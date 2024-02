Warum Kriegsanleihen in Europa wieder aufleben

Von Tom Luongo

Nach einer größtenteils friedlichen Sicherheitskonferenz in München am Wochenende ließ die estnische Ministerpräsidentin Katja Kallas den wahren Grund für die jüngste Hysterie über die Finanzierung der Ukraine aus dem sprichwörtlichen Sack – Eurobonds.

Kallas wurde die Kanzel überlassen, um für die Ausgabe von Eurobonds in Höhe von 110 Milliarden Dollar durch die EU-Kommission zu plädieren, die für die Aufrüstung Europas für die Zukunft und die Unterstützung der Ukraine ausgegeben werden sollen. Es klingt wie das Gleiche, was wir schon seit zwei Jahren hören. Mehr Geld für die Ukraine. Mehr Kriegsausgaben.

Aber das Thema ist weitaus komplexer und differenzierter als nur sicherzustellen, dass der Westen Russland bis auf den letzten Ukrainer bekämpft. Letztlich geht es darum, die grundlegende Schwäche der EU zu beheben. Es handelt sich um einen Wirtschaftsblock mit einer gemeinsamen Währung, dessen politische Autorität weitgehend machtlos ist, den Wert dieser Währung zu kontrollieren.

Aus diesem Grund hat die EU-Führung, die in ihrer Agenda nominell Davosianer ist, ihre politische Maschinerie in Gang gesetzt, um der EU-Kommission diese Macht durch die Ausgabe von Anleihen und einen zentralisierten Besteuerungsmechanismus zu geben.

Sie taten dies nach COVID mit ihren SURE Bonds, die sie im Jahr 2020 ausgaben, um diesen Prozess zu legitimieren. Ich habe darüber in einem langen Artikel im Oktober letzten Jahres berichtet, als genau dieses Thema wieder aufkam, als EZB-Präsidentin Christine Lagarde öffentlich machte, dass sie einen Eurobond-Index schaffen wollen, um ihnen eine größere Sichtbarkeit zu verleihen, in der vergeblichen Hoffnung, dass jemand diese nächste Runde von ihnen kaufen wird.

Außerdem wird im Verborgenen darauf hingearbeitet, dass diese Anleihen ebenso wie alle anderen indexiert werden, d.h. dass sie leichter an Muppet-Investoren verkauft werden können, da sie offiziell sind und durch das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der EG gedeckt sind. Natürlich haben die ursprünglichen Investoren ihren Arsch verloren, da der Großteil der Anleihen ausgegeben wurde, als die EZB bei -0,6 % stand. Die EZB hat die Zinsen gerade bei 4,5 % gehalten. Die Rechnung mit den Anleihen geht nicht auf. So hat die EU nach der COVID-Operation den letzten großen Batzen Geld von ihren Anlegern bekommen, die nun auf massiven Verlusten sitzen. Einige dieser Anleger waren natürlich die Zentralbanken der Mitgliedstaaten selbst. Sie glauben mir nicht? Eine SURE-Anleihe im Wert von 7 Mrd. € mit einem Kupon von 0,1 % und Fälligkeit im Oktober 2040 wird derzeit mit einer Rendite von 3,867 % gehandelt. Das sieht gar nicht so schlecht aus, bis man den Kurs dieser Anleihe betrachtet, der mit einer Geld-Brief-Spanne von 0,54/0,55 gehandelt wird… oder einem Verlust von 45 %.

Der Kurs dieser speziellen SURE-Anleihe hat sich nach einer der größten Rallyes auf den Staatsanleihemärkten in der Geschichte bis Ende 2023 wieder auf etwa 0,61 $ erholt. Aber das ist auch nur der notierte Preis. Es gibt keine Preisermittlung für diese Anleihen, da nur ein einziger Handel pro Woche in Frankfurt stattfindet, wo diese Anleihen notiert sind.

Sie sind kein Markt. Sie sind jedoch ein massives politisches Instrument. Denn sie haben der EU-Kommission die Möglichkeit gegeben, Steuern zu erheben, um den 0,1%igen Kupon zu bezahlen. Es ist das staatliche Steuer- und Ausgabenäquivalent von „nur das Trinkgeld„. Es ist nur ein kleiner Aufschlag auf Ihre Lebensmittelrechnung… oder was auch immer.

Ein Problem besteht darin, dass die Erstinvestoren immer noch auf 40 % Verlusten sitzen. Wenn die erste Runde mit einem Abschlag von 40 bis 50 % verkauft wird, welchen Kupon werden sie dann anbieten müssen, um jemanden zum Kauf der nächsten Runde zu bewegen?

Die EU kann es sich nicht leisten, das Kapital zu beschaffen, das sie benötigt, um ihre Pläne zur fiskalischen Integration zu vollenden, wenn die EZB auf 4,5 % gezwungen wird, um mit Powells FED Schritt zu halten. Sie brauchen diese Zinssätze wieder nahe Null, um ihre großen Träume von einer kohlenwasserstofffreien totalitären Zukunft zu finanzieren.

Wie immer unterstreicht dies den Punkt, den ich schon seit mehr als zwei Jahren anspreche, dass Powells „höher für länger“-Zinspolitik nicht nur das europäische Bankensystem unter Druck setzt, sondern auch seine politischen Ziele.

Nichts davon ist bei 5,5 % auch nur annähernd nachhaltig. Und wer meint, die USA seien in dieser Hinsicht anfälliger als die EU, den möchte ich bitten, mir das in aller Ausführlichkeit zu erklären, zumal der Dollar in den letzten zwei Jahren fast den gesamten Milchshake des Euro im Welthandel getrunken hat.

Ich werde warten.

Von SURE zum Krieg

Das Schicksal dieser SURE-Anleihen und aller künftigen EG-Anleiheemissionen hängt hier in der Schwebe. In der Tat steht die Zukunft der EU selbst auf dem Spiel. Deshalb wurde ich gestern von Sputnik News kontaktiert, um meine Gedanken zu diesem Thema darzulegen.

„Eurobonds sind der Heilige Gral der europäischen Integration“, sagte Tom Luongo, Finanz- und Geopolitikanalyst, gegenüber Sputnik. „Premierminister Kallas sagt Ihnen, was der Plan ist. Die Achillesferse der EU ist der Euro selbst und das Fehlen einer zentralen Steuerbehörde.“ „Eurobonds dieser Art, die von der Europäischen Kommission ausgegeben werden, sind ein weiterer Weg, diese Autorität an Brüssel zu übergeben und die Zentralbanken und Gesetzgeber der Mitgliedsstaaten zu umgehen“, fügte er hinzu. „Wenn man zynisch wäre, was ich bin, würde man vermuten, dass die Unterstützung der EU für den Krieg in der Ukraine hauptsächlich von dem Wunsch angetrieben wurde, die Macht in Brüssel zu zentralisieren“, argumentierte Luongo. „Man beginnt einen Krieg in der Ukraine, indem man Russlands rote Linien absichtlich überschreitet, treibt die Inflation vor Ort in die Höhe und leert die Militärkassen mit all den veralteten Waffen und Munition aus der Nachkriegszeit. (…) Wenn man verliert, wie es jetzt der Fall ist, spielt man die Bedrohung durch Russland hoch, das nicht vor der Ukraine Halt macht, um die Umschichtung der Inlandsausgaben auf den Ausbau des Militärs zu rechtfertigen und Eurobonds auszugeben, um dafür zu bezahlen.“

Dieser Plan für Kriegsanleihen wurde von den üblichen Verdächtigen für die Militarisierung der EU, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem EU-Präsidenten Charles Michel, vorangetrieben. Und ich möchte hier betonen, dass nichts an diesem Projekt wirtschaftlich ist. Es ist rein politisch. Sie werden jedes politische Kapital aufwenden, das sie brauchen, um den Menschen in Europa dieses Ergebnis aufzuzwingen.

Für Leute wie Macron, Michel, Ursula Von der Leyen und ihre Chefs sind die europäischen Bourgeoisie und Proletarier nur Steuervieh. Kein Wunder, dass sie so dagegen sind, dass sie Rindfleisch essen.

Also, lassen Sie uns noch ein paar Punkte verbinden. Denn jetzt sollte klar sein, dass sie Ungarns Viktor Orban deshalb mit wirtschaftlicher Zerstörung gedroht haben, weil er ihr 50-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine aufhielt.

Sie müssen die Ukraine am Laufen halten, um zu rechtfertigen, dass sie jetzt weitere 100+ Milliarden Dollar ausgeben, um sie in scheiternde französische und deutsche Banken zu waschen, die auf massiven Verlusten aus all den Schulden sitzen, die sie während der NIRP-Periode (Negativzinspolitik) gekauft haben.

Dies ist nur der Anfang ihrer Pläne, die Souveränität aus den Händen der Mitgliedsstaaten zu nehmen und sie an Brüssel zu übergeben. Aber um dies den globalen Investoren zu verkaufen, müssen sie der Welt beweisen, dass sie alle abweichenden Stimmen unter Kontrolle haben.

