Eine kurze Geschichte über die Ukraine

Von James Corbett

Die regelrechte Hysterie, die die Ankündigung von Tucker Carlsons Ankunft in Moskau und sein anschließendes Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin begleitete – einschließlich Hillary Clinton, die Carlson als „nützlichen Idioten“ brandmarkte, und Bill Kristols Aufruf, ihm die Wiedereinreise in die USA zu verweigern – wurde nach der Veröffentlichung des Interviews selbst schnell von einer anderen (aber ebenso fehlgeleiteten) Reaktion überholt: „Warum in aller Welt hat Putin so viel Zeit damit verbracht, über alte Geschichte zu sprechen?“

Diese Reaktion sagt viel über unsere historische Ignoranz aus. Nicht nur unsere Unkenntnis der Geschichte an sich, sondern auch unsere Unkenntnis der Rolle, die die Geschichte für das Verständnis des heutigen Weltgeschehens spielt.

Wir neigen dazu, Argumente unter Historikern als rein akademische Angelegenheiten zu betrachten: ein Haufen spießiger, grauhaariger, Pfeife rauchender, Tweedjacke tragender Professoren, die bei Tee und Gebäck über die Haarfarbe Alexanders des Großen oder das Talent Friedrichs des Großen als Flötist debattieren.

Aber wir irren uns.

Das Studium der Geschichte ist alles andere als eine langweilige, akademische Beschäftigung, sondern hat in der realen Welt weitreichende Folgen. Fragen Sie einfach die Ukrainer.

Seit Jahrhunderten wird das Thema der ukrainischen Geschichte – einschließlich der Ursprünge des ukrainischen Staates, des Kampfes um die ukrainische Unabhängigkeit und sogar des Wesens der ukrainischen Identität selbst – von verschiedenen Kräften als Teil eines umfassenderen politischen Konflikts instrumentalisiert. Der Journalist Christian Esch hat diesen anhaltenden Kampf um die ukrainische Vergangenheit wie folgt beschrieben: „Wie immer wird der Krieg sowohl auf dem symbolischen Feld als auch auf dem Schlachtfeld ausgetragen [. . .] Die Geschichte, so scheint es, ist selbst zum Schlachtfeld geworden.“

Die Tatsache, dass Putin einen beträchtlichen Teil seiner Zeit damit verbrachte, mit dem amerikanischen Deep-State-Agenten Tucker Carlson über mittelalterliche Geschichte zu sprechen, ist also nur für diejenigen verwunderlich, die weiterhin den Eindruck haben, dass Geschichte nicht wichtig ist.

Also, was wissen wir über die Geschichte der Ukraine? Was ist umstritten? Und was sagt uns die Kontroverse über die Konflikte, die heute in diesem Teil der Welt toben? Das wollen wir herausfinden.

Alte Geschichte

Beginnen wir mit einigen grundlegenden Fragen aus dem Geschichtsunterricht: Wer sind die Ukrainer? Woher kommen sie? Wann wurde die Ukraine gegründet? Von wem? Wie hat sich das Land zu dem modernen Nationalstaat entwickelt, den wir heute kennen?

Diese Fragen scheinen einfach zu beantworten zu sein, aber das sind sie nicht. Stattdessen hängen die Antworten auf diese Fragen wie üblich sehr stark davon ab, wen man fragt.

Fragt man Wladimir Putin, bekommt man entweder eine zweistündige Geschichtsstunde, die er einem verwirrt dreinblickenden amerikanischen Sender erteilt, oder einen 7.000 Wörter umfassenden Aufsatz „Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern“, in dem er argumentiert, dass die Ukrainer in Wirklichkeit nur kleine Russen sind (warum können sie also nicht einfach damit zufrieden sein, von Moskau regiert zu werden?)

