Der wahre Gewinner des Krieges in Israel ist China

Iran ist eines der Länder, das am meisten von China abhängig geworden ist. Warum? Mit einer unsicheren Wirtschaft, verstärkt durch regionale Spannungen, benötigen die Iraner einen starken Vermittler wie China, so wie die Luft zum Atmen.

Das zeigte sich im März, als der Iran nach mehr als sieben Jahren der Unterbrechung der Beziehungen ein Abkommen mit Saudi-Arabien zur Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen abschloss. Der Deal wurde natürlich mithilfe Chinas verhandelt.

Was hat China davon?

Der Politikwissenschaftler Nasser Hadin von der Universität Teheran sagt, dass Peking versucht, seine wirtschaftliche Macht in politische Macht umzusetzen, was sich in der Unterstützung des Iran zeigt.

„Der Iran ist sehr wichtig als Energiequelle, aber auch als Sicherheitslieferant in der Region. In Zukunft werden Iran und China sehr eng miteinander verbunden sein“, sagte der Professor.

Wir wissen, dass ein möglicher Weltkrieg aufgrund des Iran beginnen könnte, der immer seine Unterstützung für die Hamas ausgedrückt hat. Nur wird der Iran nichts allein tun, zumindest nicht, ohne sich mit den Beamten in Peking zu beraten.

Warum liegt es im Interesse Chinas, dass der Krieg in Israel weitergeht?

Wie im Falle des Krieges in der Ukraine hat sich China als der Hauptnutznießer herausgestellt, das in den vergangenen 30 Jahren das weltweit größte Wirtschaftswachstum verzeichnete. Der Yuan ist durch den ukrainischen Krieg zur fünftmeistgehandelten Währung der Welt geworden. Ein riesiger Sprung von 2001, als er gerade mal auf Platz 35 lag. All der Fortschritt ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine passiert.

Ohne Zweifel wird China der Hauptnutznießer des neuen Konflikts zwischen Israel und der Hamas werden. Während die Vereinigten Staaten 90% ihrer Zeit damit verbringen, sich auf die islamische Welt zu konzentrieren und nutzlose Kriege im Irak und in Afghanistan zu führen, genießt China den Moment.

Während das Image der USA aufgrund der wiederholten Massaker in Gaza, unterstützt mit amerikanischer Militärtechnik, zerstört wird, präsentiert sich Peking als natürlicher Schiedsrichter dieses Konflikts.

Der australische Botschafter in den USA, Kevin Rudd, bemerkt:

„Wieder einmal hat sich Chinas Fähigkeit, diese Strategie mit einem Minimum an öffentlichem Tamtam umzusetzen, auf seinen formidablen wirtschaftlichen Einfluss in jeder regionalen Hauptstadt gestützt – und auf die Fähigkeit, das Risiko, in das komplexe Netz intraregionaler Spannungen verwickelt zu werden, zu minimieren.“

Indem es niemanden unterstützt hat, hat China Freundschaften mit allen Kriegsparteien in der Region aufgebaut, entwickelt und aufrechterhalten, indem es sorgfältig seine Beziehungen mit Iran, den arabischen Staaten und Israel ausbalanciert hat (…) Peking hat den Schluss gezogen, dass die regionalen Streitigkeiten größtenteils unlösbar sind und die Interventionen der USA meist Wahnsinn waren“, sagt der Botschafter.

Und wenn Biden persönlich nach Tel Aviv geht, um seine unermüdliche Unterstützung für die israelischen Streitkräfte zu zeigen, empfängt Xi Jinping hochrangige Delegationen aus 140 Ländern der arabischen Welt.

Darüber hinaus fördert Xi Jinping die sogenannte Globale Sicherheitsinitiative. Diese zielt darauf ab, sein Land als ehrlichen Vermittler in Friedens- und Stabilitätsprozessen im Rahmen einer harmonischen internationalen Ordnung darzustellen.

Gleichzeitig hat Xi Jinping zu einem Waffenstillstand aufgerufen und erklärt, dass sein Land bereit ist, zur Findung einer „umfassenden, gerechten und dauerhaften Lösung“ der Krise beizutragen.

Sogar Politico berichtet in einem Bericht, dass Peking „wahrscheinlich ein langfristiges Spiel spielt: Gunst im Nahen Osten zu gewinnen, ebenso wie bei Ländern, die der palästinensischen Sache in Regionen wie Afrika und Lateinamerika sympathisieren (…) allerdings war der chinesische Ansatz im Allgemeinen viel neutraler als die Position der Vereinigten Staaten und einiger europäischer Nationen, die sich weitgehend auf Sympathie und Unterstützung für Israel konzentrierten (…) Auf gewisse Weise passt es gut zu der opportunistischen Art und Weise, wie China Weltkrisen nutzt, um seinen Status als Supermacht zu festigen.“

Am Ende wird China auch seine hervorragende Position nutzen, die es gerade jetzt, am Rande des Krieges, hat, nämlich als Vorsitzender des UN-Sicherheitsrates.

Denn offensichtlich wird es einen Waffenstillstand fordern, und Peking wird seine Rolle als Friedensstifter des Krieges gewinnen.

Und aus wirtschaftlicher Sicht ist der Krieg in Israel ein günstiger Faktor für China, solange es den Frieden ruft, wird die Wirtschaft weiter wachsen. Der Yuan, der sich derzeit in einem latenten Zustand befindet, wird bald explodieren, da die meisten Investoren ihre Bestände in Yuan-Assets verstärken wollen.