Terroristen, die Dinge in die Luft sprengen, als Vorwand für das Kriegsrecht – Martin Armstrong

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong sagte für das Jahr 2023 ein weltweites Chaos voraus. Wir haben einen blutigen Krieg in der Ukraine, einen neuen Konflikt mit Gaza und Israel und eine weit offene US-Grenze, während das FBI große Terroranschläge in Amerika voraussagt.

Ist diese Destabilisierung ein Zufall oder ein Plan der Globalisten des Tiefen Staates? Warum nehmen die dämonischen Mächte der Finsternis den Frieden von der Erde und sagen große Terroranschläge in Amerika voraus? Armstrong sagt: „Es ist ganz einfach. Im Grunde haben wir es mit einem Staatsbankrott zu tun. Die Regierungen sind an ihre Grenzen gestoßen. Sogar Fed-Chef Jay Powell hat letzte Woche gesagt, dass die Ausgaben nicht mehr tragbar sind. Die Biden-Regierung ist ein komplettes, korruptes, absolutes Desaster. Es ist nicht wirklich Biden … er ist nur da, um alles zu unterschreiben, was ihm unter die Nase gehalten wird“.

Ein Schuldenschnitt wird also die Wirtschaft zum Erliegen bringen und Millionen Amerikaner über Nacht arm und pleite machen. Arm und pleite ist der Beginn von Revolutionen und zivilen Unruhen, vor allem gegen die Regierung, die all die Probleme verursacht hat. Armstrong behauptet, dies sei der Grund, warum die südliche Grenze der USA in den letzten drei Jahren weit offen war. Der tiefe Staat, die korrupte Biden-Regierung (einschließlich der RINO-Republikaner), will, dass Terroristen nach Amerika kommen und schreckliche Gewalttaten und Morde begehen. Und warum? Armstrong erklärt: „Es gibt Neokonservative, die auf einen Krieg an allen möglichen Fronten drängen. . . . Terrorismus führt zu Abschottung. Sobald man damit anfängt, müssen sie wissen, was jeder tut und wohin er geht. Wir werden es erleben, dass wieder gefragt wird „Papiere, bitte“ . . . . In Amerika wird es wieder Abriegelungen geben, das ist sicher. Sie sollen zivile Unruhen verhindern. Sie wollen also, dass die Terroristen etwas in die Luft jagen. Das gibt ihnen den Vorwand, das Kriegsrecht effektiv durchzusetzen. . . . Das hilft der Regierung, an der Macht zu bleiben“.

Armstrong glaubt, dass die Zinsen und die Inflation noch eine Weile steigen werden. Er glaubt, dass der US-Dollar stärker wird, weil Kapital in Krisen- und Kriegszeiten in die USA fließt. Armstrong glaubt, dass die Hamas den PR-Krieg gewonnen hat und versucht, Israel auf der Weltbühne zu isolieren. Dieser Angriff geht viel tiefer, als man sich vorstellen kann. Armstrong rät zum Kauf von Sachwerten, zu denen er Gold und Silber als Basiswerte zählt. Er glaubt auch, dass die Weltwirtschaft implodieren wird, aber die USA als letztes Land untergehen werden. Armstrong sagt, dass die Wirtschaft in Amerika zusammenbrechen wird, aber dass es in den blauen Staaten wie New York, Kalifornien und Illinois viel schlimmer sein wird.

In dem 58-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.