Der Name „Ukraine“ wurde häufiger in der Bedeutung des altrussischen Wortes „okraina“ (Peripherie) verwendet, das sich in schriftlichen Quellen aus dem 12. Jahrhundert findet und sich auf verschiedene Grenzgebiete bezieht. Und das Wort „ukrainisch“ bezog sich, nach den Archivdokumenten zu urteilen, ursprünglich auf Grenzwächter, die die Außengrenzen schützten.

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist dieses Argument bei vielen Ukrainern nicht sehr beliebt.

Was denken also die Ukrainer? Auch hier kommt es wieder darauf an, welche Ukrainer Sie fragen.

Fragt man eine Gruppe akademischer Historiker, die von der Viktor-Pintschuk-Stiftung auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zusammengestellt wurde, so schwadronieren sie ausführlich über paläolithische archäologische Entdeckungen, die beweisen, dass die Ukraine die eigentliche Wiege der Zivilisation war. (Wussten Sie, dass die Ukrainer zur gleichen Zeit wie die Ägypter Städte bauten? Oder dass alle indo-europäischen Sprachen auf die Ukraine zurückgehen? Nun, verdammt noch mal, das werden Sie wissen, wenn diese Gelehrten mit ihrem Vortrag fertig sind!)

Oder, wenn Sie die Art von Ukrainern fragen, die in aalglatten Propagandavideos von gut vernetzten Dokumentarfilmern zu sehen sind, die sich auf dem Höhepunkt einer von den USA unterstützten Farbrevolution „spontan“ verbreiten, dann sind die Ukrainer Menschen, die einfach nur nach Freiheit streben (und „Sie können uns nur helfen, indem Sie Ihren Freunden diese Geschichte erzählen, indem Sie dieses Video teilen“).

Vielleicht sagen uns diese Antworten aber auch nur, dass wir diese Leute gar nichts fragen sollten.

Was ist also mit dem durchschnittlichen Ukrainer auf der Straße? Sie wissen schon, der typische Joe Sixpack und Jane Soccermom… Errr, ich meine, die durchschnittliche Hryhory Horilka-Schwimmerin und Fedora Footballmom. Was würden sie Ihnen über die Ursprünge der Ukraine erzählen?

Nun, wenn man den ganzen paläolithischen Kram weglässt, würden die meisten Seiten zustimmen, dass das, was wir als die heutige Ukraine betrachten, aus einer Reihe von bedeutenden Ereignissen im 9. Damals schlossen sich die ostslawischen Stämme erstmals zu einem Staat mit Kiew als Hauptstadt zusammen. In seiner Blütezeit umfasste dieser Staat, der von einem Monarchen mit dem Titel Großfürst von Kiew regiert wurde, ein Gebiet, das von den Karpaten im Westen bis zur Wolga im Osten und von der Ostsee im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden reichte.

Aber wie wurde dieser Staat genannt? Wer hat ihn regiert und wie? Wann und warum zerfiel er, und was hat das mit der historischen Brüderlichkeit (oder deren Fehlen) zwischen Ukrainern, Russen und Weißrussen zu tun? Genau hier beginnt das Minenfeld.

Noch einmal: Wir reden hier nicht über eine trockene, verstaubte Geschichtsstunde. Wir sprechen von der Geburt einer Nation. Und wie Filmstudenten vielleicht wissen, kann The Birth of a Nation gelinde gesagt sehr kontrovers sein.

In der Tat ist die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, von größter Bedeutung. Auf die eine Art liefert sie der russischen Regierung eine Rechtfertigung für den Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Auf eine andere Art erzählt, ermöglicht sie es der ukrainischen Regierung, gegen politisch Andersdenkende vorzugehen, kritische Nachrichtensender zu verbieten, amerikanische Reporter zu verhaften und zu töten und unschuldige Menschen zu töten, die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Mit anderen Worten: Die Geschichte kann das am härtesten umkämpfte Terrain eines jeden politischen Kampfes sein.

