Warum lehnen so viele Erwachsene in vermögenden Ländern es ab, Kinder zu bekommen?

Alex Berenson

Ich habe die Antwort nicht, aber ich werde immer wieder zu dieser Frage zurückkehren. Der plötzliche demografische Rückgang in fortgeschrittenen Gesellschaften ist das prägende Thema unserer Zeit.

Die Menschheit hatte es noch nie besser.

Besonders die paar Milliarden glücklichen Menschen, die in den USA und Kanada, Westeuropa und Ostasien (einschließlich, mittlerweile, eines Großteils von China) leben.

Die Details des Wunders des modernen Lebens sind es wert, wiederholt zu werden, da sie das Umfeld sind, in dem wir uns bewegen und das leicht zu vergessen ist.

Todesfälle bei Geburten und in der Kindheit sind fast nicht existent. Die Menschen leben länger als je zuvor und können erwarten, bis in ihre Siebziger (körperlich) gesund zu sein, nicht gebeugt durch harte landwirtschaftliche, industrielle oder häusliche Arbeit. Krieg und Wehrpflicht sind weitgehend beendet. In Europa und Ostasien sind Todesfälle durch Gewalt erstaunlich selten.

Einst undenkbare materielle Luxusgüter sind nicht nur verbreitet, sondern werden auch erwartet. Überall gibt es preiswerte, nahrhafte Nahrung. Nachdem die Menschheit stets mit dem Risiko von Hungersnöten konfrontiert war, müssen wir uns nun mit Fettleibigkeit auseinandersetzen.

Autos und Flugzeuge haben die Fortbewegung erleichtert. Reisen war einst anstrengend und riskant, heute ist es so günstig, dass das größte Problem die durch sie entstehenden Menschenmengen sind – von Touristen und Migranten.

Kostenlose Schulbildung bis zum Jugendalter hat die Bildung von einem Luxus der Reichen zu einem Grundrecht gemacht. Noch neuerdings hat die Informationstechnologie die tiefsten Wissensspeicher für jeden mit einer Internetverbindung geöffnet, das heißt für jeden.

—

Angesichts dieses beispiellosen Überflusses an Wissen, Gesundheit und Reichtum haben immer mehr Menschen darauf reagiert, indem sie ihrem grundlegendsten biologischen Trieb widerstanden und sich dagegen entschieden, Kinder zu haben.

Diese deprimierende Realität wurde mir kürzlich wieder bewusst, nach der Hochzeit eines Paares, das ich kenne. Ehemann und Ehefrau sind Anfang dreißig, stabil, angestellt, scheinbar glücklich und verliebt – und beteuern, dass sie keine Kinder haben werden.

Natürlich könnten sie ihre Meinung ändern. Aber sie sind schon seit mehreren Jahren zusammen und waren sich immer einig, dass sie kinderlos bleiben wollen. Diese Entscheidung finde ich noch deprimierender und verwirrender als Menschen, die kinderlos sind, weil sie keinen Partner finden können. Das sind Heterosexuelle, die beschlossen haben, ihr Leben lang zusammen zu bleiben (theoretisch zumindest), doch sie glauben nicht, dass das Kinderkriegen der natürliche nächste Schritt ist.

Sie sind bei weitem nicht die Einzigen.

Die „Ersatzrate“ – die durchschnittliche Anzahl von Kindern, die eine Frau haben muss, um die Bevölkerung stabil zu halten – liegt bei etwa 2,1. Die Geburtenraten liegen in vielen wohlhabenden Ländern seit Jahrzehnten darunter.

—

(Mit 23 Millionen Menschen wird Taiwan dieses Jahr etwa 130.000 Babys haben – nicht einmal halb so viele wie nötig, um seine Bevölkerung konstant zu halten. Das Land löscht sich selbst aus.)

Sie wissen wahrscheinlich, dass es einen Baby-Bust gibt. Aber vielleicht wissen Sie nicht, wie schlimm er geworden ist. Seit Covid ist die Geburtenrate drastisch gesunken.

Es wird erwartet, dass Frauen in asiatischen Ländern wie Südkorea und Taiwan im Durchschnitt weniger als ein Kind bekommen. Männer bekommen keine Kinder (auch wenn das die LGBTQIABCDEFGH+-*-Crew manchmal behauptet), man benötigt also keinen Abschluss in Statistik, um zu erkennen, dass die Geburtenrate eine demografische Katastrophe ist.

Die Störung der Fruchtbarkeit durch die mRNA-Covid-Impfung kann dazu beitragen, ist aber nicht der Hauptfaktor. Der Geburtenrückgang findet auch in Ländern statt, in denen nicht geimpft wird.

Diese Entscheidung ist eine individuelle Tragödie und ein gesellschaftliches Versagen von beispiellosem Ausmaß.

–

Die amerikanische Linke tut so, als sei der Baby-Bust wirtschaftlich bedingt, indem sie den Mangel an subventionierter Kinderbetreuung für Kleinkinder und die allgemeinen Kosten der Kindererziehung in den Vereinigten Staaten dafür verantwortlich macht. Wie eine feministische Autorin im September sagte:

Ich habe wirklich über viele dieser Themen gesprochen, wie bezahlten Urlaub, fehlende Kinderbetreuung und wie sie sich auf Eltern auswirken, besonders in den Vereinigten Staaten… Die Leute bekommen nicht die ideale Anzahl von Kindern, selbst wenn sie Eltern werden, weil sie es einfach nicht schaffen.

Das einzige Problem mit dieser Theorie ist, dass die Geburtenrate in Europa und Asien niedriger ist als in den USA. Und in den nordeuropäischen Ländern, wo die Einkommensunterschiede viel geringer sind als in den USA und wo es die von der Linken geforderte Elternzeit, stark subventionierte Kinderbetreuung und eine staatliche Krankenversicherung gibt, ist der Geburtenrückgang in jüngster Zeit mit am stärksten.

Nein, was auch immer geschieht, kann nicht als ökonomisch bedingt angesehen werden. Es ist ein kultureller Trend. Und er ist phänomenal stark, denn er findet überall auf der Welt statt, quer durch alle Ethnien, in Ländern und Gesellschaften, die ansonsten sehr unterschiedlich sind.

Und er geht über die grundlegende menschliche Biologie hinaus.

Was ist es also?

Ich weiß nicht, ob es eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt, aber ich werde sie in den kommenden Monaten untersuchen. Und ich hoffe, dass Sie in den Kommentaren Ihre eigene Meinung dazu äußern.

Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass nicht weniger als die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht.