und Amateursportlern nicht mit den COVID-Impfungen zusammenhängt, aber Bestatter erzählen eine andere Geschichte.

Der Bestattungsunternehmer Richard Hirschman ist seit 2004 ein professioneller, zertifizierter Einbalsamierer und reist derzeit zu mehreren Bestattungsunternehmen, um Leichen einzubalsamieren. Er war in der Sendung „Dr. Jane Ruby“ zu Gast, um über einige schockierende Erkenntnisse zu berichten, die er in den letzten Monaten bei seiner Arbeit gemacht hat.

Mitte 2021 fiel ihm auf, dass einige Menschen, die an Herzinfarkten und Schlaganfällen starben, seltsame Gerinnsel in ihren Venen und Arterien hatten. Er zeigte Bilder von faserig aussehenden Gerinnseln, die er aus den Körpern der Patienten entnommen hatte und von denen einige die Länge eines Beins hatten, und erklärte, dass normale Gerinnsel normalerweise auseinanderfallen, wenn man sie anfasst. Diese faserigen Gerinnsel – von denen er immer mehr sieht – behalten ihre Integrität und können manipuliert werden, ohne sich aufzulösen.

Unabhängig davon, ob sie sterben oder nicht, ist es leider unwahrscheinlich, dass jemandem, der glaubt, durch die COVID-Spritzen geschädigt worden zu sein, ohne intensive Bemühungen geholfen werden kann. Ein Grund dafür ist, dass die Menschen zwar zunehmend nach Unterstützung für die Impfgeschädigten rufen, aber die einzige Möglichkeit, Entschädigung zu erhalten, das obskure Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) ist.

Zur Erläuterung: Schadensersatzansprüche für reguläre Impfstoffe laufen über das National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP).

Dieses US-Gesetz, das ursprünglich als „verschuldensunabhängiges“ System zur Klärung von Verletzungsansprüchen eingeführt wurde, schützt die Arzneimittelhersteller letztlich mit einem vollständigen Haftungsschutz, und wenn Sie vor diesem Impfstoff-„Gericht“ obsiegen, kommen die Auszahlungen aus einem eigens zu diesem Zweck eingerichteten Fonds, der die Impfstoffhersteller, ihre Versicherungsgesellschaften und Impfstoffanbieter vor kostspieligen Auszahlungen für Impfstoffverletzungen und Todesfälle bewahrt.

Wenn Sie jedoch glauben, durch eine COVID-Spritze geschädigt worden zu sein, und eine Entschädigung wünschen, müssen Sie sich an ein anderes Impfstoff-„Gericht“ wenden, das von einem laut Fortune „obskuren Büro innerhalb des US-Gesundheitsministeriums“ geleitet wird. Und dieses System schützt nicht nur die Hersteller und Gesundheitsdienstleister vor der Haftung, sondern hat auch einige Hürden und Grenzen, die eine Entschädigung wesentlich schwieriger machen als der Weg über das NVICP.

Selbst wenn Sie beweisen können, dass Sie durch eine COVID-Spritze geschädigt wurden, können Sie den Arzneimittelhersteller nicht verklagen, und die Entschädigung, die Sie aus dem Programm erhalten, ist auf 50.000 Dollar für entgangenen Lohn und 370.376 Dollar für widerrechtliche Tötung begrenzt.

Beamte versuchen, VAERS zu diskreditieren

Das Gesetz, das Big Pharma vor regulären Klagen wegen Impfschäden schützt, ist der National Childhood Vaccine Injury Act aus dem Jahr 1986. Das CICP-Antragsverfahren für COVID-Impfungen wird im Rahmen des 2005 verabschiedeten Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP)-Gesetzes durchgeführt, das die Regierung dazu ermächtigt, Gegenmaßnahmen bei einem Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu ergreifen. Die letzte Erklärung im Rahmen dieses Gesetzes wurde am 17. März 2020 abgegeben und sah Folgendes vor:

… Haftungsimmunität für bestimmte natürliche und juristische Personen (Erfasste Personen) gegen jegliche Schadensersatzansprüche, die durch die Herstellung, den Vertrieb, die Verabreichung oder die Anwendung medizinischer Gegenmaßnahmen (Erfasste Gegenmaßnahmen) verursacht wurden, daraus entstanden sind, damit in Zusammenhang stehen oder daraus resultieren, mit Ausnahme von Ansprüchen im Zusammenhang mit „vorsätzlichem Fehlverhalten“ gemäß der Definition im PREP-Gesetz.

Mit anderen Worten: Sofern kein vorsätzliches Fehlverhalten nachgewiesen werden kann, ist jede Person, die unter das Gesetz fällt, auch von Ansprüchen der Bürger freigestellt. Dies gilt nicht nur für Hersteller und Big Pharma, sondern kann auch für Regierungsbeamte gelten. Die Sache ist die, dass beide Systeme für die Geltendmachung von Ansprüchen am Ende des Prozesses angesiedelt sind und nicht alle möglichen Verletzungen widerspiegeln, die auftreten können.

Wie kann man also feststellen, wie viele tatsächliche Verletzungen bei einem bestimmten Impfstoff auftreten können? Hier kommt ein weiteres System ins Spiel: das National Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Wie ich später noch erläutern werde, kann jeder eine Meldung an VAERS machen, und genau diese Schlüsselkomponente nutzen Kritiker, um zu behaupten, VAERS könne Fehler und sogar falsche Angaben enthalten.