Nehmen wir nur das Beispiel jenes Protostaates aus dem 9. Jahrhundert, der die Ostslawen (und Finnen und Nordmänner) in ihrem ersten gemeinsamen Staatswesen vereinte. Wie wurde er genannt? In vielen Geschichtslehrbüchern wird er als „Kiewer Rus'“ bezeichnet. … aber ukrainische Historiker behaupten, dass dieser Name von russischen Historikern im 19. Jahrhundert erfunden wurde, als Teil eines politischen Tricks der heutigen Russen, um historische Ansprüche auf die ukrainischen Gebiete zu erheben.

Oder nehmen wir Wladimir den Großen (oder ist es Wolodymyr der Große?), Herrscher der Kiewer Rus‘ (oder wie auch immer sie genannt wurde) im späten 10. Nachdem er 988 zum orthodoxen Christentum übergetreten war, wird ihm die Christianisierung des Volkes der Rus‘ zugeschrieben, und er wird von der orthodoxen Ostkirche als Heiliger Wladimir heiliggesprochen. Aber ist er Ukrainer? Oder ein Russe? Ist er ein weiteres Glied in der Kette, die das ukrainische und das russische Volk verbindet, wie Putin in seinem Essay behauptet? Oder etwas ganz anderes?

Fürst Wolodomyr, wie er in der Ukraine genannt wird, gilt als einer der Gründerväter der ukrainischen Nation: Er festigte die Herrschaft über Kiew und Nowgorod, herrschte von Kiew aus über die Rus‘, noch bevor Moskau errichtet wurde, und christianisierte die Nation. Jahrestag seines Todes im Jahr 2015 feierte Russland sein Erbe als einer der Gründerväter Russlands mit landesweiten Veranstaltungen und der Errichtung einer Statue zu seinen Ehren in Moskau, einer Stadt, die es zu Wladimirs Lebzeiten noch gar nicht gab.

Oder nehmen Sie Jaroslaw den Weisen, einen der Söhne von Wladimir/Volodymyr, der von 1019 bis 1054 als Großfürst von Kiew (oder ist es Kyiv?) regierte. Wie sein Vater wird Jaroslaw als Gründervater sowohl der Ukraine als auch Russlands verehrt. Er vergrößerte das Gebiet der Kiewer Rus‘ auf seine größte Ausdehnung, führte das erste Gesetzbuch der Rus‘ ein und förderte die öffentliche Bildung. Und wie sein Vater ist auch er zu einem Punkt bösartiger politischer Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen und russischen Patrioten geworden.

Die Geschichte von Jaroslaws Erbe ist besonders bizarr, denn sie dreht sich um das Geheimnis, was mit seinen Gebeinen geschah, die jahrhundertelang in der Sophienkathedrale in Kiew aufbewahrt wurden. Die Krypta wurde 1939 geöffnet und die darin befindlichen Skelette – ein männliches und ein weibliches, bei denen es sich vermutlich um die Überreste von Jaroslaw und seiner zweiten Frau handelte – wurden nach Leningrad überführt und mit Kohlenstoff aus dem 11. Jahrhundert datiert. Die Gebeine wurden dann nach Kiew zurückgebracht und angeblich 1964 wieder in der Krypta aufgestellt. Doch als die Krypta 2009 wieder geöffnet wurde, fehlten die Gebeine Jaroslaws.

Was wie ein seltsames und makabres historisches Rätsel anmutet, hat sich vorhersehbar zu einem großen politischen Streit entwickelt. Die ukrainischen Behörden sind entschlossen, die sterblichen Überreste (die sich möglicherweise in New York befinden) zu bergen, um die ukrainische Geschichte zurückzuerobern und zu verhindern, dass die Russen, wie der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba es ausdrückt, „die Geschichte der Rus instrumentalisieren, um moderne Putinsche Mythen und unrechtmäßige Gebietsansprüche zu bedienen“.

Ich könnte so weitermachen, aber Sie wissen inzwischen, worum es geht. Alles in der Geschichte der Ukraine ist ein Zankapfel, eine potenzielle Waffe im andauernden Krieg zwischen den verschiedenen Fraktionen, die versuchen, die Ukraine und ihre Völker zu kontrollieren.