Staatsschulden werden durch Steuern und die Produktionskapazität der Bevölkerung gesichert. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die EU weder das eine noch das andere.

NATO für immer

Wenn ich darüber nachdenke, was alle Hauptakteure in den letzten Wochen von sich gegeben haben, dann war das gemeinsame Thema die NATO über alles. Dies wurde von allen geäußert, von Präsident Biden auf seiner letzten Pressekonferenz und von Vizepräsident Harris in München bis hin zu Hillary Clinton, die sich eindeutig auf mehr als nur einer Lebensbeweistour befand.

Der Tod von Alexej Nawalny wurde genutzt, um Geld für den Krieg zu sammeln. Berichte, dass Russland US-Satelliten aus der Umlaufbahn schießt. Heuschrecken!

Bei diesen Leuten hört es nie auf. Hinter jeder Schlagzeile lauert ein bequemer russischer oder chinesischer Buhmann. Aber das eigentliche Thema ist, dass das Geld weiter in die NATO fließen soll. Trumps Äußerungen, dass er zur Seite treten würde, wenn Putin ein NATO-Land angreift, das nicht zahlt, wurde von allen genutzt, um atemlos für MEHR NATO zu werben.

Letztlich geht es aber nur um die Ausübung roher Macht gegen die eigene Bevölkerung. Putin und seine Armee stellen für Berlin genauso wenig eine Bedrohung dar wie für Kiew.

Die NATO und die Pläne, sie in eine globale Polizeitruppe unter UN-Kontrolle umzuwandeln, sind der Grund für all das. Europa will die USA als Vasallen haben, nachdem es sich im Kampf gegen die Phantombedrohung Putin zu Tode verausgabt hat. Die Eurobonds sind die wahre Geschichte.

Der Rest ist nur Lärm.

N.B. Wie immer werde ich alles, was ich an Sputnik News geschickt habe, aus Gründen der Transparenz veröffentlichen

Sputnik: Die EU muss an einem Plan zur Ausgabe von Eurobonds in Höhe von 107,8 Milliarden Dollar arbeiten, um die Verteidigungsindustrie des Kontinents anzukurbeln, und in der Zwischenzeit mehr tun, um Waffen an die Ukraine zu liefern, sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas am Sonntag in einem Interview auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegenüber Bloomberg. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir mehr investieren und [erkunden] müssen, was wir gemeinsam tun können, denn die Anleihen, die von den einzelnen Ländern ausgegeben würden, sind zu klein, um sie zu vergrößern“, sagte sie. „Eurobonds könnten eine viel größere Wirkung haben.

Was halten Sie insgesamt von dieser Idee und ihrer potenziellen Wirksamkeit?

Eurobonds sind der Heilige Gral für die europäische Integration. Premierminister Kallas sagt Ihnen, was der Plan ist. Die Achillesferse der EU ist der Euro selbst und das Fehlen einer zentralen Steuerbehörde. Eurobonds dieser Art, die von der Europäischen Kommission ausgegeben werden, sind eine weitere Möglichkeit, diese Autorität an Brüssel zu übertragen und die Zentralbanken und Gesetzgeber der Mitgliedstaaten zu umgehen.

Wäre man zynisch, was ich bin, würde man vermuten, dass die Unterstützung der EU für den Krieg in der Ukraine hauptsächlich von dem Wunsch angetrieben wurde, die Macht in Brüssel zu zentralisieren. Man beginnt einen Krieg in der Ukraine, indem man Russlands rote Linien absichtlich überschreitet, treibt die Inflation vor Ort in die Höhe und leert die Militärkassen mit all den veralteten Waffen und Munition aus der Nachkriegszeit. Wenn man den Krieg gewinnt, ist das großartig. Russland ist unterworfen, und für Europa eröffnet sich ein neues koloniales Gebiet, in dem es sich die Sicherheiten für die nächste Generation des imperialen Europas sichern kann.

Wenn man verliert, wie es jetzt der Fall ist, spielt man die Bedrohung durch Russland, die auch vor der Ukraine nicht Halt macht, hoch, um die Umschichtung der Inlandsausgaben auf eine militärische Aufrüstung zu rechtfertigen, und gibt Eurobonds aus, um sie zu bezahlen. Die EU-Kommission muss mit direkten Steuerbefugnissen ausgestattet werden, um den Investoren die Anleihen zu garantieren. Ihre SURE-Anleihen, die nach COVID-19 ausgegeben wurden, waren der erste Beweis für diesen Mechanismus.

Deshalb waren sie so wütend auf Viktor Orban, weil er die Ukraine-Hilfe blockierte. Es legitimiert ihre zentrale Autorität, den Investoren zu garantieren, dass sie den EU-Mitgliedern ihren Willen aufzwingen können, während sie die Ukraine am finanziellen Tropf halten, um die Wiederaufrüstung Europas zu rechtfertigen.

Während die Finanzierung der Ukraine im US-Kongress auf der Stelle tritt, scheint die EU auf eine weitere Verschuldung zuzusteuern. Welche Risiken birgt diese Art der gemeinsamen Kreditaufnahme für die europäischen Länder? Mit welchen vorhersehbaren und unvorhersehbaren Folgen rechnen Sie?

Die Risiken sind vor allem politischer Natur für die Menschen in Europa. Denn wenn Sie glauben, dass die Dinge in Brüssel jetzt schon außer Kontrolle sind, dann warten Sie nur, bis Sie Ihre Steuern direkt an die EU-Kommission zahlen. Was Sie im letzten Monat mit Orban erlebt haben, war eine Warnung an den Rest der EU. Hier gibt es keine Partnerschaft, sondern nur die Ausübung der rohen Macht der Zentralbehörde.

Indem man diese Worte in den Mund eines fanatischen Russenhassers wie Estlands Premierminister Kallas legt, will man den Rest der EU dazu bringen, das mitzumachen. Was von der nationalen Souveränität in Europa noch übrig ist, wird sterben, wenn die EU-Kommission weiterhin diese speziellen Anleiheemissionen in Höhe von 100 Milliarden Euro auf einmal bekommt.

Während am vergangenen Wochenende in München alle von ihrer „heiligen Verpflichtung“ gegenüber der NATO sprachen, ist es in Wirklichkeit so, dass Vorschläge wie dieser die NATO letztendlich zum Scheitern bringen werden. In den Augen der Eurokraten und Globalisten in Washington ist die NATO ein Vorläufer einer globalen Polizeitruppe, die von den Vereinten Nationen verwaltet wird. Je mehr diese Leute auf eine vollständige Integration des militärischen, ordnungspolitischen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhalts drängen, desto mehr werden sie die Menschen, die sie zu unterwerfen versuchen, entfremden.

Inwieweit kann diese Eurobonds-Strategie die Verteidigungsindustrie des Kontinents ankurbeln, da die europäische Industrie von der Finanzkrise stark betroffen ist und viele von ihnen ihre Produktion verlagern? Ist das Wunschdenken der estnischen Premierministerin?

Es ist kein Wunschdenken ihrerseits, sondern Teil des Prozesses, der auf der sprichwörtlichen weißen Tafel in Brüssel festgelegt wurde. Europa hat sich auf einen sehr gefährlichen Weg begeben, indem es seine Volkswirtschaften durch COVID-Sperren gezielt ausgenommen hat, um die erste Runde der Eurobonds zu erreichen. Jetzt benutzen sie die Phantomdrohung einer russischen Invasion, um die Ausgabe der zweiten Runde zu erreichen.

Die beginnende Inflation und der übermäßig starke Euro als Währung führen dazu, dass ihre Industrien ins Ausland abwandern. Aber auch das ist Teil der Strategie. Denn für jede BASF-Anlage, die in den USA gebaut wird, gibt es eine Reihe von EU-Vorschriften, die von den lokalen und bundesstaatlichen Regierungen übernommen werden müssen. Diese sind darauf ausgelegt, den Wettbewerbsvorteil des ausländischen Staates zu zerstören, indem sie dessen Kosten vor Ort erhöhen.

Für diese Leute ist es immer ein vergiftetes Zuckerbrot. Immer.

Das Haar in der Suppe ist, dass sie die Zinssätze erhöhen müssen, um mit der Federal Reserve Schritt zu halten. Mit jedem Monat, der vergeht, in dem die Fed sich weigert, die Zinssätze zu senken, steigen die Risiken für die Brüsseler Pläne. Das gesamte Projekt beruht darauf, den Übergang in die von ihnen bevorzugte kohlenwasserstofffreie Zukunft mit billigen Kreditdollars zu finanzieren und gleichzeitig ihren größten Konkurrenten, die USA, auszuhöhlen, indem sie ihn durch die NATO in nutzlose Scharmützel wie die Ukraine verwickeln.