Obwohl das System über einen Mechanismus verfügt, der dazu beiträgt, Falschmeldungen auszusortieren, haben hochrangige Regierungsvertreter wie der Direktor des NIAID, Dr. Anthony Fauci, und die Direktorin des CDC, Dr. Rochelle Walensky, versucht, es zu diskreditieren. Dies geschah vor allem während einer Anhörung im Senat, als beide Personen andeuteten, dass es möglich sei, dass eine geimpfte Person, die bei einem Autounfall ums Leben kommt, in VAERS als Impfschaden eingetragen werden könnte.

Es ist wichtig anzumerken, dass das VAERS-System gemeinsam von der CDC und der FDA verwaltet wird. Wie David Martin, dessen Arbeit nach eigener Aussage ethisches Engagement und den Umgang mit gemeinschaftlichen und gemeinschaftsbasierten Wertinteressen beinhaltet, in einem auf Twitter veröffentlichten Interviewauszug hervorhebt:

Tatsache ist, dass die CDC und die FDA zwar versuchen, sich hinter dem zu verstecken, was sie angeblich als Fehler in der VAERS-Datenbank, dem Vaccine Adverse Event Reporting System, bezeichnen, aber sie scheinen nicht zu erkennen, dass sie mit der Behauptung, es gebe Fehler, gegen das Gesetz von 1986 verstoßen … Wenn Sie es [das Gesetz] noch einmal lesen, werden Sie feststellen, dass die Hersteller von Impfstoffen verpflichtet sind, VAERS auf dem neuesten Stand zu halten. Das ist sogar eine gesetzliche Vorschrift. Wenn sie Ihnen also sagen, dass es nicht korrekt ist, geben sie damit zu, gegen das Gesetz zu verstoßen.

Laut Gesetz ist VAERS ein obligatorisches Meldesystem für Angehörige der Gesundheitsberufe. Das System ist nicht für die Analyse von Kausalzusammenhängen vorgesehen, sondern kann als Rohdaten für die Ermittlung unerwarteter unerwünschter Ereignisse verwendet werden, die auf ein Sicherheitssignal hindeuten könnten.

Insgesamt muss das System von den Angehörigen der Gesundheitsberufe und den Arzneimittelherstellern aufrechterhalten werden, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist, um die Entschädigung für Impfschäden aufrechtzuerhalten. Martin weist darauf hin:

Und das ist die Gegenleistung für den Erhalt der Immunität. Wenn VAERS falsch ist, dann ist die Immunität durchbrochen, weil es die gesetzliche Verantwortung des Herstellers ist, sicherzustellen, dass VAERS korrekt ist.

VAERS wird mit Meldungen überschwemmt

Jeder kann eine Meldung an VAERS machen – sowohl Patienten als auch Angehörige der Gesundheitsberufe können dieses System nutzen, um gesundheitliche Bedenken zu melden, von denen sie vermuten, dass sie mit einem beliebigen Impfstoff, einschließlich der COVID-Impfungen, zusammenhängen könnten. Da das System jedoch passiv ist, hängt es allein von jedem Einzelnen ab, ob die Berichte eingereicht werden.

Die Berichte müssen alle Krankenhausunterlagen und alle anderen relevanten medizinischen Informationen enthalten. Wie Brittany Galvin, eine junge Frau, die behauptet, durch einen COVID-Schuss verletzt worden zu sein, in einem Video kurz und bündig feststellt, ist das System leider nicht effizient, und die Daten sind unter Umständen völlig veraltet. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Überwachung der Auswirkungen des COVID-Impfprogramms, da es möglich ist, dass die Daten, die man an einem bestimmten Tag in der VAERS-Datenbank sieht, nicht annähernd aktuell sind.

Galvin hat mehrere Videos erstellt, in denen sie über den Weg berichtet, den sie zurückgelegt hat, um ihre unerwünschten Ereignisse an VAERS zu melden. In einem im Januar 2022 veröffentlichten Video zeichnete sie ihr Telefongespräch mit einem Ermittler von VAERS auf, in dem es darum ging, warum ihre Ende Mai 2021 eingereichte Meldung noch nicht im System erfasst worden war.

In einem Gespräch erfuhr sie, dass der Prozess viele Schritte durch verschiedene Abteilungen umfasst. Die erste Station für die VAERS-Meldungen ist eine Abteilung mit nur 50 Mitarbeitern. Sobald das Informationspaket von dieser Abteilung ausgefüllt ist, wird es an ein Team von Krankenschwestern geschickt, die jede Seite lesen und überprüfen.

Wenn die Mitarbeiter Bedenken haben oder weitere Informationen benötigen, wird das Paket an die erste Abteilung zurückgeschickt, um weitere Informationen einzuholen. Galvin äußerte ihre Besorgnis darüber, dass es Hunderttausende von Menschen wie sie gibt und nur 50 VAERS-Mitarbeiter, die versuchen, diese Berichte zu bearbeiten.

Inzwischen versucht die gesamte Regierung, jeden dazu zu zwingen, sich dieses Ding zu besorgen. Man lügt die Leute an und sagt ihnen, dass „niemand GBS bekommen hat“, aber ich sitze hier, kann kaum laufen und mein Fall wird ‚technisch‘ nicht gemeldet, weil die CDC noch nicht ermittelt hat, weil die Krankenhäuser ihre Füße hinhalten … es ist wie eine sich drehende verrückte Tür und wir alle auf diesem Planeten und in diesem Land werden belogen, und das ist unfair.

Am Ende des Gesprächs mit dem Ermittler erfuhr Galvin, dass ihre Meldung zwar im Mai 2021 eingereicht wurde, aber erst im September oder November 2021 jemandem bei VAERS zugewiesen wurde. Es könnte viele Monate dauern, bis die CDC den Bericht über ihre Impfstoffverletzungen erhält, der veröffentlicht werden kann.