Wenn es eine Sache gibt, über die sich alle Seiten einig sind, dann ist es die Tatsache, dass das ukrainische Volk fast während seiner gesamten Geschichte der Herrschaft fremder Mächte ausgesetzt war.

Die mongolische Invasion im 13. Jahrhundert vollendete den Zerfall der Kiewer Rus‘, die seit ihrer jaroslawischen Blütezeit im Niedergang begriffen war. In der Folge wurde das Land, das wir als Ukraine kennen, aufgeteilt und von einer Reihe ausländischer Mächte beherrscht: dem Königreich Polen, dem Großherzogtum Litauen, der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft, dem Österreichischen Kaiserreich, dem Osmanischen Reich und dem Zarenreich von Russland.

Auf dem Weg dorthin gab es auch Momente der Quasi-Autonomie. Der Kosakenaufstand gegen die Polnisch-Litauische Gemeinschaft im Jahr 1648 führte zur Gründung des Kosaken-Hetmanats, eines unabhängigen Kosakenstaates in der Zentralukraine. Doch diese Unabhängigkeit war nur von kurzer Dauer. Um Sicherheit vor den Polen zu erlangen, mussten die Kosaken dem russischen Zaren die Treue schwören. Der daraus resultierende Russisch-Polnische Krieg von 1654-1667 und der schließlich geschlossene „Vertrag des Ewigen Friedens“ von 1686 (den Putin in seinem Interview mit Carlson zitiert) bestätigten erneut, dass das Kosaken-Hetmanat, welchen Grad an Autonomie es auch immer unter russischer Herrschaft genoss, tatsächlich unter russischer Herrschaft stand. Das Hetmanat wurde schließlich unter Katharina der Großen abgeschafft, und der Prozess der Russifizierung des ukrainischen Adels ging zügig weiter.

Im 19. Jahrhundert trieben Schriftsteller wie Taras Hryhorovych Shevchenko die Herausbildung eines neuen ukrainischen Nationalbewusstseins voran. Diese ukrainische Wiederbelebung, die von der Nostalgie nach vergangenem Kosakenruhm und der Empörung über die russische Unterdrückung motiviert war, begann den zaristischen Hof zu beunruhigen, der eine Reihe von Gesetzen erließ, die ukrainischsprachige Bücher, öffentliche Lesungen und Bühnenaufführungen verboten. Diese Unterdrückung führte zum Entstehen von „Hromada“, „Gemeinschaften“, die ein Netzwerk von Geheimgesellschaften bildeten, um die ukrainische Kultur, Sprache und Bildung in direkter Opposition zur russischen Herrschaft zu fördern.

Und dann, zu Beginn des 20. Jahrhunderts – als die russische Revolution von 1905 die zaristische Herrschaft schwächte und die Revolution von 1917 der Romanow-Dynastie ein Ende bereitete – geschah das Undenkbare: Die Ukraine erlangte ihre Unabhängigkeit. Mit der Gründung der Ukrainischen Volksrepublik im Jahr 1917 und der förmlichen Unabhängigkeitserklärung von Russland am 22. Januar 1918 war die Ukraine endlich ein eigener unabhängiger Staat. . . .

Neuere Geschichte

. . . Aber wenn Sie dachten, das sei das Ende der Geschichte, dann haben Sie diese Geschichte noch nicht verstanden.

Die Ukrainische Volksrepublik wurde fast sofort durch den ukrainischen Staat (auch bekannt als „Zweites Hetmanat“) von April bis Dezember 1918 abgelöst. Nach dem Zusammenbruch des ukrainischen Staates herrschte noch mehr Verwirrung. Die Ukrainische Volksrepublik schloss sich kurzzeitig mit der Westukrainischen Volksrepublik zusammen und führte gemeinsam einen Krieg gegen die Zweite Polnische Republik. Nachdem sie diesen Krieg verloren hatten, waren die Ukrainer gezwungen, den Warschauer Vertrag zu unterzeichnen und einen Teil ihres Territoriums an die Polen abzutreten.

