Keine Sorge, es ist keine Auslandshilfe … es ist Wohlfahrt für Unternehmen!

Ron Paul

Angesichts der wachsenden Frustration der Amerikaner über mehr als 100 Milliarden Dollar, die für einen gescheiterten Stellvertreterkrieg in der Ukraine ausgegeben wurden, haben sich Präsident Bidens Handlanger einen Trick einfallen lassen, um uns davon zu überzeugen, dass diese Auslandshilfe eigentlich eine Investition in unsere eigene Wirtschaft ist! In seiner jüngsten Fernsehansprache erklärte Biden, dass wir, wenn wir mehr Waffen an die Ukraine liefern, im eigenen Land neue Waffen bauen werden, um sie zu ersetzen. Das, so Biden, bedeutet mehr amerikanische Arbeitsplätze und eine stärkere amerikanische Wirtschaft.

Beim „Projekt Ukraine“ geht es also nicht wirklich um ausländische Wohlfahrt, sondern eher um inländische Wohlfahrt für den militärisch-industriellen Komplex. Sollten wir uns dadurch besser fühlen?

Es lässt sich nicht leugnen, dass dieser fast zweijährige Krieg zwischen der Ukraine und Russland ein Segen für die amerikanische Waffenindustrie war. Die Gewinne des militärisch-industriellen Komplexes haben nach einem kurzen Einbruch während der Covid-Angst wieder Rekordhöhen erreicht. Und das Geld, das an die Waffenhersteller fließt, sättigt auch Washington, DC: ein kleiner Teil davon geht an die Denkfabriken, die den Krieg fördern, ein anderer kleiner Teil geht an die politischen Kampagnen der Kandidaten, die den Krieg fördern, und so weiter.

Wie Connor O’Keeffe in einem kürzlich erschienenen Artikel des Mises Institute anmerkt, ignorieren die Argumente, dass mehr Kriegsausgaben gut für die Wirtschaft sind, die „broken window fallacy“, die der französische Ökonom Frédéric Bastiat in seinem Essay „Das, was man sieht, und das, was man nicht sieht“ erstmals erklärte. In dem Märchen geht einem Ladenbesitzer ein Fenster zu Bruch, und er muss für den Austausch des Fensters bezahlen. Die Einheimischen sehen das Missgeschick wohlwollend, da sie die 50 Dollar für ein neues Fenster als einen Gewinn für den Glaser ansehen, den er dann ausgibt und so die Wirtschaft insgesamt verbessert. Was jedoch nicht gesehen wird, ist, was der Ladenbesitzer mit denselben 50 Dollar gemacht hätte, wenn er nicht gezwungen gewesen wäre, ein zerbrochenes Fenster zu ersetzen. Vielleicht hätte er sie auf eine Weise investiert, die weitaus mehr Wohlstand und mehr Arbeitsplätze geschaffen hätte.

Leider ist Biden nicht der Einzige, der sich neue Tricks einfallen lässt, damit Washington nach dem Motto „business as usual“ arbeiten kann.

Der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat ebenfalls versucht, uns davon zu überzeugen, dass es für unsere eigene Wirtschaft gut ist, Geld ins Ausland zu schicken. Am Wochenende trat er auf Fox News auf, um uns zu erklären, dass die Republikaner mit den Mitteln des Steuerzahlers gut umgehen, wenn sie weitere 14 Milliarden Dollar an die reiche Nation Israel schicken. Wie kann das sein? Nun, er hat sich den Trick ausgedacht, dass sie 14 Milliarden Dollar vom Steueraufkommen abziehen und nach Israel schicken würden.

Johnson sagte: „Anstatt neue Dollars zu drucken oder sie von einer anderen Nation zu leihen, um sie rüberzuschicken, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen und unserem Verbündeten zu helfen, wollen wir dafür bezahlen. Was für ein Konzept – wir versuchen zu ändern, wie Washington arbeitet.“

Sehen Sie den Trick hier? Sie „zahlen nicht dafür“, indem sie das Geld nach Übersee schicken, und sie „ändern nicht, wie Washington arbeitet“, sondern sie tun genau das Gleiche, was sie immer tun: von den Armen im eigenen Land stehlen, um es den Reichen im Ausland zukommen zu lassen.

Anstatt zu versuchen, den Amerikanern vorzugaukeln, dass Auslandshilfe und Wohlfahrt für Unternehmen gut für unsere Wirtschaft sind, warum nicht einfach aufhören, alle unsere Fenster einzuschlagen? Beendet einfach alle Auslandshilfen und die Wohlfahrt der Unternehmen!