Oh, und habe ich schon den ukrainisch-sowjetischen Krieg von 1917-1921 und die Gründung der Ukrainischen Volksrepublik der Sowjets und ihrer Nachfolgerin, der Ukrainischen Sowjetrepublik, erwähnt? Oder wie sich die Sowjetukraine und Sowjetrussland im Polnisch-Sowjetischen Krieg von 1919-1921 im Kampf gegen die Polen verbündeten? Oder wie dieser Krieg zum Vertrag von Riga führte und damit das Ende der kurzlebigen Ukrainischen Volksrepublik einläutete?

Haben Sie das alles verfolgt? Nein, natürlich nicht.

Um es kurz zu machen: Weniger als fünf Jahre nach ihrer zaghaften Freiheitserklärung stand die Ukraine wieder unter fremdem Joch. Diesmal war sie Teil der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Und falls es irgendeinen Zweifel daran gab, wer in dieser „Union“ sozialistischer „Gleicher“ wirklich das Sagen hatte, machte sich Moskau bald an die Arbeit, um alle verweilenden Fantasien von ukrainischer Unabhängigkeit zu zerstören.

Wie ich im letzten Jahr geschrieben habe, ging es in Stalins so genanntem „Krieg gegen die Kulaken“ nicht darum, den glorreichen Sowjetstaat von diesen hochnäsigen kapitalistischen Großgrundbesitzern zu befreien, wie er behauptete. Vielmehr ging es darum, die Opposition gegen seine Politik der kollektiven Landwirtschaft als gefährliches, reaktionäres Element zu brandmarken, das „in offener Schlacht zerschlagen“ werden musste. Und angesichts des Status der weitgehend agrarisch geprägten Ukraine als „Kornkammer der Sowjetunion“ bedeutete dies letztlich, dass es die ukrainischen Bauern selbst waren, die zerschlagen werden mussten.

Diese Kampagne der „Dekulakisierung“ führte natürlich zu einer Reihe von Bauernaufständen und bewaffneten Aufständen in der Ukraine. Stalin war entschlossen, den Aufstand niederzuschlagen und die Ukraine „in eine echte Festung der UdSSR, in eine echte Musterrepublik“ zu verwandeln. Er begann, alles in Privatbesitz befindliche Getreide im Land zu beschlagnahmen und riegelte die russisch-ukrainische Grenze im Rahmen der Politik „Keine Lebensmittel rein, keine Menschen raus“ ab. Im Winter 1932-1933 hatte die Kampagne ihren Höhepunkt erreicht. Umherziehende Gruppen kommunistischer Apparatschiks überfielen die Häuser der Bauern und beschlagnahmten nicht nur Getreide, sondern auch Lebensmittel, Vorräte, Nutztiere und sogar Haustiere.

Das tragische Ergebnis dieser schmutzigen Geschichte war eine Massenverhungerung und eines der ungeheuerlichsten Beispiele für Grausamkeiten, die einer Bevölkerung im 20. Jahrhundert. Diese von Menschen verursachte Hungersnot, die als Holodomor in die Geschichte einging, wurde von Raphael Lemkin, dem Anwalt, der den Begriff Völkermord“ prägte, als klassisches Beispiel für sowjetischen Völkermord“ bezeichnet und kostete Millionen von Ukrainern das Leben.

Unglaublicherweise reichte selbst eine Brutalität dieses Ausmaßes nicht aus, um die ukrainische Nationalbewegung zu unterdrücken. Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs entstand eine neue, radikale Generation von Ukrainern unter dem Banner der Organisation Ukrainischer Nationalisten. Die OUN spaltete sich schnell in zwei Gruppen auf: ältere Gemäßigte (unter der Führung von Andriy Melnik) und jüngere Radikale (unter der Führung von Stepan Bandera). Letztere, die „OUN-b“, orientierten sich bewusst an den deutschen und italienischen Faschisten. Nur wenige Tage nach dem Überfall Adolf Hitlers auf die Sowjetunion im Juni 1941 übernahm die OUN-b die Führung bei der Ausrufung eines „erneuerten“ ukrainischen Staates in Lviv.

Laut Banderas Stellvertreter und selbst ernanntem „Premierminister“ des neuen Staates, Yaroslav Stets’ko, würde dieser neue unabhängige ukrainische Staat „eng mit dem nationalsozialistischen Großdeutschland zusammenarbeiten“. Und, wie Stets’ko privat an Bandera schrieb, würde dieser neue Staat auch „eine Miliz bilden, die bei der Beseitigung der Juden helfen und die Bevölkerung schützen wird“.

Obwohl dieser „erneuerte“ ukrainische Staat, der mit den Nazis kollaborierte, selbst nur von kurzer Dauer war, kämpften die OUN und ihre verschiedenen Schwester- und Splitterorganisationen (wie die Ukrainische Aufständische Armee) nach dem Zweiten Weltkrieg weiter für die Unabhängigkeit der Ukraine von den Sowjets. Dies machte sie für westliche Nachrichtendienste zu einer geeigneten Ersatztruppe, die sie während des Kalten Krieges in ihrem eigenen Kampf gegen die Russen einsetzen konnten. Die Aufzeichnungen über diese Unterstützung und die historischen Verbindungen zwischen westlichen Geheimdiensten und ukrainischen Nationalisten (und Nazis) sind zu umfangreich für diese kurze Geschichte, aber sie wurden von Leuten wie Ted Snider auf AntiWar.com ausführlich dokumentiert.

Ohne sich in all den lästigen Details zu verzetteln, lassen Sie uns zur Auflösung der UdSSR im Jahr 1991 vorspulen.

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, wird es Sie nicht überraschen zu erfahren, dass die Ukraine der erste Staat war, der im Dezember desselben Jahres formell seine Unabhängigkeit von der UdSSR erklärte. Endlich, nach jahrhundertelangem Kampf, hatten die ukrainischen Nationalisten ihren Traum verwirklicht. Die Ukraine war ein unabhängiger Staat geworden.

Das ist doch sicher das Ende der Geschichte, oder?

Nein, natürlich nicht. Tatsächlich sind wir noch nicht einmal an dem Punkt angelangt, an dem die meisten „Geschichten des Ukraine-Konflikts“ überhaupt beginnen.

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, hat sich der jahrhundertelange Trend, dass fremde Mächte um die Ukraine kämpfen, in der postsowjetischen Ära fortgesetzt. In dieser neuesten Version des uralten Kampfes um das Herz der Ukraine haben die westlichen Mächte – einschließlich der Amerikaner, der Europäischen Union (EU) und der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) – gegen ihre russischen Rivalen um die Kontrolle des wertvollen ukrainischen Feldes auf dem großen Schachbrett gekämpft. Und wie üblich hat das ukrainische Volk das Pech, zwischen zwei Großmächten zu stehen, mit seinem Leben bezahlt.

Russland begann das Spiel gegen den Westen mit der Unterzeichnung eines Vertrags mit der Ukraine im Jahr 2004, in dem die Schaffung eines „einheitlichen Wirtschaftsraums“ versprochen wurde, „in dem die Regulierung ihrer Volkswirtschaften geteilt und die Handelszölle abgeschafft würden, um den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften zu gewährleisten“.

Später im Jahr sah es so aus, als würde Russland einen weiteren Sieg erringen, als Viktor Janukowitsch, der vom Kreml bevorzugte Kandidat für das Amt des ukrainischen Präsidenten, die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine gewann. Das Spiel kippte jedoch wieder zu Gunsten des Westens, als die so genannte „Orangene Revolution“ – von der selbst The Guardian zugeben musste, dass sie „eine amerikanische Kreation, eine ausgeklügelte und brillant durchdachte Übung in westlichem Branding und Massenmarketing“ war – das Wahlergebnis kippte und Viktor Juschtschenko, der vom Weißen Haus bevorzugte Kandidat, ins Amt hievte.

Das Team West sicherte sich 2008 den Vorteil, als Juschtschenkos Regierung eine „Strategische Partnerschaft“ mit den USA unterzeichnete und der Ukraine im Gegenzug für ihre stillschweigende Loyalität zum Team West im großen Schachspiel lukrative Handelsgeschäfte und Sicherheitsversprechen anbot.

Das Team Russland schlug 2010 zurück, als Viktor Janukowitsch erneut die Präsidentschaftswahlen gewann und dieses Mal auch tatsächlich das Amt übernahm. In einer seiner ersten Amtshandlungen unterzeichnete Janukowitsch ein Abkommen mit dem Kreml, um den Pachtvertrag für den russischen Marinestützpunkt auf der Krim zu verlängern, was einige im Team West zu der Bemerkung veranlasste, dass dieser Schritt „das Ende der EU-Integration der Ukraine“ bedeuten könnte.

Das Team West konterte 2012 mit einem „Assoziierungsabkommen“ zwischen der EU und der Ukraine, das – wie die „strategische Partnerschaft“ der Ukraine mit den USA – dem ukrainischen Volk als Gegenleistung für seine Treue zum Schachbrett das Versprechen von Handelsabkommen und wirtschaftlicher Integration gab.

Die Lage spitzte sich 2013 zu, als Janukowitsch sich weigerte, das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen, obwohl es bereits vom ukrainischen Parlament gebilligt worden war. Die Stellvertreter des Westens traten in Aktion, und wie bei der Orangenen Revolution 2004 strömten Zehntausende von Ukrainern auf den Unabhängigkeitsplatz und forderten Janukowitschs Rücktritt. Nach heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, bei denen über 100 Demonstranten und 13 Polizisten starben, wurde Janukowitsch aus dem Amt gejagt und floh nach Russland, wo er eine Schutzzusage der russischen Regierung akzeptierte.

Damit begann eine neue, tödlichere Phase des Schachspiels. Die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 zum Beispiel war ebenso bemerkenswert für die hysterische Reaktion des Westens – Hillary Clinton verglich Putin vorhersehbar mit Hitler – wie für die peinlich offensichtlichen Manipulationen des russischen Teams – wie das Scheinreferendum über den Beitritt der Krim zur Russischen Föderation. Es erhielt eine unglaubliche Zustimmung von 96,77 %, wie es sie seit den schlechten alten Zeiten der sowjetischen „Wahlen“ mit nur einem Kandidaten nicht mehr gab.

Doch während sich das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt auf politisches Gerangel und PR-Geplänkel beschränkt hatte, war es nun ein echter Kampf auf Leben und Tod, bei dem, wie bei allen großen Schachwettbewerben, beide Mannschaften ihre ukrainischen Bauern gerne opfern, um den Sieg zu erringen.

In den darauf folgenden zehn Jahren versank das Land in einem lange schwelenden Bürgerkrieg, in dem Kiew militärische Gewalt gegen seine eigenen Bürger einsetzte, um die Kontrolle über die russisch geprägte Ostregion zu behalten. Und dann, im Jahr 2022, erhöhte Team Russland den Einsatz noch einmal, indem es seine „Spezielle Militäroperation“ startete, die uns anscheinend wieder zurück nach … gebracht hat.

Die Gegenwart (?)

Um das unvermeidliche „Na ja, ACKSHUALLY …“ zu verhindern. Als Reaktion der ukrainischen Nationalisten, der russischen Rassisten, der NATO-Handlanger, der Akademiker in Tweedjacken und verschiedener anderer Faktenprüfer im Publikum möchte ich das Offensichtliche sagen:

Ja, natürlich ist die Idee, der komplexen, chaotischen, höchst umstrittenen 1000-jährigen Geschichte einer unbeständigen Region der Erde in einer prägnanten 4.000-Wörter-„Kurzgeschichte“ gerecht zu werden, lächerlich.

Ja, natürlich sind Hunderte von Jahren dieser Geschichte völlig ausgelassen worden, und selbst die Teile, auf die ich eingegangen bin, wurden nicht annähernd mit der Tiefe behandelt, die sie verdient hätten.

Ja, natürlich werden Sie fast unweigerlich mit einigen (oder sogar allen) meiner Ausführungen nicht einverstanden sein oder behaupten, dass diese oder jene dargestellte Tatsache eine verzerrte Sichtweise darstellt, die eine voreingenommene Perspektive auf die Geschichte repräsentiert.

Das ist genau der Punkt. Kein „kurzer geschichtlicher Abriss“, keine Infografik, kein Dinosaurier-Medien-Listenartikel und kein mit Fakten gespickter MSM-Artikel, der vorgibt, Sie über den historischen Kontext der aktuellen Ukraine-Krise zu informieren, wird tatsächlich all diese Lücken klar, prägnant und völlig unvoreingenommen ausfüllen.

Das liegt nicht nur daran, dass die Geschichte der Ukraine so detailliert und komplex ist, sondern auch daran, dass sich alle unbestrittenen historischen Fakten der Welt nicht zu einer Geschichte summieren.

Geschichte ist schließlich – um ein abgedroschenes Klischee zu verwenden – seine/ihre Geschichte. Und jede Person, die diese Geschichte wiedergibt – einschließlich der Teile der Geschichte, die sie erzählt und der Teile, die sie weglässt, was sie hervorhebt und was sie herunterspielt, wie sie die Ereignisse und Charaktere einrahmt und sogar welche Schreibweise sie verwendet (heißt es Wladimir oder Wolodomyr, Kiew oder Kyiv?) – wird eine sehr unterschiedliche Erzählung bilden, aus der unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden können.

Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum Putin eine halbe Stunde Geschichtsvortrag hält, um den Kontext des russisch-ukrainischen Krieges zu erläutern – auch wenn Sie seine Geschichtsdarstellung für ein wenig parteiisch halten.

Aber das bringt uns vielleicht zur wichtigsten Frage: Wer sollte angesichts der Tatsache, dass es mehrere Erzählungen über die Geschichte der Ukraine geben kann, die Fragen über die ukrainische Geschichte beantworten dürfen, mit denen wir diese Erkundung begonnen haben? Wer darf die ukrainische Identität definieren? Wer darf das Wesen und die Grenzen der ukrainischen Unabhängigkeit und Souveränität umschreiben? Ein russischer Präsident? Ein amerikanischer Präsident? Eine andere externe Macht? Oder die Ukrainer selbst?

Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen zumindest ein Lippenbekenntnis zu dem Recht der Ukrainer ablegen würden, über die Geschehnisse in der Ukraine zu entscheiden, aber Sie kennen mich ja: Ich gehöre zu den seltsamen Voluntaristen! Ich sage, warum sollte man nur die „Ukrainer“ entscheiden lassen, was in der „Ukraine“ geschieht? Warum können nicht die Menschen in Donezk entscheiden, was in Donezk passiert? Und was ist, wenn jemand in Donezk nicht damit einverstanden ist, von der vermeintlichen politischen Autorität regiert zu werden, für die 50%+1 seiner Nachbarn stimmen?

Wer darf einem anderen seine Sicht der Geschichte aufzwingen und woher kommt diese Rechtfertigung? Aus dem Lauf einer Waffe? Das ist Putins Logik, nicht wahr?

Aber jetzt mache ich die Dinge wieder komplizierter. Ich weiß nur, dass Putin besser aufpassen sollte, was er sich wünscht. Will er die geopolitische Eroberung wirklich zu einem Spiel machen, bei dem die alte Geschichte zur Rechtfertigung heutiger Gebietsansprüche herangezogen wird? Denn wenn dem so ist, rufen die Chinesen an, und die wollen Wladiwostok zurück.